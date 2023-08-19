20 комментариев

Лучший старт в истории клуба.

После страстной победы над «Спартаком» (3:2) «Урал» закрепился в статусе главной сенсации старта сезона:

• он взлетел на второе место – это лучший результат в истории клуба

• набрал 10 очков из 12 возможных – такого тоже никогда не случалось.

В первом туре «Урал» отлично воспользовался проблемами ЦСКА, у которого в запасе были одни юниоры (2:1), дальше сыграл вничью с «Пари НН» (0:0), реализовал удаление «Оренбурга» (2:0), а неделю назад выглядел лучше и системнее «Спартака». Впереди – крепкая «Балтика» Сергея Игнашевича.

Год назад «Урал» выдал мощнейший отрезок осенью (пик – 13 очков в октябре), но весной сосредоточился на Кубке и ослабел в чемпионате. Частично спад связан с формой лидеров: Газинский и Сиссе долго не играли, Ранджелович сник, Каштанов больше не забивал. Сейчас «Урал» тоже в непростой ситуации: недоступны Газинский, Влут и Сиссе, перед «Спартаком» получил повреждение центральный защитник Мамин, а Бикфалви только восстановился.

Даже при кадровых проблемах «Урал» играет организованно: команда успешно использовала против топов две схемы (3-4-3 и 4-4-2), при необходимости прессингует, адаптировала вбегания Аюпова в штрафную (по типу «Оренбурга»), в порядке на стандартах и надежна в обороне.

«Урал» Гончаренко – прагматичный и неудобный для соперников.

Есть три важные причины успешного старта.

1. «Урал» эффективно разбивает начало атак и затягивает соперников в борьбу. Все зависит от соперника: против команд, играющих в 3 центральных защитника, переходил на 3-4-3 (игры с ЦСКА и «Пари НН»), а против двух ЦЗ перестраивался на 4-4-2 («Оренбург» и «Спартак»).

Цель – прессинг по мячу около чужой штрафной, который спровоцирует ошибку или вынос. Еще «Урал» мешает при разворотах на фланг: команда расставляет ловушки и агрессивно поджимает, закрывая ближайшие варианты для передач. Так команда Гончаренко перекрывает начало атак через центр и усложняет движение на краях.

Например, «Урал» активно мешал ЦСКА: 3-4-3 Гончаренко копировали 3-4-3 Федотова (накрывали тройку ЦЗ, разбирали фланг и тем самым усложняли контроль мяча для ЦСКА), поэтому Акинфеев часто запускал длинные передачи. Это ЦСКА тоже не очень помогало: «Урал» качественно боролся и дорабатывал около своих ворот. Периодически возникали зазоры, но команда быстро откатывалась и садилась в компактный блок.

В этом эпизоде «Урал» подвижно поджимал ЦСКА: организовал давление по тройке защитников, закрыл короткие варианты в середине, при переводе на фланг разобрал всех 1-в-1, а за Заболотным вышел Бегич. В итоге «Урал» выжал атаку на фланг, принудил к длинной передаче и свел все к борьбе, чем остановил продвижение.

Против «Спартака» и «Оренбурга» «Урал» перестроился на 4-4-2, чтобы накрывать двух центральных защитников и розыгрыши от ворот. Принцип – тот же. Сначала «Урал» давил в середине, затем подключал фланги.

В первом тайме «Спартак» постоянно терялся под этим давлением, из-за чего привез несколько моментов: Егорычев бил из штрафной после обреза Литвинова, Каштанов приложился издали, пенальти заработан после неудачного владения Литвинова-Джикии.

2. «Урал» минимизировал риски при розыгрышах от ворот и аккуратен при владении на своей половине поля. Без Влута, Газинского и Сиссе сложнее двигать мяч, поэтому «Урал» прагматичен. В таких условиях главный инструмент для строительства атак – забросы от Помазуна и центральных защитников. Так «Урал» перебивает давление, быстро оказывается на чужой половине, не теряет мяч в простых ситуациях около собственных ворот. Дальше в ход идут подборы, забегания и навесы – с помощью лонгболлов подходы создаются в каждом матче.

Помазун стал одним из самых эффективных плеймейкеров команды: Каштанов боролся после длинных передач, а остальные включались на подбор. Так происходило в разных фазах: при свободных ударах Помазун поднимал защитников (обычно 2 ЦЗ оставались рядом, а страхующий ЦЗ уходил наверх), а в остальных случаях быстро выбивал на чужую треть.

Еще одна сильная сторона «Урала» – адаптация роли Аюпова, который летом перешел из «Оренбурга». В прошлом сезоне Тимур был одним из лучших полузащитников, вбегающих в штрафную вторым темпом. Это преимущество Аюпова никуда не испарилось, он уже полезен: постоянно оказывается в штрафной при владении «Урала» (ищет скидки и открывается при навесах), чуть не забил ЦСКА, посадил Зобнина в штрафную перед голом Мишкича.

«Урал» любит создавать остроту после фланговых подач, часто – в быстрых атаках после выносов Помазуна (например, так могли забивать «Пари НН» с навеса Кики). Обычно команда реагирует на смещения нападающего во фланг или глубину: инсайды или полузащитники заполняют штрафную под навесы.

3. «Урал» хорош на стандартах. По голам с них он лидирует вместе с «Локомотивом», ЦСКА и «Краснодаром» (у всех – по два).

После ухода Ранджеловича «Урал» сохранил качественные подачи: в первых турах здорово подавал Юшин, работает подготовка к соперникам.

По моментам с игры «Урал» – середняк (в среднем 1,14 xG), зато выжимает максимум на стандартах: воспользовался ошибками Акинфеева и Набабкина при угловом (поставили в сложные условия расположением на дальней штанге), а Егорычев пробил на подборе со «Спартаком» благодаря своевременной подсказке.

Причем «Урал» выделяется не только угловыми и штрафными – интересны еще и ауты. Каштанов принимал вброшенные мячи, один из центральных защитников «Урала» открывался в штрафной, врубалась агрессия на подборах.

Например, «Урал» заработал пенальти с ЦСКА после серии из двух аутов: в первом случае Бегич выгрыз еще один стандарт, во втором Каштанов продлил вброс Бевеева, а Кики и Аюпов добежали до Мухина. Похожие ходы могли сработать и в других матчах: Бевеев опасно пробил по воротам «Пари НН» (подбор после борьбы в штрафной), а «Оренбург» после удара Аюпова спас вратарь.

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1. Удивительно, что «Урал» ворвался в лидеры РПЛ, несмотря на проблемы с составом.

2. Здорово, что Гончаренко строит узнаваемую команду: «Урал» умеет прессинговать, парковаться и перестраиваться, играть длинными передачами и выжимать максимум на стандартах.

3. «Урал» идет вторым и по реальным очкам в таблице, и по ожидаемым (xG). И это – после матчей с ЦСКА и «Спартаком»! Хотя остаются проблемы в созидании с игры.

Впереди – «Балтика», «Зенит» и «Ахмат». Конечно, возможен небольшой откат по результатам и очкам, но такой «Урал» точно в состоянии уйти на сентябрьский перерыв в топ-5.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын; vk/fc_ue