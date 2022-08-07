Вопросы к Циннбауэру и Компперу: что с нападением, почему прессинг не работает, а команда так хаотична и неуправляема?

Кажется, близка одна из первых отставок.

Поводов ждать красивый футбол в матче «Краснодар» – «Локомотив» почти не было. Например, команда Сторожука шла пятнадцатой по ожидаемым голам с игры, последней по ударам из штрафной, а реже в чужую штрафную входили только «Химки», «Пари НН» и «Торпедо». «Локомотив» был чуть лучше при владении, но качество оставалось сомнительным (входил в финальную треть и штрафную всего на 3 раза чаще) плюс практически не бил после позиционных атак.

До гола Рамиреса команды обходились практически без опасных моментов:

• Сафонов не позволил Изидору себя перебросить;

• Матвей спас после удара Игнатьева;

• в начале второго тайма Сперцян пробил с острого угла мимо ворот;

• Худяков вытащил удар Олусегуна.

До шикарного выстрела Рамиреса команды выбили 0,97 xG («Локо» – 0,4, «Краснодар» – 0,57) и сделали всего 17 касаний в штрафных друг друга («Краснодар» – 11, «Локо» – 6).

Данные и графика – телеграм-канал Opta Spots

1. Характер «Краснодара» взорвал эту игру и сделал ее ярче, но главное впечатление – кошмарный «Локомотив». Продолжилась абсолютная безыдейность в атаке, несмотря на огромный ресурс (Миранчук, Изидор, Керк, Камано). На пресс-конференции после «Зенита» (0:5) Циннбауэр признал, что у «Локомотива» проблемы на флангах, но в последней игре ничего не изменилось – атакующие группы изолированы друг от друга и не умеют выходить из-под массовой опеки. За 4 тура против разных соперников не наметилось никакой положительной динамики:

• против «Пари НН» (1:1) нанесли всего 3 удара до удаления Сулейманова (все – со стандартов);

• до удаления Бека-Бека с «Ростовом» (1:1) сделали всего 12 касаний в чужой штрафной (1 – фол Керка, 1 – после углового, 1 – пенальти) и только трижды пробили с игры;

• до гола Вендела (0:5) проигрывали 7:17 по ударам (4:10 – из штрафной, 2 – в одной атаке) и 12:29 по передачам в штрафную (5:17 – точные);

• с «Краснодаром» (1:1) пробили 5 раз до гола Рамиреса.

2. Следующие претензии к Циннбауэру и Компперу – ужасный прессинг, еще более отвратительный контрпрессинг, отсутствие компактности при обороне.

Их команда качественно давила только в игре с «Ростовом» (1:1) – Валерий Карпин признал, что в первом тайме у его игроков многое не получалось. В матче с «Зенитом» «Локомотив» встречал ближе к своей половине – объяснялось, что команда поменялась из-за разницы в классе. Правда, это никак не повлияло на организацию: Изидор и Керк игнорировали подключения Сутормина и Сантоса, а восьмерки постоянно терялись при переводах с одного фланга на другой – это способствовало полному доминированию петербуржцев.

В игре с «Краснодаром» проявились абсолютно все проблемы. Во-первых, хозяева, которые терялись даже под давлением «Урала» (3:1) и с трудом взламывали «Факел» (2:2), проходили прессинг «Локо» через короткие и длинные передачи.

Во-вторых, «Локо» периодически разрушал компактность между линиями и позволял «Краснодару» так развивать атаки.

Скриншоты сделаны в InStatScout

В-третьих, контрпрессинг «Локо» обеспечил пространство перед первым голом «Краснодара». Да, нужно учитывать, что вряд ли Рамирес так положит хотя бы в 5 случаях из 10, но здесь важен принцип – команда ужасно сгруппировалась на фланге перед поперечной передачей.

3. Философия Ральфа Рангника подразумевает высокий прессинг, активную и агрессивную игру центральных защитников, но кажется, что в таком составе такая игра невозможна. Пара Едвай-Мампасси ужасно сыграла в Краснодаре. Например, когда Олусегун сделал счет 2:0, Марк подключился в нападение и резко остановился после потери «Локо» – в итоге нигериец убежал от Петрова и Едвая (третий гол – аналогичный забег).

Но неприятные эпизоды были и до гола. Во время опасного удара Олусегуна оба выдвинулись вперед, но не смогли остановить нигерийца. Здесь был и двойной эффект – из-за их неудач пришлось смещаться Тикнизяну (так открывалась зона для подключения Баняца).

В этом эпизоде Едвай пролетел мимо Манелова, и краснодарцы разбежались в контратаке. Через пару минут был аналогичный эпизод, который привел к опасному удару Сперцяна.

Как итог – к Компперу и Циннбауэру уже накопились вопросы. Почему в «Локомотиве» нет ни одного рабочего способа для опасных атак? Что с прессингом, переходом из атаки в оборону и компактным блоком? Почему команда использует высокую линию при такой хаотичной структуре?

Кажется, «Локомотив» очень близок к очередной тренерской перестановке.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Павел Бедняков