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Федотов переиграл Семака. ЦСКА доминировал в прессинге, на подборах и аутах

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Футбол Футбол

«Зенит» без Барриоса – другая команда.

ЦСКА обыграл «Зенит» впервые за 4,5 года благодаря голу Федора Чалова и прекрасному плану Владимира Федотова. Хозяева поставили команду Сергея Семака в сложнейшие условия, продумали качественную структуру и смотрелись гораздо системнее в созидании, но необходимо учитывать, что благодаря классу «Зенит» чуть не ушел от поражения.

Состав ЦСКА интриговал: весну в опорной зоне начинал Константин Кучаев, Хорхе Карраскаль присел на лавку неделю назад, восстановился Игорь Дивеев. В итоге Владимир Федотов использовал 3-4-3 с Чаловым в роли инсайда и Антоном Заболотным в середине. Единственная замена по сравнению с прошлым матчем РПЛ – выход Дивеева вместо Кирилла Набабкина.

«Зенит» приехал в Москву без Ивана Сергеева и Андрея Мостового, а игра с «Динамо» показала невероятную важность Вильмара Барриоса. В Кубке России Сергей Семак передвинул Далера Кузяева на позицию шестерки, а выше сыграли Вендел и Клаудиньо (так было и против «Химок»), но перед ЦСКА решился на новые изменения: Дуглас Сантос перешел в опорную зону (обеспечило место слева в защите Данилу Круговому), а Клаудиньо вернулся на позицию вингера.

ЦСКА давил прессингом и подборами. Это сломало атаки «Зенита»

В первом круге ЦСКА и «Зенит» выдали два разных тайма (1:2): сначала доминировала команда Семака из-за осторожной игры гостей и топовых стандартов, но выход Карраскаля после перерыва изменил игру в обе стороны. 

Стартовый план московского клуба сильно отличался от установок летнего матча – агрессия ЦСКА оказала ключевое влияние на стиль. «У нас был план оказывать давление на каждом участке поля. Мы знаем мастеровитых футболистов «Зенита». Если дать им свободу, то они будут резвиться, создавать и обыгрывать. Нам не надо было давать им скорость», – анализировал Федотов.

В этот раз команда Федотова встречала соперника очень активно. Как правило, схема хозяев практически идеально накладывалась на игру 1-в-1.

ЦСКА агрессивно загонял «Зенит» во фланговые прессинг-ловушки, где главная цель – персональная игра и создание максимальной плотности, чтобы не позволять разбегаться и комбинировать. Обычно при передаче на край включались латераль, опорный полузащитник и крайний центральный защитник – здесь видно, как ЦСКА разобрал зенитовцев 1-в-1, Мойзес опередил Малкома, а ситуацию дополнительно страховал Здьелар.

Следующая деталь – заточенность на подборы и игру с оппонентами до упора. В этом эпизоде помог Обляков: Мойзес выиграл единоборство у Малкома, а Иван опередил Караваева и Кузяева. Далее помогли целенаправленные открывания: Мендес принял мяч и катнул на свободного Медину. В подобных эпизодах максимально ощущалось отсутствие Барриоса – агрессия Вильмара и его умение руководить обороной часто гасили подобные вспышки соперников.

Давление – главный плеймейкер ЦСКА. Команда Федотова топово собирала подборы и доигрывала эпизоды, что практически полностью выключило Малкома, Клаудиньо и Вендела. Периодически передачи вперед все же проходили, но тогда ЦСКА классно возвращался и мгновенно выбегал вперед. 

Например, в этом эпизоде Вендел принял мяч и отбросил набегающему Клаудиньо, но Роша не выключился после рывка в глубину за вингером: перехватил мяч и запустил контратаку с опасным навесом Облякова (Медина пробивал, но залез в офсайд).

ЦСКА не выключался после потерь на чужой трети и постоянно поджимал – жесткий контрпрессинг практически отключил «Зенит» от быстрых переходов.

ЦСКА агрессивно защищался на своей трети. Помогли Заболотный, Чалов и Медина

ЦСКА перекусил позиционные атаки «Зенита»: в первом тайме при 60,3% владения команда Семака нанесла всего 1 удар из штрафной (чуть не наказали ЦСКА за быстрый переход), ни разу не вошла в штрафную с левого фланга и сделала 6 касаний внутри нее без учета офсайдов.

При обороне ЦСКА перестраивался на 5-4-1, где атакующая тройка максимально помогала: Заболотный опекал Сантоса (сделал всего 3 передачи вперед на чужой половине), а Медина и Чалов контролировали включения Караваева и Кругового и смену позиций с вингерами.

Крайние центральные защитники выдавливали Малкома, Клаудиньо, Кузяева и Вендела из штрафной, а при фланговых атаках ЦСКА численно превосходил «Зенит» – из-за плотности продвижение сильно тормозилось. Периодически работали смещения Кузяева или блуждание Малкома, но акцентированной фланговой игры почти не было, центр хорошо прикрывали, поэтому инициатива «Зенита» была стерильной.

Вопросы к матч-менеджменту Семака: неудачные замены, смена схемы не помогла 

После перерыва «Зенит» разменял Караваева на Чистякова: 4-3-3 трансформировались в 3-4-3, Кузяев стал латералем, Сантос и Вендел остались вдвоем в середине. «Во втором тайме были ближе к забитому мячу, рикошет сыграл против нас, в концовке были близки к голу. Переход на трех центральных защитников оправдался. Во втором тайме моментов практически не было. Гол пропустили после неудачного рикошета от дальнего удара. С точки зрения защиты и верховых единоборств второй тайм был лучше», – анализировал Семак.

Формально Семак прав: «Зенит» был чуть острее (штанга Кассьерры и момент Сутормина в дополнительное время), вел 6:3 по ударам (все попытки ЦСКА – из-за штрафной), но системных способов для созидания так и не нашлось. 

Еще важнее, что ЦСКА спокойно выигрывал подборы и дальше, так как «Зенит» не решил проблемы первого тайма с доигровками моментов.

Во-вторых, Клаудиньо и Малком и дальше оставались в изоляциях – по сути, переход на 3-4-3 улучшил оборону, но украл дополнительного атакующего игрока (численное преимущество ЦСКА стало радикальнее), тогда как поддержка от Кассьерры была минимальной.

За 10 минут до конца «Зенит» перешел на 4-4-2: Ерохин играл в паре с Кассьеррой, а Ренан переехал налево. Наличие Ерохина и более нацеленное насыщение середины привело к паре интересных комбинаций – учитывая, что ЦСКА закрывал розыгрыши низом от ворот и подбирал мячи на чужой половине, подвижный игрок напрашивался и раньше. 

В итоге «Зенит» несколько раз комбинировал в опорной зоне ЦСКА. Малком получил мяч в полуфланге и мог опасно пробить, штрафная заполнялась, но навесы были некачественными (самую явную возможность упустил Кузяев).

У «Зенита» нет замены Барриосу для топ-матчей. Сантос проиграл ЦСКА ауты и допускал удары из опорной зоны

Игра с ЦСКА наглядно продемонстрировала важность Барриоса. Сантос – топовый защитник с большим тактическим функционалом, но его появление в опорной зоне гораздо оптимальнее при сценарии, когда «Зенит» нуждается в контроле. Дуглас умеет выходить из-под прессинга, но против ЦСКА ему приходилось рубиться в опорной зоне – это лучше всего делает Барриос. У Вильмара прекрасный тайминг в единоборствах, он умеет подставляться и агрессивно выбрасываться.

Сантос провалился при игре 1-в-1 и плохо выбирал момент для блокировки. Теоретически ему можно предъявить и за пропущенный гол – Дуглас поздно выдернулся и почти не мешал Чалову. Проблема в том, что таких эпизодов было несколько.

Например, здесь Заболотный вообще не почувствовал Сантоса. В итоге Антон сбросил мяч налево, а ЦСКА опасно зашел в штрафную (Медина бил с линии вратарской).

ЦСКА создал три отличных подхода с помощью аутов. Дважды шансы возникали после проигранных единоборств Сантоса. Здесь он легко упустил за спину Медину после скидки Чалова.

А в конце первого тайма Сантос отлетел от Заболотного: Чалов прошел дальше, обыграл Родригао и опасно пробил, но спас Кержаков.

***

После поражения жестко высказался Михаил Кержаков: «Проиграли абсолютно по делу. Мы не наиграли на победу, но мне кажется, что на первой и второй скорости нельзя выигрывать матчи. Нужно спросить у некоторых игроков – может, кто‑то думает, что они уже чемпионами стали».

На игру повлияло качество поля, но тактически «Зенит» провел одну из слабейших игр сезона. Владимир Федотов подобрал грамотный план под команду Семака: жестко сыграл по бразильцам, классно прессинговал, убедил атакующую тройку обороняться (вполне возможно, что решение по Карраскалю – ключевое), выигрывал подборы и прагматично откатывался в низкий блок.

Без Вильмара Барриоса «Зенит» гораздо слабее, поэтому перерыв на сборные очень вовремя для Семака. Другая очевидная проблема – молчание Кассьерры. Периодически он полезен в подыгрыше, но ужасен в завершении и взаимодействии с партнерами в штрафной – кажется, «Зенит» не понимает, как использовать одного из лучших игроков прошлого сезона.

ЦСКА – Зенит 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
19 марта, 19.30, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 72 Чалов.
ЦСКААкинфеев, Гайич, Мойзес, Дивеев (Набабкин, 33), Виллиан Роша, Обляков, Здьелар, Медина (Мухин, 75), Мендес, Заболотный, Чалов.
ЗенитКержаков, Караваев (Чистяков, 46), Родригао, Ренан, Круговой (Ерохин, 82), Дуглас Сантос, Кузяев (Бакаев, 90), Вендел (Сутормин, 90), Клаудиньо (Мантуан, 74), Малком, Кассьерра.
Предупреждения:
Родригао (38), Виллиан Роша (54).

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2/20 – ЦСКА так редко выигрывает у «Зенита», что эта победа особенная

Fan ID и трибуны: 5 антирекордов сезона в 8 матчах, меньше 10 тысяч на ЦСКА – «Зенит»

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

35 комментариев

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Fatty Toni
Ответ Alexander Nikitin
Тактики, задумки, прессинги, а футбол скучный. Гол случайный. И это топовый матч РПЛ. Без огонька от слова вообще. Берите пример с КХЛ, там сейчас в каждом матче плей-офф рубка интереснейшая, а не этот "тактический понос" в двух таймах.
Огорчило абсолютно не топовое поле для такого топового матча. Огород на уровне ФНЛ в условном Усть-Зажопинске. Не факт, что травма того же Дивеева на ровном месте, не есть заслуга этого самого газона.
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Тюменский медвежонок
Семак как тренер один из самых слабых в РПЛ, о чем вообще речь, зачастую команда Зенит сама по себе матчи выигрывает тупо за счет класса игроков, напомните мне когда Семак "тренерски" кого-то обыгрывал?
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sancho81
ЦСКА дома и в гостях - две разные команды. Интересно, откуда такой фактор домашних стен...
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Alexander Nikitin
Тактики, задумки, прессинги, а футбол скучный. Гол случайный. И это топовый матч РПЛ. Без огонька от слова вообще. Берите пример с КХЛ, там сейчас в каждом матче плей-офф рубка интереснейшая, а не этот "тактический понос" в двух таймах.
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ilmir84
Ответ Spartakus1984
За что его уволят,за чемпионство?))
не за чемпионство могут уволить. а будут искать тренера с новыми мотивациями. потому что за 5 лет Семак по сути не дал команде ничего нового в плане тактики и рисунка игры. если первый и второй год зенит как-то еще мог играть и в европе более-менее сносно. то потом с приходом бразильцев лучше не стало, в европе этот самый класс бразильцев нивелировался за счет отсутствия самоотдачи и темпа в рпл. бразильцам тренер по сути не нужен, они для такого первенства годны, но игра зенита в европе нет.они стали брать трофеи только за счет этих бразильцев и судей. а убрать латиносов из состава и без судей-зенит станет серенькой командой.
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Fatty Toni
Ответ Ruscello
У Зенита нет структуры для выхода из под прессинга, просто не всех в РПЛ на долго хватает, как у Федотова вчера. Но вряд ли это комплимент Федотову, есть много команд, которые не заметят его "прессинг до упора". Такая ловушка работает только против Семака и тренеров наподобие его. P.S. Надеюсь, Гончаренко сделает правильные выводы из увиденного и Семака наконец уволят в конце сезона и найдут нормального тренера для Зенита. Сорри за мнение.
Можешь озвучить имя того самого пресловутого "нормального тренера для Зенита"? Ну хотя бы пару-тройку имен, для общего развития? Понаблюдаю за ними на досуге.
Пока что я вижу только, что Богданыч растет с каждым годом. Покопайся в памяти и сравни его сезоны - от первого, с расчисткой авгиевых конюшен, и далее - через забросы "на столба", затем отказ от верховой игры в пользу техничного футбола. И всё это - один Семак. Целая серия "нормальных тренеров" Манчини - Луческу - Виллаш-Боаш - Спалетти так и не смогла поставить на конвейер золото РПЛ до СБС, а некоторые из них и вовсе провалились. И тут выходит на арену Ruscello, и требует наконец-то нормального тренера. Кого именно?
Имя, сестра, мне нужно имя! (с)
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Fatty Toni
Никого не читал. Который раз выходим на поле вдесятером. Кассьерра - полнейшее днище, любой парень из молодежного состава был бы не намного хуже. Не ожидал, что отсутствие Барриоса настолько сильно скажется на уверенности и слаженности игры - получается, Вильмар такой незаметный тихий герой? Пока он есть, этого не видно, когда его нет - начинаешь понимать, в какую #### команда попала без него. Клаудиньо - в функциональной или ментальной яме, чем больше не получается, тем больше нервничает, чем больше нервничает - тем больше не получается.
ЦСКА - с победой. Про заслуженность / незаслуженность говорить не буду, но вы там это, обходите уже заремовцев - нечего им в тройке делать.
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Spartakus1984
Ответ Zenith forever
Совсем зациклились на Барриосе. Да будь в атаке Зенита хоть один игрок уровня зенитовских полузащитников и даже Акинфеев не спас бы от 3-4 голов. И не пришлось бы говорить про тренерское мастерство Федотова. Защита ЦСКА совсем не ах.
Да будь в ЦСКА хоть один полузащитник уровня зенитовского Малкома то счёт мог бы быть крупнее))Странные у тебя однако рассуждения.
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humaroff
А можно такую же статью, но для матча с Химками? Я был на Газпром арене, Химки просто укатывали Зенит. Было и территориальное и игровое преимущества подмосковной команды. Да что там Федотов?! Семака даже Гогниев переиграл.
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Spartakus1984
Ответ Ruscello
У Зенита нет структуры для выхода из под прессинга, просто не всех в РПЛ на долго хватает, как у Федотова вчера. Но вряд ли это комплимент Федотову, есть много команд, которые не заметят его "прессинг до упора". Такая ловушка работает только против Семака и тренеров наподобие его. P.S. Надеюсь, Гончаренко сделает правильные выводы из увиденного и Семака наконец уволят в конце сезона и найдут нормального тренера для Зенита. Сорри за мнение.
За что его уволят,за чемпионство?))
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Bronenosec
Самое смешное, это "усиление" игры Семаком с помощью замен...... Ерохин и Сутормин........парни, ну это реально уровень Енисея и Волги)))))
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Ruscello
У Зенита нет структуры для выхода из под прессинга, просто не всех в РПЛ на долго хватает, как у Федотова вчера. Но вряд ли это комплимент Федотову, есть много команд, которые не заметят его "прессинг до упора". Такая ловушка работает только против Семака и тренеров наподобие его.
P.S. Надеюсь, Гончаренко сделает правильные выводы из увиденного и Семака наконец уволят в конце сезона и найдут нормального тренера для Зенита. Сорри за мнение.
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Юрий Успенский
Нужно запретить слово «доминировать»
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amadeus_amadeus
разборы это, конечно, интересно
но ребят, положа руку на сердце, смысл в них, когда одна команда не играла от слова совсем
0 мотивации, 0 желания, вышли катать вату в надежде, что на классе забьют и выиграют - вот и вся тактика Зенита в этой игре
и главный провал Семака в том, что он совершенно не настроил команду на принципиальный матч
а так все по делу, конечно! ЦСКА был хорош, удачи им в борьбе за медали
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Нурбол Жумаскалиев
Ответ Jii Gee
Не было ни прессинга, ни дрессинга. Просто Зенит был не в своей тарелке и Чалов забил гол-дурак. Вот и все.
гол-дурак, вот это понятия, новояз во всей красе)))
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Ruscello
Ответ Egir Grimiv
Может, когда-нибудь, придёт время, когда в плохо идущих матчах будет менять что-то по ходу игры, а не начинать делать замены с 80 минуты. Да и без замен можно что-то изменить - тактику, например, или не знаю, вингеров флангами поменять. Но ладно, с опытом всё придёт. Он же не с 16 года уже тренером стал и не с 18 Зенит тренирует...
Пока Зенит ко второй части сезона откровенно не готов.
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Нурбол Жумаскалиев
Ответ Rudenzik
Всё-таки Бариос для Зенита - самый важный игрок. Неслучайно как Бариос появился они начали чемпионат выигрывать раз за разом, а так без него в центре поля была дыра
самый важный игрок зенита это газпром
+8
-7
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Нурбол Жумаскалиев
гля, кирюха набабкин.. я с 2017 руфутбол не смотрел, думал он закончил уже давно, а он живой и играет! ну тут легенда без шансов, мои почтения этому господину
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Никита Самарин
Зенит без Барриоса заметно слабее, особенно, что касается обороны. А ЦСКА молодцы, сыграли строго, расчётливо, жёстко. Учитывая результаты прошедшего тура, борьба за второе место обостряется (были бы еврокубки, получилась вообще заруба 🔥).
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nikolai 75
Семак же сказал поле плохое,вот и все .гений СБС не может проиграть
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Петроград
Ответ Egir Grimiv
Может, когда-нибудь, придёт время, когда в плохо идущих матчах будет менять что-то по ходу игры, а не начинать делать замены с 80 минуты. Да и без замен можно что-то изменить - тактику, например, или не знаю, вингеров флангами поменять. Но ладно, с опытом всё придёт. Он же не с 16 года уже тренером стал и не с 18 Зенит тренирует...
Ну, справедливости ради, бывают же просветления типа прошлогоднего матча в Краснодаре. Да и вчера схему в перерыве таки поменяли. И это даже дало некоторый эффект.
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Куркучанка Куридзе
Ответ Сергей Ульянов
Был красивый Автобус
у Зенита?
+8
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Петроград
А мне местные комментаторы продолжают доказывать, что Оздоев Зениту был не нужен. Да, он не мог выиграть конкуренцию у Барриоса, но закрыть опорную зону вот в таких случаях мог в сто раз эффективнее, чем Сантос или Кузяев.
Сантос вообще может играть в опорной только в тех матчах, где соперник даже не пытается создавать давление. Иначе - провал.
+3
0
+3
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Rudenzik
Всё-таки Бариос для Зенита - самый важный игрок. Неслучайно как Бариос появился они начали чемпионат выигрывать раз за разом, а так без него в центре поля была дыра
+6
-1
+5
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Levais
Никто никого не переигрывал.
Матч проиграл Семак, вчистую. ЦДКА в общем забил случайный, но в целом на своей гол наиграл.
Запихнуть двух креативных игроков максимально далеко от ворот соперника при абсолютно деревянном нападении - это несомненно гениальный ход тренера, который согласно детям на спортсе прогрессирует с каждой игрой.
Почему Клаудиньо и Малком бегали где угодно, только не у ворот соперника? Малком вообще стоял прибитый к правому флангу даже не атаки, а полузащиты, зачем?!
Матч-менеджемент традиционно никакой. А Ерохину Богданыч денег должен, причём много, никак не отдаст.
Семак, увы, как был тренером Уфы, так им и остался.
+3
-5
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