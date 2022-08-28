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Оцените пас-жемчужину от Песьякова. Отдал Терентьеву на фланг и запустил одну из лучших атак матча с ЦСКА

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Футбол Футбол

Запомнился не только сэйвами.

Матч «Ростова» с ЦСКА – одно из главных разочарований тура, хотя игру позиционировали как центральную. Итог – нули, большой контраст с пятью разгромами в других играх.

Ростовчане сыграли в закрытой манере, компактно выстраивались в 5-4-1 благодаря роли Данила Глебова (плюс перекрывали движение на флангах), а армейцы так и не нашли вариантов для взлома.

Скорее всего, ЦСКА был чуть ближе к победе: устроил навал с ударами Ивана Облякова в конце первого тайма, а после перерыва несколько раз выручил Сергей Песьяков – правда, нужно учитывать, что сэйв удара Медины случился после неточного выноса на выходе.

Спасение Песьякова в конце – ярчайший момент матча, но кипер мог стать и самым ярким диспетчером матча.

В первом тайме «Ростов» часто начинал атаки от ворот и эпизодически создавал структуру, при которой Глебов и Песьяков становились разыгрывающими, а Максим Осипенко и Александр Сильянов расставлялись шире.

Задумка позволяла создавать ситуацию 4-в-3 при начале атак: Терентьев-Чернов блокировали Мойзеса-Гайича, Обляков-Мухин двигались по Уткину-Щетинину, центральные защитники персонально накрывали тройку нападения.

Гибридность варианта могла дать несколько эффектов. Во-первых, Песьяков и Глебов количеством превосходили Чалова. Во-вторых, подключение Сильянова было сложнее контролировать (тройка ЦСКА располагалась узко) плюс оба центральных защитника держались на расстоянии от опекунов.

В итоге задумка стала важной частью первого голевого момента «Ростова». Песьяков ввел мяч рукой на Глебова, после чего показалось, что Данил запустит по флангу длинную передачу – в результате ЦСКА сгруппировался левее. Но Глебов вернул мяч обратно вратарю, а фланг Чернова-Сильянова стал гораздо свободнее. К тому же расстояние от Медины позволило Сергею сделать несколько шагов вперед.

В итоге движение заставило Медину выбирать: прессинговать Песьякова или обозначить давление на Сильянова. В итоге Хесус застыл между вратарем и защитником. Похожая ситуация возникла и на противоположном фланге – Карраскаль был в полупозиции рядом с Терентьевым и Осипенко. Бонус – позиция Полоза, которая увела Мойзеса глубже и освободила фланг для правого защитника.

В итоге Мойзесу пришлось встречать Терентьева, а Щетинин опередил Облякова.

Дополнительная деталь – позиция Байрамяна, из-за которого тройка защитников распалась (Набабкин играл выше). Зайнутдинов выскочил к Полозу, Дивееву пришлось выскакивать за Щетининым, что позволяло Комличенко слегка опережать Набабкина, задержавшегося из-за Байрамяна.

В этом ролике – развязка эпизода. Денис Терентьев благодаря пасу вратаря получил пространство, чтобы разогнаться, и время, чтобы найти продолжение атаки. На молниеносной скорости мяч дошел до Кирилла Щетинина, он получил, по сути, выход один на один – спас только Игорь Акинфеев.

Таких хороших шансов в центральном матче тура было совсем мало.

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Ростов – ЦСКА 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
28 августа, 19.45, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
РостовПесьяков, Терентьев (Мельников, 70), Сильянов, Осипенко, Чернов, Щетинин (Миронов, 60), Глебов, Уткин, Полоз (Муамба Нтумба, 83), Комличенко (Голенков, 84), Байрамян (Прохин, 71).
ЦСКААкинфеев, Набабкин, Дивеев, Зайнутдинов, Гайич, Мухин (Ермаков, 77), Обляков (Здьелар, 77), Мойзес, Медина, Чалов (Гайч, 86), Карраскаль (Мендес, 86).
Предупреждения:
Карраскаль (30), Комличенко (41).

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

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