Салтыков из «Крыльев» – открытие старта РПЛ. Как же ураганно он ворвался в элиту!

С третьего тура результативнее только Кассьерра.

Каждое трансферное окно «Крыльев Советов» теряют лидеров, но Игорь Осинькин сохраняет атакующие принципы и – почти всегда – качество игры. В этом сезоне «Крылья» неожиданно взлетели на второе место, хотя еще весной боролись за выживание (при этом по ожидаемым очкам стали седьмыми).

К десятому туру «Крылья» лидируют по забитым голам (21) и xG без пенальти, хотя еще перед сезоном лишились основного центрального полузащитника Александра Коваленко, а уже по его ходу не всегда могли рассчитывать на Бенхамина Гарре (пропустил три тура), Владимира Писарского (впервые вышел на замену только в восьмом туре), Дмитрия Цыпченко (один из лучших игроков весны, сломался еще в первом туре) и Романа Ежова (не играет с третьего тура). Самара нашла нового лидера без громких подписаний в атаку – им стал 19-летний Никита Салтыков, который весну провел в «Акроне» Евгения Калешина на правах аренды.

Прошлый сезон Салтыков начинал в «Звезде» во Второй лиге, где не стал игроком старта (1 ассист в 11 матчах), но уже весной стабильно играл за «Акрон» в ФНЛ. Вы наверняка заметили Салтыкова в кубковом матче со «Спартаком» (2:1): Никита смело обыгрывал, отдал предголевую и забил головой, перевисев Даниила Денисова.

Громкой аренды в Тольятти оказалось недостаточно, чтобы мгновенно попасть в старт «Крыльев». В первом туре Осинькин оставил Салтыкова в запасе с «Ахматом» (2:1). Зато выпустил спасать игру против «Динамо» (3:3): Салтыков вышел вместе с Юрием Горшковым и Владимиром Хубуловым на 65-й минуте при 1:3: уничтожил Эли Дасу в воздухе (немного не попал в створ), таскал мяч и мог забить после паса Гарре.

После яркого дебюта в РПЛ Салтыков впервые попал в старт: против «Ростова» (5:1) сделал дубль. С тех пор «Крылья» сложно представить без Салтыкова – лучший по «гол+пас» (4+1) и второй в команде по сыгранным минутам.

С третьего тура РПЛ по «гол+пас» Салтыков уступает только Матео Кассьерре.

Разберем три качества Салтыкова, позволивших резко ворваться в РПЛ.

Салтыков классно играет на пространстве и устойчив к единоборствам на скорости

Салтыков быстро двигается и хорошо укрывает мяч. При этом он нацелен на разные действия: может протащить, отдать, завершить. Ярчайший пример – ассист против «Балтики» (2:1). Сначала Салтыков выиграл борьбу у Фернандеса у своих ворот, затем не подпустил защитника во время спринта и заметил Бабкина, а после неудачной передачи еще раз ускорился и перевел тяжелый мяч на дальнюю штангу.

«Я нападающий, люблю обыгрывать, это одно из моих сильных качеств. Неважно, во Второй, Первой, РПЛ – я все равно пойду обыгрывать, если будет позволять ситуация», – рассказывал Салтыков.

У Салтыкова большой потенциал при включениях вторым темпом. Именно так он забил первый гол в РПЛ. Все началось с диагонали Солдатенкова – в момент передачи Никита находился в центре поля.

Перед Салтыковым открылась большая свободная зона, которой он воспользовался.

На позицию перед ударом повлияли два фактора: подключение Гарре, которое увело Глебова в штрафную, и отказ Миронова от игры с Салтыковым до штрафной.

Салтыков без сопротивления принял мяч, а затем убрал Миронова на замахе и хлестко пробил с левой. Похожий эпизод был против «Локо», но тогда удар пришелся в Лантратова.

Салтыков классно ищет зоны в сжатых пространствах

На ограниченном пространстве Салтыкову помогают легкие касания и последующие ускорения. Никите не всегда нужна ширина поля для изоляций, ему комфортно и при игре спиной к воротам, а также в окружении соперников. Благодаря быстрым движениям Салтыков создает моменты.

В этом эпизоде Никита нашел пространство смещением из середины.

После приема он придержал мяч, увел центрального защитника Погостнова за собой и дождался забегания Костанзы в штрафную. Фернандо не пробил, но получил мяч в опасной зоне.

Графика – «Яндекс Плюс х VSporte»

Салтыков отлично играет головой при не самом высоком росте

Об этом еще в июне (тогда «Акрон» заявлял о 172 см Салтыкова) рассказывал Евгений Калешин: «Несмотря на небольшой рост, он не боится верховой борьбы. Сила в ногах есть, взрывные качества на хорошем уровне – он просто прыгает и борется. Он часто выигрывает за счет точности своего прыжка».

Салтыков уже забил головой в ворота «Ростова»: классно замкнул стандарт Гарре. Против «Динамо» Никита легко разобрался с Дасой: высоко и вовремя завис, после чего опасно ударил – у Эли не было шансов ему помешать.

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Салтыков – главное открытие старта РПЛ. Никита ворвался в лигу благодаря дерзкому дриблингу и разносторонней игре. После травмы Гарре именно Салтыков стал атакующим лидером Самары – и это в 18 лет! В апреле Салтыков выбил «Спартак» из Кубка и рассказал, что никого не боялся, не чувствуя разницы в классе.

В эти выходные – новый шанс доказать, что Салтыков готов к топ-матчам.

Даниилу Денисову – приготовиться.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков