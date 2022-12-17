Тотальный разбор каждого пенальти на ЧМ: фейковые исполнители, охрана звезд, контроль за состоянием точки

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Все тренды ударов в основное время.

Пенальти – один из самых драматичных моментов в футболе. Психология, движение, статистика ударов с точки уже давно тщательно исследуются журналистами и учеными. Ценность пенальти растет, после введения ВАР количество 11-метровых резко возросло: ЧМ-2018 побил рекорд, на ЧМ-2022 их меньше, но турнир все равно занял второе место в новейшей истории.

Данные перед финалом и матчем за 3-е место

Психология – важнейшая составляющая реализации. Многие исследования указывают, что в послематчевых сериях вероятность гола падает с каждым ударом – все из-за нервов и ожидания. Свен-Йоран Эрикссон вспоминал: «Если бы я мог вернуться в прошлое, то отправился бы на чемпионат мира-2006 с психологом, чтобы он поработал над ментальными проблемами игроков перед пенальти».

Да, пример не совсем корректен из-за самой ситуации – вероятность реализации в игре выше, чем в серии пенальти. Однако эпоха ВАР превращает исполнение одиннадцатиметровых в аналог послематчевых мучений – порой игроки ждут решение арбитра слишком долго. Это новые условия: пауза на переполненном стадионе давит на пенальтиста, и многие мечтают, чтобы все закончилось быстрее.

ЧМ-2022 – отличный пример, как сборные подстраиваются под новую реальность и защищают своих звезд.

На ЧМ мы увидели пять фейковых пенальтистов: партнеры отводили давление от бьющего, а затем отдавали мяч

Возможно, вы удивитесь, но первый пример связан с Месси. Очевидно, что именно Лео – главный пенальтист Аргентины, но в стартовой игре мяч на точку принес не он (1:2).

Судья Славко Винчич не сразу заметил нарушение и уже перед следующим стандартом получил подсказку, что единоборство Паредеса и Абдельхамида нужно пересмотреть. После изменения решения вспыхнул спор около одиннадцатиметровой отметки: Лаутаро занял точку, Ди Мария и Де Поль стояли рядом.

Месси оставался в паре метров от очага и настраивался, пока остальные общались между собой. Лео взял мяч только после того, как арбитр всех успокоил в штрафной.

Дальше Ди Мария выступил как телохранитель: Аль-Фарадж зашел в штрафную, Анхель подошел к Лео и покинул площадь только после капитана Саудовской Аравии (тревога была ложной – саудовец прошел мимо Месси, ничего ему не сказал).

Следующий пример уже от Саудовской Аравии (проиграли 0:2 Польше). После просмотра повтора основной удар принял Аль-Брейкан: он общался с судьей в окружении четырех соперников, а затем из-за Левандовского количество поляков увеличилось до пяти.

Когда судья разобрался с поляками, Аль-Брейкан установил мяч на точку и уже через несколько секунд к ней подошел Салем Аль-Досари. Смена игроков не помогла – Шченсны взял слабый удар саудовской десятки.

Следующий трюк с фейковым пенальтистом сработал. Центральный защитник Эквадора Инкапиэ снес вингера Сарра. Нельзя сказать, что давление латиноамериканцев было серьезным, но Ндиай постоял с мячом, пока судья Тюрпен общался с Груэсо и Эступиньяном, а затем быстро уступил место Сарру (в итоге Сенегал победил 2:0).

Бразилия – первая сборная, которая воспользовалась фейковым пенальтистом в плей-офф. Теоретически Неймар даже не нуждался в защите: корейцы вели себя адекватно и не нападали на Рафинью, хотя все же объяснялись с Тюрпеном, но после окончания беседы вингер отдал мяч реальному исполнителю.

Сборные защищают звезд от морального и физического воздействия и защищают точку от повреждений

Впервые на защиту пенальтиста от воздействия соперников партнеры встали в матче США и Уэльса (1:1).

Тогда не было сомнений, что пробьет Гарет Бэйл: он направился с мячом к отметке. Затем Бэйла затянули в борьбу: со спины подошел Ааронсон, а чуть правее к судье апеллировали Акоста и Адамс. Возможно, они обращались и к бьющему – по дальней камере сложно сделать выводы, однако Мур отгонял американцев от капитана Уэльса.

К помощи присоединился Рэмзи. Кажется, в этом эпизоде Мур свирепствовал даже сильнее, чем американцы.

Аарон продолжил оборонять Бэйла, когда судья переключился на вратаря Тернера: сначала оттолкнул одного американца, а затем переключился на другого.

Возможно, пенальти Гюндогана в игре с Японией – похожая история. В трансляции было не совсем ясно, когда именно Илкай взял мяч, но уже когда он был у точки, в штрафную вошел Йосида. Кажется, чтобы поддержать вратаря Гонду – японец прошел рядом с Гюндоганом и вроде бы ничего не говорил. Но Киммих все равно оперативно подключился к эпизоду и выгнал японца.

Португалия показала несколько вариантов защиты пенальтистов. Против Ганы (3:2) было понятно, что кто бы ни взял мяч, пробьет Роналду. Перед ударом Криштиану держался чуть в стороне, а затем подошел к точке – в этот момент между ним и Айю встал Бруну Фернандеш, а затем к эпизоду подключился Диаш.

Против Уругвая получилось эмоциональнее (2:0).

Пенальти назначили после включения ВАР. Португальцы заняли точку (на нее встал Гонсало Рамуш) и не подпускали туда уругвайцев (Рамуш толкнул Коатеса), а затем Бернарду агрессивно отреагировал на провокацию Виньи, который коснулся отметки, хотя никак ее не повредил, и отгонял де Арраскаэту.

Бруну гулял неподалеку от скопления, а португальцы стояли на точке и даже ее притаптывали.

В похожей манере действовала и сборная Ганы в матче с Уругваем: африканцы заняли точку и не подпускали к ней Дарвина Нуньеса (даже вытолкнули его). Айю сразу взял мяч, но его не пришлось защищать – основное внимание было приковано к судье. Тактика Ганы не помогала – Айю очень плохо пробил (итоговый счет – 0:2).

События перед пенальти в матче Дэвиса в матче Канада – Бельгия (0:1) не попали в трансляцию из-за ВАР, но защитник канадцев Ларейя обратил внимание на вошедшего в штрафную Витцеля (что-то говорил судье) и выпроводил его за линию. Не очень похоже на полноценную опеку Дэвиса, но канадцы явно были настороже. Правда, инициатива партнера не помогла: Альфонсо перегорел и проиграл дуэль Куртуа.

В четвертьфинале против Нидерландов аргентинец Леандро Паредес быстро забрал мяч у Нопперта и отнес его Месси. Лео сразу отправился к точке, и к нему тут же направился вратарь, после чего к эпизоду подключились Паредес и Энцо Фернандес.

Перед первым пенальти англичан в четвертьфинале защита точки или Кейна не потребовалась – французы вообще не трогали Харри. Второй пенальти вызвал гораздо больше споров. Харри держался на небольшом удалении от огня. В определенный момент к точке подбежал Беллингем и встал на нее (не показано в основной трансляции, поэтому использована камера со стадиона, с которой не очень хорошо видно), а концовку эпизода провел между бьющим и Жиру (ушел, когда Оливье успокоился).

Иногда бьющего никто не прессует. Например, когда сборные впадают в ступор, пенальти мало что решает или игроки сконцентрированы на судье

Катар находился в сложной ситуации: неудачный старт домашнего турнира, доминирование Эквадора, ранний пенальти в свои ворота после провала в центре поля. Но после свистка все смиренно ждали (пара игроков нарушила границы буквально на несколько секунд – гости не обратили внимания), когда Валенсия исполнит (не пришлось опекать Эннера).

Англия равнодушно отнеслась к пенальти Ирана при счете 6:1: Триппьер подошел к рефу и стоял рядом с нападающим (кажется, чтобы поддержать Пикфорда), но никто из Ирана не отреагировал на Кирана.

Сборная Польши почти не следила за Левандовским перед ударом в ворота Мексики: Крыховяк был в штрафной, когда Морено что-то сказал Роберту, но Гжегож отвлекся на судью (хотя, возможно, жаловался на Морено), который и отогнал мексиканца от бьющего.

В плей-офф Левандовски не нуждался в охране: Франция спокойно восприняла решение после просмотра ВАР (вела 3:0), поэтому расступилась перед Робертом. Но перед повторным исполнением возникли споры между французами и судьей, тогда к эпизоду прибежал Залевски (при этом соперник не пытался влиять на Левандовского).

Кажется, удар Торреса в игре с Коста-Рикой – вообще самый быстрый. Между нарушением и ударом прошло чуть больше минуты. Вполне возможно, что-то произошло за кадром (режиссер запустил повтор), но скорость исполнения указывает, что подобравший мяч Марко Асенсио просто отдал мяч Феррану перед успешным исполнением.

Сборная Польши практически не давила на Месси (0:2). Изначально мяч был у Шченсного, но Войчех быстро отдал его Лео. Левандовски смотрел на Месси, стоя около точки, но не вмешивался, хотя аргентинец Де Поль был готов вступиться за лидера (камера не выхватывает точное расположение – кажется, что Родриго стоял на точке). Но спокойствие не помогло Лео – Войчех отразил удар.

Против Хорватии Де Поль снова защищал точку. На верхней камере заметно, что Родриго – единственный аргентинец, участвующий в эпизоде. Правда, Месси не нуждался в системной защите: в начале эпизода часть хорватов мгновенно окружила судью, а другая – подошла к Ливаковичу. В итоге Лео остался один, ситуация сохранилась и перед пенальти – никто не давил на Месси.

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Зафиксируем основные типы поведения команд.

1. Фейковые исполнители (принимают давление на себя, отдают мяч партнеру, когда соперники покидают штрафную).

2. Активная защита звезд от морального воздействия (занимают точку, не подпускают соперников).

3. Пассивность, которая создает комфортные условия сопернику.

Пока сложно вывести реальную корреляцию между реализацией и манерой поведения: команды с фейковыми пенальтистами уже промахивались (пока один случай из пяти), защита звезд тоже не всегда влияла на исполнение (Месси и Дэвис проиграли дуэли при готовности партнеров помогать), Левандовски мог неудачно пробить из-за смены разбега, хотя поляки его почти не защищали.

Ключевой вывод – на маленькой дистанции сборные прорабатывают детали даже на этапе подготовки к пенальти. Постепенно игроки и тренеры осознают, что соперники стремятся к влиянию на психологию бьющего, поэтому сборные идут на контрмеры – создают условия с помощью разных трюков, чтобы обеспечить комфортные условия для лидеров.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill; кадры трансляции «Матч ТВ»