Федотов переиграл Семака. ЦСКА доминировал в прессинге, на подборах и аутах

«Зенит» без Барриоса – другая команда.

ЦСКА обыграл «Зенит» впервые за 4,5 года благодаря голу Федора Чалова и прекрасному плану Владимира Федотова. Хозяева поставили команду Сергея Семака в сложнейшие условия, продумали качественную структуру и смотрелись гораздо системнее в созидании, но необходимо учитывать, что благодаря классу «Зенит» чуть не ушел от поражения.

Состав ЦСКА интриговал: весну в опорной зоне начинал Константин Кучаев, Хорхе Карраскаль присел на лавку неделю назад, восстановился Игорь Дивеев. В итоге Владимир Федотов использовал 3-4-3 с Чаловым в роли инсайда и Антоном Заболотным в середине. Единственная замена по сравнению с прошлым матчем РПЛ – выход Дивеева вместо Кирилла Набабкина.

«Зенит» приехал в Москву без Ивана Сергеева и Андрея Мостового, а игра с «Динамо» показала невероятную важность Вильмара Барриоса. В Кубке России Сергей Семак передвинул Далера Кузяева на позицию шестерки, а выше сыграли Вендел и Клаудиньо (так было и против «Химок»), но перед ЦСКА решился на новые изменения: Дуглас Сантос перешел в опорную зону (обеспечило место слева в защите Данилу Круговому), а Клаудиньо вернулся на позицию вингера.

ЦСКА давил прессингом и подборами. Это сломало атаки «Зенита»

В первом круге ЦСКА и «Зенит» выдали два разных тайма (1:2): сначала доминировала команда Семака из-за осторожной игры гостей и топовых стандартов, но выход Карраскаля после перерыва изменил игру в обе стороны.

Стартовый план московского клуба сильно отличался от установок летнего матча – агрессия ЦСКА оказала ключевое влияние на стиль. «У нас был план оказывать давление на каждом участке поля. Мы знаем мастеровитых футболистов «Зенита». Если дать им свободу, то они будут резвиться, создавать и обыгрывать. Нам не надо было давать им скорость», – анализировал Федотов.

В этот раз команда Федотова встречала соперника очень активно. Как правило, схема хозяев практически идеально накладывалась на игру 1-в-1.

ЦСКА агрессивно загонял «Зенит» во фланговые прессинг-ловушки, где главная цель – персональная игра и создание максимальной плотности , чтобы не позволять разбегаться и комбинировать. Обычно при передаче на край включались латераль, опорный полузащитник и крайний центральный защитник – здесь видно, как ЦСКА разобрал зенитовцев 1-в-1, Мойзес опередил Малкома, а ситуацию дополнительно страховал Здьелар.

Следующая деталь – заточенность на подборы и игру с оппонентами до упора . В этом эпизоде помог Обляков: Мойзес выиграл единоборство у Малкома, а Иван опередил Караваева и Кузяева. Далее помогли целенаправленные открывания: Мендес принял мяч и катнул на свободного Медину. В подобных эпизодах максимально ощущалось отсутствие Барриоса – агрессия Вильмара и его умение руководить обороной часто гасили подобные вспышки соперников.

Давление – главный плеймейкер ЦСКА. Команда Федотова топово собирала подборы и доигрывала эпизоды, что практически полностью выключило Малкома, Клаудиньо и Вендела . Периодически передачи вперед все же проходили, но тогда ЦСКА классно возвращался и мгновенно выбегал вперед.

Например, в этом эпизоде Вендел принял мяч и отбросил набегающему Клаудиньо, но Роша не выключился после рывка в глубину за вингером: перехватил мяч и запустил контратаку с опасным навесом Облякова (Медина пробивал, но залез в офсайд).

ЦСКА не выключался после потерь на чужой трети и постоянно поджимал – жесткий контрпрессинг практически отключил «Зенит» от быстрых переходов.

ЦСКА агрессивно защищался на своей трети. Помогли Заболотный, Чалов и Медина

ЦСКА перекусил позиционные атаки «Зенита»: в первом тайме при 60,3% владения команда Семака нанесла всего 1 удар из штрафной (чуть не наказали ЦСКА за быстрый переход), ни разу не вошла в штрафную с левого фланга и сделала 6 касаний внутри нее без учета офсайдов.

При обороне ЦСКА перестраивался на 5-4-1, где атакующая тройка максимально помогала: Заболотный опекал Сантоса (сделал всего 3 передачи вперед на чужой половине), а Медина и Чалов контролировали включения Караваева и Кругового и смену позиций с вингерами.

Крайние центральные защитники выдавливали Малкома, Клаудиньо, Кузяева и Вендела из штрафной, а при фланговых атаках ЦСКА численно превосходил «Зенит» – из-за плотности продвижение сильно тормозилось. Периодически работали смещения Кузяева или блуждание Малкома, но акцентированной фланговой игры почти не было, центр хорошо прикрывали, поэтому инициатива «Зенита» была стерильной.

Вопросы к матч-менеджменту Семака: неудачные замены, смена схемы не помогла

После перерыва «Зенит» разменял Караваева на Чистякова: 4-3-3 трансформировались в 3-4-3, Кузяев стал латералем, Сантос и Вендел остались вдвоем в середине. «Во втором тайме были ближе к забитому мячу, рикошет сыграл против нас, в концовке были близки к голу. Переход на трех центральных защитников оправдался. Во втором тайме моментов практически не было. Гол пропустили после неудачного рикошета от дальнего удара. С точки зрения защиты и верховых единоборств второй тайм был лучше», – анализировал Семак.

Формально Семак прав: «Зенит» был чуть острее (штанга Кассьерры и момент Сутормина в дополнительное время), вел 6:3 по ударам (все попытки ЦСКА – из-за штрафной), но системных способов для созидания так и не нашлось.

Еще важнее, что ЦСКА спокойно выигрывал подборы и дальше, так как «Зенит» не решил проблемы первого тайма с доигровками моментов.

Во-вторых, Клаудиньо и Малком и дальше оставались в изоляциях – по сути, переход на 3-4-3 улучшил оборону, но украл дополнительного атакующего игрока (численное преимущество ЦСКА стало радикальнее), тогда как поддержка от Кассьерры была минимальной.

За 10 минут до конца «Зенит» перешел на 4-4-2: Ерохин играл в паре с Кассьеррой, а Ренан переехал налево. Наличие Ерохина и более нацеленное насыщение середины привело к паре интересных комбинаций – учитывая, что ЦСКА закрывал розыгрыши низом от ворот и подбирал мячи на чужой половине, подвижный игрок напрашивался и раньше.

В итоге «Зенит» несколько раз комбинировал в опорной зоне ЦСКА. Малком получил мяч в полуфланге и мог опасно пробить, штрафная заполнялась, но навесы были некачественными (самую явную возможность упустил Кузяев).

У «Зенита» нет замены Барриосу для топ-матчей. Сантос проиграл ЦСКА ауты и допускал удары из опорной зоны

Игра с ЦСКА наглядно продемонстрировала важность Барриоса. Сантос – топовый защитник с большим тактическим функционалом, но его появление в опорной зоне гораздо оптимальнее при сценарии, когда «Зенит» нуждается в контроле. Дуглас умеет выходить из-под прессинга, но против ЦСКА ему приходилось рубиться в опорной зоне – это лучше всего делает Барриос. У Вильмара прекрасный тайминг в единоборствах, он умеет подставляться и агрессивно выбрасываться.

Сантос провалился при игре 1-в-1 и плохо выбирал момент для блокировки. Теоретически ему можно предъявить и за пропущенный гол – Дуглас поздно выдернулся и почти не мешал Чалову. Проблема в том, что таких эпизодов было несколько.

Например, здесь Заболотный вообще не почувствовал Сантоса. В итоге Антон сбросил мяч налево, а ЦСКА опасно зашел в штрафную (Медина бил с линии вратарской).

ЦСКА создал три отличных подхода с помощью аутов. Дважды шансы возникали после проигранных единоборств Сантоса. Здесь он легко упустил за спину Медину после скидки Чалова.

А в конце первого тайма Сантос отлетел от Заболотного: Чалов прошел дальше, обыграл Родригао и опасно пробил, но спас Кержаков.

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После поражения жестко высказался Михаил Кержаков: «Проиграли абсолютно по делу. Мы не наиграли на победу, но мне кажется, что на первой и второй скорости нельзя выигрывать матчи. Нужно спросить у некоторых игроков – может, кто‑то думает, что они уже чемпионами стали».

На игру повлияло качество поля, но тактически «Зенит» провел одну из слабейших игр сезона. Владимир Федотов подобрал грамотный план под команду Семака: жестко сыграл по бразильцам, классно прессинговал, убедил атакующую тройку обороняться (вполне возможно, что решение по Карраскалю – ключевое), выигрывал подборы и прагматично откатывался в низкий блок.

Без Вильмара Барриоса «Зенит» гораздо слабее, поэтому перерыв на сборные очень вовремя для Семака. Другая очевидная проблема – молчание Кассьерры. Периодически он полезен в подыгрыше, но ужасен в завершении и взаимодействии с партнерами в штрафной – кажется, «Зенит» не понимает, как использовать одного из лучших игроков прошлого сезона.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов