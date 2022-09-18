Прессинг «Локомотива» – самый интенсивный и бесполезный в РПЛ. Проваливаются сзади и редко бьют после высоких отборов

Немецкая философия не работает.

Летом 2021-го в «Локомотив» перешел Ральф Рангник, а уже в октябре немец назначил тренером старого знакомого Маркуса Гиздоля. Приход Гиздоля окончательно сформировал новую игровую философию «Локомотива» – высокий и интенсивный прессинг.

Поначалу новый «Локо» выглядел интересно, но результаты лишь ухудшались: 8 очков в 11 матчах осенью 2021-го, серая атака (меньше с игры создавали только «Рубин» и «Арсенал»), четвертое место в группе Лиги Европы.

В начале марта 2022-го Гиздоль сбежал из России, а его место занял ассистент Марвин Комппер. Стиль «Локо» не изменился – акцент по-прежнему делался на постоянное зонное давление без мяча.

«Моя задача – воплотить в жизнь и показать те вещи, которых в России еще не было. Мы хотели бы видеть «Локомотив» доминирующим на поле, в правильном смысле слова агрессивной командой, определяющей, как играет соперник. Это значит в оборонительной фазе запирать соперника именно на тех участках поля, где нам удобнее, заставлять его идти в те зоны, где мы хотим его видеть. При владении мячом мы стремимся к очень быстрому вертикальному футболу. Для нас очень важна скорость, как отдельных игроков, так и командная», – говорил Комппер.

Во второй половине прошлого сезона «Локо» входил в топ-3 по интенсивности прессинга, но создавал с игры на уровне «Химок» и «Уфы», а также был одним из худших в обороне (хуже защищались только тонувшие «Арсенал» и «Рубин»). Москвичи явно перебрали с набранными очками.

В этом сезоне Комппер тоже настаивал на агрессии без мяча, но периодически откатывался в более прагматичный режим – например, встречал «Зенит» в среднем блоке (0:5). Организация обороны все равно ужасала: вингеры систематически игнорировали включения крайних защитников Дугласа Сантоса и Сутормина, а в середине поля отсутствовала компактность. С «Краснодаром» давление работало в две стороны (полумомент Изидора), но соперник легко разбивал средний блок проникающими передачами (0:3).

Давление Комппера отличалось ориентированностью на мяч, а не на соперников. По сути, именно этим «Локомотив» отличался от прессинга Карпина и Шварца – Марвин считал эту идею революционной для РПЛ. Возможно, задумка и была интересной, но она практически не работала: игроки были не готовы, а тренерский штаб, который отвечал за организацию, совершенно не справился.

Прессинг, ориентированный на мяч – смещения всех игроков, расстояние между ними должно быть минимальным. Комппер не ограничивал даже движение центральных защитников (почти в каждой игре они доводили прессинг до флангов).

Главная задача прессинга «Локомотива» – перекрытие близких опций для передач (атака на пространство с мячом) и отсутствие свободных соперников. Второстепенная задача – готовность к переводам в свободные зоны через спринты и синхронную подстраховку. Комппер положительно относился к тому, что «Локо» группируется по мячу на левом фланге, а правый оставался совершенно свободным. Такой подход требует игрового интеллекта, физической готовности и самоотдачи – игроки регулярно оказываются на разных позициях, от них требуется универсализм и понимание принципов движения.

«Локомотив» стабильно попадал в несколько ловушек.

Первая – команда окружала соперника на мяче, но разваливалась за спинами опорников. Стабильно возникали ситуации, когда атакующих игроков соперника не разбирали.

Вторая – центральные защитники оказались не готовы к высокой линии. В матче с «Ростовом» при Лукасе Фассоне все было неплохо, но после его травмы возникли проблемы: защитников часто отыгрывали. Например, «Краснодар» довел до разгрома (Тин Едвай и Марк Мампасси проваливались и при 0:0), а «Химки» стабильно выбегали в атаки до удаления Мампасси.

Третья – сомнительная игра при контратаках, когда соперники быстро вводили мяч в игру. «Локо» не успевал перестроиться и вступал в рваный прессинг, оставляя свободные зоны (так создавали остроту «Крылья»).

Четвертая – уязвимость к переводам на другой фланг.

Пятая – ужасная игра в среднем блоке, которая позволяла соперникам свободно принимать мяч. Sports.ru уже приводил примеры из матчей с «Зенитом» и «Краснодаром» .

Прессинг Комппера был самым интенсивным в лиге. «Локо» практически исключил длительное владение и редко позволял соперникам входить в штрафную. Москвичи среди самых агрессивных команд РПЛ – только соперники «Сочи» и «Ростова» делали меньше передач на своей половине.

«Локомотив» входит в топ-3 по предотвращению длительных атак – соперники редко входят в его штрафную без прерванного владения. Но провалы случаются слишком часто: пропустили три гола после 19 длительных атак соперников (больше только у «Сочи») и входят в пятерку худших по пропущенным после контратак (2).

Прессинг не стал главным плеймейкером «Локо»: при самом интенсивном давлении «Локомотив» делит пятое место по высоким отборам (переходы владения в 40 метрах от ворот соперника) и сильно уступает конкурентам, которые встречают не так агрессивно («Зенит» – 98, «Оренбург» – 90, ЦСКА – 78, «Сочи» – 69, «Локо» – 68).

«Локомотив» – четырнадцатый по ударам после высоких отборов. Меньше только у «Урала» и «Факела», даже автобусное «Торпедо» чаще доводило перехваты до ударов. По данным Opta, «Локомотив» забил всего 1 гол после прессинга при самом интенсивном давлении в лиге.

Данные и графика – телеграм-канал «Opta Sports»

Джо Циннбауэру необходимы изменения – прессинг «Локомотива» ужасен. Против «Факела» (0:2) москвичи допустили глупейшие ошибки в обороне, хотя при равном счете было несколько подходов (момент Игнатьева и забегание Ненахова). В кубковом матче «Краснодаром» (2:2, победа в серии пенальти) получилось бодрее: встречали немного глубже, но агрессивно давили в среднем блоке.

Впереди – «Спартак», который переживает первый кризис при Гильермо Абаскале, но обладает отличным ресурсом, чтобы наказывать в быстрых отрывах.

Скорее всего, дерби станет решающим для Циннбауэра и прессинг-философии «Локо».

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин, Сергей Пивоваров, Рамиль Ситдиков, Владимир Астапкович, Григорий Сысоев; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press