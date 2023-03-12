Как «Зенит» едва не упустил победу над «Химками»? Экспресс-разбор с ошибками Ренана и пяточкой Садыгова

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«Зенит» эпично победил «Химки» 3:2: к 75-й минуте лидер РПЛ вел 2:0, но «Химки» уже на 86-й сделали 2:2. Все решил только гол Густаво Мантуана аж на 90+2.

Экспресс-разбор матча: «Зенит» спокойно побеждал, но потом начудили Ренан и немного Кержаков

Стартовые 15 минут – ожидаемое развитие матча. «Зенит» доминировал во владении и угрожал со стандартов. Наиболее интересная деталь – отказ от навесов при розыгрышах штрафных и угловых. Хозяева подготовили рывки Малкома (дважды открывался под Дугласа), движение Вендела по лицевой при угловом справа и короткий пас Сантоса под удар Мостового.

Ключевая проблема «Химок» на старте при неплохом прессинге – ужасные решения в финальной трети. Например, Мирзов игнорировал забегание партнера за спину для бессмысленных финтов и передач назад. В первой голевой атаке «Зенита» все было еще интереснее: Антич после удачного давления навешивал в пустую штрафную.

Кержаков спокойно зафиксировал мяч и удачно ввел его в игру: Мостовой, Вендел и Малком разыграли топ-комбинацию (отдельно выделим рывок Малкома, Антич не смог догнать).

После 0:1 «Химки» забрали инициативу, но владение было стерильным. Команда часто держала мяч между тройкой разыгрывающих (вингеры «Зенита» чаще ориентировались на латералей, а вперед выдергивалась только одна восьмерка), но с трудом добиралась до чужой штрафной (2 касания внутри за весь тайм: неудачный кросс и пас назад) и била только из-за ее пределов. Частично контролю способствовала новая схема: Хубулов сыграл десятку, а латерали часто приходили в полуфланги на подборы, что позволяло возвращать владение.

Карта касаний «Химок» в первом тайме после пропущенного гола

«Зенит» создавал больше моментов и мог забивать после дубля Малкома (5:2 по ударам, Кузяев не попал из убойной позиции, Мантуан попал в штангу), но камбэк «Химок» предопределили ошибки Ренана и Кержакова.

Перед критикой стоит проговорить, что новичок «Зенита» впечатлил смелой игрой против «Пари НН»: продвигал мяч, бил издали, дважды пробросил соперникам между ног. Против «Химок» тоже радовал. Например, здесь он дважды нашел Мостового.

В этом эпизоде Ренан раскрутил Руденко.

Но именно его ошибки стали определяющими в пропущенных голах. У нас нет технической записи (начало эпизода не попало в трансляцию), но изначально Ренан оказался в середине поля, из-за чего обороне пришлось перестроиться: Кузяев встал в пару с Родригао (в штрафной Далер чуть приподнялся, а в пару центральных сместился Сантоса), а Роберт доигрывал эпизод уже на фланге. В результате Кобесов легко обыграл Ренана, а спину Сантоса никто не страховал.

Пенальти тоже связан с его неуверенной игрой против нападающего: Ренан запустил за спину Руденко, а Кержаков опоздал с выходом (кажется, что защитник рассчитывал на подстраховку от вратаря, но коммуникация пока не отлажена). Михаил ошибся и в первом тайме: неудачно обработал мяч за штрафной, но Хубулов не попал по пустым воротам.

После 2:2 Семак поменял Караваева и Кузяева на Кругового и Адамова, а Сантос ушел в полузащиту. В контратаках «Химок» «Зенит» оборонялся в четверке защитников, но Адамов в начале голевого розыгрыша располагался глубже Кругового, а после перевода направо открылся под Малкома – обычно в таких ситуациях под бразильца забегал Караваев.

В итоге Арсен идеально нашел свободного Мантуана, воспользовавшегося тем, что Клаудиньо и Ерохин увели защитников во вратарскую.

Финальный хайлайт матча – пас пяткой Садыгова

«Химки» уже не смогли ответить после 2:3, но один яркий момент все-таки был. Это Илья Садыгов, сын главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова, дал оригинальный пас пяткой в аут. Партнеры только развели руками по сторонам.

Садыгов стал свидетелем камбэка: сразу после 1:2 выскочил на замену на 75-й минуте. Это его первое появление в официальном матче 2023 года. В РПЛ-2022/23 он уже отыграл 251 минуту и забил 1 гол. В прошлом сезоне играл меньше (135 минут), но эффективнее (2 мяча)

Что в таблице?

«Зенит» продолжает спокойно лидировать – 8 очков отрыва от «Спартака», который мог бы чуть приблизиться в случае успешного камбэка «Химок».

В случае равенства очков смотрят на личные встречи: в первом круге «Зенит» победил «Спартак» в гостях 2:1, новый матч состоится аж в мае. Следующий дополнительный показатель – количество побед во всех турах. И только потом обращают внимание на разницу забитых и пропущенных.

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев