Хвича – не главная звезда Грузии. Быстрые мысли о ярком поражении от Турции в лучшем матче Евро
Илья Васильев делится.
Мы увидели самый яркий матч Евро-2024: красивые голы, изящные комбинации, тренерские ходы. Чем игра Турция – Грузия так увлекла?
Турция мощно начала благодаря разнообразным атакам. Грузия неудачно перестроилась из-за Хвичи
Старт матча – доминирование Турции благодаря стильному контролю: включались слева, справа и в середине. Команда Винченцо Монтеллы перегружала края и полуфланги, пользовалась проблемами Грузии в 5-3-2.
1) Грузия не очень хорошо обороняется: класса Арды Гулера и Кенана Йылдыза хватало для игры 1-в-1 и использования свободных зон.
2) Было опасно, когда зависали полузащитники грузин из 5-3-2 Вилли Саньоля. Там один опорник и две восьмерки. Проблема множилась на турецкие перегрузы и открывания Оркуна Кекчу между линиями.
3) В 5-3-2 тяжело обороняться при переводах с одного края на другой: тройка полузащитников смещается влево и оголяет правый край. Из-за этого на 17-й минуте Грузия перешла на 5-4-1, но Хвича Кварацхелия некачественно оборонялся и порой забивал на откат, поэтому проблемы сохранялись.
Так Турция развивала два сценария.
Во-первых, находила ширину: и в 5-3-2, и в 5-4-1 получилось атаковать полуфланги. Для наглядности примеры при двух схемах: сначала Хакан Чалханоглу пробил из опасной свободной зоны (мог навешивать, из похожей ситуации забрасывал Гюлер), затем Хвича не отработал по второму темпу.
Во-вторых, атаковала вторым темпом. Например, так было в эпизоде с первым голом. Грузия группировалась в две линии (5-4-1), но не контролировала передачи назад и пасы третьему. В итоге пространство над штрафной оголялось, оттуда угрожала Турция.
Получилось разнообразно: красивые фланговые комбинации, навесы, удары издали – Турция влюбляла в себя продуманным контролем.
Кочорашвили, Микаутадзе и Какабадзе – изящество и легкость. Сыграли сильнее Хвичи
К Хвиче достаточно претензий: плохо оборонялся, был зажат, ожил во втором тайме (хотя после его прострела могли сравнять).
В таком формате зажигали другие:
● полузащитник Георгий Кочорашвили. Прекрасно вел игру: отбирал, обыгрывал, обострял из глубины, смело прорывался вперед. Именно Кочорашвили создал главные шансы Грузии: разогнал голевую атаку из глубины и отдал ассист после эффективного дриблинга, самостоятельно разрезал оборону стеночкой, а затем накрутил Самета Акайдина и зарядил в перекладину. Именно его спокойствие и обострения отодвинули игру в первом тайме;
● нападающий Жорж Микаутадзе. Много дерзости впереди, грамотно уходил из центра для разгона нападения, атаковал с краев, умно переводил мяч на другой край. И забил первый мяч Грузии на чемпионатах Европы.
● правый латераль Отар Какабадзе. Сыгрался с Кочорашвили, комбинировал с Георгием Чакветадзе, подключал Микаутадзе. Теневой и элегантный клей Грузии: шикарно переводил на левый фланг, атаковал полуфланг в стиле Тео Эрнандеса (именно после его рывка чуть не забил Микаутадзе), обыгрывал один в один, мягко забрасывал вперед. Его смелость двигала Грузию вперед.
Очень приятное впечатление от владения Грузии. Постоянные ротации в центре поля, разрезающие передачи, устойчивость к прессингу – Грузия реже контролировала мяч, но его было сложно отнять, Турция проседала. В итоге Грузия могла забивать больше одного и тоже в разном стиле.
Гюлер – блеск. Великолепно сменил роль
Ниже – карта контроля Турции и Грузии, красный цвет – Турция, синий – Грузия. Зона окрашивается в цвет сборной, когда в зоне сделано более 55% касаний.
Данные – телеграм «Соккер-радар»
Фокус – на втором тайме, Турция зажимала Грузию около ее штрафной благодаря Арде Гюлеру, ставшему ложной девяткой: Монтелла поменял его местами с Барышем Йылмазом.
Гюлер был везде. Отскакивал в глубину, чтобы обострять.
Постоянно открывался над штрафной, оттуда обыгрывал, разбрасывал на фланги и катил под удар.
Он положил невероятный победный гол после ухода из створа ворот. И стал всего третьим тинейджером в истории, отдавшим более пяти передач под удар в матче Евро (до него – Уэйн Руни-2004 и Педри-2021).
Данные: Statsbomb
Почему это один из лучших матчей первого круга
В телеграм-канале писал, что у Бельгии со Словакией была самая качественная дуэль Евро. Германия и Италия – классные, но там был вынос в одну сторону, Нидерланды – красиво, но с локальными проблемами, Англия и Франция – скорее про класс (хотя фланг Тео – любовь, австрийцы тоже зашли.
Сейчас Турция и Грузия выдали чистый кайф в обе стороны: эмоционально, красиво, с дальними ударами, шикарными банками, загубленными моментами и топ-спасениями (какой же Акайдин крутой в концовке!) – смесь бесшабашности и тактики. 36 ударов на двоих – рекорд Евро-2024.
Данные: Opta
Турция еще влюбит в себя – она не такая скучная, как на прошлом Евро. Разнообразно атаковали на флангах и в середине, Гюлер и Йылдыз – восторг.
Грузия тоже порадовала. Понятно, что Хвича – не главная звезда по менталитету и игре, но чуть не вытащил ничью прострелом.
А Кочорашвили, Микаутадзе и Какабадзе – смесь атакующей эстетики и эффективности. Легко, быстро, с расчетом, еще и элегантно.
Плюс много тренерских ходов: подготовленные позиционные атаки Турции, вынужденный переход Саньоля на 5-4-1, Гюлер – ложная девятка.
И какой же великий лайнсмен: летел параллельно Актюркоглу и не проиграл в скорости!
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Фото: Global Look Press