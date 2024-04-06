Почему «Ростов» – самая стильная команда весны

Объясняет Илья Васильев.

«Мммм... Пфф-пфф-пфф... Сложно сейчас сказать так навскидку. Наверное, да, «Ростов» – лучшая команда РПЛ прямо сейчас», – задумчиво сказал Карпин.

Перед просмотром статистики предполагал, что «Ростов» войдет в топ-5 практически всех метрик, но второй тайм с «Динамо» слегка подпортил итоги: 4:0 к 56-й минуте, команда Марцела Лички создала много подходов, но закончили 4:1.

Визуально «Ростов» начал весну сильнее всех. Если статистика не убеждает, поможет контекст: весной только «Ростов» ни разу не терял очки, без шансов разобрал «Крылья» (2:0), тактически переиграл «Краснодар» (2:1) и смял «Динамо» еще в первом тайме (3:0 – счет, 12:4 – удары).

Как «Ростов» стал самой стильной командой РПЛ?

«Ростов» – хамелеон. Он постоянно меняется

Посмотрев спецвыпуск «Итогов» с Карпиным , я понял, что влюбился в весенний «Ростов». За его тактическими перевоплощениями всегда интересно следить: постоянно внедряются новые идеи, никакой трусости при любом составе.

Мы видели несколько интересных сборок Карпина: продолжение идей Курбана Бердыева в самом начале, неожиданная трансформация в «Ливерпуль» на минималках, яркое спасение «Ростова» после отъезда иностранцев, резкая ставка на владение в прошлом сезоне и смелые розыгрыши от ворот, стильная копия «Брайтона» сейчас.

Логично, что «Ростов» всегда нуждается в классе. Летом 2022-го мы поражались атакующей трансформации: Данил Глебов, Максим Осипенко и Сергей Песьяков заставляли включать «Ростов» ради комбинаций на своей половине, но на чужой команда постоянно терялась. В итоге разговоры о пенальти, стандартах и везении вытеснили впечатления от красивой игры, так как прогресса впереди не было.

В этом сезоне «Ростов» переключился на «Брайтон»: запер «Зенит» на своей половине поля, но затем зазнался, потерял Осипенко и полетел вниз.

После восстановления Осипенко стало гораздо лучше, а весной появился новый «Ростов»: он прокачал атаку (прогресс по сравнению с сезоном-2022/23) и стал самой стильной командой РПЛ.

Стиль «Ростова»: Осипенко – как из «Сити», Вахания – ложный фулбек, ультрасмелый прессинг

Вот как Карпин делает игры «Ростова» интереснее:

1. Показывал Осипенко Джона Стоунза из «Сити»: теперь он не только разыгрывает в глубине, но и подключается в чужую опорную зону и даже штрафную. Это множится на шикарный оборонительный старт: в паре с Умаром Сако сдержал Константина Тюкавина и Джона Кордобу.

Техническая камера – «Яндекс Плюс x Vsporte»

2. При владении отправил правого защитника Илью Ваханию в опорную зону «Динамо». Это подстройка под «Динамо»: на фланге быстрый Роналдо оставался против 35-летнего Сергея Паршивлюка, а Вахания пользовался недоработками опорной зоны, чтобы врываться через штрафную.

3. В прошлом сезоне страдал на чужой трети. Сейчас проблему решает Мохеби: при владении уходит с левого фланга, чтобы заполнять середину и помогать Егору Голенкову/Николаю Комличенко. Весной из этой зоны вингер забил уже четыре гола (два дубля «Краснодару» и «Динамо»), ассистировал Глебову и поучаствовал в мяче Ивана Комарова «Крыльям».

Реклама 18+

4. Задавил «Краснодар» и «Динамо» прессингом. Карпин считает, что его команде проще, когда прессинг персональный. И это всегда смело: центральные защитники даже поднимаются в чужую опорную зону. При этом «Ростов» шикарно готов: моментально отскакивает назад, навязывает борьбу и всегда компактен.

5. Все еще умело сочетает 4-3-3 в давлении и автобусные 5-4-1 в обороне. Здесь главный – Глебов, умело переключающийся между серединой поля и центром обороны.

6. Выдал топ-отрезок без Даниила Уткина (главного партнера Глебова и лидера на стандартах) и Алексея Миронова (важен в ротации, конкурент Кирилла Щетинина). Не обошлось без адаптаций: универсальный Хорен Байрамян помогал справа за счет смещений в середину и подач с правой, а Щетинин забивал или отдавал в каждом матче.

Ждем «Ростов» – «Сочи». Должно быть ярко

«Ростов» – моя любимая команда весны, за которой хочется смотреть не отрываясь благодаря тренерским ходам Карпина.

Мой второй фаворит – «Сочи». Роберт Морено – революционер подвала РПЛ, который уверенно смотрелся против всех. Команда в первом тайме возила «Балтику» (0:0), создала проблемы «Локомотиву» (2:2) и чуть не выиграла у ЦСКА (2:2 с 0:2).

У «Сочи» новый качественный состав, который уже адаптировался к драйвовым установкам Морено и лидирует по явным моментам весной.

Идеи Морено уже работают: «Сочи» атакует флангами, грамотно забрасывает Саулю Гуарирапе и Серхио Кордове, красиво разрезает середину благодаря Начо и Артуру Юсупову, комбинирует в центре с помощью фланговых игроков (Мартин Крамарич и Александар Юкич) и вылетает в быстрые отрывы.

Благодаря установкам «Ростова» и «Сочи» намечается веселое шоу. Обе команды владеют разными атакующими инструментами, не собираются отсиживаться сзади и тактически разнообразны.

Я жду феерию и один из самых зрелищных матчей тура.

Мой телеграм

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/Global Look Press