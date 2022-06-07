Кудрявый Роналду, Милитао до секса и другие: болельщик собрал непобедимый состав «Мадрида»

Болельщик «Мадрида» под ником LuninRMA выложил в Twitter символическую сборную «Мадрида»: одиннадцать игроков в их лучшей форме.

Голкипер: Тибо Куртуа (2022 год, финал ЛЧ)

Защита: Дани Карвахаль (2022 год, финал ЛЧ), Милитао до секса (он был блистателен до того, как его девушка забеременела в декабре), Серхио Рамос в плей-офф ЛЧ, Марсело 2016\17.

Полузащита: Лука Модрич после Чемпионата мира, Каземиро (2022 год, финал ЛЧ), Тони Кроос в любом финале ЛЧ.

Атака: Бэйл 2013\14, Бензема 2021\22, кудрявый Криштиану Роналду.

«Я уверен, что никто не смог бы обыграть этот «Реал Мадрид».