Тактическая борьба в дерби – топ! Прессинг-идея Галактионова и спорный эксперимент Абаскаля

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Восхищаемся Миранчуком, Пиняевым, Промесом, Игнатовым и Зобниным.

«Спартак» и «Локомотив» выдали огненное атакующее дерби, закончившееся уверенной победой команды Гильермо Абаскаля. В первой игре «Спартак» смотрелся гораздо увереннее до замен Михаила Галактионова – тогда выход Антона Миранчука и смена схемы помогли успокоить игру и выровнять шансы. Вчерашний матч получился гораздо ярче благодаря новым тренерским решениям и игровому интеллекту обеих атак.

Важно: в таких разборах мы не говорим о судейских решениях, а обсуждаем исключительно тактические и индивидуальные перфомансы (спорные решения Сергея Иванова расписаны здесь ).

В первой кубковой игре Гильермо Абаскаль выпустил в стартовом составе 11 российских игроков. Большинство сочетаний наигрывалось еще на зимних сборах, а часть иностранцев и лидеров была недоступна: Шамар Николсон и Александр Соболев дисквалифицированы, Квинси Промес отсутствовал на сборах, Кристофер Мартинс только недавно восстановился, а новички Алексис Дуарте и Томаш Тавареш пока не стали основными. Перед вторым дерби Абаскаль совершил всего одну перестановку: разменял Павла Мелешина на Квинси Промеса и разрешил тройке нападения свободно передвигаться, хотя Михаил Игнатов чаще остальных оказывался на острие.

Михаил Галактионов изменился сильнее. Во-первых, тренер превратил 4-3-3 в 4-2-3-1 с Антоном Миранчуком в роли десятки (так доигрывали концовку в первом матче). Во-вторых, перезапустил стартовый состав: Херман Конти заменил Ивана Кузьмичева в центре защиты, Наир Тикнизян – Максима Ненахова слева в обороне, Антон Миранчук – Даниила Куликова, а Максим Глушенков – Франсуа Камано справа в атаке.

Переход «Локомотива» на 4-2-3-1 повлиял на стиль матча и минимизировал остроту позиционных атак «Спартака»

Для начала немного контекста из прошлого дерби .

Тогда Галактионов признался, что «Локо» в первом тайме поплатился за недостаток агрессии и организованности – из-за этого «Спартак» доминировал через владение и классные алгоритмы справа в атаке. «Локомотив» перестроился благодаря выходу Миранчука: Галактионов изменил прессинг и схему – команда использовала 4-2-3-1, чтобы разбирать 4-3-3 красно-белых (основной катализатор игровой эволюции – персоналка треугольника в полузащите). Это ослабило контроль «Спартака» и снизило опасность владения из-за более жесткого прессинга и длинных передач.

В ответке Галактионов продолжил план из второго тайма. Основная цель – перекрыть короткие розыгрыши на трети «Спартака». Для этого «Локо» стал более гибким: Карпукас, Баринов и Миранчук разбирали Пруцева, Зобнина и Литвинова. Наиболее выгодная ситуация для гостей – фланговые комбинации хозяев. Тогда удавалось перекрыть адресатов для передач (как правило, Баринов или Карпукас доигрывали за своим игроком, а второй из них становился глубинным опорником).

Дополнительная опция – периодическая помощь от вингеров. В нескольких эпизодах Глушенков и Пиняев классно заужали – это дополнительно перекрывало простые передачи плюс приводило к перехватам или прессингу. В одном из подобных моментов Чернов и Максименко чуть не заигрались под давлением Дзюбы.

Другая деталь – высокая линия и агрессивные выбросы центральных защитников. Получалось неплохо благодаря отсутствию большого и фиксированного нападающего – «Локомотив» забирал большинство забросов.

«Локомотив» хорошо нейтрализовал владение «Спартака» и повлиял на стилистику матча. Красно-белые все равно создали несколько моментов в первом тайме, но основная острота исходила после потерь и обрезов «Локо» (об этом – ниже), а не позиционных атак. После матча Абаскаль признал, что он тоже помог гостям: «Владение мячом на чужой половине поля порой может быть стерильным. То, что делал Зиньковский, мог делать Игнатов, а нам не хватало форварда – наконечника. Поэтому вышел Мелешин – нападающий, который идет вперед и знает, как это делать».

Новая атака «Локо»: адаптация Тикнизяна под Пиняева, диагональные забегания Глушенкова и великолепие Миранчука

В первом матче атака «Локомотива» провалилась. Да, она более-менее ожила во втором тайме благодаря стандартам и Миранчуку, но сочетание Пиняева и Ненахова было ужасным, а Камано совсем не впечатлил.

Вчера Галактионов адаптировал фланги под способности Пиняева и Глушенкова: Тикнизян много забегал через полуфланги (позволяло Сергею играть по ширине – в «Крыльях» он так часто взаимодействовал с Горшковым), а Максим регулярно заходил в середину. И главное – свобода Миранчука в роли десятки. Антон забил два шикарных гола, прекрасно сканировал пространство и постоянно творил – он определил игру «Локо» впереди и поучаствовал в главных и самых интересных моментах.

Роли Тикнизяна, Пиняева и Миранчука ярко проявились в первой голевой атаке. Изначально Наир классно прокатил на Антона, который топово в касание продлил Пиняеву.

Далее – фокус на Тикнизяне и Миранчуке. Изначально Антон блистательно разобрался пяткой под давлением Зобнина и Денисова, а Наир забежал в полуфланг и по ходу атаки переместился в штрафную. В итоге он опасно пробил из нее, а затем идеально помог Пиняеву.

И как же хорош Миранчук: быстро переключился, классно вынырнул перед Джикией и аккуратно исполнил.

Другой классный момент – после комбинации Тикнизяна-Пиняева-Миранчука. Наир классно забежал через полуфланг, чем увел Мартинса за собой в штрафную, а Сергей прошел в середину и покатил на Миранчука.

«Многие знают Глушенкова по его игре за «Крылья», а мы его знаем еще раньше – и Максима задействовали как раз справа в атаке. Его использовали инсайдом и правым атакующим игроком, так как у него есть прекрасные качества, когда он может залезать в середину, использовать левую ногу, подваливаться в зону второго нападающего», – рассказывал Галактионов в интервью Леониду Слуцкому.

Против «Локомотива» получилось ярко. В середине первого тайма Глушенков классно помог выйти из-под прессинга: сместился в глубину и отбросил на Смольникова.

Смольников отдал вперед, где разобрались Миранчук и Дзюба. Антон отбросил на Артема, а он перевел на свободный левый фланг, где снова законнектились Тикнизян и Пиняев: вингер играл широко, а защитник ворвался через середину.

В другом эпизоде Глушенков грамотно сместился к Дзюбе под заброс Пиняева: зацепился за длинную передачу и перевел правее – так «Локомотив» довел атаку до удара Баринова из штрафной.

Второй гол Миранчука – красота. Дело не только в исполнении, но и движении с таймингом: Антон воспользовался тем, что Денисов плассировался и не выбрасывался, после чего улучшил позицию и вовремя пробил (скорее всего, сделай еще шаг, то был бы накрыт Черновым/Джикией).

Как разрывал «Спартак»: пользовался ошибками «Локо», улучшил движение с помощью Мелешина, Промес снова в порядке

«Спартак» создал больше «Локомотива». Изначально не все получалось во время владения: застывали на флангах и не доводили атаки до ударов. Зато в первом тайме эффективно разбегались в контратаках и разбирались на индивидуальном мастерстве.

Первый топ-момент Игнатова – результат гибкого движения тройки и обреза Баринова. Дмитрий неудачно прокатил между линиями, срубил Зобнина и оголил опорную зону – в итоге Зиньковский выкатил на партнера, убравшего Конти на замахе.

За пару минут до первого гола «Спартак» все-таки выбрался из-под прессинга – снова помогли гибкая структура и проигранное единоборство Баринова: сначала Денисов быстро избавился от прессинга в середине, а затем Зиньковский удачно сбросил на Зобнина – Роман оттеснил Баринова и протащил мяч вперед. Эпизод закончился ударом Промеса и несколькими волнами атак. В итоге Дзюба неудачно отборолся на выносе и «Спартак» зашел в штрафную после классного забегания Хлусевича.

«Конечно, Дзюба – важный фактор. Но важно и то, кто забирает подборы, куда потом идет мяч. Дзюбу используют как «столба», который определяет направление атаки. Важно смотреть и учитывать вторые мячи и отскоки», – объяснил Абаскаль после матча.

Перед голевой атакой «Спартак» успешно зацепился за подбор: Дзюба неудачно скинул на Баринова, после чего Зобнин опять протащил мяч до штрафной, а Игнатов открылся под Промеса (фокус – на мелких шагах Михаила, чтобы найти коридор для идеальной траектории).

После перерыва Абаскаль объяснил, что замена Зиньковского связана с необходимостью с фиксированного нападающего – Мелешин тоже был гибок, но не так часто сваливался в разные зоны. Павел обеспечил качественные спуски в глубину и борьбу после забросов вперед. Основные опции – классное отвлекающее движение и подыгрыш ускоряющимся партнерам (отбрасывал назад на свободное пространство и катил за спины защитникам).

Гол Зобнина сильно раскрыл игру. Через некоторое время Галактионов перешел на 4-4-2 (в трансляции было слышно, как Михаил просил Игнатьева открываться за спины защитникам), а в игре появилось больше разрывов, что максимизировало сильные качества Зобнина и Промеса.

Возвращение Промеса осмыслило левый фланг. На сборах и против «Локо» в первой игре «Спартак» регулярно атаковал справа. Но Промес в состоянии сбалансировать атакующую группу – вчера он это в очередной раз доказал. Квинси провел очень сильный матч: в начале создал два опасных момента, убежал от всех незадолго до перерыва, а затем уничтожал Смольникова в конце второго тайма. Промес легко убегал и отрывался от Игоря плюс хорошо комбинировал с партнерами (при нем Хлусевич и Зобнин задействованы лучше, чем при Зиньковском).

Как итог – в конце матча Промес несколько раз убегал, заработал пенальти и сделал гол Мартинса (большие вопросы к Тикнизяну, вообще не смотрящему за спину).

«Спартак» и «Локомотив» провели два ярких и разных дерби.

В первой игре системнее смотрелся «Спартак»: уверенно прессинговал и хорошо комбинировал. «Локо» едва не перевернул игру благодаря стандартам и индивидуальным скиллам, но все равно оставил слабое впечатление.

Вторая игра получилась еще интереснее. Порадовало наличие новых идей. Галактионов сделал выводы и поменял план на игру вместе с составом – так появились адаптации под «Спартак» (4-2-3-1 в прессинге с гибкими ролями Баринова и Карпукаса) и задумки с ролями Тикнизяна-Пиняева, движением Глушенкова и свободой Миранчука.

Абаскаль планировал сыграть с ложной девяткой и регулярной сменой позиции – периодически было интересно в контратаках, но при владении не хватало полноценного нападающего. Во втором тайме Гильермо изменил подход, благодаря чему «Спартак» смотрелся более цельно, тогда как замены «Локо» не усилили.

Первый матч: 1:0

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com; кадры трансляции «Матч ТВ»