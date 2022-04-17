Александр Зинченко: «Реал Мадрид» - король Лиги Чемпионов»

Игрок «МанСити» Александр Зинченко перед полуфиналом Лиги Чемпионов подчеркнул, что «Реал Мадрид» - король турнира.

«Нужно подготовиться наилучшим образом. «Реал Мадрид» - король Лиги Чемпионов. Эта команда выиграла множество трофеев. Они одни из сильнейших в мире, но нам предстоит сыграть еще несколько матчей, прежде, чем мы встретимся с «Мадридом» в полуфинале», - отметил Зинченко на «Уэмбли» после поражения от «Ливерпуля» в Кубке Англии.

«Бензема – один из лучших нападающих в мире. То, как он забивает голы – невероятно», - добавил левый латераль «Сити».