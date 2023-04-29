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Малком – доминатор РПЛ. Он разрывает лигу не только цифрами, но и красотой

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Успешен во всем.

Год назад Сергей Семак говорил, что Малком в России еще не показал максимум – и отчасти ссылался на влияние травм. «Он хорошо цепляется за мяч, может разогнать атаку, отдать передачу, может пробить. Хотя, думаю, нужно стремиться к тому, чтобы еще больше забивать и отдавать, потому что болельщики ждут от него более яркой игры. Мне не хватает разнообразия, когда все ждут от него действия – и он его же и делает».

Скорее всего, тезисы о яркости и разнообразии касались Лиги чемпионов. «Зенит» в группе с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме» провел лучший еврокубковый групповый этап при Семаке, но не хватало скамейки и топ-уровня в атаке, который как раз Малком может обеспечить (особенно в быстрых отрывах).

В РПЛ обращали внимание на ценник Малкома (40 млн евро), а не пользу. В первые два года бразилец слишком много пропустил и недобирал в статистике (всего 7 голов в РПЛ). И хотя даже в полуразобранном состоянии Малком шел в топ-5 по дриблингу и средней созданной опасности, истинной мегазвездой он не становился. Мешали и травмы, и затянувшаяся на этом фоне адаптация, и – в какой-то момент – упрощение игры «Зенита» на фоне травм и ковида.

В прошлом сезоне Малком наконец эволюционировал. Из-за отъезда на Олимпиаду он сыграл меньше остальных, но все равно лидировал по вовлеченности в xG и созданным явным голевым моментам, был первым по предголевым передачам и влиял на «Зенит» во всех фазах. Тем не менее в штрафной доминировали именно центральные нападающие, Малком был просто вспомогательным элементом с большой свободой.

В этом сезоне Малком – безальтернативно главный атакующий игрок лиги.

Во-первых, он сохранил влияние и огромный объем. Малком легко поддерживает атаки из глубины, разгоняет фланги, элегантен в середине и без потери качества взрывается слева. Дриблинг Малкома – отдельная история. В РПЛ никто не обладает подобным диапазоном (близко только Пиняев): обыгрывает под правую ногу, смещается налево, диагонально разрезает защиту в стиле Месси, бежит за спину, волшебно подыгрывает, сочетает обводки и проникающие передачи.

Во-вторых, именно благодаря Малкому «Зенит» легко пережил отъезд Артема Дзюбы и Юри Алберто, проблемы Ивана Сергеева и Матео Кассьерры, травму Клаудиньо в начале сезона. Конечно, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос и Вендел очень важны, но Малком добавляет непредсказуемости в начале созидания, подыгрывает в следующей стадии и постоянно завершает из штрафной.

Малком успешен везде: 

– с отрывом лучший в лиге по xGChain (вклад в атаки с ударами, включающий и промежуточный пас или касание, и передачу под удар, и сам удар);

– первый по суммарному xG и без учета пенальти;

– третий по ожидаемым ассистам, ключевым передачам (первый по коротким – он очень редко подает) и созданным моментам.

– после 25 туров у него 22 гола – больше в чемпионатах с 30 турами забивали только Веретенников (25 в 1995-м) и Александр Маслов (23 в 1996-м). В переходном сезоне-2011/12 с 44 турами Сейду Думбия отгрузил 28, Александр Кержаков – 23. Малком может обогнать всех и установить рекорд.

РПЛ становится очевидно слабее, но Малком украшает сезон и возвращает нас во времена Данни, когда в лиге еще царили фантазийные десятки. 

Он совсем не эгоистичен – постоянно подыгрывает партнерам и отдает на ход, если передача уместнее обыгрыша. 

Малком подсаживается пятым защитником, если Семак просит. 

Малком постоянно творит красоту – и в дальних ударах, и при розыгрыше стандартов, и в обычном завершении он нацелен на жогу-бонито. Малком не бросил играть даже после сорвавшегося перехода в «ПСЖ».

Как жаль, что мы не видим этого Малкома в Лиге чемпионов.

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Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов; РИА Новости/Алексей Даничев

21 комментарий

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ILYA_FCB
В теперешней Барсе точно был бы в основе
+23
-8
+15
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MyGerodot
Ну просто любо-дорого смотреть, как он играет. По всем статьям. Как же жаль, что у нас нет еврокубков. Надеюсь, пока нет.
+12
-3
+9
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TresModiosVir
Ответ ILYA_FCB
В теперешней Барсе точно был бы в основе
это вряд ли
+13
-9
+4
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magentrumen
Ответ MyGerodot
Ну просто любо-дорого смотреть, как он играет. По всем статьям. Как же жаль, что у нас нет еврокубков. Надеюсь, пока нет.
в ЛЧ его съедят. Там же не пассажиры играют
+8
-5
+3
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Ernest Imamov
мог бы заиграть в АПЛ?
+2
0
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Zenityhkapodebi
Ответ Muslim Magomedov
Разрывает рпл? 😂 че то вообще его не видно было с ЦСКА
что то не видно ЦСКА в топ 3
+4
-2
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Михаил Савченко
По комментариям прям видна зависть у некоторых
+2
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Tintobrass
Ответ magentrumen
в ЛЧ его съедят. Там же не пассажиры играют
согласен. с таким составом при нормальных двух топах в группе в Лч борьба была бы только за 3е место
+1
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Muslim Magomedov
Разрывает рпл? 😂 че то вообще его не видно было с ЦСКА
+5
-5
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amadeus_amadeus
Ответ TresModiosVir
это вряд ли
🤡
+8
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d3fstqd
Ответ ILYA_FCB
В теперешней Барсе точно был бы в основе
вместо кого он бы там был?
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Илья Недилько
Ответ TresModiosVir
чемпион села!
лучше быть первым в деревне, чем последним в Риме. да и зп у него в условном Ттх не увеличится, может даже уменьшится, но пахать там придется в разы больше. По ощущениям он просто на своем месте
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Фан Рубина
Ответ TresModiosVir
чемпион села!
Это если бы он в Барселонке что-то выиграл или в Бордо.
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Бене Гессерит
Ответ amadeus_amadeus
Король РПЛ на уровне Халка и Вагнера, думаю
🤣🤣🤣🤡
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Петр Дьяконов
Ответ Muslim Magomedov
Разрывает рпл? 😂 че то вообще его не видно было с ЦСКА
приезжал тут Карвалью жирдосик и просто космос показывал. это не Малком разрывает, это лига в дно скатилась.
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