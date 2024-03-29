Опорник Лаксальт – одно из лучших решений сезона. Как оно влияет на «Динамо»?

«Ростов» – проверка чемпионских амбиций Лички.

Диего Лаксальт решил не все, но многие оборонительные проблемы «Динамо».

После распада центра поля Шварца «Динамо» год искало опорника. Лаксальта порекомендовал Бувач

Летом 2022-го распался прекрасный центр поля «Динамо» Сандро Шварца: Себастьян Шиманьски уехал в «Фейеноорд», Никола Моро – в «Болонью». В Москве остался только Даниил Фомин – и тот резко сдал.

Оставшись без фундамента и не сумев договориться с главными кандидатами на усиление, в конце трансферного окна «Динамо» экстренно арендовало Матиаса Норманна. Норвежец провел бездарный сезон – прогрессу явно не способствовало окружение в середине поля. Александр Кутицкий и Лука Гагнидзе не потянули роли постоянных игроков старта, Арсен Захарян проседал в обороне. От структурной и прессингующей команды при Шварце «Динамо» скатилось к расбалансированной и пассивной при Славише Йокановиче.

Марцел Личка стартовал с авантюрного варианта: против «Краснодара» (1:3) в схеме 4-2-3-1 в центре поля сыграли Фомин и Захарян. Личка быстро понял провальность плана: в перерыве убрал Захаряна направо, а в середину выпустил Норманна (через месяц Матиас покинул Россию).

Во втором туре против «Крыльев» (3:3) в середине внезапно появился Диего Лаксальт. Кажется, Личка шокировал всех: левый защитник, проигрывавший конкуренцию Дмитрию Скопинцеву, оказался в самой проблемной зоне «Динамо». Результат удивил еще сильнее: рассудительная игра, классный контроль, качественная работа без мяча.

Оказалось, об опыте игры Ласкальта в центре поля Личке рассказывали спортивный директор Желько Бувач и член совета директоров: «После «Краснодара» я спросил Диего: хочет ли он вернуться на эту позицию. У него горели глаза, он хотел вернуться, чтобы больше встречаться с мячом. Он хорошо видит поле и играет в касание».

Лаксальт оказался оптимальным вариантом на место оборонительного полузащитника : Гагнидзе не прогрессирует (и ему удобнее быть восьмеркой), Фомин слаб в роли единственного опорника (актуально после перехода на 4-3-3), Луис Чавес эффективнее впереди, Кутицкий пропустил половину сезона из-за травмы.

Как действует Лаксальт: агрессивно отбирает и играет ключевую роль в продвижении

Лаксальт – шестой по успешным отборам в РПЛ, хотя сыграл минимум на 200 минут меньше любого конкурента из топ-5. Лаксальт – второй ассистент «Динамо» (4) после Константина Тюкавина (7), делит третье место по передачам на чужую половину.

Но Личка оценивает вклад Лаксальта не через цифры – и, пожалуй, слова говорят больше статистики: «Диего дал уверенность в середине поля . Когда все идет не очень хорошо, потери, именно от Лаксальта идет правильный импульс. Он достаточно умный, агрессивный, умеет действовать с мячом. С помощью Лаксальта мы нашли баланс, хотя это и не пришло сразу».

Лаксальт прокачал сверхатакующее «Динамо». Он склеивает «Динамо», делая шаткую структуру прочнее:

● регулярно подчищает зону между крайним и центральным защитниками. Большое количество отборов, блоков и единоборств – так Лаксальт тормозит атаки соперников;

● часто выбрасывается, оголяя зону за спиной, но агрессией либо выжимает соперников на фланг, либо заставляет их отдавать стерильные передачи поперек и назад;

● накрывает на чужой трети после потерь других игроков «Динамо»;

● быстро развивает контратаки после отборов;

● важен для контроля и передач между линиями: сыгран с атакующей группой, умно разрезает и открывается, протаскивает мяч на рывках.

Даже с Лаксальтом у «Динамо» большие проблемы в защите

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Весь сезон Sports рассказывает про оборонительные проблемы «Динамо» (раз , два ). Команда Лички – среди худших по большинству защитных метрик.

Весна тоже началась тяжело: прекрасная игра с мячом на чужой половине и огромные проблемы без него на своей. Ниже – данные Opta по созданной и допущенной остроте против «Локомотива» и «Ахмата».

«Динамо» выдало волшебный первый тайм против «Локомотива», но задрожало во втором. Особенно тяжелой выдались последние двадцать минут: Жемалетдинов забил, а затем «Динамо» с трудом выдержало давление.

С «Ахматом» – немного другая история. Во-первых, «Динамо» сыграло без дисквалифицированного Лаксальта. Без Диего зона между полузащитниками и защитниками совсем не контролировалась: Фомин не так агрессивен и эффективен, Чавес и особенно Карраскаль не контролируют пространство и соперников за спиной. Во-вторых, «Ахмат» ловил «Динамо» на традиционных недоработках вингеров – их тяжело гасить даже Лаксальту.

Универсализм Лаксальта не спасает «Динамо» в конце матчей. Команда Лички не всегда добивает соперника при минимальном преимуществе, а ближе к 75-й минуте начинает дрожать. В первую очередь – атакующие игроки, не способны контролировать мяч в ситуациях, когда это необходимо.

Больше «Динамо» после 75-й минуты пропустили только «Спартак» и «Крылья» (по 9 голов, но допустили меньше xG). В пяти матчах «Динамо» так теряло очки, еще в четырех было близко к этому.

«Ростов» – проверка чемпионских амбиций «Динамо». Карпин заставит пахать сзади и взламывать насыщенную оборону

В феврале Личка рассуждал о тренерской философии: «1:0 – окей, надо играть на половине соперника, не надо стоять на своей половине и рисковать потерей мяча в 30-40 метрах от своих ворот. Но четверка защитников в такой ситуации должна действовать компактно, закрывать свои зоны, плюс с ними остается опорник. Не надо рисковать. Нужно играть умнее.

Мы хотим не только забивать голы, но и играть на ноль. Переключение из атаки в оборону – это была тоже одна из больших проблем команды. Все хотели атаковать, а вот отработать назад уже желания меньше.При этом не стоит ожидать от меня, что я буду играть в осторожный футбол: восемь-девять человек сзади, две-три контратаки – и, может, забьем. Я так не хочу».

«Ростов» – тест «Динамо» на зрелость.

Во-первых, потребуются грамотные переключения из атаки в оборону. «Динамо» обязано исключить опасные розыгрыши на своей половине, не выключаться после потерь (особенно это касается восьмерок и вингеров) и подготовиться к коротким перепасовкам и подключениям крайних защитников «Ростова». Проблемы у «Динамо» могут возникнуть на каждой стадии или везде сразу.

Во-вторых, «Ростов» умеет закрываться и обороняться в 5-4-1 за счет опусканий Данила Глебова. Так команда Карпина лишает соперника пространства.

В-третьих, весной прессинг «Ростова» уже разрушил «Крылья» и «Краснодар». Творческому и иногда раздолбайскому «Динамо» нужны дисциплина под прессингом и агрессия при борьбе за подбор.

В-четвертых, «Динамо» играет с «Ростовом» в пятницу. Непростой график, учитивая перелеты латиноамериканских сборников (Николаса Маричаля, Чавеса и Карраскаля). В таком режиме сложнее противостоять «Ростову»: либо снизится уровень концентрации Чавеса и Карраскаля, либо придется их заменять менее качественными игроками.

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Лаксальт в опорной зоне – одно из лучших решений этого сезона в РПЛ. С его помощью «Динамо» обрело хрупкий баланс: с Лаксальтом легче обороняться, проще продвигать мяч и вылетать в контратаки.

Но серьезные оборонительные проблемы и провальные финальные отрезки матчей по-прежнему с «Динамо». Сложный матч с «Ростовом» – первый топ-тест чемпионских амбиций «Динамо». Ожидания, в том числе от Лаксальта, уже слишком велики.

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Григорий Сысоев, Владимир Федоренко, Сергей Пивоваров