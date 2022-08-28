Оцените пас-жемчужину от Песьякова. Отдал Терентьеву на фланг и запустил одну из лучших атак матча с ЦСКА

Запомнился не только сэйвами.

Матч «Ростова» с ЦСКА – одно из главных разочарований тура, хотя игру позиционировали как центральную. Итог – нули, большой контраст с пятью разгромами в других играх.

Ростовчане сыграли в закрытой манере, компактно выстраивались в 5-4-1 благодаря роли Данила Глебова (плюс перекрывали движение на флангах), а армейцы так и не нашли вариантов для взлома.

Скорее всего, ЦСКА был чуть ближе к победе: устроил навал с ударами Ивана Облякова в конце первого тайма, а после перерыва несколько раз выручил Сергей Песьяков – правда, нужно учитывать, что сэйв удара Медины случился после неточного выноса на выходе.

Спасение Песьякова в конце – ярчайший момент матча, но кипер мог стать и самым ярким диспетчером матча.

В первом тайме «Ростов» часто начинал атаки от ворот и эпизодически создавал структуру, при которой Глебов и Песьяков становились разыгрывающими, а Максим Осипенко и Александр Сильянов расставлялись шире.

Задумка позволяла создавать ситуацию 4-в-3 при начале атак: Терентьев-Чернов блокировали Мойзеса-Гайича, Обляков-Мухин двигались по Уткину-Щетинину, центральные защитники персонально накрывали тройку нападения.

Гибридность варианта могла дать несколько эффектов. Во-первых, Песьяков и Глебов количеством превосходили Чалова. Во-вторых, подключение Сильянова было сложнее контролировать (тройка ЦСКА располагалась узко) плюс оба центральных защитника держались на расстоянии от опекунов.

В итоге задумка стала важной частью первого голевого момента «Ростова». Песьяков ввел мяч рукой на Глебова, после чего показалось, что Данил запустит по флангу длинную передачу – в результате ЦСКА сгруппировался левее. Но Глебов вернул мяч обратно вратарю, а фланг Чернова-Сильянова стал гораздо свободнее. К тому же расстояние от Медины позволило Сергею сделать несколько шагов вперед.

В итоге движение заставило Медину выбирать: прессинговать Песьякова или обозначить давление на Сильянова. В итоге Хесус застыл между вратарем и защитником. Похожая ситуация возникла и на противоположном фланге – Карраскаль был в полупозиции рядом с Терентьевым и Осипенко. Бонус – позиция Полоза, которая увела Мойзеса глубже и освободила фланг для правого защитника.

В итоге Мойзесу пришлось встречать Терентьева, а Щетинин опередил Облякова.

Дополнительная деталь – позиция Байрамяна, из-за которого тройка защитников распалась (Набабкин играл выше). Зайнутдинов выскочил к Полозу, Дивееву пришлось выскакивать за Щетининым, что позволяло Комличенко слегка опережать Набабкина, задержавшегося из-за Байрамяна.

В этом ролике – развязка эпизода. Денис Терентьев благодаря пасу вратаря получил пространство, чтобы разогнаться, и время, чтобы найти продолжение атаки. На молниеносной скорости мяч дошел до Кирилла Щетинина, он получил, по сути, выход один на один – спас только Игорь Акинфеев.

Таких хороших шансов в центральном матче тура было совсем мало.

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков