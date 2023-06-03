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23 новых героя РПЛ: латиноамериканцы «Оренбурга», умный Карпукас, Литвинов, который нужен везде

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Иван Обляков Иван Обляков
Сесар Флорентин Сесар Флорентин
Владимир Писарский (Сычевой) Владимир Писарский (Сычевой)
Руслан Литвинов Руслан Литвинов
Лукас Вера I Лукас Вера I
Александр Сильянов Александр Сильянов
Мойзес Барбоза Мойзес Барбоза
Гиорги Шелия Гиорги Шелия
Алексей Каштанов Алексей Каштанов
Артем Карпукас Артем Карпукас
Хызыр Аппаев Хызыр Аппаев
Виллиан да Силва Роша Виллиан да Силва Роша
Бенхамин Гарре Бенхамин Гарре
Александр Коваленко Александр Коваленко
Футбол Футбол

Их игру мы запомним.

РПЛ-2022/23 – все. Изоляция, Fan ID, мучения сборной, падение уровня лиги – нам есть из-за чего расстраиваться. Но в РПЛ есть и хорошее: мы больше не автобусная лига, это был самый результативный сезон в истории (3,03 гола за игру), много молодежи и гибких команд. 

Лига заметно изменилась, поэтому хочется вспомнить всех игроков, которых мы в этом сезоне узнали или оценили по-новому (это могут быть и давно известные футболисты, которые в этом сезоне играли иначе).

Сразу оговоримся: это не рейтинг, а список. Кого-то не хватает? Кто-то не заслужил попадания в список? Кого считаете лучшим новичком? Делитесь мнением в комментариях! 

Владимир Писарский (Сычевой), 26 матчей, 14 голов, 2 голевые передачи («Оренбург», «Крылья Советов»)

«Думаю, иногда даже Сыч не знает, что он сделает на поле в следующую секунду», – говорил главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка. Кажется, это идеальное описание Писарского. Нападающий ворвался в РПЛ хет-триком против «Урала» со скамейки запасных, хотя совсем недавно играл за «Крымтеплицу» из поселка Молодежное, бегал за КФУ в студенческой лиге и только в октябре 2020-го попал в ФНЛ. После сезона за омский «Иртыш» Сычевой перебрался в «Оренбург», но все равно не был основным нападающим. Владимир и этот сезон начал в запасе, но второй тайм с «Уралом» перевернул его карьеру.

За полгода Сычевой превратился в суперзвезду и кайфовал от внезапной славы: оформил два хет-трика и два дубля, делил первое место в гонке бомбардиров с Квинси Промесом (14, опережал Малкома и Федора Чалова), после гола «Сочи» сделал предложение девушке, признался в любви к родителям, ел пиццу прямо на поле, перекрикивался с Джимми Марином из-за отнятого гола, перешел в «Крылья Советов» и сменил фамилию из-за любви к отчиму.

Писарский забивает гораздо меньше Сычевого, но это не помешало стать четвертым бомбардиром сезона (14): Джон Кордоба (13), Александр Соболев (13), Федор Смолов (10), Иван Сергеев (10) и другие звезды так и не догнали Владимира.

Сесар Флорентин, 20 матчей, 2 гола, 4 голевые передачи («Оренбург»)

Трансфер Флорентина – один из примеров силы нового «Оренбурга». Спортивный директор клуба Дмитрий Андреев рассказывал, что переговоры с ним были самыми сложными. Наверняка был соблазн переключиться на другого игрока, но в «Оренбурге» решили иначе. Так было и со смелой тактикой в начале сезона, которую оставили даже после разгромных поражений от «Спартака» (1:4), «Локо» (1:5) и «Зенита» (0:8), когда многие не понимали, чего добивается Личка.

«Оренбург» уверенно поставил на новый курс и точно не жалеет. Флорентин стал важной частью команды: прекрасно видит поле, легок на мяче, исполняет длинные передачи, играл десятку в ромбе, восьмерку в 4-3-3, инсайда в 3-4-3. Он спокойно продвигает мяч, обыгрывает, умно пасует в штрафную и подает стандарты – Флорентин такой же подвижный, смелый и гибкий, как тактика Лички.

Лукас Вера, 27 матчей, 2 гола, 7 голевых передач («Оренбург»)

«Вера и Флорентин умеют играть, потому что они выросли на аргентинской улице. Там нет судей и правил – нужно просто быть сильнее соперника. Когда Вера и Флорентин играют с мячом – пускай делают что хотят», – говорил Личка.

Фраза о силе в контексте Веры звучит иронично – Лукас вырос до 164 сантиметров, что нетипично для современных опорников. Вера раскатывал чемпионат России на интеллекте: потрясающие проникающие передачи, устойчивость под прессингом, смещения на фланг для продвижения, кроссы, классное чтение отскоков (ему совсем не обязательно бороться против высоких соперников).

Вера – главный мотор «Оренбурга». Он связывает команду на фланге, в центральной зоне и украшает игру. Интерес из Серии А и от топов РПЛ очень логичен.

Руслан Литвинов, 25 матчей, 3 гола, 1 голевая передача («Спартак»)

Мы познакомились с Литвиновым еще при Доменико Тедеско и Руе Витории, но теперь, при Гильермо Абаскале, Руслан стал лидером «Спартака». Летом новый тренерский штаб не рассматривал Литвинова центральным защитником, но из-за травмы Георгия Джикии сдвинул Руслана в пару к Никите Чернову. 

С тех пор Литвинов – и лучший защитник, и лучший опорник Абаскаля. Руслан спокоен при высокой линии, умеет выбрасываться в прессинг и не подставляет партнеров передачами под давление. Он полезен на мяче: умело забрасывает вперед, пользуется диагоналями и опасен в финальной трети (хороший удар + проникающие передачи). Без него «Спартак» теряет во всех линиях – скорее всего, Абаскаль жалеет, что Литвинова нельзя клонировать для одновременного использования в защите и центре поля.

Даниил Денисов, 29 матчей, 1 гол, 2 голевые передачи, «Спартак»

Дебютировал за «Спартак» в прошлом сезоне, а при Абаскале вошел в топ-3 команды по сыгранным минутам среди полевых игроков (мог бы обогнать Квинси Промеса, если бы не удаление с «Химками»). 

Летом Денисов прошел путь от восьмерки, «закрывшей» Клаудиньо в Суперкубке, до основного правого защитника. У Даниила есть все качества для полноценного перехода направо: он мобильный склеивающий полузащитник без ярких атакующих качеств, дисциплинирован, включается вторым темпом и достаточно смел для рывков по флангу.

Весной «Спартак» не так стабилен – это отразилось и на качестве игры Денисова. Однако Абаскаль продолжает доверять 20-летнему парню: неожиданно сделал правым центральным защитником и доверил несколько ролей латералем (поднимался в атаку, в обороне образовывал).

Иван Обляков, 28 матчей, 8 голов, 4 голевые передачи (ЦСКА)

Ивану Облякову скоро 25, а он уже провел 134 игры за ЦСКА в РПЛ (еще 40 – за «Уфу»). Он всегда впечатлял универсальностью, поэтому появлялся на всех позициях в центре поля и даже на фланге. Из-за частых перемен Обляков так и не стал мегазвездой, но Владимир Федотов заново раскрыл Ивана.

«С Обляковым происходят великолепные вещи. Хотели бы, чтобы происходили со всеми. Все в ЦСКА получают удовольствие от игры, а Ваня – еще больше», – восхищался Федотов.

При новом тренерском штабе Обляков здорово стартовал латералем, а после хандры Медины и Карраскаля играет в тройке нападения справа. Он смещается в середину, умно отскакивает под Заболотного, врывается в штрафную, ищет мяч между линиями и уже установил личный рекорд по результативности (8+4).

Мойзес Барбоза, 24 матча, 2 голевые передачи (ЦСКА)

После перехода быстро вытеснил с левого фланга Облякова. Бразилец тоже высоко подключался и благодаря мощи протаскивал мяч вперед. 

Но весной Федотов пересобрал ЦСКА, а Мойзес легко адаптировался к другой роли. Перевод Мойзеса в тройку центральных усилил атакующий потенциал ЦСКА. Бразилец прекрасно сдваивает левый фланг и смело подключается вперед через полуфланг. Универсализм Мойзеса помог и в рамках кризис-менеджмента: в Воронеже он сыграл страхующего защитника. 

Мойзес в порядке и при обороне, особенно хорош в агрессии и контрпрессинге. 

Виллиан Роша, 22 матча, 3 гола (ЦСКА)

Дебютировал за ЦСКА в девятом туре с «Краснодаром». Мгновенно стал главным и наиболее стабильным защитником ЦСКА: не доиграл только с «Химками» (заменили на 70-й минуте при счете 3:0) и «Спартаком» (удален на 66-й), не терял класс при смещениях направо, добавлял огня на стандартах у чужих ворот. 

Роша слабоват на мяче, зато компенсировал нестабильность остальных: один из лучших по перехватам, навязывает борьбу в прессинге и легко переключался между Дивеевым, Набабкиным, Мойзесом и Зайнутдиновым.

Милан Гайич, 29 матчей, 2 голевые передачи (ЦСКА)

После прощания с Марио Фернандесом ЦСКА нуждался в качественной замене справа. Милан Гайич слабее легендарного латераля, но все же отлично вписался в команду. Он исполняет стандарты, подключается вперед и мог забить несколько мячей, если бы реализовывал с угла вратарской.

Сыгранные минуты подтверждают значимость серба: Гайич – лидер по времени среди полевых, а весной пропустил матч только из-за дисквалификации и в последнем туре вышел на концовку с «Ростовом» (4:1).

Александр Сильянов, 30 матчей, 2 гола, 1 голевая передача («Ростов»)

Выходил в РПЛ еще при Марко Николиче за «Локомотив». Но клуб не поверил в универсального крайнего защитника и отправил в аренду. Прошлой весной Сильянов выделялся в «Ростове», из-за чего аренда продлилась. 

Сильянов – один из ключевых защитников Валерия Карпина. Он выходил слева и справа, даже был задействован в паре центральных защитников (в том числе и за сборную). Вторая часть сезона получилась неоднозначной из-за регресса «Ростова», но в первой он был в порядке: очень высоко подключался (фактически – как латераль), подавал в штрафную и замыкал атаки в ней, а в конце 2022-го вошел в топ-10 подорожавших игроков лиги (с 1 миллиона евро до 3,5).

Гиорги Шелия, 29 матчей, 36 пропущенных голов, 8 сухих матчей («Ахмат»)

Мы знаем Гиорги Шелию еще с сезона-2015/16 – тогда кипер сыграл 12 матчей за «Уфу». Шелия в Башкортостане так и не стал основным, а первый полноценный сезон без замен в РПЛ провел в 31 за «Тамбов»-2019/20. В «Ахмате» тоже получалось не все: по 16 матчей в двух сезонах при Талалаеве, зато сейчас – 28.

В 34 Шелия достаточно современен: играет высоко (второй по высоте действий в поле среди вратарей) и готов страховать защитников. Гиорги заканчивает сезон без спадов, если не учитывать замену в перерыве с ЦСКА и конфликт с Андреем Талалаевым. Шелия воспользовался доверием и опытом: третий по пропущенным за игру (1,21, лучше только Кержаков и Акинфеев), шестой по количеству сэйвов и предотвращенному xG.

Артем Тимофеев, 26 матчей, 8 голов, 1 голевая передача («Ахмат»)

Артем Тимофеев сыграл три матча за «Спартак»-2013/14, а потом был молодым и перспективным в чемпионском сезоне-2016/17. Затем порвал кресты, а после восстановления поехал в «Крылья» и «Ахмат» к Андрею Талалаеву. 

В Грозном Тимофеев – основной опорник. Он никогда не отличался результативностью (5 голов за 2 сезона, 2 – с пенальти), но сейчас забил аж 8 мячей. Тимофеев и Вендел – лидеры среди центральных полузащитников по голам с игры (8). 

Артем стал неожиданным оружием на стандартах и опасно подключается вторым темпом.

Лечи Садулаев, 22 матча, 2 гола, 3 голевые передачи («Ахмат»)

Лечи Садулаев выходит за «Ахмат» уже в пяти сезонах подряд, но в этом сыграл больше, чем суммарно в четырех прошлых (1437 минут в 22 матчах, прежде – 1087 в 42). Садулаев вместе с Беришей вел атаки «Ахмата»: они заходят в середину, меняются местами и опасны в быстрых отрывах.

Сильный скилл Садулаева – хвичеобразный дриблинг. На скорости Лечи хорош слева и справа, может уходить от нескольких соперников, неплохо бьет с линии штрафной и даже попал в сборную. Как жаль, что все испортил разрыв крестообразных связок.

Сергей Волков, 27 матчей, 1 гол, 4 голевые передачи («Краснодар»)

«У Волкова невероятные физические данные. Да, есть проблемы в финальной части, но там он оказывается чаще всех среди правых защитников РПЛ – реализацию эпизодов считаю делом времени. Когда я возглавлял молодежку «Краснодара», Волков играл на позиции правого нападающего. Но у него были проблемы и с игрой спиной к чужим воротам, и с ориентацией в пространстве – часто пробрасывал мяч уже за пределы поля. 

Мы перевели его в оборону. Пришлось объяснять, что фланговый защитник – едва ли не самая дефицитная позиция в России, а качеств Волкова хватит на обе половины поля, он пробегает по 12 километров, выполняет много взрывной работы», – рассказывал бывший тренер «Краснодара» Александр Сторожук.

В этом сезоне Волков успешно заменил Сергея Петрова справа и тянет физически: третий среди полевых по сыгранным минутам (уступает только Эдуарду Сперцяну и Кристиану Рамиресу), мощно ускоряется по флангу, держит дистанционную скорость и сам протаскивает мяч.

Артем Карпукас, 27 матчей, 2 гола, 1 голевая передача («Локомотив»)

Смелость и зрелость Артема Карпукаса – восторг. Он лучший игрок «Локо» по ходу всего сезона. Пока немецкий тренерский штаб терроризировал команду бессмысленным прессингом, а Баринов искал виноватых среди легионеров, Карпукас рубился в центре поля и пытался всех спасти от провала. 

«По специфике я бы хотел быть похожим на Бускетса. Думаю, что по манере игры мы чуть-чуть похожи. Бускетс – это человек, который без каких-либо физических данных играет на самом высоком уровне, всегда высоко ценился и завоевал всевозможные награды. Мне нравится, как он видит поле, куда он смотрит, куда он отдает передачи. Я им просто восхищаюсь. Он показывает, что в футбол на таком уровне можно играть и без физического оснащения», – говорил о кумире Карпукас.

Артем – классная шестерка с интересным диапазоном. Сделал более 100 отборов за сезон (превосходит ближайших соперников на 40 пунктов), отлично выбирает позицию, очень быстро продвигает мяч после возврата владения и ищет партнеров между линиями.  

Алексей Каштанов, 28 матчей, 5 голов, 4 голевые передачи («Урал»)

Совсем недавно Алексей Каштанов играл за любительский «Мебельщик» из родного Дятьково и крымский «Кызылташе», где практически не выделялся. Но в 26 лет нападающий неожиданно ворвался в РПЛ и осенью стал главной звездой «Урала».

После травм Эрика Бикфалви и Вячеслава Подберезкина Каштанов стал основным нападающим «Урала». Он объемно прессинговал, опасно врывался на ближнюю при стандартах и за спины защитникам, был полезен против высокой линии защиты. 

Сейчас Каштанов не так эффективен, но осенью входил в топ-3 по результативности: с десятого тура набрал 4+4 и на осеннем отрезке уступал только Сычевому (9+1) с Промесом (6+3).

Роман Акбашев, 28 матчей, 6 голов, 5 голевых передач («Факел»)

Теневой герой «Факела», самый техничный и играющий полузащитник команды. При Олеге Василенко Акбашев был важен в атаке (2 гола, все матчи в старте), но после назначения Дмитрия Пятибратова периодически оставался в запасе, хотя сохранил неплохую статистику при выходе в основе (1+3 в 9 матчах).

После назначения Вадима Евсеева Акбашев поучаствовал в 4 из 5 голов «Факела»: (забил 3 победных мяча). Особенно изящной получилась голевая атака с «Крыльями»: Акбашев сыграл пяточкой, затем опередил Горшкова, подобрал мяч и идеально катнул в коридор набегающему Менделю.

Хызыр Аппаев, 28 матчей, 3 гола, 3 голевые передачи, («Факел»)

Хызыр Аппаев – легенда ФНЛ. Он не нашел себя в Премьер-лиге: почти не играл в «Крыльях» в переходном сезоне, не закрепился в «Краснодаре», оказался не нужен «Арсеналу» и потерял место в «Тамбове» после успешного сезона в ФНЛ. В итоге Хызыр ни разу не забивал в РПЛ.

Но в 32 года вышел с «Факелом» в вышку, стал локальной звездой и оформил 3+3. У него нет топ-качеств страйкера, зато он яростно борется, прессингует защитников, готов бежать за спину и ежесекундно пашет. Прямо сейчас «Факел» и Аппаев – синонимы. Им не хватает скиллов, зато есть характер.

Ираклий Квеквескири, 27 матчей, 3 гола («Факел»)

Главный воин и спартанец «Факела». Настрой Квеквескири идеально передает лаконичный флэш в перерыве с «Крыльями» (2:1): «Без разницы: сзади или впереди. Главное – результат. Мы сегодня должны выиграть».

Квеквескири пришел летом 2022-го и мгновенно вписался. Олег Василенко считает, что помогла стабильная система игры: «В Первой лиге мы работали по одной модели, был сыгранный состав. Этим летом нас усилили, например, центральный полузащитник Ираклий Квеквескири и нападающий Жора Гонгадзе. Они полностью соответствовали характеристикам «Факела» – характерные ребята, готовые играть в наш футбол».

Квеквескири выжигает середину в каждом эпизоде, регулярно колотит издали и даже забивает сумасшедшие голы (привет обороне «Локо»). 

Бенхамин Гарре, 13 матчей, 3 гола, 1 голевая передача («Крылья Советов»)

Бенхамин Гарре – внук Оскара Гарре, чемпиона мира 1986 года в составе сборной Аргентины вместе с Диего Марадоной. Когда Бенхамин был подростком, им интересовались «Барселона» и «МЮ», но он выбрал академию «Сити» и играл вместе с Филом Фоденом и Джейдоном Санчо. А сейчас перезапускается в «Крыльях».

Гарре заменяет Антона Зиньковского и Сергея Пиняева – аргентинец может играть и слева, и справа, качественно заходит в середину, ищет варианты для передач и обыгрывает. Самарцы недобирают впереди, но Гарре лидирует по результативности (3+1), в топ-3 по ожидаемым голам и ассистам, а его гол «Спартаку» (1:0) спас «Крылья» от стыковых матчей.

Александр Коваленко, 23 матча, 1 гол, 2 голевые передачи, «Крылья Советов»

В перспективе – один из сильнейших российских полузащитников. Коваленко выходил за «Крылья Советов» еще прошлой весной, а в этом сезоне забрал место в паре центральных полузащитников. Коваленко наиболее ярко играл в начале сезона – набрал 2+1 в семи стартовых турах.

Еще в 2022-м главный тренер Игорь Осинькин восхитился скоростью перехода Коваленко из юношеского футбола во взрослый. Александру комфортно под давлением: он находит партнеров между линиями, может протащить самостоятельно, отыгрывается в стенку с игроками на плечах. 

У него нестандартное мышление и большой классический диапазон, осталось добавить в стабильности.

Илья Агапов, 13 матчей за «Пари НН», 2 – за ЦСКА

Илья Агапов в списке за классную первую половину сезона. Он быстро забрал место левого центрального защитника в «Пари НН». Неожиданный факт: после 17 туров Агапов был третьим в «Нижнем» по косвенному вкладу в xG. Он подключался в чужую треть (двигал мяч сам и получал передачи), исполнял диагонали и продуктивно искал левый фланг короткими передачами. Агапов точно один из самых перспективных и современных центрдэфов лиги.

Илья не закрепился в ЦСКА и сыграл всего два матча в РПЛ (в основе с «Факелом» и вышел на замену с «Торпедо»), но после адаптации может заинтересовать Федотова: ему нравятся смелые центральные защитники с хорошим пасом.

Бутта Магомедов, 22 матч, 5 голов («Химки»)

Единственный игрок «Химок» с неплохим сезоном. Был важен для Спартака Гогниева (отлично знакомы по «Алании»), превратился в основного игрока и даже капитана. 

Магомедов – лучший бомбардир этой странной команды, а его голы «Оренбургу» (2:0, первая победа при Гогниеве) и «Торпедо» (4:2, устремились к стыковым матчам) были важными. Магомедов заслужил продолжения в РПЛ: он мобильный полузащитник с большим тактическим диапазоном, играл восьмерку, опорника и даже инсайда.

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Сборная сезона РПЛ: Малком, Промес, Соболев, Вера и мучительный поиск правого защитника

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Григорий Сысоев, Александр Вильф, Владимир Астапкович, Виталий Тимкив, Рамиль Ситдиков, Антон Денисов, Павел Лисицын

5 комментариев

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Savardus
"Писарский забивает гораздо меньше Сычевого".

Писарский вообще не забивает так-то, и вряд ли начнет в такой схеме
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Лудоманиярулит
Не хватает Бэйла из КС, а вот Денисов кажется лишним
+3
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sebastian1410
Можно было и побольше список составить - Олейников (Ахмат), Олусегун (Краснодар), Эктов (Оренбург), Тикнизян (Локомотив). Приятно удивили.
0
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0
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кuraakula belov
Мантуан не был бы лишним в этой подборке, от него не ждали ничего, сдача от Юри Альберто
0
0
0
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Shadow1882
Отсутствие лучшего бомбардира Факела Гонгадзе удивляет... Его карьерный путь покруче, чем у того же Аппаева, при всей любви к Хызыру
0
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