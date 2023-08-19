20 комментариев

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«Урал» сенсационно на 2-м месте. Как Гончаренко этого добился?

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Лучший старт в истории клуба.

После страстной победы над «Спартаком» (3:2) «Урал» закрепился в статусе главной сенсации старта сезона:

• он взлетел на второе место – это лучший результат в истории клуба

• набрал 10 очков из 12 возможных – такого тоже никогда не случалось.

В первом туре «Урал» отлично воспользовался проблемами ЦСКА, у которого в запасе были одни юниоры (2:1), дальше сыграл вничью с «Пари НН» (0:0), реализовал удаление «Оренбурга» (2:0), а неделю назад выглядел лучше и системнее «Спартака». Впереди – крепкая «Балтика» Сергея Игнашевича.

Год назад «Урал» выдал мощнейший отрезок осенью (пик – 13 очков в октябре), но весной сосредоточился на Кубке и ослабел в чемпионате. Частично спад связан с формой лидеров: Газинский и Сиссе долго не играли, Ранджелович сник, Каштанов больше не забивал. Сейчас «Урал» тоже в непростой ситуации: недоступны Газинский, Влут и Сиссе, перед «Спартаком» получил повреждение центральный защитник Мамин, а Бикфалви только восстановился.

Даже при кадровых проблемах «Урал» играет организованно: команда успешно использовала против топов две схемы (3-4-3 и 4-4-2), при необходимости прессингует, адаптировала вбегания Аюпова в штрафную (по типу «Оренбурга»), в порядке на стандартах и надежна в обороне.

«Урал» Гончаренко – прагматичный и неудобный для соперников. 

Есть три важные причины успешного старта.

1. «Урал» эффективно разбивает начало атак и затягивает соперников в борьбу. Все зависит от соперника: против команд, играющих в 3 центральных защитника, переходил на 3-4-3 (игры с ЦСКА и «Пари НН»), а против двух ЦЗ перестраивался на 4-4-2 («Оренбург» и «Спартак»). 

Цель – прессинг по мячу около чужой штрафной, который спровоцирует ошибку или вынос. Еще «Урал» мешает при разворотах на фланг: команда расставляет ловушки и агрессивно поджимает, закрывая ближайшие варианты для передач. Так команда Гончаренко перекрывает начало атак через центр и усложняет движение на краях.   

Например, «Урал» активно мешал ЦСКА: 3-4-3 Гончаренко копировали 3-4-3 Федотова (накрывали тройку ЦЗ, разбирали фланг и тем самым усложняли контроль мяча для ЦСКА), поэтому Акинфеев часто запускал длинные передачи. Это ЦСКА тоже не очень помогало: «Урал» качественно боролся и дорабатывал около своих ворот. Периодически возникали зазоры, но команда быстро откатывалась и садилась в компактный блок.

В этом эпизоде «Урал» подвижно поджимал ЦСКА: организовал давление по тройке защитников, закрыл короткие варианты в середине, при переводе на фланг разобрал всех 1-в-1, а за Заболотным вышел Бегич. В итоге «Урал» выжал атаку на фланг, принудил к длинной передаче и свел все к борьбе, чем остановил продвижение. 

Против «Спартака» и «Оренбурга» «Урал» перестроился на 4-4-2, чтобы накрывать двух центральных защитников и розыгрыши от ворот. Принцип – тот же. Сначала «Урал» давил в середине, затем подключал фланги. 

В первом тайме «Спартак» постоянно терялся под этим давлением, из-за чего привез несколько моментов: Егорычев бил из штрафной после обреза Литвинова, Каштанов приложился издали, пенальти заработан после неудачного владения Литвинова-Джикии.

2. «Урал» минимизировал риски при розыгрышах от ворот и аккуратен при владении на своей половине поля. Без Влута, Газинского и Сиссе сложнее двигать мяч, поэтому «Урал» прагматичен. В таких условиях главный инструмент для строительства атак – забросы от Помазуна и центральных защитников. Так «Урал» перебивает давление, быстро оказывается на чужой половине, не теряет мяч в простых ситуациях около собственных ворот. Дальше в ход идут подборы, забегания и навесы – с помощью лонгболлов подходы создаются в каждом матче.

Помазун стал одним из самых эффективных плеймейкеров команды: Каштанов боролся после длинных передач, а остальные включались на подбор. Так происходило в разных фазах: при свободных ударах Помазун поднимал защитников (обычно 2 ЦЗ оставались рядом, а страхующий ЦЗ уходил наверх), а в остальных случаях быстро выбивал на чужую треть.

Еще одна сильная сторона «Урала» – адаптация роли Аюпова, который летом перешел из «Оренбурга». В прошлом сезоне Тимур был одним из лучших полузащитников, вбегающих в штрафную вторым темпом. Это преимущество Аюпова никуда не испарилось, он уже полезен: постоянно оказывается в штрафной при владении «Урала» (ищет скидки и открывается при навесах), чуть не забил ЦСКА, посадил Зобнина в штрафную перед голом Мишкича. 

«Урал» любит создавать остроту после фланговых подач, часто – в быстрых атаках после выносов Помазуна (например, так могли забивать «Пари НН» с навеса Кики). Обычно команда реагирует на смещения нападающего во фланг или глубину: инсайды или полузащитники заполняют штрафную под навесы.

3. «Урал» хорош на стандартах. По голам с них он лидирует вместе с «Локомотивом», ЦСКА и «Краснодаром» (у всех – по два). 

После ухода Ранджеловича «Урал» сохранил качественные подачи: в первых турах здорово подавал Юшин, работает подготовка к соперникам. 

По моментам с игры «Урал» – середняк (в среднем 1,14 xG), зато выжимает максимум на стандартах: воспользовался ошибками Акинфеева и Набабкина при угловом (поставили в сложные условия расположением на дальней штанге), а Егорычев пробил на подборе со «Спартаком» благодаря своевременной подсказке

Причем «Урал» выделяется не только угловыми и штрафными – интересны еще и ауты. Каштанов принимал вброшенные мячи, один из центральных защитников «Урала» открывался в штрафной, врубалась агрессия на подборах. 

Например, «Урал» заработал пенальти с ЦСКА после серии из двух аутов: в первом случае Бегич выгрыз еще один стандарт, во втором Каштанов продлил вброс Бевеева, а Кики и Аюпов добежали до Мухина. Похожие ходы могли сработать и в других матчах: Бевеев опасно пробил по воротам «Пари НН» (подбор после борьбы в штрафной), а «Оренбург» после удара Аюпова спас вратарь.

***

1. Удивительно, что «Урал» ворвался в лидеры РПЛ, несмотря на проблемы с составом. 

2. Здорово, что Гончаренко строит узнаваемую команду: «Урал» умеет прессинговать, парковаться и перестраиваться, играть длинными передачами и выжимать максимум на стандартах. 

3. «Урал» идет вторым и по реальным очкам в таблице, и по ожидаемым (xG). И это – после матчей с ЦСКА и «Спартаком»! Хотя остаются проблемы в созидании с игры.

Впереди – «Балтика», «Зенит» и «Ахмат». Конечно, возможен небольшой откат по результатам и очкам, но такой «Урал» точно в состоянии уйти на сентябрьский перерыв в топ-5.

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын; vk/fc_ue

20 комментариев

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Слава Дробышевкий
он и Кубань высоко поднял, а потом его уволили
+4
0
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Сергей Сергей
Ответ Kalimantan Obukhov
вовремя! нет, чтобы написать это когда Урал был на первом. про Краснодар также напишете?)
Урал был на первом, потому что Краснодар еще свою игру не сыграл. Очевидно, что выходить с заголовком о первом месте Урала после 4 неполного тура - глупо
+4
-2
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MstAndreev
Ответ Kalimantan Obukhov
вовремя! нет, чтобы написать это когда Урал был на первом. про Краснодар также напишете?)
потому что сначала надо опубликовать пять статей о Спартаке, затем еще пять о Зените. А уже потом - про всех остальных, если еще будет актуально)
+3
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Дым под водой
Главный матч они сыграли, дальше по традиции будут катать вату с такими же "ничего не хочу, ну хоть не вылечу")
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Питер Пэн
Ответ proAlex19
Всё норм! Через 3 тура будут в серединке!)
Гончаренка и в первый свой заход в Урал поставил команде игру. Думаю, второе пришествие всерьез и надолго.
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Vyanemyaynen
Ответ Ызяя
так Витя тренер или физрук ? нам в Беларуси очень интересно узнать, как он в РПЛ. Дома он был величина, но уровень нашего чемпа так сяк.
Тренер, конечно. Особенно хорош для середняков нашего чемпионата, т.к. играет во многом за счёт умного прессинга и стандартов.
Единственный минус - психология, не получалось у него пока выстроить команду надолго, каждый раз что-то ломается.
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Скарлетт Йоханссон
ттт
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Ызяя
Ответ Слава Дробышевкий
он и Кубань высоко поднял, а потом его уволили
так Витя тренер или физрук ?
нам в Беларуси очень интересно узнать, как он в РПЛ. Дома он был величина, но уровень нашего чемпа так сяк.
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Alisher Buranov
Интересно, очень интересно, выиграть у ЦСКА со Спартаком!!! А потом сыграть внимание вничью с Пари НН, что-то не клеится, господа.
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Amalfitano
Тут как в анекдоте про секрет вкусного чая. "Больше заварки добавляйте". За 1 календарный год Гончаренко привели в команду 8-9 игроков обоймы. Считай он поменял состав на 80%. В прошлом году усиление было не просто для обоймы. 5 новых игроков сразу стали основными. К примеру Матвееву вообще никого не купили. В этом году трио из Португалии сразу стали важными игроками плюс Аюпов здорово вписался. Вот вам и секрет. Помимо хорошего тренера нужно постоянное обновление состава.
Чтобы всем было понятно насколько критичен такой подход с усилением, гляньте кого Урал купил за предыдущий год до Гончаренко. Юшин(бесплатно и из ФНЛ), давно сбитый лётчик Шатов ну и несколько нойнеймов из ФНЛ. Которых брали в аренду или они возвращались из аренды.
И еще один важный аспект. НИКТО из тех кто ушел из Урала за последний год не ушел на повышение. НИКТО! Это тоже важнейший показатель. По сути Гончаренко дали денег и он грамотно воспользовался ими. До этого денег не было и в основе играли Подберёзкины, Панюковы, Гаджимуратовы, Коноваловы, Шатовы, Герасимовы и т.д.
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Злобный Конь
Добился чего? Что после четырёх туров взлетел на второе место?! Сколько уже таких выскочек было...
Лусше вспомнить как он с ЦСКА выходил на первое место и бездарно упускал преимущество!
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Astin
РАньше вроде считалось корреrтным делать какие то прогнозы после 5 туров? Помнится Дядюн шел лидером после 4 туров, новички РПЛ бывали в тройке. Ах да надо же было напомнить что на спортсе умеют считать никому не нужные ХG.
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Алексей
Подождите еще 4 тура и будет почетное 8-10 место
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Liric
Теперь нужна статья : "Почему Спартак не станет чемпионом и что ему в этом помешает" по результатам анализа игры с Уралом со схемами и стрелками!
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Андрей Есаулков
Как говорится: порядок – бьет класс. На самом деле на обывательском мнении Ганчаренко топ-тренер для средних команд, от которых никто ничего не ждет (Батэ в Лиге чемпионов, Уфа, Урал) и серьезно не воспринимает. Но к большому сожалению, стилистически тренер меньше подходит для команд от которых что-то ждут и против которых закрываются и играют низким блоком (Краснодар, ЦСКА).
Есть вероятность, что если Урал продолжит так играть и находится в верхней части таблицы, то Гончаренко перейдет в Динамо или Локомотив
Разные написания фамилий – чтобы бугурт был у всех)
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Тюменский медвежонок
Главное чтоб не случилось так что команда провалит вторую часть сезона, это чуть ли не главная проблема Гончаренко, его команды физически постоянно проседают под конец
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unreality
4 тура прошло, подождали бы хотя бы 7-8 для приличия. А то вдруг в следующих турах, о чем вы писали, попросту испариться.
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CEverto
Какая разная судьба двух экс-тренеров ЦСКА, один строит интересную и узнаваемую команду, второй - тоже (вернее строил), но есть нюанс.
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