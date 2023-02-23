15 комментариев

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«Спартак» контролировал первый тайм через прессинг и владение. «Локо» ответил выходом Миранчука и острыми угловыми

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Футбол Футбол

Команды забрали по тайму, но «Спартак» смотрелся системнее.

«Спартак» победил «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Кубка России (1:0). Команда Гильермо Абаскаля воспользовалась ошибкой хозяев в центре поля и смотрелась гораздо сильнее в первом тайме, но во второй половине «Локомотив» выправил ситуацию и мог спастись.

Михаил Галактионов выставил 4-3-3 и с первых минут доверился новичкам: Илья Лантратов занял место в воротах, Игорь Смольников вышел справа в защите, Сергей Пиняев был левым вингером, а Артем Дзюба стартовал в центре нападения. Особенно интриговал выбор в центре поля и флангах: в первом случае в «Локомотиве» отличная конкуренция (Антон Миранчук и Константин Марадишвили остались в запасе), а во втором – интересовали сочетания (тренерский штаб предпочел Франсуа Камано, а не Максима Глушенкова).

Гильермо Абаскаль удивил еще сильнее – испанец использовал в стартовом составе 11 российских игроков. Большая часть сочетаний напрашивалась: например, Пруцев-Литвинов-Зобнин отлично проявили себя на сборах, Денисов приятно удивил новой ролью, а впереди конкурировали еще и Квинси Промес с Кейта Бальде (Шамар Николсон и Александр Соболев дисквалифицированы).

Возможно, на решение Абаскаля повлияли погодные условия и форма лидеров (точно касается Промеса, который готовился к возобновлению сезона отдельно от команды): «Прежде всего, важно понимать: когда решаем, кто выйдет в стартовом составе, мы определяем по готовности. Но с утверждением согласен, что русские футболисты с детства привыкли к таким полям. Конечно, мы принимали это решение, у ребят была возможность проявить себя».

«Спартак» сохранил установки Зимнего Кубка и забил благодаря интенсивному прессинг-отрезку

«Две основные концепции регби мы стараемся переносить на «Спартак». Первое – важность каждого метра. Второе – важность контакта, блокировки игрока. Естественно, мы должны действовать в рамках правил, но жестко и решительно. Лучше остановить соперника за 60 метров до нашей штрафной, нежели дать пройти к нашим воротам», – объяснял Абаскаль перед возобновлением сезона.

Зимой «Спартак» наигрывал агрессивный прессинг: использовались 4-3-3, восьмерки плотно играли по разыгрывающим полузащитникам, а центральные и крайние защитники поддерживали очень высокую линию (часто давили даже на атакующей трети). Против «Локомотива» Абаскаль сохранил агрессивную прессинг-динамику, где треугольник в центре поля лишал хозяев вариативности (еще проблемам способствовал выбор полузащитников: Карпукас-Баринов-Куликов – более оборонительный вариант).

В первом тайме «Спартак» больше владел мячом, а «Локомотив» прессинговал далеко не всегда. Владение хозяев тоже было упрощенным: Лантратов периодически выбивал мяч вперед, намеренно отказываясь от коротких розыгрышей. Но даже в таком аккуратном режиме команда Галактионова подставилась под очень жесткий прессинг-отрезок «Спартака». 

«Спартак» способен давить в разных режимах: 4-3-3, где вингеры атакуют центральных защитников, а остальные поддерживают давление (например, крайние защитники поднимаются в чужую треть), более аккуратные 4-1-2-3 (внимание крайних полузащитников сосредоточено на фланговых защитниках), подобие 4-4-2 (восьмерка выдергивается в пару к ЦН).

Здесь «Локомотив» не справился с насыщенным прессингом на фланге: Зиньковский атаковал Смольникова, а Хлусевич накрыл рывок Камано в глубину (отбор спровоцировал ответную атаку). Важная деталь – разобранные 1-в-1 полузащитники «Локомотива». В конце эпизода Чернов заблокировал контратаку «Локо»: выбросился за Дзюбой и сфолил.

Через несколько секунд – следующая адаптация. С одной стороны, полузащитники «Локо» все еще разобраны тройкой «Спартака», с другой – Мелешин перекрывал направление передачи направо (способствовало отходу Игнатова глубже), а Зиньковский располагался рядом с Магкеевым. Теоретически такое расположение вингера освобождало фланг, но в таких ситуациях Хлусевич готов играть выше, а остальные защитники перестраиваются. Но Лантратов выбил в другую сторону, где спартаковцы дисциплинированно доиграли эпизод 1-в-1.

В конечном счете сработала именно плотная игра по центральным защитникам и полузащитникам: во время повторной волны прессинга Литвинов вынудил Карпукаса отдать назад, что вызвало ошибку Кузьмичева под давлением Мелешина – в итоге Зобнин подкараулил неудачный вынос Магкеева.

В первом тайме «Спартак» много владел мячом. Помогли проблемы «Локо» в прессинге, последующая пассивность в давлении и агрессивные фланги

«К сожалению, в первом тайме недостаточно активно и агрессивно играли, и за это поплатились», – анализировал Галактионов. 

Абаскаль подтвердил, что первый тайм остался за «Спартаком»: «Первый тайм – доминирование, владение мячом, с хорошими вертикальными передачами, моментами».

Контроль «Спартака» складывался из нескольких факторов: проблемы «Локомотива» в прессинге (несколько раз неплохо поддавливали, но не хватало организованности), дальнейшая пассивность (Дзюбу легко отрезали, а полузащитники красно-белых хорошо контролировали мяч), а узкая тройка нападения освобождала пространство для подключения Денисова и Хлусевича.

Основная проблема в прессинге – странные действия полузащитников. Например, несколько раз «Локо» выбрасывался, но фланги оставались свободными: крайние защитники оставались в глубине, а восьмерки выполняли другие задачи. 

В этом эпизоде Пиняев вынудил Денисова сыграть назад, что подставило под давление Чернова и Джикию, но Карпукас был слишком глубоко, из-за чего по Литвинову сыграл Баринов. В итоге Смольников не рискнул, а Карпукас вынужденно побежал на дальнюю часть поля – «Спартак» сохранил мяч через левый свободный фланг. 

На сборах «Спартак» активно наигрывал фланговые комбинации, дал свободу Игнатову и обновил роль Денисова. Как правило, Даниил менялся местами с Пруцевым, чтобы создавать численное преимущество в середине и сбивать персоналку (оттуда мог перемещаться и обратно на фланг). Плюс узкое расположение тройки нападения освобождало фланги и помогало партнерам в разных зонах.

Например, в этом эпизоде Игнатов смещался под скидку Денисова.

Здесь Игнатов переместился налево и классно открылся под передачу Зиньковского.

Взаимодействие Пруцева и Денисова станет еще одним двигателем атак «Спартака». Во-первых, им удобно меняться ролями: Пруцев – классный глубинный распасовщик, а Денисов умело ищет пространство и врывается в разные зоны. Во-вторых, контролируемый хаос в передвижениях путает соперников – игроки «Локомотива» несколько раз теряли Денисова.

Выход Миранчука изменил игру, а основная острота «Локо» приходила на стандартах

«Что касается второго тайма и того давления, которое мы создавали, сказал ребятам, что от этого надо отталкиваться. Вышедшие на замену добавили креатива. Уровень подготовленности показал, что команда была в движении, заставила соперника ошибаться, была близка к тому, чтобы сравнять счет», – сказал Галактионов.

Катализатор изменений – выход Миранчука. После появления Антона «Локомотив» изменил схему, сделав прессинг более точечным. При розыгрышах от ворот Миранчук играл по Литвинову, а Баринов оставался на одной линии с Карпукасом – так было проще контролировать Зобнина и Пруцева. Изменилось движение и атакующей тройки: Дзюба балансировал между Джикией и Черновым, что направляло атаки «Спартака» на фланг, а Камано и Глушенков ориентировались на крайних защитников. Такой переход ослабил контроль «Спартака» и снизил опасность владения из-за более жесткого прессинга и длинных передач.

«Уже сказал, что игроки, которые вышли на замену, усилили игру команды – внесли свежесть, скорость, остроту. В том числе и Максим Глушенков. Хорошие передачи, отыгрыши», – добавил Галактионов. После замен «Локомотив» лучше находил Дзюбу, что позволяло подыгрывать друг другу: Артем несколько раз комбинировал с Глушенковым и Миранчуком, а угловой с отмененным голом пришел после борьбы нападающего на ауте.

Самый опасный момент – неудачная попытка Дзюбы с левой ноги по полупустым воротам, но наиболее системной угрозой стали стандарты. «Локомотив» неоднократно использовал подачи на ближнюю штангу, куда набегал Баринов (с натяжкой – штанга Дзюбы). В начале второго тайма Дмитрий оторвался от Хлусевича после подачи с левого фланга, а уже после выхода Миранчука бил после удачного отскока.

Интересно, что отмененный гол забит по похожему сценарию: Глушенков подавал Баринову на ближнюю штангу, а затем классно забросил после удачного отскока – проследим за последующей эффективностью стандартов «Локо».

***

«Спартак» отлично начал первый тайм и превосходил «Локомотив». После выхода Миранчука Галактионов стабилизировал ситуацию: изменились схема и прессинг, появились комбинации с Дзюбой. Но главным системным способом изменить игру стали стандарты: Баринов неоднократно опасно вбегал на ближнюю штангу. Но и в период улучшений «Локо» «Спартак» мог удвоить преимущество: Промес опасно пробивал после топ-прохода Тавареша.

После матча Галактионов заявил, что второй тайм – ориентир, чтобы навязать свою игру в ответном матче. Тренер уверен, что «Локо» в состоянии прибавить физически, тактически и интеллектуально – вполне возможно, что ответная встреча пройдет гораздо бодрее.  

Локомотив – Спартак 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
22 февраля, 20.00, «стадион Локомотив»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 16 Пруцев.
ЛокомотивЛантратов, Смольников (Тикнизян, 59), Магкеев, Кузьмичев, Ненахов, Баринов, Куликов (Миранчук, 59), Карпукас, Пиняев (Глушенков, 67), Дзюба, Камано (Игнатьев, 87).
СпартакМаксименко, Джикия, Чернов, Литвинов, Хлусевич, Зобнин, Пруцев, Денисов (Томаш Тавареш, 88), Зиньковский (Мартинс Перейра, 74), Игнатов (Кейта Бальде, 74), Мелешин (Промес, 60).
Предупреждения:
Литвинов (42), Магкеев (71), Баринов (89).

«Спартак» выпустил в старте 11 россиян. Похоже, такого не было с прошлого века

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

15 комментариев

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mnogokotin-
Ответ Sunnyboy
Админку Спартаке подключил, тут без вариантов! локо все равно бы проиграли. На край и обэп бы поехал. В Росси все знают чего стоят "победы" Спартака!
ты о чем брат? )
0
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0
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mnogokotin-
Ответ Никита Самарин
Ответная игра должна получится интересной, главное чтобы погода и качество поля не помешали командам показать свой лучший футбол.
на открывашке думаю хороший газон будет и надеюсь плюсовая температура
0
0
0
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Фут.Боль
В ответке нужно в старте выпускать Антона, убрать Смольникова,Кузьмичева и Куликова.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sunnyboy
Админку Спартаке подключил, тут без вариантов! локо все равно бы проиграли. На край и обэп бы поехал. В Росси все знают чего стоят "победы" Спартака!
0
-2
-2
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Alexander Chumakov
Нисколько не умаляя заслуг тренерского штаба Спартака, который выпустил в старте 11 россиян, справедливости ради, стоит отметить, что в старте Локомотива вышли 10 россиян, а заканчивали матч железнодорожники и вовсе 11 отечественными паспортистами.
+1
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Ильдар Фарукшин
Ответ JBa
завтра будет настоящий праздник. праздник позора
Отдыхай
+1
0
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JBa
Ответ Ильдар Фарукшин
От куда знаешь. Нервы береги. С праздником 😊
завтра будет настоящий праздник. праздник позора
+1
-3
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Ильдар Фарукшин
Ответ JBa
рыжий у тебя в штанах, проявляй хоть немного уважения к людям. поистине самые мерзкие и неблагодарные фанаты
От куда знаешь. Нервы береги. С праздником 😊
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JBa
Ответ Ильдар Фарукшин
Наши очень понравились. Страх был как выиграли кубок на сборах так начинается.... А тут порадовали. В конце февраля на пик формы конечно не надо. 1тайм чудо. Комбинационая атака давно такого не видел ни Тедеско,ни Каррера. Напоминает Романцева.. В такой холод одни россияне, больше половина молодых красавчики. Ну а Рыжий снимаю шляпу😊
рыжий у тебя в штанах, проявляй хоть немного уважения к людям.

поистине самые мерзкие и неблагодарные фанаты
+1
-8
-7
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MDI
Ответ Orgazmatron IGO
Снова натянули правила...
А почему натянули правила? Вне игры определяется в момент передачи, игрок находится в офсайде, продолжает активное участие в эпизоде, тут как не трактуй правила офсайд зафиксирован верно.
+16
-4
+12
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Никита Самарин
Ответная игра должна получится интересной, главное чтобы погода и качество поля не помешали командам показать свой лучший футбол.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Orgazmatron IGO
Снова натянули правила...
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артемас Батькович
огород на котором играют как раз для Российского футбола
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ильдар Фарукшин
Наши очень понравились. Страх был как выиграли кубок на сборах так начинается.... А тут порадовали. В конце февраля на пик формы конечно не надо. 1тайм чудо. Комбинационая атака давно такого не видел ни Тедеско,ни Каррера. Напоминает Романцева.. В такой холод одни россияне, больше половина молодых красавчики. Ну а Рыжий снимаю шляпу😊
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
040474Andrei
🤦‍♂️
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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