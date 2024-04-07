Абаскаль все равно заслужил увольнение из «Спартака». Вот почему

Затмение Лещука и победа над «Динамо» ничего не меняет: в игре все по-прежнему.

Команда Гильермо Абаскаля в гонке за топ-3 , но на дистанции двух сезонов ожидания и реальность ужасают.

Экономическое и спортивное состояние «Спартака» позволяет навязывать конкуренцию «Зенита» и доминировать над остальными. Только факты: «Спартак» с назначения Абаскаля – четвертый по очкам в лиге (без серьезного отрыва от преследователей), где:

● ЦСКА летом-2022 и в первой половине этого сезона с трудом собирал состав на игру, «Краснодар» потерял полгода с Александром Сторожуком, «Локомотив» плелся в зоне стыковых матчей, «Динамо» весь прошлый сезон мучилось со Славишей Йокановичем. И сильно отстает от главного антагониста – «Зенита».

● Только «Зенит» потратил больше (55,94 миллиона евро по данным трансфермаркта, «Спартак» – 53,2), остальные отстают: «Динамо» – 31,4 млн, «Краснодар» – 23,5, ЦСКА – 22,85.

● У «Спартака» – один из самых вариативных составов даже без Квинси Промеса. Несколько атакующих звезд: Александр Соболев, Манфред Угальде, Тео Бонгонда и Антон Зиньковский. Подвижная и универсальная полузащита: Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс, Роман Зобнин (весной играе справа в защите) и Михаил Игнатов (с осени в атакующей группе). Много вариантов для замен и тактических адаптаций – круче только «Зенит», недалеко – «Динамо» за счет бешеной атаки.

Фиксируем: «Спартак» Абаскаля постоянно впадает в кризисы и вообще не выделяется на фоне постоянно буксующих соперников на дистанции двух сезонов, хотя его возможности существенно лучше остальных .

У «Спартака» Абаскаля слишком много уязвимостей.

1. Постоянные тактические кризисы . За два года их слишком много: весной 2023-го Абаскаль быстро отказался от 4-3-3, на ходу придумывал новые схемы и роли для игроков. Тактические перегибы убили стабильность и увеличили количество ошибок – «Спартак» допускал больше, чем создавал.

После яркого старта РПЛ-2023/24 Абаскаль упрямился, а команда деградировала: бог подсказал Хесуса Медину и Виктора Мозеса на восьмерках, при обороне Медина, Мозес и Тео Бонгонда выключались и ничего не делали, посадил Руслана Литвинова за один провальный матч и долго игнорил Данила Пруцева – так «Спартак» превратился в середняка по всем основным метрикам.

Весной не придумали ничего компенсирующего: мучения впереди, первый гол только в четвертом туре (благодаря связке Соболев – Лещук, до этого единственный удар «Спартака» из штрафной – на 20-й минуте), ноль голов со стандартов за сезон.

В итоге почти на всех тактических отрезках качество игры падает . Например, сокращается разница между созданными и допущенными xG, а «Спартак» все дальше от классных лета и осени 2022-го.

2. Команда очень слаба в топ-матчах . Снова важно вспомнить, как Абаскаль в пяти из семи игр игнорировал фланги «Зенита», в этом сезоне ужасно подготовился к «Краснодару», вообще не адаптировался под края ЦСКА (гол Медины – отскок, «Спартак» жестко проигрывал по содержанию). Даже игра с «Динамо» – ужас. Метания в центре, безадресные навесы, ступор под давлением. Перформанс Лещука ничего не меняет.

3. Нервное упрямство мешает использовать действительно лучших . Вот только последний отрезок в примерах. Литвинов проводит классный матч с «Уралом» – в старте на «Динамо» Наиль Умяров, Бонгонда терзает свой фланг с «Уралом» и «Зенитом» (и классно коннектится с Угальде) – в составе никакущий Медина.

Другой пример – тактически проигранный матч с «Факелом» , когда у Абаскаля был план Б (переход на 3-4-2-1), но к нему перешли только после 0:2. Хотя перемены требовались еще в перерыве: прессинг Сергея Ташуева уничтожал «Спартак», игроки не понимали, как разыгрывать. Да, Абаскаль убрал Кристофера Мартинса, но ничего не изменил в стадии розыгрышей. Итог вы знаете.

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К поведению Абаскаля – тоже вопросы.

С «Зенитом», по его словам, дважды мешали карточки: в РПЛ желтая Игнатова сломала прессинг , а в Кубке – предупреждения Угальде и Умярова после 40-й (!) минуты (Наиль сыграл с карточкой пять минут). При этом «Спартак» оба раза проиграл не из-за карточек – он не знал, как обороняться против позиционных атак «Зенита».

Как Абаскаль подбирает состав? Ему подсказывает бог.

«Спартак» против «Урала» нанес 21 удар (третий результат в сезоне), но выводы Абаскаля поражают : «Нужно было быть более агрессивными в финальной трети. Чего не хватило? Ударов, ударов и еще раз ударов».

Возможна отставка? Лучший ответ : «Не переживайте. Я сейчас приеду домой, съем суши и лягу спать».

Троллинг журналистов – прекрасно. Возможно, некоторые его и заслужили. Но у «Спартака» Абаскаля очень много проблем: команда практически неуправляема, логика тренера в выборе состава не считывается, тактические планы уязвимы больше года, никаких вменяемых объяснений для болельщиков и журналистов тоже нет .

Несмотря на бешеный по меркам РПЛ ресурс, Абаскаль стал серым и дерганым – он заслужил увольнение. Это стратегически верное решение из-за регулярных провалов и отсутствия стабильности.

Вопрос лишь один: когда?

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Почему Абаскаль такой? Здесь мы все объяснили

Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко, Владимир Астапкович