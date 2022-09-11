Мостовой стал топ-игроком «Зенита»: шикарно открывается, хорош в стеночках, один из лучших по рывкам

Лучший отрезок в карьере, но впереди жесткая конкуренция.

Андрей Мостовой проводит лучший отрезок в «Зените»: за восемь туров отыграл почти половину нормы из прошлых сезонов. Минуты – в таблице ниже, а в старте Андрей вышел 7 раз из 8 (за весь прошлый чемпионат – 9, за позапрошлый – 8). И ведь полезно: часто угрожал воротам, копил результативные действия. Еще никогда он не играл за «Зенит» так стабильно и эффективно.

Раньше Мостовой играл в основе из-за травм конкурентов. Сейчас они тоже повлияли, но Андрей стал сильнее по движению, а его статистику хвалит даже Семак

Главная причина игры в основе в прошлом – травмы конкурентов. В дебютном сезоне-2020/21 Мостовой затыкал дыры, когда Сергей Семак переходил на линейные 4-4-2 (а когда все были здоровы, использовался ромб, где сложно найти место для Мостового). В РПЛ-2021/22 стало чуть проще благодаря новой схеме – команда активно выставляла 3-4-3, но «Зенит» купил Клаудиньо, который быстро забрал левый край. И все-таки повреждения партнеров позволили Мостовому регулярно играть осенью.

«Хочется, чтобы игрового времени было больше, а пока – недостаточно, – говорил Мостовой в январе 2022-го. – В основном надо это наладить. Чтобы в большей степени стать игроком основного состава, а не джокером. Мне это не нравится. Надо переходить на другую роль».

Несмотря на проблемы с переходом в новый статус, Мостовой прокачивал психологическое состояние, чтобы быстрее восстанавливаться после неудач. Для усиления эффекта Андрей нанял личного тренера: «Он скидывает мне упражнения: как и что надо делать дополнительно на верхнюю и нижнюю части тела. Он также разрабатывает для меня рацион. Готовить в духовке и на пару, не есть жирное и жареное – все это я знал ранее, но с появлением тренера добавил в этом направлении системности. И это мне помогает, я чувствую себя лучше».

В новом сезоне вовлеченность Мостового увеличилась. Ключевая оговорка: частично она все равно связана с травмами (выбывал Клаудиньо, Мантуан только недавно восстановился), но Андрей стал гораздо важнее для «Зенита».

«Появилась стабильность. Я не опускаю планку, которую сам себе установил. Отсюда и результативность – у меня за семь туров уже три гола и одна голевая передача (интервью «Спорт-Экспрессу» вышло перед матчем со «Спартаком» – Sports.ru). Сейчас я влился в состав, Малком играет справа, а я слева. Использую свои сильные качества. Ну и состав почти не меняется – со всеми я сыгран, всех знаю. Это тоже помогает», – объяснял Мостовой.

Сергей Семак подтверждал прогресс вингера: «Мостовой прибавил, стал играть более рационально. Статистика говорит, что он достоин играть в старте. Есть куда двигаться и расти, продолжать трудиться, чтобы использовать потенциал, который есть».

Статистика Мостового действительно впечатляет. Ниже – его цифры на старте чемпионата в сравнении с другими вингерами лиги за последние четыре сезона. Первая цифра означает перцентиль. Чем показатель выше, тем выше игрок в группе наблюдения. Особенно выделяются проходы в радиус штрафной (deep carries) – по этому показателю он сильнее 96% атакующих игроков за четыре года.

Хороши и рывки с продвижением – Мостовой часто протаскивает мячи в контратаках или разгоняется около штрафной (это не всегда приводит к моментам, но часто стягивает на себя несколько защитников).

Андрей принимает мяч в опасных зонах благодаря рывкам за спину и подыгрышу бразильцев (Expected Threat адресат), хорошо делает кроссы и прострелы (Deep Сompletions). Среди лучших примеров классных открываний – матч со «Спартаком» (2:1), когда Андрей нанес 8 ударов и мощно взаимодействовал с Дугласом Сантосом (разрывали фланг Денисова).

Данные и графика – телеграм-канал «Футбол в цифрах»

Мостовой – один из лучших по рывкам: убегает за спину, опускается в глубину и играет в стенку

Мостовой становится тактически разнообразнее и многое дает «Зениту». Семак и раньше пробовал его в новых ролях: просил заходить из фланга в середину в 4-4-2 и использовал ложной девяткой, но эксперименты были связаны с кадровыми проблемами или ситуативной подстройкой под соперников – не более.

Рывки Мостового дают несколько опций. Самая банальная – забегания вынуждают защитников соперника опускаться глубже, тем самым освобождая пространство для других игроков «Зенита» (плюс Андрей сам способен решить эпизод). Другая опция – второй темп, Мостовой подыгрывает партнерам или дополнительно включается в следующей части атаки.

Например, в игре с «Локо» Мостовой нашел пространство через два рывка (сначала поднялся и отыгрался с партнером, затем спустился и стянул на себя двоих), после чего отыграл назад под взаимодействие Сантоса и Вендела.

Мостовой вообще интересно работает с пространством. Он неплохо выдергивает соперников в глубину, после чего врывается за спину. В некоторых ситуациях получалось креативно. Здесь он выманил Живоглядова в глубину, затем открылся около штрафной и перевел на правый фланг (атака закончилась прострелом, после которого пробил сам Мостовой).

В другом случае он застал Живоглядова в полупозиции и отдал проникающий пас на Дугласа (тот прострелил на Кассьерру).

Возможно, периодические смещения к центральному нападающему – часть опыта из матчей, где Мостовой был ложной девяткой (например, в гостевой игре с «Динамо» в прошлом сезоне). Андрей оказывался рядом с Кассьеррой против «Крыльев» и «Локомотива». В некоторых эпизодах ему забрасывали на ход, но периодически команда пользовалась его позицией в середине – она заужала линию защитников (освобождала место на фланге) и напрягала центрдефов (Андрей и Матео могли остаться 2-в-2). С ЦСКА маневр получился интереснее: Сергеев отрывался в глубину, а Мостовой забежал за спину под передачу Сутормина.

Мостовой регулярно получает мяч в опасных зонах благодаря подвижности: открывается на флангах, заходит в полуфланг и середину. Но манерой игры отличается от Малкома: Андрей не отвечает за организацию. Вспомогательная роль все равно позволяет создавать моменты: он принимает мяч на расстоянии от защитников, хорошо разгоняется и протаскивает его. Особенно ярко получилось против «Локо» и «Спартака», когда Андрей врывался в штрафную на дриблинге или смене движения (в похожем стиле забил победный гол красно-белым).

Движение в глубину и дриблинг из полуфланга стали вариативнее. Мостовой прибавил в диагональных обводках и открываниях. Он отыгрывается в стенку, забегает в штрафную и бьет по воротам (например, так забил «Крыльям»), работает на ограниченном пространстве и классно врывается после стенок (алгоритм отмечал даже тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль).

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В итоге Мостовой – второй в «Зените» после Малкома по «гол+пас» и точно усилил конкуренцию на левом фланге. Возможно, одновременное появление Кузяева и Клаудиньо снизит игровое время Мостового, но сейчас он в полном порядке.

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Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov