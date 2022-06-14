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Лунин готовится провести еще один год в тени Куртуа?

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Хотя все указывало на то, что Андрей Лунин покинет «Реал Мадрид» этим летом, сейчас он склоняется к аренде, чтобы гарантированно получать игровое время.

Издание Relevo сообщает, что «Реал Мадрид» приостановил поиск вратаря-ветерана, который мог бы стать дублером Куртуа и снова рассчитывает на Лунина. Контракт Андрея с «Мадридом» подписан до 2024 года.

Несмотря на договоренности сторон, развитию Лунина, безусловно, наносится ущерб: украинский голкипер сыграл всего 4 матча в минувшем сезоне (два в Ла Лиге и два в Кубке Короля). От игры Лунина остались хорошие впечатления, ему даже удалось отразить пенальти в матче с «Кадисом».

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