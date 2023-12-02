Бан Кордобы – катастрофа «Краснодара». Кого теперь ставить в атаку?

Качественной альтернативы у Ивича нет.

«Краснодар» упустил лидерство в РПЛ, неожиданно влетев кризисному «Уралу» (1:3). Сильнее поражения поражение и отставания от «Зенита» пугают возможные последствия послематчевого безумия Джона Кордобы.

Кордоба получил красную после финального свистка: схватил себя за гениталии, затем показал судье, что у него не все в порядке с головой, и комично рванул в раздевалку. КДК жестко наказал Джона: бан на три матча РПЛ («Оренбург» и ЦСКА в декабре и «Рубин» в марте), еще на один – условно.

Дисквалификация Кордобы – главная проблема «Краснодара» в конце 2023-го. Какие варианты есть у Владимира Ивича?

Кордоба безальтернативен. Его дисквалификация – очередной сигнал о необходимости усиления

Кордоба безальтернативен. Его дисквалификация – очередной сигнал о необходимости усиления

В ноябре Sports.ru неоднократно разбирал кадровые проблемы «Краснодара» (раз, два, три).

Главная из них – огромный качественный разрыв между основой и скамейкой. В старте «Краснодара» либо суперзвезды РПЛ (Матвей Сафонов, Хуниор Алонсо, Эдуард Сперцян, Джон Кордоба), либо игроки, которым для этого статуса скорее не хватает медийности, а не класса (Витор Тормена, Лукас Оласа, Александр Черников, Никита Кривцов, Жоау Баши). Матч с «Зенитом» в очередной раз доказал, что Кади не подходит прагматичному «Краснодару» (хотя бы в роли восьмерки). Еще один игрок ротации, Ильзат Ахметов, нестабилен, а остальные вообще редко выходят на поле.

Как ни странно, Кордоба – олицетворение кадрового кризиса. Например, Сафонова может качественно подменить Агкацев (Станислав даже лучше в игре ногами), Сергей Петров закрывает оба фланга обороны (левый – после сборной Уругвая у Оласы, правый – из-за оборонительных провалов Сергея Волкова), на одно место на краю атаки (второе занимает Баши) есть несколько кандидатов (да, ни один из них – глобально не топ). Заменить Кордобу (и Алонсо) невозможно:

● в этом сезоне Джон отыграл 1433 минуты из 1440 возможных;

● с гигантским отрывом лидирует по xG без пенальти (8,38 xG, у Сперцяна – 2,97). На Кордобу приходится 37,4% xG «Краснодара» (самый весомый результат в лиге) и 36,9% ударов команды из штрафной. Кордоба собрал 17 явных моментов (Сперцян – второй с 8, но он бьет пенальти). Ни одна команда в лиге не зависит от форварда так сильно;

● Кордоба определяет игру «Краснодара» не только в чужой штрафной. Джон продавливает защитников после длинных передач, тонко подыгрывает спиной к воротам, адаптирован к кроссам и забеганиям, а также пользуется силовым дриблингом;

Единственная профильная альтернатива Кордобе – 18-летний Александр Кокшаров, который провел 191 минуту за два сезона в РПЛ (в среднем – 17 за матч). Для борьбы за медали и титул «Краснодару» необходима реальная конкуренция в центре атаки.

Подбираем варианты для Ивича: Кокшаров – самый очевидный, экспериментируем с Баши и Кривцовым

Оттолкнемся от базовых настроек «Краснодара» при владении: 4-3-3 или 4-2-3-1, при которых вингеры располагаются узко рядом с Кордобой, а Кривцов часто оказывается прямо под Джоном.

Начнем с самых логичных вариантов.

1. Александр Кокшаров. Весной Кокшаров оказался рядом с основой: Ивич готовил «Краснодар» к Суперфиналу Кубка России и тасовал состав. К тому же, Кордоба получил повреждение в 28-м туре против «Ростова» (Кокшаров вышел еще в первом тайме и даже забил) и попал в старт на последний тур с «Ахматом».

В этом сезоне Кокшаров почти не играл в РПЛ (четыре матча, два из них – с «Факелом» и «Уралом» при необходимости забивать), зато появлялся в Кубке России (имел явные моменты в каждом матче).

Главный момент сезона у Кокшарова – дубль против «Спартака» в Кубке (3:2). Александр замкнул два прострела (пока он забивает в основе только так), разогнал две атаки качественным подыгрышем, работал спиной к воротам. Кокшаров уступает Кордобе по фактуре, но именно он наверняка главный вариант Ивича на два последних матча года.

2. Мозес Дэвид. Неожиданная альтернатива Кокшарову. В «Краснодаре» Мозеса чаще используют на фланге (если не считать скамейки запасных), но на старте группы Кубка России Ивич использовал его в роли центрального нападающего. Мозес слаб в подыгрыше и при игре спиной к воротам, во втором круге Кубка проиграл конкуренцию Кокшарову.

3. Жоау Баши. Контратакующий вариант для рывков за спину. Баши постоянно подыгрывает в глубине с позиции инсайда и ищет свободное пространство. Ивич может совместить его с Кривцовым: Никита будет подниматься из полузащиты для комбинаций с Баши.

Теперь обратимся к экспериментальным вариантам.

1. Никита Кривцов. Никита – один из лучших в РПЛ по включениям в штрафную и часто помогает Кордобе, поэтому близок к роли центрального нападающего. Его перевод в атаку запустит изменения в полузащите «Краснодара»: Ивичу придется вводить в старт Кади, Михайло Баняца или Ильзата Ахметова (может сыграть слева, тогда Баши выйдет под Кривцовым).

2. Кади или Эдуард Сперцян в роли ложной девятки. Маловероятно. Кади комфортнее играть лицом к чужим воротам, на чистых мячах (плюс бразилец пропустит матч с «Оренбургом» из-за дисквалификации), а Сперцян отвечает за созидание в левом полуфланге.

3. Олакунле Олусегун. Похож на Мозеса и Баши (быстрый, бежит за спину), но уступает Жоау в подыгрыше и ведении игры. В последних матчах Ивич предпочитает Олусегуна справа, потому что он дисциплинирован и готов выполнять роль пятого защитника при обороне. Олусегун в центре атаки – путь к структурным переменам в защите.

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Выходка Кордобы сильно ударит по «Краснодару». Джон – один из главных нападающих РПЛ, на котором завязана вся атака Ивича. Качественной альтернативы нет. Кажется, Кокшаров и Баши – главные фавориты на роль заменителя Кордобы (и, возможно, даже спасителя «Краснодара»). Оба варианта легко наигрываются и почти не бьют по остальным линиям.

Весной Кордоба пропустит всего один матч, но Джон не застрахован от травм и новых дисквалификаций. Зимой наверняка усилится «Зенит», стабилизируют составы «Динамо», «Спартак» и ЦСКА.

Тогда для «Краснодара» под вопросом окажется не только чемпионская гонка, но и даже борьба за топ-3.

Фото: fckrasnodar.ru