«Зенит» давно выпрашивал такое поражение

Расплата за веру в исключительность.

« Зенит» пропустил от «Рубина» вторым ударом, а вскоре нелепо наблюдал за голом Мартыновича. Дальше – агония, лидер истерил и мучительно подбирался к чужим воротам.

В поиске вариантов Сергей Семак поставил вингера Густаво Мантуана правым защитником, затем ради перехода на 4-4-2 убрал Вильмара Барриоса (никогда не меняет его в ответственные момент) и в конце добивал Александром Ерохиным. Но безуспешно: Юрий Дюпин так и не пропустил.

Игра с «Рубином» – зеркало сезона. Сегодняшний «Зенит» – самый скучный и хрупкий в эпоху Семака. Хотя вопросы и сомнения сопровождали Семака в разные периоды чемпионского пятилетия:

1. Сначала якобы примитивные 4-4-2 с Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном.

2. Затем трусливая игра в Лиге чемпионов и два четвертых места в группе подряд. Главный ужас в Европе – осень-2021 с безвольными поражениями от «Брюгге» и «Боруссии».

3. Недостаточное доверие к молодым, не самая яркая игра при звездном составе.

Большинство вопросов – обесценивание работы Семака. По каждому аргументу достаточно смягчающих факторов, при этом Семак стабильно и уверенно выигрывал титулы, чувствуя состояние и психологию игроков, раскрывая сильные стороны лидеров. Тренер пережил несколько успешных тактических эпох – он классно поработал и заслужил уважение. Но к нынешней команде есть большие вопросы.

Такого унылого «Зенита» при Семаке мы еще не видели. Команду ничего не возбуждает. Ее отличительные черты – лень, апатичность, грузность и чрезмерная вера в собственную исключительность. Из-за этого «Зенит» больше не доминатор. В лиге, в которой он должен доминировать, ведь остальные конкуренты гораздо слабее.

Осенние проблемы объяснимы . Но зимой «Зенит» масштабно пересобрали: куплены новички (Артур за 15 миллионов евро, Педро – за 9, Нино – за 6), Семак вернул удобные 4-3-3, у него самый вариативный состав в лиге, мощная скамейка запасных. «Зенит» обязан уверенно побеждать. Но он вообще не мотивирован. Этому составу очень нужна свежая кровь, потому что суперзвездам уже неинтересно: Клаудиньо больше рубится с судьями, чем творит магию, Вендел не использует и половину своих возможностей, а остальные чувствуют их слабую отдачу.

Обновленный «Зенит» не отличается от осеннего. Да, он победил на классе «Краснодар» благодаря хитрости Семака и спокойно прошел «Спартак» в Кубке России. Но против остальных засыпал: «Пари НН» (2:0, 1:0), «Факел» (2:0), «Сочи» (2:0, 3:1), «Крылья Советов» (3:1, 1:1), «Балтика» (2:0, 1:0), «Оренбург» (1:3, 1:0). С одной стороны, «Зенит» все равно побеждал. С другой – он всегда выключался на 30-40 минут (всего в 5 матчах набрали больше 1,4 xG), катал вату или даже прижимался к воротам. Прибавляем унылые первые таймы с «Краснодаром» (1:1, 2:1) дома и в гостях, скучный рестарт РПЛ со «Спартаком» (0:0), поражения от «Локомотива» (1:2, 1:3).

Больше пятнадцати неровных матчей за неполный чемпионат – катастрофа при таких возможностях. Но наказание против аутсайдеров пришло лишь дважды – с«Оренбургом» осенью и с «Рубином» сейчас.

«Зенит» заслужил такое унизительное поражение в разгар чемпионской гонки. Расслабленным отношением команда загнала себя в кризис. После победы над «Краснодаром» мы были уверены , что Семак не отдаст первое место, но сейчас он в тяжелом положении. Впереди:

● выезд к «Динамо» в это воскресенье;

● три матча против ЦСКА (два в Кубке и один в РПЛ) – это самый тактически неудобный соперник Семака;

● игра с прессингующим «Факелом», который борется за выживание и упирается на тяжелом поле;

● традиционно нервная поездка в Грозный.

Так «Зенит» расплачивается за чудовищное снижение требований к себе и презрение к остальным.

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Фото: РИА Новости /Александр Гальперин, Алексей Даничев