«Сити» и «Реал» восхищают. Какая стойкость под давлением!
Абсолютное хладнокровие.
Я восхищен тотальным спокойствием «Сити» и «Реала» в самые ответственные моменты. Кажется, они вот-вот разрушатся от давления, но нет, стоят монолитом.
В такие лигочемпионские вечера трудно сохранять хладнокровие (особенно – в последние полчаса основного времени), но «Сити» и «Реалу» легко удалось (пусть и с помарками в серии пенальти).
Пять ярких примеров:
1. «Реал» всю игру цепок и стойко отбивается? Никакой паники от «Сити»: продолжают позиционно давить и прижимать «Реал» к его штрафной. И сработало на 76-й: «Мадрид» пошатнулся после выхода Жереми Доку. Прорвало именно в той зоне, куда и целил «Сити».
2. 86-я минута, одна из величайших серий в плей-офф, нервная концовка? Получаем удовольствие от эстетики футбола: Эдерсон нашел Фила Фодена разрезающей передачей между Феде Вальверде и Эдуардо Камавинга.
3. Конец основного времени, ты вышел 10 минут назад, когда команду не выпускают из штрафной? Пфф, разворачиваешься в два касания и выходишь через пас в своей же штрафной (Модрич видел свободного Камавинга!).
А сам Камавинга разрезал в касание на сыгравшего пяткой Винисиуса.
4. И ярчайшее. Серия пенальти, пятый решающий удар, кому бить? Конечно вратарю!
5. Андрей Лунин – фантастика. Заменил Тибо Куртуа, максимально уверен в Лиге чемпионов, выстоял на «Этихаде» и забрал два пенальти после промаха Модрича. Он заслужил полуфинал.
Грандиозно.
Фото: East News/AP Photo/Dave Shopland
"Реал отскочил и вообще ничего не сделал, чтобы быть в полуфинале. Блестящая игра Лунина обсуждена ооооочень поверхностно (но тут, вероятно, политический момент), в Баварии "этот многомиллионный кореец " (никто так и не вспомнил как его зовут,хотя секунд 15 пытались) сидел на скамейке, ну и Лукас Васкес теперь Лукас Вера, оказывается. Зарекаюсь ещё раз,что не буду смотреть эту пародию.
«Если Мбаппе забьет Реалу, то что они с ним потом сделают вы представляете?»
У Черданцева ДокУ был ДАку. «Какой-то турок у Реала сидит, я его вообще не знаю»
Как же тошно без Уткина и ко