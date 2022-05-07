Лунин уже знает, что значит играть против «Атлетико» на «Ванда Метрополитано»

Карло Анчелотти подтвердил, что завтра во время дерби на «Ванда Метрополитано» в воротах «Мадрида» будет стоять Андрей Лунин. Это будет третий матч голкипера в стартовом составе в этом сезоне: он играл против «Алькояно» и «Эльче» в Кубке Короля.

В целом Андрей провел три матча за «Реал Мадрид» и все в Кубке Короля: у него две победы над «Алькояно» и «Эльче» и одно поражение от «Алькояно».

Лунин знает, что значит играть в Примере. Он делал это в аренде в «Леганесе», сыграв пять матчей в первом дивизионе и два в Кубке Короля. Один из этих матчей в сезоне 2018\19 был против «Атлетико» на «Ванда Метрополитано». Тогда «Леганес» потерпел поражение 1-0, автором единственного гола стал Сауль.

Украинскому голкиперу 23 года, он подписал контакт с «Мадридом» в 2018 и переехал в столицу Испании из клуба «Зоря Луганск». Лунин прошел аренду в «Овьедо», «Вальдолиде» и «Леганесе». У него контракт со «сливочными» до 2025 года, этим летом он снова может покинуть «Мадрид» и отправиться в аренду, чтобы получать больше игрового времени.