10 комментариев

Илья Васильев – о каждом матче.

Кажется, перформанс Безбородова стал главным в этом туре (хотя еще ждем «Спартак» – «Балтика»), но тренеры с игроками тоже показали много интересного: Зотов – жемчужина «Рубина», «Локомотив» и «Краснодар» впечатлили стандартами, а Олейников, Чалов и Кордоба сделали воскресенье еще ярче.

Внутри – рассказ о деталях, повлиявших на каждый матч.

Зотов второй тур подряд творит красоту

Зотов – один из самых заметных игроков «Рубина». Александр играет восьмерку в 5-3-2 и классно помогает в атаке. Зотов крутит головой, отдает диагонали, обостряет, ориентируется на мяче и пространстве. С «Локомотивом» полузащитник в касание оформил тончайший предассист, а против «Оренбурга сделал гол «Рубина». Во время аута на левом фланге Зотов находился под опекой, но затем обратил внимание на свободную зону перед защитниками, мгновенно ее занял (просил передачу еще во время рывка в нее), в касание подстроился под передачу Рахмоналиева и без лишней суеты пробил после отката Даку.

Карпукас – супер, но защита «Локомотива» ужасна

В начале первого тайма Карпукас был невероятно полезен. Его отборы, перехваты, подстраховка и реакция на отскоки диктовали темп. В этом эпизоде подвижность Карпукаса организовала удар Пиняева.

Благодаря Карпукасу «Локо» возвращал мячи, гасил потенциальную остроту и начал атаку перед голевым стандартом.

Однако центр защиты – ад. В прошлом сезоне Галактионов активно менял сочетания сзади, в первом туре поставил новую пару центральных защитников, в Кубке и с «Факелом» – следующую. Количественно проблем с защитниками нет, но качество – не очень.

В Воронеже вышли Погостнов (обычно играл правее, вчера – левее) и Кузьмичев. Пара оказалась проблемной: Карпукас предъявлял за вынос в ситуации, когда можно отдать коротко; Кузьмичев ужасно сыграл по Маркову и чуть не привез пенальти (снова проиграл нападающему); оба уступали в борьбе (или опаздывали на единоборства).

Раз центральные защитники косячат при навесах и рандомно ошибаются, необходимы изменения – и смена сочетаний говорит о том, что Галактионов видит сложности. Вполне возможно, что очередь дойдет до Сильянова (периодически так играл у Карпина в «Ростове» и сборной).

«Локо» создавал моменты благодаря стандартам у своих и чужих ворот

Основной источник угрозы против «Факела» – стандарты. Около чужих ворот «Локо» классно собирал подборы, а у своих караулил контратаки. При этом в первые 60 минут «Локо» почти ничего не создал с игры.

Два главных момента в первом тайме – шансы после подборов Тикнизяна. Перед голом Дзюбы Наир перехватил вынос «Факела», а в конце первого тайма все закончилось ударом Изидора. Плюс Тикнизян с подбора положил еще и победный.

Гол Пиняева – весенний флэшбэк. Тогда Сергей и Глушенков ураганно контратаковали почти в каждом матче. С «Факелом» «Локо» не убежал первым темпом после штрафного хозяев, но погасил вторую волну и после этого наказал.

Кстати, в новом сезоне все голы Тикнизяна связаны со стандартами: против «Рубина» Наир забил вторым темпом после углового, в Кубке положил с ассиста Изидора, отобравшего мяч у Бевеева на ауте, с «Факелом» реализовал подбор, а затем выбежал в контратаку после углового.

«Сочи» мешал «Краснодару» компактностью, но команда Ивича раскачала гостей длинными передачами, угловыми и аутами

«Сочи» приятно удивил против «Краснодара». Впечатлили желание центральных защитников двигать мяч (несмотря на пару обрезов, Литвинов и Дркушич порадовали) и подвижность атакующей группы. До перерыва «Краснодару» было сложно создавать моменты – мешали компактные 5-4-1, фланговая агрессия и ситуативное давление при передачах назад. «Сочи» оставлял минимальные зазоры, которые закрывали центральные защитники, если Баши, Кордоба или Ахметов спускались в глубину. Хотя такая игра оставляла возможности для «Краснодара», если полузащитники правильно пользовались агрессией ЦЗ «Сочи».

В итоге острота приходила через длинные передачи. Например, удар Баши почти с угла вратарской – результат своевременной закидушки Сафонова под прессингом («Сочи» растянулся, Кордоба отборолся, и атака ушла на фланг), Ахметов наказал Миладиновича (Кордоба едва не замкнул прострел), а Волков умно отреагировал на длинную передачу Кайо (вся тройка ЦЗ ориентировалась на игроков «Краснодара»).

Стандарты Сперцяна – класс. Эдуард хлестко закручивал и точно подавал. Так «Краснодар» забил первый гол, розыгрыш с Баши привел к удару Алонсо (Заболотный перевел на угловой), а еще через минуту Сперцян нашел Кайо на ближней (его срезку мог замыкать Алонсо).

Дополнительная деталь – ауты. Благодаря переводам и подачам «Краснодар» создал еще несколько подходов: Баши пробил после подачи Ахметова (Сперцян принял навес, а Кордоба напряг Литвинова, после чего мяч пришел к Жоау), а сам Ильзат мог забивать после эталонного подыгрыша нападающего.

Кордоба – лучший. Как же классно он разобрался с защитниками «Сочи»!

Кордоба в 2023-м восхищает: забил в 15 матчах РПЛ из 22, а голевая серия в чемпионате уже 5 матчей подряд. После назначения Ивича Джон преобразился во всем: напрягает защитников при владении соперников, подыгрывает спиной к воротам, опасен в единоборствах и шикарен на пространстве. Против «Сочи» Кордоба снова выдал великолепный матч: подыгрыш на аутах привел к моментам Баши и Ахметова, игра спиной за штрафной – к удару Баши в первом тайме, игра в касание внизу – к подходу Волкова во втором.

Гол Кордобы – произведение искусства. Джон переборол Литвинова, взорвался и успокоился, чтобы сменить направление, воспользовался забеганием Кади, взял паузу, а затем, увидев, что отдавать не очень выгодно из-за низкой скорости партнеров, пробил в свободный угол между ног Литвинова.

ЦСКА заработал первый пенальти после умной широкой атаки. После удаления «Ахмат» перешел на 4-4-1 и ситуативно переходил на шестерку защитников

В Грозном было интересно и без творчества судьи Безбородова. ЦСКА вышел с Зайнутдиновым в роли латераля и классно комбинировал слева до удаления Быстрова. В самом начале ЦСКА расчертил хорошую атаку через заброс Рядно, обработку Чалова, классный пас Мухина и забегание Зайнутдинова. Бахтиера в итоге заблокировали (не получилось перевести на Гайича или прострелить), но идея сработала в атаке, приведшей к пенальти.

Все началось с заброса Рядно на Зайнутдинова (его игра в воздухе – уже тренд этого сезона), но навес Чалова не дошел до Гайича.

Заготовка сработала уже вторым темпом.

После удаления Быстрова ЦСКА стало сложнее играть шире. 4-4-1 «Ахмата» часто превращались в 6-2-1 и 6-3-0, так как Ильин и Олейников подсаживались в защиту, Тимофеев и Камилов создавали плотность рядом с эпизодом на фланге, а четверка защитников обороняла штрафную.

Чалов и Олейников – главные герои матча. Федор создавал моменты и реализовал все пенальти (без шансов для Шелии), а Иван тащил атаку «Ахмата»

Хладнокровие Чалова во время исполнения пенальти – восторг.

Федор забил тремя способами: обычный разбег с ударом в правый угол, снова в ту же точку, но уже с подскоком перед исполнением и победный с мини-паузой, но ударом влево. Чалов не только реализовал 3 пенальти, но и стал главным созидателем: способствовал удалению Быстрова, вывел Мухина к воротам (на нем сфолили около штрафной), отборолся с Семеновым и выкатил в полуфланг (Мухин прострелил на Заболотного, но Уциев спас).

Олейников тоже прекрасен. Иван заработал два пенальти: сначала отнял мяч у Кучаева, а затем ворвался в штрафную, плюс разобрался с Гайичем. После замены Бериши Олейников стал главным движком «Ахмата»: отдавал проникающие передачи, разгонял по флангу и опасно бил по воротам.