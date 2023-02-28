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Тактическая борьба в дерби – топ! Прессинг-идея Галактионова и спорный эксперимент Абаскаля

Локомотив Локомотив
Антон Миранчук Антон Миранчук
Данил Пруцев Данил Пруцев
Максим Глушенков Максим Глушенков
Павел Мелешин
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Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Михаил Галактионов Михаил Галактионов
Михаил Игнатов Михаил Игнатов
Квинси Промес Квинси Промес
Роман Зобнин Роман Зобнин
Сергей Пиняев Сергей Пиняев
Артем Дзюба Артем Дзюба
Футбол Футбол

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Восхищаемся Миранчуком, Пиняевым, Промесом, Игнатовым и Зобниным.

«Спартак» и «Локомотив» выдали огненное атакующее дерби, закончившееся уверенной победой команды Гильермо Абаскаля. В первой игре «Спартак» смотрелся гораздо увереннее до замен Михаила Галактионова – тогда выход Антона Миранчука и смена схемы помогли успокоить игру и выровнять шансы. Вчерашний матч получился гораздо ярче благодаря новым тренерским решениям и игровому интеллекту обеих атак.

Важно: в таких разборах мы не говорим о судейских решениях, а обсуждаем исключительно тактические и индивидуальные перфомансы (спорные решения Сергея Иванова расписаны здесь).

В первой кубковой игре Гильермо Абаскаль выпустил в стартовом составе 11 российских игроков. Большинство сочетаний наигрывалось еще на зимних сборах, а часть иностранцев и лидеров была недоступна: Шамар Николсон и Александр Соболев дисквалифицированы, Квинси Промес отсутствовал на сборах, Кристофер Мартинс только недавно восстановился, а новички Алексис Дуарте и Томаш Тавареш пока не стали основными. Перед вторым дерби Абаскаль совершил всего одну перестановку: разменял Павла Мелешина на Квинси Промеса и разрешил тройке нападения свободно передвигаться, хотя Михаил Игнатов чаще остальных оказывался на острие.

Михаил Галактионов изменился сильнее. Во-первых, тренер превратил 4-3-3 в 4-2-3-1 с Антоном Миранчуком в роли десятки (так доигрывали концовку в первом матче). Во-вторых, перезапустил стартовый состав: Херман Конти заменил Ивана Кузьмичева в центре защиты, Наир Тикнизян – Максима Ненахова слева в обороне, Антон Миранчук – Даниила Куликова, а Максим Глушенков – Франсуа Камано справа в атаке.

Переход «Локомотива» на 4-2-3-1 повлиял на стиль матча и минимизировал остроту позиционных атак «Спартака»

Для начала немного контекста из прошлого дерби

Тогда Галактионов признался, что «Локо» в первом тайме поплатился за недостаток агрессии и организованности – из-за этого «Спартак» доминировал через владение и классные алгоритмы справа в атаке. «Локомотив» перестроился благодаря выходу Миранчука: Галактионов изменил прессинг и схему – команда использовала 4-2-3-1, чтобы разбирать 4-3-3 красно-белых (основной катализатор игровой эволюции – персоналка треугольника в полузащите). Это ослабило контроль «Спартака» и снизило опасность владения из-за более жесткого прессинга и длинных передач.

В ответке Галактионов продолжил план из второго тайма. Основная цель – перекрыть короткие розыгрыши на трети «Спартака». Для этого «Локо» стал более гибким: Карпукас, Баринов и Миранчук разбирали Пруцева, Зобнина и Литвинова. Наиболее выгодная ситуация для гостей – фланговые комбинации хозяев. Тогда удавалось перекрыть адресатов для передач (как правило, Баринов или Карпукас доигрывали за своим игроком, а второй из них становился глубинным опорником).

Дополнительная опция – периодическая помощь от вингеров. В нескольких эпизодах Глушенков и Пиняев классно заужали – это дополнительно перекрывало простые передачи плюс приводило к перехватам или прессингу. В одном из подобных моментов Чернов и Максименко чуть не заигрались под давлением Дзюбы.

Другая деталь – высокая линия и агрессивные выбросы центральных защитников. Получалось неплохо благодаря отсутствию большого и фиксированного нападающего – «Локомотив» забирал большинство забросов.

«Локомотив» хорошо нейтрализовал владение «Спартака» и повлиял на стилистику матча. Красно-белые все равно создали несколько моментов в первом тайме, но основная острота исходила после потерь и обрезов «Локо» (об этом – ниже), а не позиционных атак. После матча Абаскаль признал, что он тоже помог гостям: «Владение мячом на чужой половине поля порой может быть стерильным. То, что делал Зиньковский, мог делать Игнатов, а нам не хватало форварда – наконечника. Поэтому вышел Мелешин – нападающий, который идет вперед и знает, как это делать».

Новая атака «Локо»: адаптация Тикнизяна под Пиняева, диагональные забегания Глушенкова и великолепие Миранчука 

В первом матче атака «Локомотива» провалилась. Да, она более-менее ожила во втором тайме благодаря стандартам и Миранчуку, но сочетание Пиняева и Ненахова было ужасным, а Камано совсем не впечатлил. 

Вчера Галактионов адаптировал фланги под способности Пиняева и Глушенкова: Тикнизян много забегал через полуфланги (позволяло Сергею играть по ширине – в «Крыльях» он так часто взаимодействовал с Горшковым), а Максим регулярно заходил в середину. И главное – свобода Миранчука в роли десятки. Антон забил два шикарных гола, прекрасно сканировал пространство и постоянно творил – он определил игру «Локо» впереди и поучаствовал в главных и самых интересных моментах.

Роли Тикнизяна, Пиняева и Миранчука ярко проявились в первой голевой атаке. Изначально Наир классно прокатил на Антона, который топово в касание продлил Пиняеву.

Далее – фокус на Тикнизяне и Миранчуке. Изначально Антон блистательно разобрался пяткой под давлением Зобнина и Денисова, а Наир забежал в полуфланг и по ходу атаки переместился в штрафную. В итоге он опасно пробил из нее, а затем идеально помог Пиняеву. 

И как же хорош Миранчук: быстро переключился, классно вынырнул перед Джикией и аккуратно исполнил.

Другой классный момент – после комбинации Тикнизяна-Пиняева-Миранчука. Наир классно забежал через полуфланг, чем увел Мартинса за собой в штрафную, а Сергей прошел в середину и покатил на Миранчука.

«Многие знают Глушенкова по его игре за «Крылья», а мы его знаем еще раньше – и Максима задействовали как раз справа в атаке. Его использовали инсайдом и правым атакующим игроком, так как у него есть прекрасные качества, когда он может залезать в середину, использовать левую ногу, подваливаться в зону второго нападающего», – рассказывал Галактионов в интервью Леониду Слуцкому.

Против «Локомотива» получилось ярко. В середине первого тайма Глушенков классно помог выйти из-под прессинга: сместился в глубину и отбросил на Смольникова.

Смольников отдал вперед, где разобрались Миранчук и Дзюба. Антон отбросил на Артема, а он перевел на свободный левый фланг, где снова законнектились Тикнизян и Пиняев: вингер играл широко, а защитник ворвался через середину.

В другом эпизоде Глушенков грамотно сместился к Дзюбе под заброс Пиняева: зацепился за длинную передачу и перевел правее – так «Локомотив» довел атаку до удара Баринова из штрафной.

Второй гол Миранчука – красота. Дело не только в исполнении, но и движении с таймингом: Антон воспользовался тем, что Денисов плассировался и не выбрасывался, после чего улучшил позицию и вовремя пробил (скорее всего, сделай еще шаг, то был бы накрыт Черновым/Джикией).

Как разрывал «Спартак»: пользовался ошибками «Локо», улучшил движение с помощью Мелешина, Промес снова в порядке

«Спартак» создал больше «Локомотива». Изначально не все получалось во время владения: застывали на флангах и не доводили атаки до ударов. Зато в первом тайме эффективно разбегались в контратаках и разбирались на индивидуальном мастерстве. 

Первый топ-момент Игнатова – результат гибкого движения тройки и обреза Баринова. Дмитрий неудачно прокатил между линиями, срубил Зобнина и оголил опорную зону – в итоге Зиньковский выкатил на партнера, убравшего Конти на замахе.

За пару минут до первого гола «Спартак» все-таки выбрался из-под прессинга – снова помогли гибкая структура и проигранное единоборство Баринова: сначала Денисов быстро избавился от прессинга в середине, а затем Зиньковский удачно сбросил на Зобнина – Роман оттеснил Баринова и протащил мяч вперед. Эпизод закончился ударом Промеса и несколькими волнами атак. В итоге Дзюба неудачно отборолся на выносе и «Спартак» зашел в штрафную после классного забегания Хлусевича.

«Конечно, Дзюба – важный фактор. Но важно и то, кто забирает подборы, куда потом идет мяч. Дзюбу используют как «столба», который определяет направление атаки. Важно смотреть и учитывать вторые мячи и отскоки», – объяснил Абаскаль после матча. 

Перед голевой атакой «Спартак» успешно зацепился за подбор: Дзюба неудачно скинул на Баринова, после чего Зобнин опять протащил мяч до штрафной, а Игнатов открылся под Промеса (фокус – на мелких шагах Михаила, чтобы найти коридор для идеальной траектории).

После перерыва Абаскаль объяснил, что замена Зиньковского связана с необходимостью с фиксированного нападающего – Мелешин тоже был гибок, но не так часто сваливался в разные зоны. Павел обеспечил качественные спуски в глубину и борьбу после забросов вперед. Основные опции – классное отвлекающее движение и подыгрыш ускоряющимся партнерам (отбрасывал назад на свободное пространство и катил за спины защитникам).

Гол Зобнина сильно раскрыл игру. Через некоторое время Галактионов перешел на 4-4-2 (в трансляции было слышно, как Михаил просил Игнатьева открываться за спины защитникам), а в игре появилось больше разрывов, что максимизировало сильные качества Зобнина и Промеса.

Возвращение Промеса осмыслило левый фланг. На сборах и против «Локо» в первой игре «Спартак» регулярно атаковал справа. Но Промес в состоянии сбалансировать атакующую группу – вчера он это в очередной раз доказал. Квинси провел очень сильный матч: в начале создал два опасных момента, убежал от всех незадолго до перерыва, а затем уничтожал Смольникова в конце второго тайма. Промес легко убегал и отрывался от Игоря плюс хорошо комбинировал с партнерами (при нем Хлусевич и Зобнин задействованы лучше, чем при Зиньковском).

Как итог – в конце матча Промес несколько раз убегал, заработал пенальти и сделал гол Мартинса (большие вопросы к Тикнизяну, вообще не смотрящему за спину).

«Спартак» и «Локомотив» провели два ярких и разных дерби. 

В первой игре системнее смотрелся «Спартак»: уверенно прессинговал и хорошо комбинировал. «Локо» едва не перевернул игру благодаря стандартам и индивидуальным скиллам, но все равно оставил слабое впечатление.

Вторая игра получилась еще интереснее. Порадовало наличие новых идей. Галактионов сделал выводы и поменял план на игру вместе с составом – так появились адаптации под «Спартак» (4-2-3-1 в прессинге с гибкими ролями Баринова и Карпукаса) и задумки с ролями Тикнизяна-Пиняева, движением Глушенкова и свободой Миранчука. 

Абаскаль планировал сыграть с ложной девяткой и регулярной сменой позиции – периодически было интересно в контратаках, но при владении не хватало полноценного нападающего. Во втором тайме Гильермо изменил подход, благодаря чему «Спартак» смотрелся более цельно, тогда как замены «Локо» не усилили.

Спартак – Локомотив 4:2 (1:1, 3:1)
Дата проведения
27 февраля, 20.00, «Открытие Банк Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 15 Игнатов, 1:1 – 17 Миранчук, 2:1 – 56 Зобнин, 3:1 – 81 Мартинс Перейра, 3:2 – 83 Миранчук, 4:2 – 90, пенальти Промес.
СпартакМаксименко, Джикия, Чернов, Литвинов (Кейта Бальде, 87), Хлусевич (Классен, 90), Зобнин, Пруцев, Денисов (Томаш Тавареш, 87), Промес, Зиньковский (Мелешин, 46), Игнатов (Мартинс Перейра, 73).
ЛокомотивЛантратов, Смольников, Конти, Магкеев (Кузьмичев, 85), Тикнизян, Миранчук, Баринов, Карпукас (Куликов, 77), Пиняев (Игнатьев, 77), Дзюба, Глушенков (Камано, 60).
Предупреждения:
Глушенков (18), Хлусевич (41), Зиньковский (44), Баринов (62), Игнатов (70), Тикнизян (75).

Первый матч: 1:0

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Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com; кадры трансляции «Матч ТВ»

22 комментария

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Владимир Молявин
Спасибо за статью.
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jps
Абаскалю удается развивать многих своих игроков - думал что Игнатова уже ничего не спасет, ан нет, Миша может оказывается и играть, и бороться....а вот что делать с Зиньковским пока не очень понятно, в основном такое ощущение, что все идут в ногу, а Антон не в ногу...хотя было пару эпизодов когда он сыграл как и надо было в той ситуации, но в целом пока выпадает из ансамбля...
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Albert59
автор видел свою картинку с расстановкой? в центре атаки Милёшин-а где Игнатов
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Pelerin
Ответ trashbox
В первой игре был не засчитан гол Магкеева по весьма сомнительным основаниям. И весь второй тайм Локо доминировал. Во второй - три результативных ошибки в пользу Спартака, полностью сломавших игру. Единственное в чем был безоговорочно лучше Спартак - в работе с судьями.
Но это же очень предвзятый взгляд.

Те мнения судей, что я знаю - Иванов, Казарцев, Николаев, "Алё, реф" - все считают, что пенальти на Миранчуке не было, а пенальти за игру рукой был.
Получается один спорный эпизод (реально спорный - только "Алё,реф" видит там нарушение) - гол Зобнина. Это когда счёт по сумме был 2-1, стал 3-1, а в итоге получилось 5-2...

Ну, давайте пообъективней.
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Илья Богданов
Ответ trashbox
В первой игре был не засчитан гол Магкеева по весьма сомнительным основаниям. И весь второй тайм Локо доминировал. Во второй - три результативных ошибки в пользу Спартака, полностью сломавших игру. Единственное в чем был безоговорочно лучше Спартак - в работе с судьями.
Три результативных ошибки? Откуда вообще взялось это число? Чего не 10?
Пенальти на Миранчуке - в середине поля на такой момент даже никто бы не обратил внимания, а в штрафной - дайте пенальти, был контакт и бла-бла-бла? Да таких пенальти будет 10 за матч, если все будут падать, как Миранчук. Игнатов-Тикнизян: Тикнизян ушел в партер без борьбы и начал просто кружиться, как чайка, над мячом. Возможно, Игнатов и оттолкнул его в самом конце их «борьбы», да и то, когда Тикнизян уже буквально улёгся на мяч. Ну окей, пусть будет одна ошибка. И та в ситуации, в которой сколько людей - столько мнений.
А третья? Пенальти на Конти что ли? Ну сорри, опорная рука работает, когда она хотя бы параллельно корпусу, что и делает ее опорной, а не когда в 2 метрах от тела. К тому же, опорная рука - это когда на неё ещё есть нужда опираться, а не когда уже несколько секунд опираешься, помимо неё, на пятую точку и ноги.
Лучше спроси себя, почему когда Локо надо было отыгрываться, бежать в атаку, на правом фланге Тавареш, Бальде и Мартинс просто играли между собой в квадрат(или треугольник), не отдавая мяч Локо несколько минут
Я понимаю Локо, у меня бы тоже бомбило, когда все ситуации 50 на 50 отсудили не в пользу моей команды, но это все ещё ситуации 50/50, а не тот случай, когда судьи просто чёрное белым называют
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Nur
Ответ Геннадий Туник
Второй гол "Локо"-это не красота,а вратарская "пенка".Голы,пропущенные с такого расстояния-вратарские "пенки" примерно на 90%.Остальные 10%-это удары в "девятку" или хотя бы,когда вратарь не видел момент удара.В данном случае ничего подобного не было.
А при первом голе Максименко на колени присел. Стоял бы ровно, взял бы удар...
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Pelerin
Удивительнейший тактический разбор без учёта физики ))

А ничего, что на свой план Локо угрохал кучу сил и просто сдулся в последних 15 минутах первого тайма? Игрочишка последние полчаса игры просто пешком ходил и разве что на поле не садился?

На каждый прессинг идут колоссальные затраты сил. У Локо не было выбора, надо было отыгрывать разницу. Они её не отыграли, поэтому в последние полчаса их просто добили.
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trashbox
Ответ andreydipktba
И те и те молодцы. Смотрибельная игра. Но в обоих случаях лучше был Спартак и по счету и по игре.
В первой игре был не засчитан гол Магкеева по весьма сомнительным основаниям. И весь второй тайм Локо доминировал.
Во второй - три результативных ошибки в пользу Спартака, полностью сломавших игру.
Единственное в чем был безоговорочно лучше Спартак - в работе с судьями.
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mnogokotin-
галактионов неплохо работает
+1
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SMART789
Да борьба была не шикарной просто шикарной для мма
Жаль только к футболу это никакого отношения не имеет
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mnogokotin-
Ответ Богдан Агафонов
Какая тактика? Это РПЛ, тут о таком не знают
тренер импортный )
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trashbox
Ответ Egorushka56
Для конца февраля действительно неплохой по качеству матч. Локомотив сыграл смелее, чем в Черкизово, но Спартак был сильнее, если брать в целом. Ну и по эпизоду с голом Зобнина. Призываю не ныть, но Тикнизян просто привёз! Выбей в аут, на угловой, а он корпус поставил и укрывал уже не катящийся мяч. Сам виноват. Про эпизод с добиванием Мартинса вообще молчу, шёл пешочком, как по Парку Горького.
Там было сильно больше моментов, которые судились в одну сторону, чем один-единственный явный для всех, кроме Иванова с Казарцевым, фол на Тикнизяне.
Непоставленный пенальти на Миранчуке - контакт в ногах был, явный. Вторая желтая Хлусевичу - вот и всё, что должно было оставаться в том эпизоде на усмотрение судьи.
Попадание мячом в опорную руку Конти, за что был назначен пенальти.
Итого - 3 результативных ошибки в одну сторону, полностью сломавшие игру.
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-3
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Геннадий Туник
Второй гол "Локо"-это не красота,а вратарская "пенка".Голы,пропущенные с такого расстояния-вратарские "пенки" примерно на 90%.Остальные 10%-это удары в "девятку" или хотя бы,когда вратарь не видел момент удара.В данном случае ничего подобного не было.
0
-2
-2
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Валерий Князькин
как всё сказочно про Локо хоть радугу вешай. а то что оба фланговых защитника провалили второй тайм это пустяк. тикнизян вообще топ, вместо того чтобы просто выбить мяч начал в позу вставать, потом вообще видимо крышу снесло и хорошо что только одной жёлтой обошлось. а второй гол миранчуку подарил Денисов, да удар красивый, как многие комментаторы раньше любили говорить породистый, но такие подарки это от защитника. и большой вопрос руководству Локо это насколько плохи нападающие уже имеющиеся в команде что не играющее уже наверное около года в футбол полено посадили их на лавку с первых матчей
0
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AVSamaranch
На мой взгляд, главный фактор, почему вторая игра намного (НОМНОГО) качественнее смотрелась, это качество поля. Просто небо и земля. Идеальная поляна на Открытии и огород на Локомотиве.
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Egorushka56
Для конца февраля действительно неплохой по качеству матч. Локомотив сыграл смелее, чем в Черкизово, но Спартак был сильнее, если брать в целом.
Ну и по эпизоду с голом Зобнина. Призываю не ныть, но Тикнизян просто привёз! Выбей в аут, на угловой, а он корпус поставил и укрывал уже не катящийся мяч. Сам виноват. Про эпизод с добиванием Мартинса вообще молчу, шёл пешочком, как по Парку Горького.
+4
-1
+3
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trashbox
Обсуждать футбол в этом мачче после трех (!) результативных ошибок судьи в одну сторону - очень странное занятие, если честно.
+1
-5
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Ильдар Фарукшин
Тренер локо грамотно всё рассказал после матча. Одна ошибка дзюбу надо менять было, это моё мнение. Абаскаль лучший
+3
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Никита Самарин
Для февраля футбол действительно получился очень хорошего уровня. 👍
+4
0
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Богдан Агафонов
Какая тактика? Это РПЛ, тут о таком не знают
+2
-4
-2
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andreydipktba
И те и те молодцы. Смотрибельная игра. Но в обоих случаях лучше был Спартак и по счету и по игре.
+16
-1
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Ростислав Романенко
Галактионов конечно зря на такой матч Конти поставил. Он показался вчера максимально деревянным, а уж про то, сколько он передач вперед при выходе из обороны запорол, я вообще молчу. Я понимаю, что это первый матч в основе и все прочее - но игрок очевидно не готов был.
И будет ли готов - большой вопрос - потому что мне это вчера напомнило Инсаурральде, только под два метра ростом. И вряд-ли кто-то в здравом уме подумает, что Инсаурральде - это позитивное сравнение.
+6
0
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