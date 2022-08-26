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«Если ты боишься себя на поле, лучше сразу уехать». Марцел Личка строит очень смелый футбол в «Оренбурге»

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Илья Васильев советует последить.

«Оренбург» ярко и смело ворвался в РПЛ: навязывал свой футбол «Крыльям Советов» (2:4), не испугался «Спартак» (1:4), доминировал с «Торпедо» (1:0) и в первом тайме играл на равных с «Краснодаром» (0:2). 

Пока эффективность открытого стиля Марцела Лички под вопросом: команда на предпоследнем месте по ожидаемым пропущенным (хуже только «Торпедо»), тринадцатая по ожидаемым очкам и допущенным ударам, но победила аутсайдеров-конкурентов в топе по ударам после атакующих комбинаций.

В чем же атакующая философия Марцела Лички?  

Тактический портрет Лички: хочет постоянно атаковать, меняется внутри стиля (перестроился на «Торпедо» и «Краснодар»)

Первый самостоятельный опыт Лички – брестское «Динамо». Изначально Марцел работал ассистентом (помогал Радославу Латалу, Сергею Ковальчуку и Алексею Шпилевскому), но после поражения в квалификации Лиги Европы-2018/19 от «Аполлона» (0:4) стал исполняющим обязанности главного до конца сезона. Марцел выиграл в ответной игре (1:0) и удержал команду на пятом месте в чемпионате. 

Следующий сезон – невероятный прорыв. «Брест» выиграл Суперкубок Беларуси, прервал тринадцатилетнюю гегемонию «БАТЭ», практически полностью заполнял стадион и выбил рекорд по набранным очкам (75). Но с тренером не продлили контракт. 

«Зайдите в InStat и посмотрите: у «Динамо» в чемпионате в среднем 55% владения и более 500 пасов за матч, из которых 82% – успешные. И очень часто после потери мяча на половине соперника мы были способны навязать контрпрессинг, забрать мяч и даже забить. «Динамо» набрало 75 очков, забило 70 мячей в 30 матчах. В среднем мы забивали по три мяча в домашних матч. Мы играем для зрителя», – анализировал чемпионский сезон Личка.

Главная характеристика Лички – атакующий менталитет. Он считает, что болельщики заскучают, если команда закроется, поэтому нужно много владеть мячом, атаковать и не отсиживаться в обороне: «Приоритеты: спортивная сторона, амбиции клуба, его видение игры. Если кто-то предложит обороняться вдевятером вокруг своей штрафной, я отвечу: спасибо за предложение, но это не мое. Люблю атакующий футбол, когда забивают много голов.

Болельщики должны приходить на стадион и видеть, за какой футбол они платят деньги. Когда ты будешь ставить автобус, они один-два раза придут, а на третий – зрителей уже не будет. Хочу, чтобы нашим болельщикам было интересно».

В 2020-м Личка подписал контракт с «Оренбургом», где пришлось менять ментальность (при Владимире Федотове команда играла гораздо строже). 

«Команда вылетела в ФНЛ, после чего многие футболисты ушли. В Брянск поехали вообще всего 12 полевых игроков. Дмитрий Андреев, наш спортивный директор, активно искал новичков в августе и сентябре, – рассказывал чех. – Это была сложная ситуация. Когда я пришел в команду, на работу с тактикой вообще не было времени. Приходилось что-то менять маленькими шагами».

В итоге «Оренбург» заслужил повышение по спортивному принципу (стал вторым, по забитым голам уступил только «Крыльям»), но выход в РПЛ отложился из-за неудачного лицензирования стадиона. В сезоне-2021/22 «Оренбург» удачно преодолел стыковые матчи против «Уфы» (2:2, 2:1), а команда вошла в топ-3 ФНЛ по результативности. 

В карьере Лички просматривается тема правильной ментальности – он считает, что нельзя бояться ошибок: «Тактика важна. Но без ментальности победителя добиться успеха сложно. Для меня это очень важно. Команда может быть хорошо подготовлена физически и тактически, но если у нее не будет достаточно уверенности и веры в себя, победы не придут».

История продолжилась и в РПЛ – «Оренбург» сохранил атакующие настройки и против топов («Спартак», «Ростов», «Краснодар»), и с аутсайдерами («Урал», «Торпедо»):

• «Может быть ситуация, когда ты будешь проигрывать. Этого не надо бояться. Если ты боишься себя на поле, тогда лучше сразу уехать из «Оренбурга», – объяснил Личка после поражения от «Спартака» (1:4);

• «В первом тайме мы немного испугались. Мы все мячи потеряли, все пасы играли в аут. Наш уровень в первые 45 минут был очень низким. Так нельзя играть в Премьер‑лиге, это вообще абсурд», – расстраивался тренер после «Ростова» (1:2);

• «В целом команда показывала хорошую игру, создавала моменты, искали мячи между линиями, на флангах, не боялись играть один в один, но с последним решением, пасом, ударом надо прибавлять», – высказался Марцел после победы над «Торпедо» (1:0);

• «Вчера мы показали хороший футбол. У нас было два, или даже три момента, но к сожалению, мы не смогли их реализовать. Я доволен игрой, несмотря на поражение», – описывал чех игру с «Краснодаром» (0:2).

«Оренбург» практически не менял установки: команда стремилась разыгрывать от вратаря, прессинговала на флангах, контпрессинговала, периодически поднималась для давления к чужой штрафной. Личка рассказывал, что доволен практически каждой игрой: «Мне не нравится сидеть в обороне, играть на 0:0. Все игры мы провели хорошо, за исключением, наверное, матча против «Ростова», когда в первом тайме сыграли не так, как хотели».

При этом тренер осознает, что команде нужны изменения: «Если ты хочешь быть в середине таблице, нужно иметь хороший баланс между защитой и нападением».

«Оренбург» стремился к балансу. Например, в матче против «Ростова» Личка поменял схему и перешел на 4-2-3-1, чтобы разбирать команду Валерия Карпина и перекрывать середину, агрессивно включаясь при передачах на фланг. Изначально схема работала, и «Оренбург» не позволял себя растаскивать, но развалился во второй половине тайма. В перерыве Личка перешел на персоналку в 3-5-2, заработал пенальти после ошибки ростовчан под давлением, а затем создал еще пару подходов.

Тенденция продолжилась против «Торпедо» и «Краснодара». В первом случае команда использовала 3-4-3, во втором – снова сыграла через 3-5-2 и создавала шансы после прессинга. План точно работал в первом тайме, но не хватало класса и исполнения – команда смотрелась опаснее хозяев и перекрывала выход из обороны в атаку.

«Оренбург» в топ-3 по ударам и создает моменты с помощью ложной девятки

«Оренбург» занимает третье место РПЛ по количеству ударов (16,8), хотя идет на одиннадцатом по владению (45,3%). Агрессивную ментальность подчеркивают и другие факторы: если владение всех команд свести к 50%, оренбуржцы были бы самой бьющей, к тому же в топ-7 по ударам из штрафной и действиям в атакующей трети («Зенит» – 38%, «Спартак» – 31%, «Локомотив», «Сочи», «Ахмат», «Оренбург» – 30%) при условии, что только грозненцы меньше владели мячом. 

Личка максимально продуктивно использует время на мяче: «Оренбург» идет третьим по ударам после атакующих комбинаций. Правда, важно учитывать, что «Оренбург» только четырнадцатый по ударам из штрафной, но в последних матчах ситуация улучшилась: да, команда дважды играла в большинстве против «Урала» и «Торпедо», но в первые 57 минут с «Краснодаром» нанесла 6 ударов с игры из штрафной (против «Урала» до удаления Гогличидзе – 2, со «Спартаком» – 0, с «Ростовом» – 3 за весь матч).

«Мой принцип: игроки сами должны решать ситуации на футбольном поле. На тренировках мы можем дать 2-3 варианта, но решение за игроками. Если они будут действовать только по схеме, то будут как роботы. Футболисты должны брать ответственность на себя: например, могут обыграть оппонента один в один или сыграть через «стеночку», чтобы преподнести сюрприз сопернику. Конечно, могут быть ошибки, но на ошибках можно учиться», – анализировал Личка.

Один из главных алгоритмов по созданию моментов – смещение центрального нападающего в глубину. В первых турах основным форвардом был Дмитрий Воробьев. Он регулярно опускался, но часто не хватало взаимозаменяемости: Воробьев освобождал позицию, которую не всегда заполняли (например, защитники перехватывали его длинные передачи). Но даже при таких сложностях моменты все равно приходили, если команда располагалась узко или группировалась на фланге. 

В этом эпизоде так и случилось. Воробьев отскочил под борьбу, левый вингер Оганесян оказался под ним. После борьбы «Оренбург» перевел налево, где разгонялся Эктов, а нападающие остались в похожей структуре, в которой центрфорвард находился ниже.

Дальше классно сработал Оганесян: увел центрального защитника (обеспечил разрыв между Герасимовым и Кузьмичевым, куда и покатил Эркин), тогда как Воробьев классно открылся в освобожденную зону.

Брайан Мансилья добавил динамики против «Торпедо» и «Краснодара». После перехода на 3-4-3 и 3-5-2 «Оренбург» стал более заточенным на отыгрыш – узкое расположение инсайдов или наличие второго нападающего обеспечивали варианты для отскоков и взаимозаменяемости. Смещение Марина под открывание Мансильи обеспечило победный гол против «Торпедо»: Брайан выманил Кожемякина, а Джимми убежал в открытую зону и покатил на Воробьева.

Удаление Кутепова тоже пришло после рывка Мансильи из глубины. У эпизода другие вводные: «Оренбург» глубоко оборонялся (нападающий опустился почти в защитную треть), затем отнял мяч и за несколько передач разогнал контратаку. В итоге Брайн получил мяч на скорости между Кожемякиным и Кутеповым.

Смещение Мансильи при выносах Гошева влияло и на защиту «Краснодара». Два полумомента гостей – работа нападающего. В первом случае Кайо опередил Мансилью, но защитник ошибся с приемом, что помогло «Оренбургу» разогнать атаку с подключением нападающего под проникающую передачу (таймкод – 2:13). После пропущенного гола оренбургская девятка организовала еще один подход, когда Кайо неуклюже обработал мяч и оставил Бородина одного в центре защиты (таймкод – 3:23).

«Оренбург» уже создает остроту в быстрых переходах (помогают прессинг и подборы) 

«Посмотрите, что Марсело Бьелса сделал с «Лидсом». Хоxe, чтобы мы постоянно двигали мяч вперед. Всегда говорю футболистам, что после перехода владения надо сразу идти на чужую половину поля. Если есть возможность провести быструю атаку – иди. Если соперник успел организоваться и вернуться в оборону, нужно быстро катать мяч и играть в тики-таку, выжидая пространство между линиями, чтобы вертикально атаковать ворота», – рассказывал Личка.

Быстрые переходы – один из главных атакующих инструментов. «Оренбург» – в топ-7 РПЛ по ударам после контратак (0,7). Но если расширить тезис, история гораздо интереснее – команде удобно, когда моменты организуются через серию единоборств. В каждой игре «Оренбург» создавал шансы за 3-4 быстрые передачи и мгновенно насыщал чужую треть. Команда пользовалась разными эпизодами: переходила через высокий прессинг, реагировала на ауты, включалась после ударов от ворот.

1. Оренбург» интересно начал первый тайм с «Крыльями». Команда создала первый подход к воротам, когда разбила выход гостей из обороны в атаку в несколько фаз: смело разобрали правый фланг, принудили к двум забросам (сначала защитник «Оренбурга» сыграл на опережение на чужой половине, затем Малых вынес мяч в середину), Полуяхтов выгрыз эпизод и мгновенно нашел Башича, который покатил на Оганесяна. Итог – удар Степана с острого угла.

Спустя минуту другой эпизод – хозяева воспользовались ошибкой в передаче и за четыре паса вывели Воробьева один на один с Ломаевым.

Ковалев прорывался по правому флангу после успешной борьбы Андрея Малых во время выноса от ворот.

2. Выпад против «Урала» – очередной быстрый переход, завязанный на мгновенной передаче свободному игроку на пространстве. Удаление Гогличидзе – контратака с выбросом Гошева на Ковалева (тоже огромная пустая зона), а первый гол Сычевого – момент после очередного подбора и быстрого паса из середины.

3. «Оренбург» забил «Спартаку» после странной ошибки Мартинса, но переход на чужую половину начался с перехвата, игры Капленко 1-в-1 и последующего подбора.

4. «Оренбург» ужасно атаковал в первом тайме с «Ростовом», но в одном из эпизодов все же напряг Сергея Песьякова – Воробьев и Гурциев зацепились за вынос Сивакова, в результате Дмитрий неплохо пробил. 

Пенальти в ворота «Ростова» – странный, но показателен эпизод перед ним, когда «Оренбург» воспользовался ошибкой под прессингом и разбежался после отбора. Похожий шанс был и через 10 минут – Воробьев перехватил передачу Щетинина, но удар Гурциева заблокировали.

5. В игре с «Торпедо» «Оренбург» организовал два быстрых выхода после аутов: в первом случае помог Мансилья (эпизод аналогичен переходу Дмитриева против «Урала»), а затем Вера развернул атаку налево после удачного отскока.

6. Примеры из игры с «Краснодаром» ближе к «Ростову». Личка подготовил персональный прессинг и мониторинг ошибок при передачах. Например, в одном из эпизодов Сафонов ошибся при забросе – Вера перехватил мяч и мгновенно забросил на Мансилью (не обработал мяч). Затем «Оренбург» накрыл дважды подряд за минуту: в первом случае вынудил ошибиться в середине поля, во втором – накрыл через фланг (дважды подошли к штрафной, но хозяева в последний момент подчищали). 

В итоге многое свелось к реализации этого момента: «Оренбург» спровоцировал неточную передачу Волкова (Вера и Марин запрессинговали Сафонова, Кайо и Волкова, Аюпов накрывал Черникова), но Матвей правильно выбрал позицию, а защитники подстраховали на добивании.

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Марцел Личка – тренер с агрессивными и вертикальными идеями. Он считает, что его команды должны играть в открытый футбол, не парковаться, мгновенно переходить из обороны в атаку и понимать, когда стоит перейти в режим контроля мяча. 

«Оренбург» ставит на переходы и атаки с использованием ложной девятки – пока команда создает с игры больше, чем «Ростов», «Краснодар» и «Динамо». Личка понимает, что команде важно найти баланс и улучшить оборону – тогда «Оренбург» станет гораздо надежнее и еще интереснее.

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Фото: ФК «Оренбург»; globallookpress.com/Edgar Breshchanov

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