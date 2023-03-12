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Как «Зенит» едва не упустил победу над «Химками»? Экспресс-разбор с ошибками Ренана и пяточкой Садыгова

Химки Химки
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Зенит Зенит
Илья Садыгов Илья Садыгов
Малком Малком
Роберт Ренан
Михаил Кержаков Михаил Кержаков
Густаво Мантуан
Спартак Гогниев Спартак Гогниев
Бутта Магомедов Бутта Магомедов
Сергей Семак Сергей Семак
Виталий Гудиев Виталий Гудиев
Александр Руденко 1999 Александр Руденко 1999
Резиуан Мирзов Резиуан Мирзов
Футбол Футбол

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«Зенит» эпично победил «Химки» 3:2: к 75-й минуте лидер РПЛ вел 2:0, но «Химки» уже на 86-й сделали 2:2. Все решил только гол Густаво Мантуана аж на 90+2. 

Экспресс-разбор матча: «Зенит» спокойно побеждал, но потом начудили Ренан и немного Кержаков

Стартовые 15 минут – ожидаемое развитие матча. «Зенит» доминировал во владении и угрожал со стандартов. Наиболее интересная деталь – отказ от навесов при розыгрышах штрафных и угловых. Хозяева подготовили рывки Малкома (дважды открывался под Дугласа), движение Вендела по лицевой при угловом справа и короткий пас Сантоса под удар Мостового.

Ключевая проблема «Химок» на старте при неплохом прессинге – ужасные решения в финальной трети. Например, Мирзов игнорировал забегание партнера за спину для бессмысленных финтов и передач назад. В первой голевой атаке «Зенита» все было еще интереснее: Антич после удачного давления навешивал в пустую штрафную.

Кержаков спокойно зафиксировал мяч и удачно ввел его в игру: Мостовой, Вендел и Малком разыграли топ-комбинацию (отдельно выделим рывок Малкома, Антич не смог догнать).

После 0:1 «Химки» забрали инициативу, но владение было стерильным. Команда часто держала мяч между тройкой разыгрывающих (вингеры «Зенита» чаще ориентировались на латералей, а вперед выдергивалась только одна восьмерка), но с трудом добиралась до чужой штрафной (2 касания внутри за весь тайм: неудачный кросс и пас назад) и била только из-за ее пределов. Частично контролю способствовала новая схема: Хубулов сыграл десятку, а латерали часто приходили в полуфланги на подборы, что позволяло возвращать владение.

Карта касаний «Химок» в первом тайме после пропущенного гола

«Зенит» создавал больше моментов и мог забивать после дубля Малкома (5:2 по ударам, Кузяев не попал из убойной позиции, Мантуан попал в штангу), но камбэк «Химок» предопределили ошибки Ренана и Кержакова.

Перед критикой стоит проговорить, что новичок «Зенита» впечатлил смелой игрой против «Пари НН»: продвигал мяч, бил издали, дважды пробросил соперникам между ног. Против «Химок» тоже радовал. Например, здесь он дважды нашел Мостового.

В этом эпизоде Ренан раскрутил Руденко.

Но именно его ошибки стали определяющими в пропущенных голах. У нас нет технической записи (начало эпизода не попало в трансляцию), но изначально Ренан оказался в середине поля, из-за чего обороне пришлось перестроиться: Кузяев встал в пару с Родригао (в штрафной Далер чуть приподнялся, а в пару центральных сместился Сантоса), а Роберт доигрывал эпизод уже на фланге. В результате Кобесов легко обыграл Ренана, а спину Сантоса никто не страховал.

Пенальти тоже связан с его неуверенной игрой против нападающего: Ренан запустил за спину Руденко, а Кержаков опоздал с выходом (кажется, что защитник рассчитывал на подстраховку от вратаря, но коммуникация пока не отлажена). Михаил ошибся и в первом тайме: неудачно обработал мяч за штрафной, но Хубулов не попал по пустым воротам.

После 2:2 Семак поменял Караваева и Кузяева на Кругового и Адамова, а Сантос ушел в полузащиту. В контратаках «Химок» «Зенит» оборонялся в четверке защитников, но Адамов в начале голевого розыгрыша располагался глубже Кругового, а после перевода направо открылся под Малкома – обычно в таких ситуациях под бразильца забегал Караваев.

В итоге Арсен идеально нашел свободного Мантуана, воспользовавшегося тем, что Клаудиньо и Ерохин увели защитников во вратарскую.

Финальный хайлайт матча – пас пяткой Садыгова

«Химки» уже не смогли ответить после 2:3, но один яркий момент все-таки был. Это Илья Садыгов, сын главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова, дал оригинальный пас пяткой в аут. Партнеры только развели руками по сторонам.

Садыгов стал свидетелем камбэка: сразу после 1:2 выскочил на замену на 75-й минуте. Это его первое появление в официальном матче 2023 года. В РПЛ-2022/23 он уже отыграл 251 минуту и забил 1 гол. В прошлом сезоне играл меньше (135 минут), но эффективнее (2 мяча)

Что в таблице?

«Зенит» продолжает спокойно лидировать – 8 очков отрыва от «Спартака», который мог бы чуть приблизиться в случае успешного камбэка «Химок». 

В случае равенства очков смотрят на личные встречи: в первом круге «Зенит» победил «Спартак» в гостях 2:1, новый матч состоится аж в мае. Следующий дополнительный показатель – количество побед во всех турах. И только потом обращают внимание на разницу забитых и пропущенных. 

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Зенит – Химки 3:2 (1:0, 2:2)
Дата проведения
12 марта, 14.00, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 19 Малком, 2:0 – 55 Малком, 2:1 – 75 Магомедов, 2:2 – 86, пенальти Магомедов, 3:2 – 90 Мантуан.
ЗенитКержаков, Караваев (Адамов, 87), Родригао, Ренан, Дуглас Сантос, Кузяев (Круговой, 87), Барриос (Клаудиньо, 40), Вендел, Мостовой (Ерохин, 72), Малком, Кассьерра (Мантуан, 72).
ХимкиГудиев, Голубович, Тассано, Лео Андраде, Малентиевич (Гбане, 61), Антич (Идову, 60), Бикел, Магомедов, Мирзов (Кобесов, 69), Маркос Гильерме (Садыгов, 75), Хубулов (Руденко, 60).
Предупреждения:
Малентиевич (50), Идову (79), Гогниев (83), Кержаков (85), Мантуан (90).

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

13 комментариев

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Onion
Ответ Levais
Пенальти просто крайне сомнительный. А так Семак в своём репертуаре - меня тут яростно минусили, когда я давеча писал, что у него никакого прогресса.
Пенальти очевидный, неясно только, нахрена нужно было пять минут просматривать. Не иначе Спартачок судейке занёс, чтобы не осталось времени отыграться)))
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Карл_Иваныч
Как только ухитряется "Зенит" играть такие валидольные матчи с аутсайдерами?!
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Onion
Годный троллинг от Богданыча. 7:0 пройденный этап, интереснее создать иллюзию надежды у наших красно-белых друзей)))
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Фёдор Кузнецов
Ответ Old Vyaine
Судя по всему, в поражении Химок виновата именно пятка Садыгова, а не защитники, бросившие Мантуана одного в штрафной.
Если разобрать ошибки защитников в новости будет 10-20 комментариев, а если добавить к этой новости Садыгова это уже 50-100 минимум комментариев
+2
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Кирилл Голивец
Химки очень здорово прессинговали для команды своего уровня.

И меньше, чем осенью, играют коротко от своих ворот + убрали гибридную роли цз-опорника и неподходящих для этого персонажей

Шансы остаться по игре выглядят выше, чем у Факела, идей больше. Но у воронежцев чуть проще календарь и плюс возможен фактор Туфаныча в старте)
+1
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ДудьСдулся
Ответ Old Vyaine
Судя по всему, в поражении Химок виновата именно пятка Садыгова, а не защитники, бросившие Мантуана одного в штрафной.
Матч не смотрел, но судя по фото, Химки не сильно возражали, чтобы Зенит забил 3-й.
Защищаются только 6 химчан, где остальные???
+1
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Omega-3
Ренан автогол не забил и пенальти сам не привёз, но поучаствовал в двух пропущенных голах. Считаем традицию соблюдённой или ждём шедевров?
+2
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Максим Прокофьев
Ты хочешь вырвать ничью за 15 минут при счёте 1:2. И вместо 27летнего бразильца с 10 летним опытом игры в элитном дивизионе Бразилии выпускаешь Садыгова чей уровень даже не соответствует уровню ФНЛ... ну чтож, а пяточка это была лишь эффектная точка в матче который можно было превратить в сенсацию благодаря раздолбайству питерцев.
+3
-1
+2
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ivgr
Ответ Levais
Пенальти просто крайне сомнительный. А так Семак в своём репертуаре - меня тут яростно минусили, когда я давеча писал, что у него никакого прогресса.
Сейчас мясо налетит))0 Пенальти сомнительный, но Зенит начудил. Забавно почитать заголовки-Зенит то едва не упустил победу, а вот Спартак, сделавший то же самое с Факелом-это типа команда мегаэмоций. Спорт с он такой Спортс))
+10
0
+10
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Фантом
Ответ Levais
Пенальти просто крайне сомнительный. А так Семак в своём репертуаре - меня тут яростно минусили, когда я давеча писал, что у него никакого прогресса.
Ну и ладно, зато хорошо видна разница между нормальным клубом и ноющим. У одних "судья убил интригу", другие увеличили обороты и забили победный гол.
+6
-1
+5
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Old Vyaine
Судя по всему, в поражении Химок виновата именно пятка Садыгова, а не защитники, бросившие Мантуана одного в штрафной.
+7
0
+7
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Levais
Пенальти просто крайне сомнительный.
А так Семак в своём репертуаре - меня тут яростно минусили, когда я давеча писал, что у него никакого прогресса.
+1
-5
-4
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ЭмильК
Кстати Садыгов не был плох, он неплохо прессинговал, бегал, старался в отведённое время.
+4
-1
+3
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