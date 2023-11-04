Пиняев проваливает сезон. Почему сдал наш главный вундеркинд?

Объясняет Илья Васильев.

Сергей Пиняев громко ворвался во взрослый футбол: в 17 лет сыграл в 28 матчах РПЛ, стал основным после ухода Антона Зиньковского и перенесенного пневмоторакса, а весной сиял в «Локомотиве» Михаила Галактионова.

Игорь Осинькин заслуженно называл Пиняева одним из главных вундеркиндов РПЛ: «На скоростном дриблинге убирает мяч в любую сторону. Это уже такие моменты, которым сложно научить – в российском футболе их не хватает. Он мог под такими углами оббегать игроков. Непонятно, центр тяжести низкий или ловкость неимоверная. Это было очень качественно и необычно.

На дриблинге, когда должен быть поглощен соперником, видел ворота или партнера. Никогда не было проблемой отдать пас. Это не такой чистый дриблер, когда есть соперник и мяч, а больше ничего не волнует.

Мы всегда переживаем, что люди маленького роста должны быть на голову сильнее других в чем-то еще. На сегодняшний день Пиняев сделал маленький рост неудобным для соперника. Его быстрые переключения, старт, стоп, взаимодействия в каких-то деталях с партнерами».

Подтверждаем: только дриблинг Малкома был круче, тактический диапазон слева впечатляет, Пиняев правильно использует габариты. Все восторги – заслуженные.

Но в этом сезоне Сергей не впечатляет. Почему?

«Локомотив» потерял эффективность в атаке

Мы уже неоднократно рассказывали про ужасный старт «Локомотива» (раз, два, три). Повторим главное.

Весной «Локо» много создавал, сейчас же все плачевно.

Разумеется, никто из лидеров «Локомотива» не прибавил. Команда в порядке только при двух раскладах. Первый – если перебивает прессинг, а Дзюба скидывает разбегающимся Пиняеву и Глушенкову (первые таймы против «Рубина», «Балтики» и «Динамо»). Второй – на последних минутах. В остальных режимах игры нет.

В итоге «Локомотив» нестабилен (и по тактике, и по составу). Неопределенность и разбалансированность сильно влияют на Пиняева.

Галактионов снес атакующую стабильность прошлого сезона. Перестановки бьют по Пиняеву

Под Пиняева требуется особая подстройка. О ней рассказывал ассистент Игоря Осинькина Сергей Булатов: «У Пиняева есть определенная ориентированность на атаку. В команде должно быть тактическое построение, которое обеспечивало бы Сереже достаточное пространство в своей зоне. Не все так играют – у многих места для Сережи не найдется вообще».

Пиняеву удобнее атаковать по ширине. В «Крыльях» левый защитник Горшков оставлял край Сергею, а сам заходил в полуфланг. Галактионов адаптировал идею для «Локомотива». Весной Наир Тикнизян атаковал в полуфланге и середине для изоляций Пиняева. Тогда алгоритм прекрасно работал: топ-матчи с «Ахматом» (1:0) и «Краснодаром» (3:2), до травмы шел одним из лидеров по ключевым передачам после дриблинга и вовлеченности в удары. Плюс Галактионов подстроился под оборонительные стандарты: Пиняев и Глушенков во время угловых стартовали с центра поля, чтобы выбегать в контратаки.

В новом сезоне нет прежней стабильности.

● В первом туре против «Рубина» (2:2) Галактионов отправил Пиняева на привычный левый фланг, но уже в следующем матче с «Факелом» (4:1) переставил направо ради Вильзона Изидора. Пиняев забил в контратаке после стандарта, но в остальном оба вингера ничего не показали;

● С ЦСКА (1:4) Галактионов снова поставил Пиняева направо ради сдвоенного левого фланга Тикнизян – Митай. Игра не пошла, Сергея заменили в начале второго тайма;

● Против «Крыльев» (1:1) не было Дзюбы – и «Локо» рассыпался. Ужасная идея с Сарвели в нападении: команда доставляла мяч на чужую треть только забросами, низом не получалось, движение Влада, Пиняева, Глушенкова и Миранчука было слишком хаотичным. На 54-й минуте Пиняева убрали;

● Без Дзюбы провалились и в Краснодаре (1:1). Там Пиняев вышел слева, но с новым партнером. Тикнизяна заменил Самошников, который вообще не подключался (навешивать некому, партнера в полуфланге тоже нет);

● Малоэффективный старт привел к запасу против «Сочи» (1:0). Зато Пиняев зажег против «Балтики» (3:2). И неожиданно – справа. Прессинг Игнашевича и силовая игра Дзюбы обеспечили откат к весне: пространство, удачные скидки, постоянная игра 1-в-1 на скорости;

● «Оренбург» (0:2) учел опыт «Балтики». Моменты у Пиняева проскакивали, но зачастую против него была подстраховка. В таких условиях Пиняев скован. Если слева он может многое, то справа остается обыгрывать в лицевую и простреливать – так Сергей становится предсказуемее;

● Против «Зенита» (2:1) Пиняева снова заперли справа;

● Кажется, против «Пари НН (1:0) и «Динамо» (0:0) Пиняев выздоравливал слева, но перед «Ростовом» (0:1) Галактионов все поменял: подготовил ужасный прессинг и встроил направо Пиняева ради Тикнизяна. Сергея заменили уже в перерыве.

После «Балтики» Галактионов неожиданно выдал спич о стабильности: «Надо четко понимать, что Пиняев – молодой игрок, которому свойственна нестабильность. А наша задача – сделать так, чтобы этой нестабильности не было, чтобы была стабильность».

Но действия Галактионова – противоположные. Пиняев провел только 5 матчей слева из 11 (без учета выхода на замену). Только в двух из них он выходил вместе с Тикнизяном (еще раз – с Самошниковым, дважды – с правоногим Сильяновым).

Периодически Пиняев искрил: против «Балтики» и «Динамо» ускорял в провальных матчах, но постоянно попадал в неудобные условия. Порой «Локо» и Пиняев проваливались без Дзюбы, в других матчах (например, с «Ростовом» и ЦСКА) мешали неудачные планы. Весеннее волшебство, в котором творил Пиняев, давно пропало.

Проблемы не только впереди. Пиняев лажает в обороне

«Локо» – одна из худших команд РПЛ в обороне, больше допускают только «Ахмат» и «Оренбург». Здесь вопросы к руководству: почему нет качественных центральных защитников? Весной сзади помогал Франсуа Камано – из-за чего «Локо не восполнил потерю?

Вопросы копятся и к разбалансированности «Локомотива» на поле. За организацию отвечает Галактионов.

Ключевая проблема: в 4-4-2 команда зачастую обороняется шестеркой (четыре защитника, среди которых часть сезона играл ненадежный Тикнизян, плюс два опорника), а вингеры защищаются как придется. В этом сезоне мы видели несколько вопиющих случаев: нулевая дисциплина Тикнизяна против ЦСКА, пофигизм всех с «Крыльями» и кошмар Миранчука во втором тайме с «Балтикой».

Проблемы есть и у Пиняева. Последний пример – первый тайм с «Ростовом», где Галактионов снял вингера уже в перерыве. Если в хаотичном давлении Пиняев более-менее дисциплинированно вставал около Чернова, то на своей половине был бардак: регулярно стартовал с опозданием, мягкотело встречал у штрафной, из-за чего Ненахов часто оставался 1-в-2.

Пиняев пассивно оборонялся в разных фазах и во время голевой атаки.

Первоначально Чернов находился перед ним, но после разворота атаки Евгений убежал, а Пиняев застрял в центре.

Техническая запись – «Яндекс Плюс x VSporte»

Нет фокуса на убежавшем Чернове и находящемся рядом Щетинине.

Пиняев ускорился, когда Чернов уже вышел на кросс.

Успел добежать до Щетинина, но Кирилл легко подал из-под Пиняева. И это не все: в штрафной он тоже включился с опозданием, хотя Щетинин заранее просил мяч. В итоге Кирилл легко забил с катбэка.

***

Сергей Пиняев – олицетворение проблем «Локомотива» в этом сезоне.

Михаил Галактионов утратил стабильность прошлого сезона: тасует игроков, меняет позиции, упустил тактический баланс. В этих условиях Пиняеву сложно: наигранные связи теряются, правый фланг сковывает, из-за чего минусы в обороне перевешивают плюсы в атаке.

Пиняев периодически выдает яркие отрезки: топово разобрался с Александром Мартыновичем против «Рубина», Сергей Игнашевич заявил, что Сергей выглядел футболистом космического уровня на фоне «Балтики», качественно отыграл с «Динамо». Но мы ждем большего.

Галактионову, как и «Локо», нужна стабильность. Тогда Пиняев вернется в топ.

Фото: fclm.ru