Диспетчер ЦСКА!

ЦСКА Владимира Федотова эффективно использует выносы Игоря Акинфеева.

Тренд прошлого сезона – моменты после стандартов у чужих ворот, когда вратарь создавал вторую волну атак, забрасывая после передач партнеров назад. Например, Акинфеев так ассистировал Хорхе Карраскалю против «Сочи» (3:0), отдал предголевые с «Ахматом» (4:2) и «Спартаком» (2:2).

Летом 2023-го тенденция еще заметнее. В Суперфинале Кубка России ЦСКА превзошел «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти) в концовке благодаря лонгболлам Акинфеева: после углового идеально вынес Дивееву – привело к выходу Федора Чалова 1-на-1, исполнил штрафной, а Антон Заболотный отбросил под опасный удар Хесуса Медины.

В Суперкубке выносы Акинфеева тоже помогли превзойти «Зенит» (0:1, 4:5 по пенальти) по моментам – ЦСКА зарабатывал угловые и ауты после диагоналей на Бактиера Зайнутдинова.

Выносы Акинфеева в третьем туре Мир РПЛ против «Локомотива» перебивали прессинг и помогали пользоваться растянутостью соперника. Идея чуть не сработала уже на второй минуте: «Локомотив» надавил при розыгрыше от ворот, Акинфеев перебил прессингующих, а Заболотный выиграл борьбу у Егора Погостнова.

Но Максим Мухин не подобрал скидку.

ЦСКА был близок к моменту после аута на чужой половине. Сохранили мяч, отбросив его Акинфееву под давлением.

Игорь запустил шикарную длинную, после которой Заболотный проиграл Погостнову, но шикарно доработал Милан Гайич.

Опередил Наира Тикнизяна и взял подбор. Затем ЦСКА снова сохранил мяч, перегруз сузил оборону «Локо».

Поэтому Константин Кучаев забросил одинокому Зайнутдинову, только передача не получилась.

Голевая атака – блеск.

Точный лонгболл Акинфеева Заболотному запустил контратаку. Начальный ракурс – идеальный, так как видно, что Чалов уже открывался к Антону (взял мяч без борьбы), а Мухина никто не контролировал.

Через несколько минут ЦСКА вышел на удар после очередного выноса Акинфеева.

Игорь исполнил свободный после офсайда «Локо»: точно выбил Заболотному.

Мухин в касание сыграл с Чаловым, а Федор отдал набегающему Виктору Мендесу.

Чилийцу никто не мешал бить в касание, плюс была возможность улучшить позицию.

ЦСКА зашел в штрафную благодаря Акинфееву еще и в конце тайма. Игорь выгнал партнеров со своей половины и накинул Заболотному.

Антон в очередной раз выиграл борьбу.

Но Чалов не сохранил мяч в штрафной.

Федотов еще в прошлом сезоне грамотно встроил забросы Акинфеева.

Тренерский штаб прокачал не только вратаря: Чалов блистает на позиции инсайда, Мухин полезен под Заболотным (и оформил дубль против «Локо»), Обляков искрил весной, Зайнутдинов в порядке в центре обороны и хорош слева, Набабкин проводит лучший отрезок в карьере, а Мойзес переключается между позициями страхующего ЦЗ, левого крайнего ЦЗ, подключается вперед и может быть латералем.

Из-за поражения от «Урала» (0:2) кажется, что ЦСКА стартовал хуже ожидаемого. Однако даже в таком формате Федотов выжимает максимум. Правда, ЦСКА все равно необходимо усиление, пока команда не подсела физически.

Фото: pfc-cska.com/Аксёнова А.