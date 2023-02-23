15 комментариев

Команды забрали по тайму, но «Спартак» смотрелся системнее.

«Спартак» победил «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Кубка России (1:0). Команда Гильермо Абаскаля воспользовалась ошибкой хозяев в центре поля и смотрелась гораздо сильнее в первом тайме, но во второй половине «Локомотив» выправил ситуацию и мог спастись.

Михаил Галактионов выставил 4-3-3 и с первых минут доверился новичкам: Илья Лантратов занял место в воротах, Игорь Смольников вышел справа в защите, Сергей Пиняев был левым вингером, а Артем Дзюба стартовал в центре нападения. Особенно интриговал выбор в центре поля и флангах: в первом случае в «Локомотиве» отличная конкуренция (Антон Миранчук и Константин Марадишвили остались в запасе), а во втором – интересовали сочетания (тренерский штаб предпочел Франсуа Камано, а не Максима Глушенкова).

Гильермо Абаскаль удивил еще сильнее – испанец использовал в стартовом составе 11 российских игроков. Большая часть сочетаний напрашивалась: например, Пруцев-Литвинов-Зобнин отлично проявили себя на сборах, Денисов приятно удивил новой ролью, а впереди конкурировали еще и Квинси Промес с Кейта Бальде (Шамар Николсон и Александр Соболев дисквалифицированы).

Возможно, на решение Абаскаля повлияли погодные условия и форма лидеров (точно касается Промеса, который готовился к возобновлению сезона отдельно от команды): «Прежде всего, важно понимать: когда решаем, кто выйдет в стартовом составе, мы определяем по готовности. Но с утверждением согласен, что русские футболисты с детства привыкли к таким полям. Конечно, мы принимали это решение, у ребят была возможность проявить себя».

«Спартак» сохранил установки Зимнего Кубка и забил благодаря интенсивному прессинг-отрезку

«Две основные концепции регби мы стараемся переносить на «Спартак». Первое – важность каждого метра. Второе – важность контакта, блокировки игрока. Естественно, мы должны действовать в рамках правил, но жестко и решительно. Лучше остановить соперника за 60 метров до нашей штрафной, нежели дать пройти к нашим воротам», – объяснял Абаскаль перед возобновлением сезона.

Зимой «Спартак» наигрывал агрессивный прессинг: использовались 4-3-3, восьмерки плотно играли по разыгрывающим полузащитникам, а центральные и крайние защитники поддерживали очень высокую линию (часто давили даже на атакующей трети). Против «Локомотива» Абаскаль сохранил агрессивную прессинг-динамику, где треугольник в центре поля лишал хозяев вариативности (еще проблемам способствовал выбор полузащитников: Карпукас-Баринов-Куликов – более оборонительный вариант).

В первом тайме «Спартак» больше владел мячом, а «Локомотив» прессинговал далеко не всегда. Владение хозяев тоже было упрощенным: Лантратов периодически выбивал мяч вперед, намеренно отказываясь от коротких розыгрышей. Но даже в таком аккуратном режиме команда Галактионова подставилась под очень жесткий прессинг-отрезок «Спартака».

«Спартак» способен давить в разных режимах: 4-3-3, где вингеры атакуют центральных защитников, а остальные поддерживают давление (например, крайние защитники поднимаются в чужую треть), более аккуратные 4-1-2-3 (внимание крайних полузащитников сосредоточено на фланговых защитниках), подобие 4-4-2 (восьмерка выдергивается в пару к ЦН).

Здесь «Локомотив» не справился с насыщенным прессингом на фланге: Зиньковский атаковал Смольникова, а Хлусевич накрыл рывок Камано в глубину (отбор спровоцировал ответную атаку). Важная деталь – разобранные 1-в-1 полузащитники «Локомотива». В конце эпизода Чернов заблокировал контратаку «Локо»: выбросился за Дзюбой и сфолил.

Через несколько секунд – следующая адаптация. С одной стороны, полузащитники «Локо» все еще разобраны тройкой «Спартака», с другой – Мелешин перекрывал направление передачи направо (способствовало отходу Игнатова глубже), а Зиньковский располагался рядом с Магкеевым. Теоретически такое расположение вингера освобождало фланг, но в таких ситуациях Хлусевич готов играть выше, а остальные защитники перестраиваются. Но Лантратов выбил в другую сторону, где спартаковцы дисциплинированно доиграли эпизод 1-в-1.

В конечном счете сработала именно плотная игра по центральным защитникам и полузащитникам: во время повторной волны прессинга Литвинов вынудил Карпукаса отдать назад, что вызвало ошибку Кузьмичева под давлением Мелешина – в итоге Зобнин подкараулил неудачный вынос Магкеева.

В первом тайме «Спартак» много владел мячом. Помогли проблемы «Локо» в прессинге, последующая пассивность в давлении и агрессивные фланги

«К сожалению, в первом тайме недостаточно активно и агрессивно играли, и за это поплатились», – анализировал Галактионов.

Абаскаль подтвердил, что первый тайм остался за «Спартаком»: «Первый тайм – доминирование, владение мячом, с хорошими вертикальными передачами, моментами».

Контроль «Спартака» складывался из нескольких факторов: проблемы «Локомотива» в прессинге (несколько раз неплохо поддавливали, но не хватало организованности), дальнейшая пассивность (Дзюбу легко отрезали, а полузащитники красно-белых хорошо контролировали мяч), а узкая тройка нападения освобождала пространство для подключения Денисова и Хлусевича.

Основная проблема в прессинге – странные действия полузащитников. Например, несколько раз «Локо» выбрасывался, но фланги оставались свободными: крайние защитники оставались в глубине, а восьмерки выполняли другие задачи.

В этом эпизоде Пиняев вынудил Денисова сыграть назад, что подставило под давление Чернова и Джикию, но Карпукас был слишком глубоко, из-за чего по Литвинову сыграл Баринов. В итоге Смольников не рискнул, а Карпукас вынужденно побежал на дальнюю часть поля – «Спартак» сохранил мяч через левый свободный фланг.

На сборах «Спартак» активно наигрывал фланговые комбинации, дал свободу Игнатову и обновил роль Денисова. Как правило, Даниил менялся местами с Пруцевым, чтобы создавать численное преимущество в середине и сбивать персоналку (оттуда мог перемещаться и обратно на фланг). Плюс узкое расположение тройки нападения освобождало фланги и помогало партнерам в разных зонах.

Например, в этом эпизоде Игнатов смещался под скидку Денисова.

Здесь Игнатов переместился налево и классно открылся под передачу Зиньковского.

Взаимодействие Пруцева и Денисова станет еще одним двигателем атак «Спартака». Во-первых, им удобно меняться ролями: Пруцев – классный глубинный распасовщик, а Денисов умело ищет пространство и врывается в разные зоны. Во-вторых, контролируемый хаос в передвижениях путает соперников – игроки «Локомотива» несколько раз теряли Денисова.

Выход Миранчука изменил игру, а основная острота «Локо» приходила на стандартах

«Что касается второго тайма и того давления, которое мы создавали, сказал ребятам, что от этого надо отталкиваться. Вышедшие на замену добавили креатива. Уровень подготовленности показал, что команда была в движении, заставила соперника ошибаться, была близка к тому, чтобы сравнять счет», – сказал Галактионов.

Катализатор изменений – выход Миранчука. После появления Антона «Локомотив» изменил схему, сделав прессинг более точечным. При розыгрышах от ворот Миранчук играл по Литвинову, а Баринов оставался на одной линии с Карпукасом – так было проще контролировать Зобнина и Пруцева. Изменилось движение и атакующей тройки: Дзюба балансировал между Джикией и Черновым, что направляло атаки «Спартака» на фланг, а Камано и Глушенков ориентировались на крайних защитников. Такой переход ослабил контроль «Спартака» и снизил опасность владения из-за более жесткого прессинга и длинных передач.

«Уже сказал, что игроки, которые вышли на замену, усилили игру команды – внесли свежесть, скорость, остроту. В том числе и Максим Глушенков. Хорошие передачи, отыгрыши», – добавил Галактионов. После замен «Локомотив» лучше находил Дзюбу, что позволяло подыгрывать друг другу: Артем несколько раз комбинировал с Глушенковым и Миранчуком, а угловой с отмененным голом пришел после борьбы нападающего на ауте.

Самый опасный момент – неудачная попытка Дзюбы с левой ноги по полупустым воротам, но наиболее системной угрозой стали стандарты. «Локомотив» неоднократно использовал подачи на ближнюю штангу, куда набегал Баринов (с натяжкой – штанга Дзюбы). В начале второго тайма Дмитрий оторвался от Хлусевича после подачи с левого фланга, а уже после выхода Миранчука бил после удачного отскока.

Интересно, что отмененный гол забит по похожему сценарию: Глушенков подавал Баринову на ближнюю штангу, а затем классно забросил после удачного отскока – проследим за последующей эффективностью стандартов «Локо».

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«Спартак» отлично начал первый тайм и превосходил «Локомотив». После выхода Миранчука Галактионов стабилизировал ситуацию: изменились схема и прессинг, появились комбинации с Дзюбой. Но главным системным способом изменить игру стали стандарты: Баринов неоднократно опасно вбегал на ближнюю штангу. Но и в период улучшений «Локо» «Спартак» мог удвоить преимущество: Промес опасно пробивал после топ-прохода Тавареша.

После матча Галактионов заявил, что второй тайм – ориентир, чтобы навязать свою игру в ответном матче. Тренер уверен, что «Локо» в состоянии прибавить физически, тактически и интеллектуально – вполне возможно, что ответная встреча пройдет гораздо бодрее.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович