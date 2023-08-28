«Зенит» снова в порядке, «Ахмат» уничтожил опорную зону «Спартака», Дзюба топово вернулся. Тактика выходных в РПЛ
У «Пари НН» шикарные стандарты.
Шестой тур РПЛ завершен. В пятницу мы увидели сразу две сенсации: «Оренбург» с последнего места уверенно и качественно смотрелся против ЦСКА (1:1), а «Факел» отнял очки у «Краснодара» (0:0) (разбор здесь).
На выходных мы тоже заметили несколько примечательных деталей. Наблюдениями поделился Илья Васильев.
Рывок Вендела – космос. Он запустил разгром «Зенита» над «Уралом»
Гончаренко вернул 3-4-3. «Урал» провел много времени на своей половине, но периодически выползал в давление при передачах назад или розыгрышах от ворот. В начале матча, чтобы компенсировать численное преимущество Барриоса – Вендела – Клаудиньо над Мишкичем и Сиссе, Бевеев выбрасывался за левой восьмеркой «Зенита». Например, Клаудиньо обрезался с Бевеевым на спине.
Но в первой голевой атаке Вендел уничтожил Бевеева: развернулся к воротам, после паузы ускользнул от Мингияна и Егорычева, выбежал в середину, после чего катнул Сергееву в разрыв между Кулаковым и Бегичем, где и должен обороняться защитник (кстати, бразилец еще и добежал до штрафной).
Игра с «Уралом» – лучшая по статистике для команды Семака в новом сезоне. «Зенит» нанес 15 ударов, 10 из них – из штрафной (больше было только с «Динамо» – 12), выбив 2,06 xG (до этого главный результат – 1,1 с «Факелом»). Хозяева допустили всего 4 удара на 0,11 xG. В итоге «Зенит» ловил на ошибках, создавал сам и зажимал «Урал» на своей половине. Это самая спокойная победа на старте РПЛ.
Карта созданной опасности. Данные – телеграм-канал «Opta Sports»
Олейников и Бериша вскрывали «Спартак» в первом тайме
Проблемы «Спартака» подробнее обсуждались вот тут (раз, два): многие не поняли новый план Абаскаля и сильно удивились странным заменам. Теперь обсудим, как «Ахмат» доминировал в опорной зоне и на флангах.
Ромащенко пока не отказался от распределения ролей, которые устоялись при Ташуеве: Бериша – левый вингер, Олейников ищет пространство в середине и подыгрывает в разных зонах, Ильин заходит с правого фланга в середину.
Первый подход создал Олейников: он грамотно открылся под спуск Конате после проникающей передачи Камило. В первом тайме свободное движение Ивана стало трендом, связывающим атаку «Ахмата».
Один из радикальных примеров – эпизод со штангой Ильина. Он соединяет все важные детали первого тайма «Спартака». Началось с бездарной игры в опорной зоне – сложно разобраться, кто и за что отвечает в «Спартаке», если вокруг Олейникова огромная свободная площадь.
Вопрос сдерживания Бериши – тоже спорный. В этот раз он легко подал Ильину, а по ходу игры стабильно создавал угрозу слева (прострел на Конате, несколько навесов Ильину).
«Локомотиву» стало проще после возвращения Дзюбы
Кажется, уснувший мальчик идеально попал в настроение матча: убогое поле, полупустой стадион, море ошибок, минимум моментов.
Но это не все. «Локомотив» ожил впереди после возвращения Дзюбы. Без Артема команда Галактионова нанесла 8 ударов из штрафной за два матча: 1 – с углового против «Крыльев», еще 7 – в Краснодаре (4 из них – после 75-й минуты). Возвращение Дзюбы вернуло фиксированность ролей. Теперь «Локо» создавал моменты с помощью длинных передач и подбора скидок.
Форвард причастен к главным моментам «Локо»: Дзюба, Глушенков и Рыбчинский разыграли топ-комбинацию в середине первого тайма, но Заболотный спас (все решили подбор Максима после борьбы и передача направо), Артем замыкал кросс Миранчука, а несколько сбросов и подыгрышей привели к фланговым подачам.
В итоге Дзюба повлиял на победный гол: Карпукас перехватил пас Маргасова и мгновенно отдал Миранчуку, а Артем разобрался с Миладиновичем и выкатил Глушенкову.
Но у Галактионова еще много работы. Ключевая проблема – большие разрывы между линиями, из-за чего страдала опорка. В первом тайме «Сочи» регулярно находил Нобоа, запускал Крамарича в свободные зоны, искал Юсупова – так получались комбинации через середину. Главные моменты пришли через диагонали на Маргасова, но некоторые подходы сопровождались заходами через центр и периодически отсутствовавшей фланговой подстраховкой от Миранчука. Часть этих эпизодов была испорчена ужасным полем. Однако во втором тайме «Сочи» сыграл очень слабо.
Даку доминировал до удаления Маричаля. «Рубин» задавил «Динамо» навесами
В первом тайме «Рубин» и «Динамо» выдали равную игру: хозяева относительно спокойно отбивались и создали моменты в контратаках (удар Рахмоналиева + штрафной перед пенальти после обреза Нгамале), а гости много комбинировали, но дошли до конкретики только ударом Тюкавина.
Даку стал главным героем отрезка перед удалением «Динамо»:
• классно сохранил мяч и отдал вразрез в начальной фазе контратаки с ударом Рахмоналиева;
• заработал штрафной, который привел к пенальти. Кстати, нападающий сам принудил Маричаля к фолу, после чего реализовал точку;
• посадил Лаксальта на желтую, а на 55-й минуте удалил Маричаля (Николас получил первую карточку за фол на Мирлинде в штрафной).
Банально, но «Динамо» вовремя забило оба гола. И вот почему: первый мяч пришел сразу после удаления, а второй – когда «Рубин» прочувствовал, как атаковать против «Динамо». Гости защищались в 4-3-2, поэтому была возможность двигаться через смену флангов (тройка полузащитников не всегда покрывала края и полуфланги, привело к плотной попытке Рахмоналиева из-за штрафной) и пространство между хавбеками (разрывались между зонами, так пробил Фамейе).
После пропущенного «Рубин» атаковал навесами, а Рахимов снял Мартыновича, чтобы увеличить количество игроков впереди (хотя и сам Александр стабильно подключался после второго пропущенного). Особенно опасен был Кабутов (например, Иванов не попал по мячу после классного кросса, Фамейе врывался в штрафную после его проникающей передачи), подающий с двух ног, из-за чего его движение сложно считать. «Рубин» спасся вторым темпом после углового, который пришел после очередной попытки вывести Кабутова на фланговую подачу.
Бабкин – новое открытие «Крыльев». «Балтике» не везет с реализацией
Бабкин становится важной и заметной частью «Крыльев». Сергей положил крутейший гол «Ахмату», перекусил «Локо» и забил «Балтике». Полузащитник помогал в прессинге, цепко боролся, удерживал мяч под прессингом, находил тонкие решения для передач и даже врубал дриблинг для сохранения мяча.
«Крылья» создали больше моментов (1,42:0,67 – xG), однако основная острота пришла уже после гола Мусаева (мяч Зотова, забег Шитова, выход Зотова 1-на-1). В первом тайме «Балтика» была понятнее и создала больше подходов. Команде Игнашевича помогали длинные передачи – качественный первый тайм провел центральный нападающий Гузина. Он сохранил несколько мячей, что привело к удару Фернандеса из штрафной и попытке Казаева вторым темпом.
Важный ресурс – подключения крайних центральных защитников при длительных атаках. В первом тайме Гассама плотно пробил после перехвата, а рывок Радмановаца запутал Горшкова, сбавившего давление по Малярову (Фернандес опасно пробил после навеса Кирилла).
Включения Гассама и Радмановаца помогли во время навала. После опасного прострела Лазарева Никола вернул мяч в штрафную. «Крылья» вынесли, но его подхватил Маляров – так «Балтика» заработала стандарт на линии штрафной.
В голевой атаке поучаствовал сначала Гассама, но его навес никто не достал. Зато справа снова оказался Радмановац и опять напряг «Крылья».
Стандарты «Пари НН» – топ. Классно выбегали на ближнюю штангу благодаря блокам и чуть не забили после аутов
Если рассказать, что «Ростов» интересно выходил на чужую половину, сталкиваясь с проблемами на чужой трети, а «Пари НН» хорошо организован на своей половине, то вы не узнаете ничего нового. Поэтому сфокусируемся на стандартах.
«Нижний» перебил гостей по ударам (14:10). У команд 15 попыток из штрафной (11:4), 9 из них – связаны со стандартами, если не считать пенальти Сулейманова и добивание Калинского.
«Пари НН» разыграл два шикарных аута. Оба – справа с вбросом Сулейманову и последующей скидкой набегающему партнеру. В первом эпизоде Живоглядов закинул Тимуру к лицевой, а он перевел вбегающему Калинскому во вратарскую (на ближней штанге был Трошечкин, но он не дотянулся, еще к эпизоду мчался Севикян). Второй момент – опасная копия. Трошечкин зацепился за пас Сулейманова, а Севикян зарядил в перекладину.
Заинтриговали блоки при угловых справа. «Пари НН» дважды нагнетал с помощью одного механизма. Гоцук, Каккоев и Масоэро встали на линии штрафной, а Сулейманов, Трошечкин и Севикян расположились около вратарской.
Запись с технической камеры – Datahub
«Пари НН» подготовил подачу Калинского на ближнюю. В точку открылся Сулейманов, а Трошечкин блокировал Щетинина (накрывал Александра) и Ланговича (стартовал за Тимуром). Из глубины вбегали остальные (Гоцюк и Каккоев – в середину, Масоэро – на дальнюю). В итоге Сулейманов без помех срезал мяч в сторону ворот, но никто не успел на скидку.
На следующем стандарте слева «Нижний» расставился тем же образом.
Видно, как Щетинин (стоял с Трошечкиным) и Лангович (около Сулейманова) пытались о чем-то договориться. Скорее всего, они планировали адаптироваться под блок, потому что в этот раз за Сулеймановым побежал Щетинин.
Но Тимур стартовал из более выгодной позиции, поэтому снова оказался первым на мяче. Сулейманов плотно пробил, но Песьяков поймал.
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Фото: РИА Новости/; кадры трансляции «Матч ТВ»; кадры трансляции «Матч ТВ»
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