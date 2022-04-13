Ферлан Менди может пропустить матч с «Севильей»

После выхода в полуфинал Лиги Чемпионов медицинский штаб «Мадрида» отметил серьезную проблему перед матчем с «Севильей», который состоится в воскресенье, 17 апреля, в 22:00 по московскому времени. Появление Ферлана Менди на поле под сомнением, а выход Марсело – полностью исключен.

Таким образом, либо Начо, либо Дэвид Алаба должны будут сыграть на левом фланге. Начо уже делал это в текущем сезоне семь раз, с неплохой статистикой: 4 победы, 2 ничьи и одно поражение (против «Барселоны», когда он вышел с капитанской повязкой). Для Алабы левый фланг тоже знакомая позиция, именно там он играл в «Баварии». В этом сезоне австриец четыре раза исполнял роль латераля, на его счету 2 поражения, одна победа и одна ничья.

Менди получил травму левой приводящей мышцы чуть больше месяца назад в матче с «Мальоркой». Он пропустил Класико, но вернулся в первом матче с «Челси», сыграв 90 минут. Встречу с «Хетафе» француз пропустил – тренерский штаб объяснил это предоставленным игроку отдыхом. В ответной игре в Лиге Чемпионов с «Челси» было видно, что он играл на износ, и был заменен на Марсело на 77 минуте. Бразилец в итоге также получил травму и пропустит матч с «Севильей»: перед началом дополнительного времени ему оказывали медицинскую помощь на скамейке.

Ожидается, что и Начо, и Бензема, которым тоже досталось в прошедшем матче, смогут сыграть в воскресенье. Остальные игроки, также страдали от ударов, судорог и мышечной усталости во время 120 минутного матча, в котором «Мадриду» пришлось бороться за место в полуфинале Лиги Чемпионов. Возвращение к тренировкам запланировано на утро четверга, когда футболисты пройдут обследование, чтобы понять, в какой они физической форме.

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