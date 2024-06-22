Украина заслужила камбэк. Провалили старт, но не были безнадежны

Адаптировались и обыграли словаков.

Украина выиграла у Словакии (2:1), хотя очень слабо начала. Казалось, идет ко второму поражению и скорому вылету.

Но в середине первого тайма украинцы адаптировались, новые идеи Сергея Реброва заработали, а после перерыва команда дожала словаков.

Как это было?

Ужасный старт Украины: Лоботка доминировал над Судаковым

Украина планировала разбирать 4-3-3 Словакии с помощью 4-2-3-1, чтобы полузащитники играли по соперникам один в один. Но система быстро поплыла из-за двух деталей.

1. Георгий Судаков не справлялся со Станиславом Лоботкой: словак очень легко уходил от опеки, иногда не давал даже вступить в единоборство, при этому успевал принять мяч и отрезать. Или обыгрывал соперника.

2. На старте легко сыпались фланги Украины. Словакия использовала стенки и забегания, индивидуально ошибался Александр Зинченко. Привело к двум моментам Ивана Шранца на дальней штанге, второй конвертировался в гол.

Получалось примерно вот так: Лоботка ускользнул, укрыл мяч корпусом и задействовал ширину. В итоге Лукаш Гараслин накрутил троих и плотно пробил в нижний угол.

Лоботка эталонно разобрался перед штрафным, который привел к голевому ауту: ушел от Судакова с Николаем Шапаренко и Владимиром Бражко, поставил спину.

Хитрый аут Словакии: все ждали заброс в штрафную

Подготовка аута Словакии – отдельное искусство.

Гараслин десять секунд удерживал мяч: протирал, отходил к рекламному щиту, команда группировалась в штрафной. Но потом внезапно отдал мяч Давиду Ганцко, за которым пошел Андрей Ярмоленко. Учитывая расстановку, скорее всего, Украина ожидала длинный вброс.

Но Ганцко мгновенно вбросил за спину Ярмоленко: Александр Тымчик не успел подстраховать, Шапаренко тоже не прочитал (плюс держал своего игрока). В итоге Гараслин подал на дальнюю, где позиционно ошибся Зинченко.

Трубин оставил Украину в игре. Несколько очень важных сэйвов

Вратарь Анатолий Трубин – одно из главных изменений Реброва после Румынии. Топ-сезон Андрея Лунина в «Реале» не помог в первом круге Евро: привез первый гол и неуверенно сыграл перед вторым.

Ход сработал: именно Трубин оставил Украину в игре. На старте прослеживались новые идеи, но они не работали, а Словакия сметала украинцев. Сэйвы Анатолия помогли на разных этапах.

1. Спас после удара Гараслина в ближний на первых минутах.

2. Подчистил рикошет от Николая Матвиенко на 10-й минуте после удара Шранца в упор.

3. Отразил удар Ганцко со штрафного.

4. После привоза Бражко вытащил из угла удар Гараслина с рикошетом при 0:1.

Если бы не Трубин, Украина могла и не вернуться.

Изменения Реброва помогли в атаке

Тут важно вспомнить, как развивался провальный матч с Румынией.

Первый тайм был трусливым. Украина не нанесла ни одного удара из штрафной (Whoscored не посчитал отскок Михаила Мудрика в Тараса Степаненко) и очень тягуче разыгрывала через середину при 71% владения. Фланги не работали: справа перспективно вбегал Ефим Конопля, неудачно навешивал, слева плохо простреливал Мудрик из неудобной широкой позиции. Мешали ошибки, неуверенность и привозы.

Не работала и структура . Зинченко становился центральным защитником на мяче, а Мудрик играл в ширине, правый вингер Виктор Цыганков часто оказывался в глубине. Эксперимент работал странно – никакого конструктивного продвижения.

Против Словакии третьим разыгрывающим становился опорник Бражко, а Судаков и Шапаренко действовали над ними.

Изменились и позиции остальных: вингеры Ярмоленко и Мудрик играли узко над Артемом Довбиком, крайние защитники становились латералями.

С середины первого тайма Украина атаковала через:

● широкие диагонали . Словакия использовала узкие 4-3-3 и перекрывала центр. Украина далеко не всегда рисковала, поэтому использовала диагонали на Ярмоленко/Тымчика в широких позициях. Так Украина вышла на несколько прострелов еще в первом тайме, а Ярмоленко разогнал атаку с ударом Тымчика в штангу;

● забросы Словакии за спину и вертикальные передачи в середину . Главный момент – забег Мудрика с сэйвом Мартина Дубравки;

● розыгрыши в середине . Словакия откатывалась, позволяла разыгрывать и контролировать мяч. Оттуда Украина выходила на фланги или играла в середине;

● откорректированную позицию Зинченко . Появились диагонали направо и подключения вторым темпом – там Украина сравняла счет.

Судаков и Шапаренко – ключевые силы. Удачно распоряжались мячом

Георгий Судаков провалился на старте против Лоботки, но помог отодвинуть игру умным владением. Он разыгрывал вместе с Шапаренко – и постоянно возил Лоботку. Выходил дриблингом и через пас. Постепенно давление снизилось, благодаря этому он свободно вел атаки из глубины.

Судаков проявил рассудительность в голевой контратаке.

В первом матче были вопросы на мяче: странный удар, когда все готовились к навесу, запоротая контратака 2-в-2. Здесь же дождался Зинченко – получилось идеально.

Шапаренко и против Румынии был хорош с мячом, очень помог со Словакией тоже. Из-за перформанса Судакова не так заметен при ведении игры, но уже второй матч подряд прекрасно действует между линиями и грамотно забрасывает вперед. В итоге сравнял счет и отдал важный победный ассист.

***

Сработало перестроение сборной Украины: Мудрик в узкой позиции сыграл сильнее, чем в широкой, Ярмоленко раскачал правый фланг, а откорректированные роли Судакова, Зинченко и Шапаренко перевернули матч после неудачного начала.

Словакия – классная, но ее снова поджали после перерыва. В этот раз второй тайм получился очень тусклым: всего три удара из штрафной после перерыва – и ни одного опасного.

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Фото: East News /AP Photo/Andreea Alexandru