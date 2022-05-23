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Давид Алаба «рекомендует» бывшего товарища по «Баварии» «Мадриду»

Давид Алаба Давид Алаба
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Серж Гнабри Серж Гнабри
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Sport1 утверждает, что Давид Алаба рекомендовал Сержа Гнабри «Мадриду».

Контракт Гнабри с мюнхенской «Баварией» истекает в 2023 году, а это означает, что баварцы могут продать его гораздо дешевле оценочной стоимости, которая составляет 70 миллионов евро по данным Transfermarkt.

Вингер был великолепен в этом сезоне: он принял участие в создании 27 голов (17 голов, 10 передач) в 45 играх.

Гнабри всего 26 лет, он на пике своей карьеры. «Слиовчные» ищут нападающего после того, как упустили Килиана Мбаппе.

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