Их игру мы запомним.

РПЛ-2022/23 – все. Изоляция, Fan ID, мучения сборной, падение уровня лиги – нам есть из-за чего расстраиваться. Но в РПЛ есть и хорошее: мы больше не автобусная лига, это был самый результативный сезон в истории (3,03 гола за игру), много молодежи и гибких команд.

Лига заметно изменилась, поэтому хочется вспомнить всех игроков, которых мы в этом сезоне узнали или оценили по-новому (это могут быть и давно известные футболисты, которые в этом сезоне играли иначе).

Сразу оговоримся: это не рейтинг, а список. Кого-то не хватает? Кто-то не заслужил попадания в список? Кого считаете лучшим новичком? Делитесь мнением в комментариях!

Владимир Писарский (Сычевой), 26 матчей, 14 голов, 2 голевые передачи («Оренбург», «Крылья Советов»)

«Думаю, иногда даже Сыч не знает, что он сделает на поле в следующую секунду», – говорил главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка. Кажется, это идеальное описание Писарского. Нападающий ворвался в РПЛ хет-триком против «Урала» со скамейки запасных, хотя совсем недавно играл за «Крымтеплицу» из поселка Молодежное, бегал за КФУ в студенческой лиге и только в октябре 2020-го попал в ФНЛ. После сезона за омский «Иртыш» Сычевой перебрался в «Оренбург», но все равно не был основным нападающим. Владимир и этот сезон начал в запасе, но второй тайм с «Уралом» перевернул его карьеру.

За полгода Сычевой превратился в суперзвезду и кайфовал от внезапной славы: оформил два хет-трика и два дубля, делил первое место в гонке бомбардиров с Квинси Промесом (14, опережал Малкома и Федора Чалова), после гола «Сочи» сделал предложение девушке, признался в любви к родителям, ел пиццу прямо на поле, перекрикивался с Джимми Марином из-за отнятого гола, перешел в «Крылья Советов» и сменил фамилию из-за любви к отчиму.

Писарский забивает гораздо меньше Сычевого, но это не помешало стать четвертым бомбардиром сезона (14): Джон Кордоба (13), Александр Соболев (13), Федор Смолов (10), Иван Сергеев (10) и другие звезды так и не догнали Владимира.

Сесар Флорентин, 20 матчей, 2 гола, 4 голевые передачи («Оренбург»)

Трансфер Флорентина – один из примеров силы нового «Оренбурга». Спортивный директор клуба Дмитрий Андреев рассказывал, что переговоры с ним были самыми сложными. Наверняка был соблазн переключиться на другого игрока, но в «Оренбурге» решили иначе. Так было и со смелой тактикой в начале сезона, которую оставили даже после разгромных поражений от «Спартака» (1:4), «Локо» (1:5) и «Зенита» (0:8), когда многие не понимали, чего добивается Личка.

«Оренбург» уверенно поставил на новый курс и точно не жалеет. Флорентин стал важной частью команды: прекрасно видит поле, легок на мяче, исполняет длинные передачи, играл десятку в ромбе, восьмерку в 4-3-3, инсайда в 3-4-3. Он спокойно продвигает мяч, обыгрывает, умно пасует в штрафную и подает стандарты – Флорентин такой же подвижный, смелый и гибкий, как тактика Лички.

Лукас Вера, 27 матчей, 2 гола, 7 голевых передач («Оренбург»)

«Вера и Флорентин умеют играть, потому что они выросли на аргентинской улице. Там нет судей и правил – нужно просто быть сильнее соперника. Когда Вера и Флорентин играют с мячом – пускай делают что хотят», – говорил Личка.

Фраза о силе в контексте Веры звучит иронично – Лукас вырос до 164 сантиметров, что нетипично для современных опорников. Вера раскатывал чемпионат России на интеллекте: потрясающие проникающие передачи, устойчивость под прессингом, смещения на фланг для продвижения, кроссы, классное чтение отскоков (ему совсем не обязательно бороться против высоких соперников).

Вера – главный мотор «Оренбурга». Он связывает команду на фланге, в центральной зоне и украшает игру. Интерес из Серии А и от топов РПЛ очень логичен.

Руслан Литвинов, 25 матчей, 3 гола, 1 голевая передача («Спартак»)

Мы познакомились с Литвиновым еще при Доменико Тедеско и Руе Витории, но теперь, при Гильермо Абаскале, Руслан стал лидером «Спартака». Летом новый тренерский штаб не рассматривал Литвинова центральным защитником, но из-за травмы Георгия Джикии сдвинул Руслана в пару к Никите Чернову.

С тех пор Литвинов – и лучший защитник, и лучший опорник Абаскаля. Руслан спокоен при высокой линии, умеет выбрасываться в прессинг и не подставляет партнеров передачами под давление. Он полезен на мяче: умело забрасывает вперед, пользуется диагоналями и опасен в финальной трети (хороший удар + проникающие передачи). Без него «Спартак» теряет во всех линиях – скорее всего, Абаскаль жалеет, что Литвинова нельзя клонировать для одновременного использования в защите и центре поля.

Даниил Денисов, 29 матчей, 1 гол, 2 голевые передачи, «Спартак»

Дебютировал за «Спартак» в прошлом сезоне, а при Абаскале вошел в топ-3 команды по сыгранным минутам среди полевых игроков (мог бы обогнать Квинси Промеса, если бы не удаление с «Химками»).

Летом Денисов прошел путь от восьмерки, «закрывшей» Клаудиньо в Суперкубке, до основного правого защитника. У Даниила есть все качества для полноценного перехода направо: он мобильный склеивающий полузащитник без ярких атакующих качеств, дисциплинирован, включается вторым темпом и достаточно смел для рывков по флангу.

Весной «Спартак» не так стабилен – это отразилось и на качестве игры Денисова. Однако Абаскаль продолжает доверять 20-летнему парню: неожиданно сделал правым центральным защитником и доверил несколько ролей латералем (поднимался в атаку, в обороне образовывал).

Иван Обляков, 28 матчей, 8 голов, 4 голевые передачи (ЦСКА)

Ивану Облякову скоро 25, а он уже провел 134 игры за ЦСКА в РПЛ (еще 40 – за «Уфу»). Он всегда впечатлял универсальностью, поэтому появлялся на всех позициях в центре поля и даже на фланге. Из-за частых перемен Обляков так и не стал мегазвездой, но Владимир Федотов заново раскрыл Ивана.

«С Обляковым происходят великолепные вещи. Хотели бы, чтобы происходили со всеми. Все в ЦСКА получают удовольствие от игры, а Ваня – еще больше», – восхищался Федотов.

При новом тренерском штабе Обляков здорово стартовал латералем, а после хандры Медины и Карраскаля играет в тройке нападения справа. Он смещается в середину, умно отскакивает под Заболотного, врывается в штрафную, ищет мяч между линиями и уже установил личный рекорд по результативности (8+4).

Мойзес Барбоза, 24 матча, 2 голевые передачи (ЦСКА)

После перехода быстро вытеснил с левого фланга Облякова. Бразилец тоже высоко подключался и благодаря мощи протаскивал мяч вперед.

Но весной Федотов пересобрал ЦСКА, а Мойзес легко адаптировался к другой роли. Перевод Мойзеса в тройку центральных усилил атакующий потенциал ЦСКА. Бразилец прекрасно сдваивает левый фланг и смело подключается вперед через полуфланг. Универсализм Мойзеса помог и в рамках кризис-менеджмента: в Воронеже он сыграл страхующего защитника.

Мойзес в порядке и при обороне, особенно хорош в агрессии и контрпрессинге.

Виллиан Роша, 22 матча, 3 гола (ЦСКА)

Дебютировал за ЦСКА в девятом туре с «Краснодаром». Мгновенно стал главным и наиболее стабильным защитником ЦСКА: не доиграл только с «Химками» (заменили на 70-й минуте при счете 3:0) и «Спартаком» (удален на 66-й), не терял класс при смещениях направо, добавлял огня на стандартах у чужих ворот.

Роша слабоват на мяче, зато компенсировал нестабильность остальных: один из лучших по перехватам, навязывает борьбу в прессинге и легко переключался между Дивеевым, Набабкиным, Мойзесом и Зайнутдиновым.

Милан Гайич, 29 матчей, 2 голевые передачи (ЦСКА)

После прощания с Марио Фернандесом ЦСКА нуждался в качественной замене справа. Милан Гайич слабее легендарного латераля, но все же отлично вписался в команду. Он исполняет стандарты, подключается вперед и мог забить несколько мячей, если бы реализовывал с угла вратарской.

Сыгранные минуты подтверждают значимость серба: Гайич – лидер по времени среди полевых, а весной пропустил матч только из-за дисквалификации и в последнем туре вышел на концовку с «Ростовом» (4:1).

Александр Сильянов, 30 матчей, 2 гола, 1 голевая передача («Ростов»)

Выходил в РПЛ еще при Марко Николиче за «Локомотив». Но клуб не поверил в универсального крайнего защитника и отправил в аренду. Прошлой весной Сильянов выделялся в «Ростове», из-за чего аренда продлилась.

Сильянов – один из ключевых защитников Валерия Карпина. Он выходил слева и справа, даже был задействован в паре центральных защитников (в том числе и за сборную). Вторая часть сезона получилась неоднозначной из-за регресса «Ростова», но в первой он был в порядке: очень высоко подключался (фактически – как латераль), подавал в штрафную и замыкал атаки в ней, а в конце 2022-го вошел в топ-10 подорожавших игроков лиги (с 1 миллиона евро до 3,5).

Гиорги Шелия, 29 матчей, 36 пропущенных голов, 8 сухих матчей («Ахмат»)

Мы знаем Гиорги Шелию еще с сезона-2015/16 – тогда кипер сыграл 12 матчей за «Уфу». Шелия в Башкортостане так и не стал основным, а первый полноценный сезон без замен в РПЛ провел в 31 за «Тамбов»-2019/20. В «Ахмате» тоже получалось не все: по 16 матчей в двух сезонах при Талалаеве, зато сейчас – 28.

В 34 Шелия достаточно современен: играет высоко (второй по высоте действий в поле среди вратарей) и готов страховать защитников. Гиорги заканчивает сезон без спадов, если не учитывать замену в перерыве с ЦСКА и конфликт с Андреем Талалаевым. Шелия воспользовался доверием и опытом: третий по пропущенным за игру (1,21, лучше только Кержаков и Акинфеев), шестой по количеству сэйвов и предотвращенному xG.

Артем Тимофеев, 26 матчей, 8 голов, 1 голевая передача («Ахмат»)

Артем Тимофеев сыграл три матча за «Спартак»-2013/14, а потом был молодым и перспективным в чемпионском сезоне-2016/17. Затем порвал кресты, а после восстановления поехал в «Крылья» и «Ахмат» к Андрею Талалаеву.

В Грозном Тимофеев – основной опорник. Он никогда не отличался результативностью (5 голов за 2 сезона, 2 – с пенальти), но сейчас забил аж 8 мячей. Тимофеев и Вендел – лидеры среди центральных полузащитников по голам с игры (8).

Артем стал неожиданным оружием на стандартах и опасно подключается вторым темпом.

Лечи Садулаев, 22 матча, 2 гола, 3 голевые передачи («Ахмат»)

Лечи Садулаев выходит за «Ахмат» уже в пяти сезонах подряд, но в этом сыграл больше, чем суммарно в четырех прошлых (1437 минут в 22 матчах, прежде – 1087 в 42). Садулаев вместе с Беришей вел атаки «Ахмата»: они заходят в середину, меняются местами и опасны в быстрых отрывах.

Сильный скилл Садулаева – хвичеобразный дриблинг. На скорости Лечи хорош слева и справа, может уходить от нескольких соперников, неплохо бьет с линии штрафной и даже попал в сборную. Как жаль, что все испортил разрыв крестообразных связок.

Сергей Волков, 27 матчей, 1 гол, 4 голевые передачи («Краснодар»)

«У Волкова невероятные физические данные. Да, есть проблемы в финальной части, но там он оказывается чаще всех среди правых защитников РПЛ – реализацию эпизодов считаю делом времени. Когда я возглавлял молодежку «Краснодара», Волков играл на позиции правого нападающего. Но у него были проблемы и с игрой спиной к чужим воротам, и с ориентацией в пространстве – часто пробрасывал мяч уже за пределы поля.

Мы перевели его в оборону. Пришлось объяснять, что фланговый защитник – едва ли не самая дефицитная позиция в России, а качеств Волкова хватит на обе половины поля, он пробегает по 12 километров, выполняет много взрывной работы», – рассказывал бывший тренер «Краснодара» Александр Сторожук.

В этом сезоне Волков успешно заменил Сергея Петрова справа и тянет физически: третий среди полевых по сыгранным минутам (уступает только Эдуарду Сперцяну и Кристиану Рамиресу), мощно ускоряется по флангу, держит дистанционную скорость и сам протаскивает мяч.

Артем Карпукас, 27 матчей, 2 гола, 1 голевая передача («Локомотив»)

Смелость и зрелость Артема Карпукаса – восторг. Он лучший игрок «Локо» по ходу всего сезона. Пока немецкий тренерский штаб терроризировал команду бессмысленным прессингом, а Баринов искал виноватых среди легионеров, Карпукас рубился в центре поля и пытался всех спасти от провала.

«По специфике я бы хотел быть похожим на Бускетса. Думаю, что по манере игры мы чуть-чуть похожи. Бускетс – это человек, который без каких-либо физических данных играет на самом высоком уровне, всегда высоко ценился и завоевал всевозможные награды. Мне нравится, как он видит поле, куда он смотрит, куда он отдает передачи. Я им просто восхищаюсь. Он показывает, что в футбол на таком уровне можно играть и без физического оснащения», – говорил о кумире Карпукас.

Артем – классная шестерка с интересным диапазоном. Сделал более 100 отборов за сезон (превосходит ближайших соперников на 40 пунктов), отлично выбирает позицию, очень быстро продвигает мяч после возврата владения и ищет партнеров между линиями.

Алексей Каштанов, 28 матчей, 5 голов, 4 голевые передачи («Урал»)

Совсем недавно Алексей Каштанов играл за любительский «Мебельщик» из родного Дятьково и крымский «Кызылташе», где практически не выделялся. Но в 26 лет нападающий неожиданно ворвался в РПЛ и осенью стал главной звездой «Урала».

После травм Эрика Бикфалви и Вячеслава Подберезкина Каштанов стал основным нападающим «Урала». Он объемно прессинговал, опасно врывался на ближнюю при стандартах и за спины защитникам, был полезен против высокой линии защиты.

Сейчас Каштанов не так эффективен, но осенью входил в топ-3 по результативности: с десятого тура набрал 4+4 и на осеннем отрезке уступал только Сычевому (9+1) с Промесом (6+3).

Роман Акбашев, 28 матчей, 6 голов, 5 голевых передач («Факел»)

Теневой герой «Факела», самый техничный и играющий полузащитник команды. При Олеге Василенко Акбашев был важен в атаке (2 гола, все матчи в старте), но после назначения Дмитрия Пятибратова периодически оставался в запасе, хотя сохранил неплохую статистику при выходе в основе (1+3 в 9 матчах).

После назначения Вадима Евсеева Акбашев поучаствовал в 4 из 5 голов «Факела»: (забил 3 победных мяча). Особенно изящной получилась голевая атака с «Крыльями»: Акбашев сыграл пяточкой, затем опередил Горшкова, подобрал мяч и идеально катнул в коридор набегающему Менделю.

Хызыр Аппаев, 28 матчей, 3 гола, 3 голевые передачи, («Факел»)

Хызыр Аппаев – легенда ФНЛ. Он не нашел себя в Премьер-лиге: почти не играл в «Крыльях» в переходном сезоне, не закрепился в «Краснодаре», оказался не нужен «Арсеналу» и потерял место в «Тамбове» после успешного сезона в ФНЛ. В итоге Хызыр ни разу не забивал в РПЛ.

Но в 32 года вышел с «Факелом» в вышку, стал локальной звездой и оформил 3+3. У него нет топ-качеств страйкера, зато он яростно борется, прессингует защитников, готов бежать за спину и ежесекундно пашет. Прямо сейчас «Факел» и Аппаев – синонимы. Им не хватает скиллов, зато есть характер.

Ираклий Квеквескири, 27 матчей, 3 гола («Факел»)

Главный воин и спартанец «Факела». Настрой Квеквескири идеально передает лаконичный флэш в перерыве с «Крыльями» (2:1): «Без разницы: сзади или впереди. Главное – результат. Мы сегодня должны выиграть».

Квеквескири пришел летом 2022-го и мгновенно вписался. Олег Василенко считает, что помогла стабильная система игры: «В Первой лиге мы работали по одной модели, был сыгранный состав. Этим летом нас усилили, например, центральный полузащитник Ираклий Квеквескири и нападающий Жора Гонгадзе. Они полностью соответствовали характеристикам «Факела» – характерные ребята, готовые играть в наш футбол».

Квеквескири выжигает середину в каждом эпизоде, регулярно колотит издали и даже забивает сумасшедшие голы (привет обороне «Локо»).

Бенхамин Гарре, 13 матчей, 3 гола, 1 голевая передача («Крылья Советов»)

Бенхамин Гарре – внук Оскара Гарре, чемпиона мира 1986 года в составе сборной Аргентины вместе с Диего Марадоной. Когда Бенхамин был подростком, им интересовались «Барселона» и «МЮ», но он выбрал академию «Сити» и играл вместе с Филом Фоденом и Джейдоном Санчо. А сейчас перезапускается в «Крыльях».

Гарре заменяет Антона Зиньковского и Сергея Пиняева – аргентинец может играть и слева, и справа, качественно заходит в середину, ищет варианты для передач и обыгрывает. Самарцы недобирают впереди, но Гарре лидирует по результативности (3+1), в топ-3 по ожидаемым голам и ассистам, а его гол «Спартаку» (1:0) спас «Крылья» от стыковых матчей.

Александр Коваленко, 23 матча, 1 гол, 2 голевые передачи, «Крылья Советов»

В перспективе – один из сильнейших российских полузащитников. Коваленко выходил за «Крылья Советов» еще прошлой весной, а в этом сезоне забрал место в паре центральных полузащитников. Коваленко наиболее ярко играл в начале сезона – набрал 2+1 в семи стартовых турах.

Еще в 2022-м главный тренер Игорь Осинькин восхитился скоростью перехода Коваленко из юношеского футбола во взрослый. Александру комфортно под давлением: он находит партнеров между линиями, может протащить самостоятельно, отыгрывается в стенку с игроками на плечах.

У него нестандартное мышление и большой классический диапазон, осталось добавить в стабильности.

Илья Агапов, 13 матчей за «Пари НН», 2 – за ЦСКА

Илья Агапов в списке за классную первую половину сезона. Он быстро забрал место левого центрального защитника в «Пари НН». Неожиданный факт: после 17 туров Агапов был третьим в «Нижнем» по косвенному вкладу в xG. Он подключался в чужую треть (двигал мяч сам и получал передачи), исполнял диагонали и продуктивно искал левый фланг короткими передачами. Агапов точно один из самых перспективных и современных центрдэфов лиги.

Илья не закрепился в ЦСКА и сыграл всего два матча в РПЛ (в основе с «Факелом» и вышел на замену с «Торпедо»), но после адаптации может заинтересовать Федотова: ему нравятся смелые центральные защитники с хорошим пасом.

Бутта Магомедов, 22 матч, 5 голов («Химки»)

Единственный игрок «Химок» с неплохим сезоном. Был важен для Спартака Гогниева (отлично знакомы по «Алании»), превратился в основного игрока и даже капитана.

Магомедов – лучший бомбардир этой странной команды, а его голы «Оренбургу» (2:0, первая победа при Гогниеве) и «Торпедо» (4:2, устремились к стыковым матчам) были важными. Магомедов заслужил продолжения в РПЛ: он мобильный полузащитник с большим тактическим диапазоном, играл восьмерку, опорника и даже инсайда.

Мой телеграм

Сборная сезона РПЛ: Малком, Промес, Соболев, Вера и мучительный поиск правого защитника

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Григорий Сысоев, Александр Вильф, Владимир Астапкович, Виталий Тимкив, Рамиль Ситдиков, Антон Денисов, Павел Лисицын