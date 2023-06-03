Итоги самого результативного чемпионата в истории лиги.

РПЛ-2022/23 – почти все. В финальном туре ЦСКА, «Спартак» и «Ростов» разыграют серебряные и бронзовые медали, а «Факел», «Крылья Советов» и «Пари НН» попытаются спастись из зоны переходных матчей. Но большинство трендов очевидны уже сейчас. Мы уже подвели часть итогов: рассказали о тактике РПЛ, разобрали великолепный сезон Малкома и Промеса, сравнили «Спартак» и ЦСКА и удивились аномальным результатам «Ростова».

Самое время для сравнения всех по xG: подсветим неочевидные атакующие рекорды, узнаем о невезучих игроках и командах и посмотрим на неожиданные атакующие фэйлы.

«Краснодар» поставил рекорд по разнице между реальными и ожидаемыми голами, а «Сочи» хуже всех предотвращает моменты

Начнем с главного: кто лидирует по голам и xG, а затем погрузимся в контекст.

1. «Зенит» – первый по реальным и ожидаемым голам. Главные преследователи – «Спартак» и ЦСКА по xG, а «Краснодар» благодаря невероятной реализации вытеснил команду Владимира Федотова из топ-3 по забитым мячам (плюс москвичей опередил «Оренбург»).

2. Зимняя трансферная кампания раскрутила атакующий потенциал «Локомотива»: в первой половине сезона команда делила 13-е место по голам с «Крыльями» (20), а сейчас лучшая весной (31) и идет 6-й в итоговой таблице.

Другой серьезный перепад – «Сочи». При Вадиме Гаранине команда забила 27 голов за 17 матчей (1,58 за игру), а под руководством Курбана Бердыева и Дмитрия Хохлова – 10 за 12 (0,83).

3. Как правило, в топ-клубах нормально превосходство реальных голов над ожидаемыми. Например, «Зенит» Сергея Семака во всех сезонах забил на 3-10 мячей больше прогнозируемого. Похожая история и в Европе: за последние 5 лет 18 чемпионов из топ-5 лиг выкручивали реализацию на максимум.

Но в этом сезоне РПЛ бьет все внутренние рекорды.

«Краснодар» (18,77 – разница между голами и xG), «Зенит» (15,45), «Ахмат» (14,83) и «Оренбург» (9,66) опередили «Ростов»-2016/17 (9,53), а «Локомотив»-2022/23 замкнул шестерку главных оверперформеров современной истории (данные с сезона-2009).

4. Главная атакующая боль сезона – «Крылья Советов». Команда Игоря Осинькина идет 7-й по ожидаемым очкам, но может оказаться в стыковых матчах. Самарцам не везет в атаке, но в недоборе голов нет ничего исторического (-5,1) – «Крылья» даже не входят в двадцатку андерперформеров с сезона-2009 (лидируют «Динамо»-2019/20 -16,91, «Рубин»-2019/20 -15,17, «Спартак»-2019/20 -11,07).

5. Уже вылетевшие «Химки» и «Торпедо» – худшие в РПЛ по созиданию и реализации. Бывшим командам Андрея Талалаева требовалось аж 12,88 и 13,94 удара на гол – это 14-е и 16-е места соответственно (между – «Крылья» с 13,8).

Теперь разберемся с оборонительными показателями.

1. «Зенит», ЦСКА и «Спартак» подтверждают качество на дистанции и по оборонительным цифрам: в топ-3 по пропущенным и ожидаемым голам.

2. Но отдельно выделяется «Спартак». Команде Гильермо Абаскаля забили на 6,92 гола больше ожидаемого – хуже предотвращали уже допущенные моменты только «Оренбург» (9,13), «Химки» (9,15), «Динамо» (9,57) и «Сочи» (14,05).

3. «Оренбург» минимально лучше «Химок» и «Динамо» по предотвращению моментов, но интересно подсветить, что три худшие команды лиги неудачно меняли тренеров: «Химки» отправились в затяжное пике после увольнения Сергея Юрана, Славиша Йоканович провалил юбилейный сезон (особенная боль – стандарты), а Вадим Гаранин и Курбан Бердыев не устроили руководство «Сочи».

4. «Химки» и «Торпедо» – ожидаемо худшие по допущенной опасности и существенно отстают от 14-й команды лиги (почти 10 xGA). Отдельно масштаб катастрофы подчеркивает другой статистический факт – между 14-м «Оренбургом» и 6-м «Ахматом» 10,6 xGA.

5. «Краснодар» – одна из главных жертв первой половины РПЛ. Сейчас он 10-й по качеству допущенных голевых моментов, но весной команда Владимира Ивича прогрессирует: при Александре Сторожуке шел 8-м по ожидаемым голам (всего 2,5 xGA до 14-го места), а весной уже 4-й.

Малком – главный оверперформер в истории лиги, больше всех не везло Кассьерре, удары издали часто обманывают xG

Перейдем к самым опасным игрокам РПЛ.

Кажется, все просто – список состоит из ярких атакующих фамилий. Однако давайте рассмотрим их роли:

1. Владимир Писарский и Иван Сергеев – чистые девятки, которые наиболее опасны во вратарской. Отдельный фокус на специфической результативности: Писарский забивал только в первой части сезона, а Сергеев отгрузил 7 голов из 10 после выходов на замену;

2. Джон Кордоба и Александр Соболев – силовые нападающие, но еще эффективны в подыгрыше за пределами штрафной;

3. Федор Чалов выдал мощный сезон впереди плюс освоил позицию инсайда, а Максим Глушенков играл на фланге и вторым нападающим;

4. Квинси Промес и Малком – вингеры с огромной свободой перемещений;

5. Федор Смолов забил 6 голов из 10 с пенальти (еще один не реализовал), а Кристиан Нобоа – 6 из 11 (всего 8 ударов с точки).

Изучим главных оверперформеров лиги. Данные считаются очень просто: вычитаем xG из голов. Если ответ больше нуля, то игрок реализует сверх ожидаемого, если меньше – значит завершение страдает.

1. Малком – главный оверперформер в истории лиги (23 гола при 13,4 xG). Результативность бразильца – лучшая в современной РПЛ. Он даже сравнялся с Сейду Думбия в переходном сезоне-2011/12 – после 30 туров нападающий ЦСКА тоже забил 23 гола.

2. Взлом статистики позволил Малкому (9,6 xG-оверперформ) опередить результаты Смолова-2016/17 (7,37) и Евгения Луценко-2019/20 (6,59), а Промес (5,79), Писарский (точнее – Сычевой, 5,13) и Мохамед Конате вошли в шестерку главных оверперформеров в истории РПЛ.

3. Контекст результатов Писарского удивляет: в 15 матчах за «Оренбург» Владимир забил 14 голов при 7,4 xG, а в 11 играх за «Крылья» не реализовал ни одного момента при 1,47 xG.

4. Артем Тимофеев и Вендел переигрывают статистику дальними ударами: полузащитник «Ахмата» – супероружие на угловых и добавил 2 гола из-за штрафной, а зенитовец доминирует обводящими (2 мяча издали + 1 из штрафной).

5. Николай Комличенко, Кордоба, Конате впервые в РПЛ забили больше ожидаемого без учета пенальти.

Впечатляет весенний всплеск Кордобы и Облякова: Джон преобразился при Ивиче (забил 8 голов из 13), а Иван стартовал латералем, а затем успешно перешел в атакующую тройку (6 мячей из 8).

Теневой герой сезона – Ионов. Алексей забил уже 7 голов: это второй бомбардирский результат в карьере (9 мячей за «Динамо»-2015/15) и главный оверперформерский (4,36).

Затронем и тех, чью реализацию необходимо улучшить.

1. Матео Кассьерра – главный неудачник сезона. При 5,55 xG нападающий «Зенита» забил всего 2 гола. У него 6-е место среди главных андерперформеров РПЛ (Федор Чалов-2019/20 – -5,05, Чалов-2020/21 – -4,21, Кирилл Панченко-2019/20 – -3,94, Клинтон Н’Жи-2019/20 – -3,77, Сердар Азмун-2018/19 – -3,64).

2. Брайан Мансилья – второй по невезению. Пик проблем с реализацией – первая часть сезона. Нападающий активно боролся за место составе, прессинговал и был индивидуально хорош, но получил красную в Краснодаре и вылетал из-за повреждения. Весной Мансилья выходил еще и на фланге и слегка поправил реализацию: оформил 2+2 за 793 минуты (осенью – 1+0 за 628). Похожая ситуация с Франсуа Камано. Он полезен на фланге при обороне, но стабильно запарывает моменты в штрафной.

3. В списке всего три профильных центральных нападающих: Кассьерра, Амар Рахманович и Шамар Николсон. «Зенит» легко компенсировал плохую реализацию Матео классом Малкома и остальных, «Крылья» недобирают весь сезон, а Николсон проваливает весну и уже запорол несколько шансов с 5-10 метров.

4. Милан Гайич неожиданно попал в тройку худших. Латераль ЦСКА не реализовал несколько явных моментов из правой части вратарской (3 удара ценностью выше 0,35 xG).

5. В список попали и другие обороняющиеся. Кирилл Печенин – крайний защитник «Оренбурга. Он запорол два момента осенью против «Сочи» (4:1, оба удара больше 0,35 xG). Кирилл Гоцук почти всю остроту создал во время стандартов: нанес 27 ударов по воротам, забил 2 гола и мог реализовать больше.

Смотрим самые очевидные голы и неожиданные голы

В этом сезоне в РПЛ нанесли 6196 ударов при 625,76 xG (средняя ценность одной попытки – 0,1 xG). Разумеется, вес именно голевых ударов гораздо выше: команды забили 708 мячей при 202,02 xG (в среднем – 0,29 на один выстрел).

Пенальти – среди лидеров по коэффициентам (теперь Opta оценивает их в 0,79 xG), но 22 гола перебили точки по ожидаемой ценности. В основном это добивания после пенальти, исполнение в пустые ворота или убойные попытки из вратарской. Opta предоставила Sports.ru коэффициенты каждого удара, поэтому давайте оценим несколько голов с самым высоким xG в этом сезоне.

Очевидно, что самые опасные удары нанесены из вратарской – так забивали почти все. Удар Малкома оценили в 0,98 xG – кажется, промазать почти невозможно.

Писарский взбесился из-за дерзости Джимми Марина, но как не пробить из точки, которую позже оценят в 0,97 xG?

8 голов из 10 с наивысшим xG забиты из вратарской с минимальными помехами. Но удары Конате (0,96) и Грулева (0,91) выделяются позицией – обе попытки нанесены чуть дальше. Но мини-аномалия легко объясняется – нападающие били по пустым воротам.

Переходим к неочевидным голам. Как правило, это удары с ценностью 0,01 xG – по оценке Opta, в РПЛ 7 таких голов. Самый неочевидный – великолепный страйк Чернова (0,011 xG). Евгений мощно исполнил в касание левой ногой и прошил Лебеденко со Стефановичем

Следующий – Михаил Каймаков из «Торпедо» (0,015 xG). Коэффициент объясняется позицией бьющего: Каймаков пробил низом из заполненного левого в полуфланга и попал в очень сложный коридор между двумя блокирующими соперниками.

Неожиданно в список попал и Чалов. Обычно голы с низким xG означают удар из-за штрафной, но гол Федора «Факелу» выделяется координатой (0,019): модель учла, что нападающий бил из неочевидной точки в ближний угол из-под двух опекунов.

Три самых ярких промаха сезона без учета пенальти

Возможно, промах Артура Юсупова против «Оренбурга» (0:4) напрямую повлиял на карьеру Курбана Бердыева в «Сочи». Хозяева доминировали в первом тайме, а затем рассыпались после гола Кирилла Капленко и самострела Нобоа. Юсупов не забил в пустые ворота с линии вратарской при счете 0:0 (0,85 xG), хотя в теории было время и на быструю обработку.

Другой фэйл – промах Соболева против «Урала» (2:0). Илья Помазун потащил удар Промеса, но выбил мяч прямо на рабочую ногу Соболева – Александр не попал в створ из вратарской, хотя ему вообще никто не мешал (0,76 xG).

Следующий пример – непопадание Андре в важнейшей игре с «Химками» (2:4, 0,72 xG). Митрюшкин среагировал на удар в противоход с линии вратарской: при перемещении вправо успел сложиться и отставить ногу в левый угол.

Выводы

1. Сезон-2022/23 – самый результативный в истории (3,05 гола за игру, прошлый рекорд-2021/22 – 2,66). Зрелищность связана с разными факторами: более атакующие тренерские перестановки, падение уровня защитников, пиковые сезоны/отрезки суперзвезд (Малком, Промес, Чалов, Кордоба, Дзюба). В итоге некоторые xG-факты дополнительно объясняют результативность: сразу четыре клуба стали главными атакующими оверперформерами лиги, а Малком, Промес, Писарский и Конате выделялись среди игроков.

2. Команды с постоянными перестановками в тренерском штабе – среди худших в лиге по обороне. «Сочи», «Динамо» и «Химки» слабее всех предотвращали уже созданную остроту, а «Торпедо» и «Химки» еще и допустили слишком много моментов.

3. «Зенит», «Спартак» и ЦСКА – самые стабильные команды на дистанции сезона. Они лучшие по созданному xG и меньше всех допустили.

4. В РПЛ все еще много разнообразных атакующих звезд: Сергеев – чистая девятка, Чалов, Соболев и Кордоба опасны в штрафной и мощно подыгрывают, а Промес и Малком прекрасны в свободных ролях.

5. Кассьерра – главный андерперформер среди нападающих. Результат Матео выделяется и в ретроспективе: с сезона-2009 всего пять нападающих слабее реализовывали моменты.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив, Владимир Астапкович, Алексей Филиппов, Рамиль Ситдиков, Павел Бедняков