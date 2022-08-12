Федотов меняет ЦСКА: больше агрессии и интеллекта, новая роль Карраскаля, значимость левого фланга

Илья Васильев объясняет, как клуб вернулся в лидеры.

В пятом туре РПЛ приготовила первый настоящий топ-матч сезона. «Зенит» против ЦСКА – всегда очень статусная афиша, но сейчас москвичи в полном порядке и по качеству игры.

При Владимире Федотове ЦСКА стартовал лучше, чем с Алексеем Березуцким год назад, и не хуже, чем весной после прихода Юсуфа Языджи, Хорхе Карраскаля и Хесуса Медины.

Установки Федотова достаточно сильно отличаются от того, что было при Березуцком. Например, весной 2022-го ЦСКА метался от 3-5-2 и 3-4-3 к 4-2-3-1 – теперь есть постоянные 3-4-3, которые Федотов котировал еще в «Оренбурге» и «Сочи». Из-за ухода Хердюра Магнуссона и Яки Бийола, а также очередной травмы Бруно Фукса в центре защиты вынуждены выходить Бахтиер Зайнутдинов (впервые в карьере) и Кирилл Набабкин. Также при Федотове появился очевидный акцент на левый фланг (39% атак через него и всего 31% – через правый край, в прошлом сезоне – по 37%), который, безусловно, связан не только с предпочтениями тренера, но и с уходом Марио Фернандеса. Основным нападающим с широким тактическим диапазоном вновь стал Федор Чалов, вторую часть прошлого сезона проведший в аренде в «Базеле».

На старте сезона ЦСКА сталкивался с разным уровнем сопротивления. «Урал» был слишком открыт (2:0 с рекордом по ударам в первом тайме). «Сочи» боролся за инициативу и удивил ролью Терехова (3:0). «Пари НН» играл смело и высоко, в ответ получая опасные контратаки, а во втором тайме воспользовался выходом Сулейманова и потерей концентрации армейцев (2:2). «Факел» неплохо поджимал ЦСКА во второй половине первого тайма, но рассыпался после перерыва (4:1).

«Урал», «Сочи» и «Пари НН» в первом тайме поставили ЦСКА в идеальные условия, позволив разрывать в контратаках и переходных фазах.

ЦСКА очень агрессивен и подвижен на флангах: помогают высокие позиции латералей и освобождение пространства перед штрафной

По количеству ударов ЦСКА уступает только «Спартаку» (18,3 против 20,5), хотя идет девятым по владению (47,1%).

Главные атакующие инструменты – агрессия латералей и подачи с флангов. ЦСКА – второй по числу передач под удар после кроссов (3,5, но в процентном соотношении большинство команд впереди). Также много ключевых передач пришло после быстрой игры через края.

Передачи ЦСКА в штрафную, графика InStat

«Мы стали заложниками своего темпа. Стали нервничать, медленно двигать мяч, принимать неправильные решения вместо того, чтобы по накатанной программе использовать фланги и создавать преимущество», – так Федотов анализировал первый тайм с «Факелом».

На флангах ЦСКА используется высокие позиции латералей – Обляков и Милан Гайич практически превращаются в крайних нападающих. Обляков – четвертый по передачам под удар после Карраскаля, Медины и Чалова (2,38 за 90 минут).

Тепловые карты Облякова и Гайича в первых 4 турах, стрелкой обозначено направление атак

На краях ЦСКА возможны несколько вариантов :

• Карраскаль – Кучаев – Обляков – фланговый треугольник. Они регулярно меняются позициями и освобождают пространство друг для друга. Например, Обляков появляется и на фланге, и в середине;

• Кучаев действует ближе к атаке, чем Мухин, и эпизодически ищет пространство за спинами опорников соперника вместе с Мединой;

• инсайды Карраскаль и Медина уводят защитников, обеспечивая пустой коридор в полуфланге или около штрафной;

• классно подыгрывает Чалов. Федор создает численное преимущество, уводит соперников из своих зон, находит свободных партнеров передачами.

Благодаря флангам ЦСКА доминированировал с «Уралом» и выдал несколько качественных отрезков против «Факела». Формула успеха – подвижность, интеллект атакующей группы и комбинационный настрой.

Пример из матча против «Урала». Этот эпизод показывает осознанность освобождения пространства и поиска зон на левом фланге. Карраскаля опекал крайний защитник Егорычев, Облякова – вингер Гаджимурадов.

Обляков поднялся, выманив на себя оппонента, а расположение Кучаева освободило линию для проникающей передачи в финальную треть. Зайнутдинов не осмелился отдать сразу, но дождался смещения Карраскаля в глубину и сыграл с ним в стенку.

Скриншоты сделаны в InStatScout

После передачи Зайнутдинова на Карраскаля Кучаев открылся в свободную зону за спинами опорников и Егорычева.

Кучаев мог покатить налево или отыграться с Чаловым, но немного затормозил и потерял мяч. Неудачный итог при классном вскрытии опорной зоны через движение.

При первом голе в ворота «Факела» Медина или Карраскаль забежали в штрафную, открыв коридор под пас на Чалова (еще в такие зоны вбегал Кучаев). Такие ситуации возникали и раньше – в этот раз Набабкин отдал пас верхом. Дальше – топовый подыгрыш Чалова (стянул на себя защитника и опорника) и шикарное движение Кучаева (вынырнул из глубины).

Латерали так смело подключаются, что несколько раз могли ассистировать друг другу

Обляков и Гайич – одни из самых активных игроков ЦСКА у чужой штрафной. Мы уже затронули деталь, что они высоко подключались и менялись позициями с инсайдами (особенно Обляков). Например, в начале игры с «Факелом» Обляков выполнил несколько опасных прострелов.

Гайич подключился еще опаснее после взаимодействия Карраскаля и Чалова – шикарно открылся в штрафной и вышел 1-на-1 со Свиновым.

Одновременные подключения в быстрых атаках впечатлили еще сильнее. В матче с «Уралом» Гайич и Обляков нанесли восемь ударов, два из них – после передач друг на друга, еще один – после неточного навеса Милана и последующего подбора Ивана.

Высокие позиции Облякова и Гайича встречались и в позиционных атаках – часто они оказывались в параллельных точках. Например, первый гол с «Уралом» пришел после навеса Гайича на Облякова.

Продолжение атаки – еще один кросс Облякова, когда оба латераля оказались в чужой штрафной.

Федотов – мастер переходных фаз. Он помогает Карраскалю и Медине организовывать топовые контратаки

ЦСКА – в топ-3 по ударам после контратак. В быстрых отрывах армейцы регулярно создают явные моменты – большинство из них пока не реализуют (первый тайм с «Пари НН», попадание Чалова в штангу в матче с «Сочи»).

Федотов рассказывал о важности контратак и переходов еще в «Сочи»: «Главный принцип современного футбола – команда уязвима в переходных фазах игры. Когда команда атакует, то игроки занимают широкие позиции. Сразу после потери, естественно, важно искать первый ход между линий пока соперник не организовался.

Мы смотрим, где появляются свободные зоны, и придумываем, как можем их использовать при переходе владения. Чаще всего у вас не много времени. Поэтому важно первым касанием найти игрока, который окажется без давления и получит пространство, через него организуем выход из-под давления и быструю атаку».

Первая деталь быстрых переходов – прессинг или мгновенное давление после потери. Идеальный расклад для ЦСКА – зажать соперника на фланге и забрать мяч в ситуациях 1-в-1.

Чаще всего атаки ЦСКА ускоряют Карраскаль и Медина между линиями. Карраскаль классно смещается в середину с мячом, а Медина эффективен в подыгрыше, поиске пространства и рывках за спину. Так инсайды ЦСКА организовали уже два гола с «Сочи» и «Факелом».

Чалов связывает команду в разных зонах: он подыгрывает спиной к воротам и уходит на фланги

В четырех турах Чалов оформил 2+1 (могло быть и больше – отдал пенальти Медине и Карраскалю) и создал десять голевых моментов (больше только у Карраскаля – 11).

У Чалова очень широкая роль, он второй среди центральных нападающих по непрямому вкладу в атаку. Особенно впечатляет, что Чалов отдает передачи в штрафную из разных зон.

Карта ассистов, пасов под удар и передач в штрафную

Чалов помогает в разных ситуациях. Он выскакивает из штрафной и уводит защитников, комбинируя с партнерами в полуфланге, включается в опорной зоне соперника для стенок и забеганий, делает рывки за спину посередине и на фланге.

Тонкие подключения Чалова прекрасно вписались в стилистику ЦСКА. Федотов дает свободу атакующей тройке в трети соперника, при этом роли четко распределены: Карраскаль чаще включал дриблинг и продвигал мяч, Медина искал свободные зоны, а Чалов работал спиной к воротам. Иногда алгоритмы меняются – например, Чалов забегает за спины или смещается в полуфланг при контратаках (пример – его гол «Факелу»).

Периодически Чалов забирает функции плеймейкера. Например, в этом эпизоде Чалов в последний момент помог Кучаеву, выскочив из-за защитника и сыграв в стенку.

А здесь помог с доставкой на Карраскаля.

Рывки Чалова на фланг тоже приводят к опасности у чужих ворот. Так в матче с «Пари НН» смещения Федора позволяли инсайдам оказываться на свободном пространстве.

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При Федотове ЦСКА провел лишь четыре матча, но уже сильно изменился. Да, важно учитывать, что три соперника – команды не из топ-10, но принципы нового ЦСКА уже заметны.

Армейцы агрессивны на флангах, работают с пространством и ставят на интеллект атакующей группы. Чалов, Кучаев и Обляков возвращаются в лучшую форму, а Мухин к объему неожиданно добавляет достаточно классную работу с мячом. Конечно, ЦСКА сильно уступает «Зениту» в качестве состава, поэтому вряд ли выезд в Петербург станет объективным индикатором силы новой команды Федотова.

Но на дистанции армейцы почти наверняка будут одной из самых интересных команд в РПЛ.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф; кадры трансляции «Матч ТВ»