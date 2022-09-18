БЛЮЗ
Блог

Прессинг «Локомотива» – самый интенсивный и бесполезный в РПЛ. Проваливаются сзади и редко бьют после высоких отборов

Станислав Магкеев Станислав Магкеев
Франсуа Камано Франсуа Камано
Тин Едвай Тин Едвай
Гирано Керк Гирано Керк
Антон Миранчук Антон Миранчук
Дмитрий Баринов Дмитрий Баринов
Артем Карпукас Артем Карпукас
Томас Цорн Томас Цорн
ФОНБЕТ Кубок России ФОНБЕТ Кубок России
Йозеф Циннбауэр Йозеф Циннбауэр
Марвин Комппер Марвин Комппер
Ральф Рангник Ральф Рангник
Маркус Гиздоль Маркус Гиздоль
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Локомотив Локомотив
Футбол Футбол

Немецкая философия не работает. 

Летом 2021-го в «Локомотив» перешел Ральф Рангник, а уже в октябре немец назначил тренером старого знакомого Маркуса Гиздоля. Приход Гиздоля окончательно сформировал новую игровую философию «Локомотива» – высокий и интенсивный прессинг.

Поначалу новый «Локо» выглядел интересно, но результаты лишь ухудшались: 8 очков в 11 матчах осенью 2021-го, серая атака (меньше с игры создавали только «Рубин» и «Арсенал»), четвертое место в группе Лиги Европы.

В начале марта 2022-го Гиздоль сбежал из России, а его место занял ассистент Марвин Комппер. Стиль «Локо» не изменился – акцент по-прежнему делался на постоянное зонное давление без мяча. 

«Моя задача – воплотить в жизнь и показать те вещи, которых в России еще не было. Мы хотели бы видеть «Локомотив» доминирующим на поле, в правильном смысле слова агрессивной командой, определяющей, как играет соперник. Это значит в оборонительной фазе запирать соперника именно на тех участках поля, где нам удобнее, заставлять его идти в те зоны, где мы хотим его видеть. При владении мячом мы стремимся к очень быстрому вертикальному футболу. Для нас очень важна скорость, как отдельных игроков, так и командная», – говорил Комппер. 

Во второй половине прошлого сезона «Локо» входил в топ-3 по интенсивности прессинга, но создавал с игры на уровне «Химок» и «Уфы», а также был одним из худших в обороне (хуже защищались только тонувшие «Арсенал» и «Рубин»). Москвичи явно перебрали с набранными очками.

В этом сезоне Комппер тоже настаивал на агрессии без мяча, но периодически откатывался в более прагматичный режим – например, встречал «Зенит» в среднем блоке (0:5). Организация обороны все равно ужасала: вингеры систематически игнорировали включения крайних защитников Дугласа Сантоса и Сутормина, а в середине поля отсутствовала компактность. С «Краснодаром» давление работало в две стороны (полумомент Изидора), но соперник легко разбивал средний блок проникающими передачами (0:3).

Давление Комппера отличалось ориентированностью на мяч, а не на соперников. По сути, именно этим «Локомотив» отличался от прессинга Карпина и Шварца – Марвин считал эту идею революционной для РПЛ. Возможно, задумка и была интересной, но она практически не работала: игроки были не готовы, а тренерский штаб, который отвечал за организацию, совершенно не справился.

Прессинг, ориентированный на мяч – смещения всех игроков, расстояние между ними должно быть минимальным. Комппер не ограничивал даже движение центральных защитников (почти в каждой игре они доводили прессинг до флангов). 

Главная задача прессинга «Локомотива» – перекрытие близких опций для передач (атака на пространство с мячом) и отсутствие свободных соперников. Второстепенная задача – готовность к переводам в свободные зоны через спринты и синхронную подстраховку. Комппер положительно относился к тому, что «Локо» группируется по мячу на левом фланге, а правый оставался совершенно свободным. Такой подход требует игрового интеллекта, физической готовности и самоотдачи – игроки регулярно оказываются на разных позициях, от них требуется универсализм и понимание принципов движения.

«Локомотив» стабильно попадал в несколько ловушек. 

Первая – команда окружала соперника на мяче, но разваливалась за спинами опорников. Стабильно возникали ситуации, когда атакующих игроков соперника не разбирали.

Вторая – центральные защитники оказались не готовы к высокой линии. В матче с «Ростовом» при Лукасе Фассоне все было неплохо, но после его травмы возникли проблемы: защитников часто отыгрывали. Например, «Краснодар» довел до разгрома (Тин Едвай и Марк Мампасси проваливались и при 0:0), а «Химки» стабильно выбегали в атаки до удаления Мампасси.

Третья – сомнительная игра при контратаках, когда соперники быстро вводили мяч в игру. «Локо» не успевал перестроиться и вступал в рваный прессинг, оставляя свободные зоны (так создавали остроту «Крылья»).

Четвертая – уязвимость к переводам на другой фланг.

Пятая – ужасная игра в среднем блоке, которая позволяла соперникам свободно принимать мяч. Sports.ru уже приводил примеры из матчей с «Зенитом» и «Краснодаром».

Прессинг Комппера был самым интенсивным в лиге. «Локо» практически исключил длительное владение и редко позволял соперникам входить в штрафную. Москвичи среди самых агрессивных команд РПЛ – только соперники «Сочи» и «Ростова» делали меньше передач на своей половине.

«Локомотив» входит в топ-3 по предотвращению длительных атак – соперники редко входят в его штрафную без прерванного владения. Но провалы случаются слишком часто: пропустили три гола после 19 длительных атак соперников (больше только у «Сочи») и входят в пятерку худших по пропущенным после контратак (2).

Прессинг не стал главным плеймейкером «Локо»: при самом интенсивном давлении «Локомотив» делит пятое место по высоким отборам (переходы владения в 40 метрах от ворот соперника) и сильно уступает конкурентам, которые встречают не так агрессивно («Зенит» – 98, «Оренбург» – 90, ЦСКА – 78, «Сочи» – 69, «Локо» – 68).

«Локомотив» – четырнадцатый по ударам после высоких отборов. Меньше только у «Урала» и «Факела», даже автобусное «Торпедо» чаще доводило перехваты до ударов. По данным Opta, «Локомотив» забил всего 1 гол после прессинга при самом интенсивном давлении в лиге.

Данные и графика – телеграм-канал «Opta Sports»

Джо Циннбауэру необходимы изменения – прессинг «Локомотива» ужасен. Против «Факела» (0:2) москвичи допустили глупейшие ошибки в обороне, хотя при равном счете было несколько подходов (момент Игнатьева и забегание Ненахова). В кубковом матче «Краснодаром» (2:2, победа в серии пенальти) получилось бодрее: встречали немного глубже, но агрессивно давили в среднем блоке.

Впереди – «Спартак», который переживает первый кризис при Гильермо Абаскале, но обладает отличным ресурсом, чтобы наказывать в быстрых отрывах.

Скорее всего, дерби станет решающим для Циннбауэра и прессинг-философии «Локо».

Мой телеграм

Рейтинг тренеров «Локомотива» без Семина: трио немцев – среди худших, Кучук и Николич – лучшие

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин, Сергей Пивоваров, Рамиль Ситдиков, Владимир Астапкович, Григорий Сысоев; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные