Выносы Акинфеева – величие. За счет точности часто создает моменты
Диспетчер ЦСКА!
ЦСКА Владимира Федотова эффективно использует выносы Игоря Акинфеева.
Тренд прошлого сезона – моменты после стандартов у чужих ворот, когда вратарь создавал вторую волну атак, забрасывая после передач партнеров назад. Например, Акинфеев так ассистировал Хорхе Карраскалю против «Сочи» (3:0), отдал предголевые с «Ахматом» (4:2) и «Спартаком» (2:2).
Летом 2023-го тенденция еще заметнее. В Суперфинале Кубка России ЦСКА превзошел «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти) в концовке благодаря лонгболлам Акинфеева: после углового идеально вынес Дивееву – привело к выходу Федора Чалова 1-на-1, исполнил штрафной, а Антон Заболотный отбросил под опасный удар Хесуса Медины.
В Суперкубке выносы Акинфеева тоже помогли превзойти «Зенит» (0:1, 4:5 по пенальти) по моментам – ЦСКА зарабатывал угловые и ауты после диагоналей на Бактиера Зайнутдинова.
Выносы Акинфеева в третьем туре Мир РПЛ против «Локомотива» перебивали прессинг и помогали пользоваться растянутостью соперника. Идея чуть не сработала уже на второй минуте: «Локомотив» надавил при розыгрыше от ворот, Акинфеев перебил прессингующих, а Заболотный выиграл борьбу у Егора Погостнова.
Но Максим Мухин не подобрал скидку.
ЦСКА был близок к моменту после аута на чужой половине. Сохранили мяч, отбросив его Акинфееву под давлением.
Игорь запустил шикарную длинную, после которой Заболотный проиграл Погостнову, но шикарно доработал Милан Гайич.
Опередил Наира Тикнизяна и взял подбор. Затем ЦСКА снова сохранил мяч, перегруз сузил оборону «Локо».
Поэтому Константин Кучаев забросил одинокому Зайнутдинову, только передача не получилась.
Голевая атака – блеск.
Точный лонгболл Акинфеева Заболотному запустил контратаку. Начальный ракурс – идеальный, так как видно, что Чалов уже открывался к Антону (взял мяч без борьбы), а Мухина никто не контролировал.
Через несколько минут ЦСКА вышел на удар после очередного выноса Акинфеева.
Игорь исполнил свободный после офсайда «Локо»: точно выбил Заболотному.
Мухин в касание сыграл с Чаловым, а Федор отдал набегающему Виктору Мендесу.
ЦСКА зашел в штрафную благодаря Акинфееву еще и в конце тайма. Игорь выгнал партнеров со своей половины и накинул Заболотному.
Антон в очередной раз выиграл борьбу.
Но Чалов не сохранил мяч в штрафной.
Федотов еще в прошлом сезоне грамотно встроил забросы Акинфеева.
Тренерский штаб прокачал не только вратаря: Чалов блистает на позиции инсайда, Мухин полезен под Заболотным (и оформил дубль против «Локо»), Обляков искрил весной, Зайнутдинов в порядке в центре обороны и хорош слева, Набабкин проводит лучший отрезок в карьере, а Мойзес переключается между позициями страхующего ЦЗ, левого крайнего ЦЗ, подключается вперед и может быть латералем.
Из-за поражения от «Урала» (0:2) кажется, что ЦСКА стартовал хуже ожидаемого. Однако даже в таком формате Федотов выжимает максимум. Правда, ЦСКА все равно необходимо усиление, пока команда не подсела физически.
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Фото: pfc-cska.com/Аксёнова А.
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