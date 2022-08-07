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Вопросы к Циннбауэру и Компперу: что с нападением, почему прессинг не работает, а команда так хаотична и неуправляема?

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Кажется, близка одна из первых отставок.

Поводов ждать красивый футбол в матче «Краснодар» – «Локомотив» почти не было. Например, команда Сторожука шла пятнадцатой по ожидаемым голам с игры, последней по ударам из штрафной, а реже в чужую штрафную входили только «Химки», «Пари НН» и «Торпедо». «Локомотив» был чуть лучше при владении, но качество оставалось сомнительным (входил в финальную треть и штрафную всего на 3 раза чаще) плюс практически не бил после позиционных атак.

До гола Рамиреса команды обходились практически без опасных моментов:

• Сафонов не позволил Изидору себя перебросить;

• Матвей спас после удара Игнатьева;

• в начале второго тайма Сперцян пробил с острого угла мимо ворот;

• Худяков вытащил удар Олусегуна.

До шикарного выстрела Рамиреса команды выбили 0,97 xG («Локо» – 0,4, «Краснодар» – 0,57) и сделали всего 17 касаний в штрафных друг друга («Краснодар» – 11, «Локо» – 6).

Данные и графика – телеграм-канал Opta Spots

1. Характер «Краснодара» взорвал эту игру и сделал ее ярче, но главное впечатление – кошмарный «Локомотив». Продолжилась абсолютная безыдейность в атаке, несмотря на огромный ресурс (Миранчук, Изидор, Керк, Камано). На пресс-конференции после «Зенита» (0:5) Циннбауэр признал, что у «Локомотива» проблемы на флангах, но в последней игре ничего не изменилось – атакующие группы изолированы друг от друга и не умеют выходить из-под массовой опеки. За 4 тура против разных соперников не наметилось никакой положительной динамики:

• против «Пари НН» (1:1) нанесли всего 3 удара до удаления Сулейманова (все – со стандартов);

• до удаления Бека-Бека с «Ростовом» (1:1) сделали всего 12 касаний в чужой штрафной (1 – фол Керка, 1 – после углового, 1 – пенальти) и только трижды пробили с игры;

• до гола Вендела (0:5) проигрывали 7:17 по ударам (4:10 – из штрафной, 2 – в одной атаке) и 12:29 по передачам в штрафную (5:17 – точные);

• с «Краснодаром» (1:1) пробили 5 раз до гола Рамиреса.

2. Следующие претензии к Циннбауэру и Компперу – ужасный прессинг, еще более отвратительный контрпрессинг, отсутствие компактности при обороне. 

Их команда качественно давила только в игре с «Ростовом» (1:1) – Валерий Карпин признал, что в первом тайме у его игроков многое не получалось. В матче с «Зенитом» «Локомотив» встречал ближе к своей половине – объяснялось, что команда поменялась из-за разницы в классе. Правда, это никак не повлияло на организацию: Изидор и Керк игнорировали подключения Сутормина и Сантоса, а восьмерки постоянно терялись при переводах с одного фланга на другой – это способствовало полному доминированию петербуржцев.

В игре с «Краснодаром» проявились абсолютно все проблемы. Во-первых, хозяева, которые терялись даже под давлением «Урала» (3:1) и с трудом взламывали «Факел» (2:2), проходили прессинг «Локо» через короткие и длинные передачи. 

Во-вторых, «Локо» периодически разрушал компактность между линиями и позволял «Краснодару» так развивать атаки.

Скриншоты сделаны в InStatScout

В-третьих, контрпрессинг «Локо» обеспечил пространство перед первым голом «Краснодара». Да, нужно учитывать, что вряд ли Рамирес так положит хотя бы в 5 случаях из 10, но здесь важен принцип – команда ужасно сгруппировалась на фланге перед поперечной передачей.

3. Философия Ральфа Рангника подразумевает высокий прессинг, активную и агрессивную игру центральных защитников, но кажется, что в таком составе такая игра невозможна. Пара Едвай-Мампасси ужасно сыграла в Краснодаре. Например, когда Олусегун сделал счет 2:0, Марк подключился в нападение и резко остановился после потери «Локо» – в итоге нигериец убежал от Петрова и Едвая (третий гол – аналогичный забег).

Но неприятные эпизоды были и до гола. Во время опасного удара Олусегуна оба выдвинулись вперед, но не смогли остановить нигерийца. Здесь был и двойной эффект – из-за их неудач пришлось смещаться Тикнизяну (так открывалась зона для подключения Баняца).

В этом эпизоде Едвай пролетел мимо Манелова, и краснодарцы разбежались в контратаке. Через пару минут был аналогичный эпизод, который привел к опасному удару Сперцяна.

Как итог – к Компперу и Циннбауэру уже накопились вопросы. Почему в «Локомотиве» нет ни одного рабочего способа для опасных атак? Что с прессингом, переходом из атаки в оборону и компактным блоком? Почему команда использует высокую линию при такой хаотичной структуре?

Кажется, «Локомотив» очень близок к очередной тренерской перестановке.

Краснодар – Локомотив 3:0 (0:0, 3:0)
Дата проведения
6 августа, 20.00, «стадион Краснодар»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 78 Рамирес, 2:0 – 85 Олусегун, 3:0 – 90 Олусегун.
КраснодарСафонов, Бородин, Литвинов, Рамирес (Исаенко, 88), Черников, Сперцян (Кратков, 88), Баняц (Сулейманов, 89), Волков, Ионов (Ахметов, 88), Манелов (Кривцов, 67), Олусегун.
ЛокомотивХудяков, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Тикнизян, Миранчук (Камано, 46), Керк, Магкеев, Карпукас (Бабкин, 77), Игнатьев (Раконяц, 83), Изидор.
Предупреждения:
Ионов (8), Миранчук (15), Сперцян (20), Волков (45), Рамирес (65), Мампасси (66), Манелов (85).

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Павел Бедняков

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