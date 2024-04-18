«Сити» и «Реал» восхищают. Какая стойкость под давлением!

Абсолютное хладнокровие.

Я восхищен тотальным спокойствием «Сити» и «Реала» в самые ответственные моменты. Кажется, они вот-вот разрушатся от давления, но нет, стоят монолитом.

В такие лигочемпионские вечера трудно сохранять хладнокровие (особенно – в последние полчаса основного времени), но «Сити» и «Реалу» легко удалось (пусть и с помарками в серии пенальти).

Пять ярких примеров:

1. «Реал» всю игру цепок и стойко отбивается? Никакой паники от «Сити»: продолжают позиционно давить и прижимать «Реал» к его штрафной. И сработало на 76-й: «Мадрид» пошатнулся после выхода Жереми Доку. Прорвало именно в той зоне, куда и целил «Сити».

2. 86-я минута, одна из величайших серий в плей-офф, нервная концовка? Получаем удовольствие от эстетики футбола: Эдерсон нашел Фила Фодена разрезающей передачей между Феде Вальверде и Эдуардо Камавинга.

3. Конец основного времени, ты вышел 10 минут назад, когда команду не выпускают из штрафной? Пфф, разворачиваешься в два касания и выходишь через пас в своей же штрафной (Модрич видел свободного Камавинга!).

А сам Камавинга разрезал в касание на сыгравшего пяткой Винисиуса.

4. И ярчайшее. Серия пенальти, пятый решающий удар, кому бить? Конечно вратарю!

5. Андрей Лунин – фантастика. Заменил Тибо Куртуа, максимально уверен в Лиге чемпионов, выстоял на «Этихаде» и забрал два пенальти после промаха Модрича. Он заслужил полуфинал.

Грандиозно.

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Фото: East News /AP Photo/Dave Shopland