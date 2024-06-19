Илья Васильев делится.

Мы увидели самый яркий матч Евро-2024: красивые голы, изящные комбинации, тренерские ходы. Чем игра Турция – Грузия так увлекла?

Турция мощно начала благодаря разнообразным атакам. Грузия неудачно перестроилась из-за Хвичи

Старт матча – доминирование Турции благодаря стильному контролю: включались слева, справа и в середине. Команда Винченцо Монтеллы перегружала края и полуфланги, пользовалась проблемами Грузии в 5-3-2.

1) Грузия не очень хорошо обороняется : класса Арды Гулера и Кенана Йылдыза хватало для игры 1-в-1 и использования свободных зон.

2) Было опасно, когда зависали полузащитники грузин из 5-3-2 Вилли Саньоля. Там один опорник и две восьмерки. Проблема множилась на турецкие перегрузы и открывания Оркуна Кекчу между линиями.

3) В 5-3-2 тяжело обороняться при переводах с одного края на другой : тройка полузащитников смещается влево и оголяет правый край. Из-за этого на 17-й минуте Грузия перешла на 5-4-1, но Хвича Кварацхелия некачественно оборонялся и порой забивал на откат, поэтому проблемы сохранялись.

Так Турция развивала два сценария.

Во-первых, находила ширину: и в 5-3-2, и в 5-4-1 получилось атаковать полуфланги. Для наглядности примеры при двух схемах: сначала Хакан Чалханоглу пробил из опасной свободной зоны (мог навешивать, из похожей ситуации забрасывал Гюлер), затем Хвича не отработал по второму темпу.

Во-вторых, атаковала вторым темпом. Например, так было в эпизоде с первым голом. Грузия группировалась в две линии (5-4-1), но не контролировала передачи назад и пасы третьему. В итоге пространство над штрафной оголялось, оттуда угрожала Турция.

Получилось разнообразно: красивые фланговые комбинации, навесы, удары издали – Турция влюбляла в себя продуманным контролем.

Кочорашвили, Микаутадзе и Какабадзе – изящество и легкость. Сыграли сильнее Хвичи

К Хвиче достаточно претензий: плохо оборонялся, был зажат, ожил во втором тайме (хотя после его прострела могли сравнять).

В таком формате зажигали другие:

● полузащитник Георгий Кочорашвили . Прекрасно вел игру: отбирал, обыгрывал, обострял из глубины, смело прорывался вперед. Именно Кочорашвили создал главные шансы Грузии: разогнал голевую атаку из глубины и отдал ассист после эффективного дриблинга, самостоятельно разрезал оборону стеночкой, а затем накрутил Самета Акайдина и зарядил в перекладину. Именно его спокойствие и обострения отодвинули игру в первом тайме;

● нападающий Жорж Микаутадзе . Много дерзости впереди, грамотно уходил из центра для разгона нападения, атаковал с краев, умно переводил мяч на другой край. И забил первый мяч Грузии на чемпионатах Европы.

● правый латераль Отар Какабадзе . Сыгрался с Кочорашвили, комбинировал с Георгием Чакветадзе, подключал Микаутадзе. Теневой и элегантный клей Грузии: шикарно переводил на левый фланг, атаковал полуфланг в стиле Тео Эрнандеса (именно после его рывка чуть не забил Микаутадзе), обыгрывал один в один, мягко забрасывал вперед. Его смелость двигала Грузию вперед.

Очень приятное впечатление от владения Грузии. Постоянные ротации в центре поля, разрезающие передачи, устойчивость к прессингу – Грузия реже контролировала мяч, но его было сложно отнять, Турция проседала. В итоге Грузия могла забивать больше одного и тоже в разном стиле.

Гюлер – блеск. Великолепно сменил роль

Ниже – карта контроля Турции и Грузии, красный цвет – Турция, синий – Грузия. Зона окрашивается в цвет сборной, когда в зоне сделано более 55% касаний.

Данные – телеграм «Соккер-радар»

Фокус – на втором тайме, Турция зажимала Грузию около ее штрафной благодаря Арде Гюлеру, ставшему ложной девяткой: Монтелла поменял его местами с Барышем Йылмазом.

Гюлер был везде. Отскакивал в глубину, чтобы обострять.

Постоянно открывался над штрафной, оттуда обыгрывал, разбрасывал на фланги и катил под удар.

Он положил невероятный победный гол после ухода из створа ворот. И стал всего третьим тинейджером в истории, отдавшим более пяти передач под удар в матче Евро (до него – Уэйн Руни-2004 и Педри-2021).

Данные: Statsbomb

Почему это один из лучших матчей первого круга

В телеграм-канале писал, что у Бельгии со Словакией была самая качественная дуэль Евро. Германия и Италия – классные, но там был вынос в одну сторону, Нидерланды – красиво, но с локальными проблемами, Англия и Франция – скорее про класс (хотя фланг Тео – любовь, австрийцы тоже зашли.

Сейчас Турция и Грузия выдали чистый кайф в обе стороны: эмоционально, красиво, с дальними ударами, шикарными банками, загубленными моментами и топ-спасениями (какой же Акайдин крутой в концовке!) – смесь бесшабашности и тактики. 36 ударов на двоих – рекорд Евро-2024.

Данные: Opta

Турция еще влюбит в себя – она не такая скучная, как на прошлом Евро. Разнообразно атаковали на флангах и в середине, Гюлер и Йылдыз – восторг.

Грузия тоже порадовала. Понятно, что Хвича – не главная звезда по менталитету и игре, но чуть не вытащил ничью прострелом.

А Кочорашвили, Микаутадзе и Какабадзе – смесь атакующей эстетики и эффективности. Легко, быстро, с расчетом, еще и элегантно.

Плюс много тренерских ходов: подготовленные позиционные атаки Турции, вынужденный переход Саньоля на 5-4-1, Гюлер – ложная девятка.

И какой же великий лайнсмен: летел параллельно Актюркоглу и не проиграл в скорости!

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Фото: Global Look Press