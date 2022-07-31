Разбираем провал «Локо»: безыдейность в атаке, ужасная игра Керка в обороне и бессилие против переводов

Дело не только в поздней замене Ненахова – «Локо» столкнулся с проблемами еще раньше.

В новом сезоне Сергей Семак активно использует 4-3-3. Матч с «Локо» не стал исключением, хотя «Зенит» и сделал вынужденную перестановку: Далер Кузяев выбыл на несколько недель из-за травмы, поэтому в старте вышел Алексей Сутормин, плюс Дмитрий Чистяков только недавно вернулся в общую группу после простуды, из-за чего еще в игре с «Крыльями» (3:0) петербуржцы стартовали с парой Родригао-Ловрен.

Йозеф Циннбауэр и Марвин Комппер тоже выстраивают 4-3-3. В июле «Локомотив» встретился с двумя равными соперниками: с «Динамо» в прощальном матче Бориса Ротенберга (3:3, аккуратно прессинговали, встречая ближе к своей половине) и «Ростовом» (2:2, агрессивно давили по всему полю). Циннбауэр обещал смелый «Локомотив» в Санкт-Петербурге, но стартовый план был завязан на прагматизме (команда встречала глубже, рассчитывала на контратаки во втором тайме).

После травмы Лукаса Фассона и отъезда Алексиса Бека-Бека в составе произошло два изменения: Станислав Магкеев вышел в паре с Тином Едваем, а в полузащиту вернулся Артем Карпукас (стал опорником, что передвинуло Дмитрия Баринова на позицию восьмерки).

«Сегодня для нас не очень простой день. Это в какой-то мере черный день, особенно после 64-й минуты.

Команда старалась, неплохо вошла в игру. Первый тайм изобиловал голевыми моментами у обеих команд, мы должны были открывать счет и уходить в раздевалку с преимуществом. Планы на второй тайм были большими, на 48-й минуте чуть не реализовали голевой момент. Мы понимали, что «Зенит» чувствует себя все увереннее, старались противостоять ему контратаками. Однако в центре поля допустили ошибку, которая привела к глупому голу.

Итог игры: в первые 64 минуты команда играла достойно. «Зенит» заслужил победу, но счет не соответствует нашему выступлению на поле», – анализировал Циннбауэр.

По словам тренера «Локо», команда рассыпалась после 0:3. По непонятным причинам Сергей Карасев отложил вынужденную замену «Локомотива» (остался в меньшинстве из-за травмы Ненахова), и в этот момент забил Иван Сергеев – после командный дух снизился.

Действительно ли «Локомотив» был хорош до 64-й минуты?

За 64 минуты Худяков сделал 21 длинную передачу – ни одна не привела к качественной атаке «Локо»

До гола Вендела «Локо» проигрывал 7:17 по ударам (4:10 – из штрафной) и 12:29 по передачам в штрафную (5:17 – точные), владел мячом 35,2%, пасовал с точностью в 67% («Зенит» – 84%) и проигрывал 0,91-1,27 по xG (0,69 xG выбили в атаке, где спасли Одоевский и Вендел – скорее всего, там был офсайд).

Несмотря на слабую доставку мяча вперед, «Локо» организовал несколько шансов: Камано и Керк разогнали контратаку в начале матча, Миранчук бил с линии штрафной, а в начале второго тайма гости классно разобрались на втором темпе во время углового.

Но если рассматривать атакующую игру «Локомотива» с системной точки зрения, все было очень слабо. На послематчевой пресс-конференции Циннбауэр согласился, что «Локо» плохо атаковал флангами и что необходимо улучшить этот компонент. Плюс команда не подготовила ни одной реальной идеи по доставке мяча вперед – гости практически не заходили в штрафную «Зенита», оказавшись в ней с мячом всего четырежды за 64 минуты (6 касаний, 1 – офсайд, 2 – во время углового с ударом Баринова, еще 2 – контратака в начале первого тайма, 1 – заблокированный удар Миранчука).

Сверху – активность «Локомотива» до гола Вендела, снизу – «Зенита», данные Whoscored

Безыдейность «Локомотива» прослеживалась в выходе из-под прессинга – гости планировали перебивать давление «Зенита», но не создавали удобных условий для подборов и быстрых отрывов. Агрессия «Зенита» была связана с розыгрышами у ворот – команда встречала центральных защитников (зачастую давление оказывали Мостовой и Малком), зоны по центру разбирали Вендел-Барриос-Клаудиньо (плюс Кассьерра мог прикрывать Карпукаса), а защитники опекали тройку нападающих.

«Мы всегда стараемся играть высоко, высоко прессинговать тогда, когда позволяет ситуация – в том плане, что «Локомотив» начинал коротко, потом выбивал. После подбора пытались атаковать. В этом был, конечно, определенный риск, но думаю, что защитники с этим компонентом справились. Было несколько ошибок, больше индивидуальных, которые могли привести к пропущенным мячам или к моментам у наших ворот, но в целом думаю, что ребята хорошо двигались сегодня и с первой до последней минуты старались играть активно и агрессивно», – объяснил Семак.

Один из итогов – абсолютная бесполезность забросов «Локо». Обычно «Зенит» принуждал играть длинными передачами Худякова. Молодой вратарь оформил 21 лонгболл до пропущенного гола, а первая реальная атака после выноса случилась только на 66-й минуте: Ненахов скинул Камано, который навесил на Изидора, но француз попал в лицо Родригао и удар не попал в статистику. Плюс «Локомотив» периодически терялся под короткими розыгрышами – если атаки начинали Магкеев и Едвай, они тоже сбивались на длинные передачи, а когда пытались сыграть на удержание, «Зенит» неплохо накрывал (например, Магкеев поскользнулся, что привело к моменту Мостового, а отбор Барриоса у Миранчука привел к плотному удару Дугласа).

Среди проблем – неподготовленность к забросам. По сути, «Локо» вообще не создавал условия для борьбы и рывков за спину, из-за чего форвард часто оставался в численном меньшинстве и не мог сделать скидку на партнера. Например, Камано, сыгравший центрального нападающего, выиграл всего 1 единоборство в атаке из 9 (11,1%), Керк – 6 из 18 (33,3%), Изидор – 8 из 16 (50%), тогда как защитники «Зенита» не опускались ниже 69% при дуэлях в обороне (Ловрен – 100%, Родригао – 80%, Сутормин – 70%, Сантос – 69%). Как результат – большинство забросов съедались защитниками «Зенита», а удачным исходом мог считаться заработанный аут или штрафной в середине поля.

В итоге «Локомотив» создал несколько подходов и мог даже забить, но не нашел системного способа угрожать воротам «Зенита» – кажется, организация атакующей игры точно была неудовлетворительной, так как не прослеживалось разнообразия идей (или хотя бы какой-то мысли, которая интересна, но пока не получается).

Керк был ужасен в обороне, а «Зенит» легко растаскивал тройку полузащитников благодаря пассивному давлению и обилию свободных ролей

Циннбауэр и Коммпер выбрали оборонительный стиль – «Локомотив» встречал «Зенит» ближе к своей половине поля, но делал это очень неорганизованно. Смущало несколько моментов.

1. Керк постоянно отпускал Дугласа и периодически даже не имитировал борьбу. Периодически Сантос разбирался издевательски просто. Например, здесь он почувствовал, что его никто не накрывает и продвинулся дальше.

Скриншоты сделаны в InStatScout

В этом эпизоде Керк изначально откатился за Дугласом, затем при передаче назад выдвинулся вперед, имитируя прессинг, но не стал возвращаться назад после перевода направо. В итоге спустя несколько секунд «Зенит» вернул мяч на левый фланг, где Сантос, Мостовой и Клаудиньо оказались почти без опеки (фланговые сыграли 2-в-1 с Живоглядовым, а за Клаудом выбросился Едвай) – Дуглас оформил проникающую передачу на Малкома, но Баринов заблокировал последующий прострел.

В итоге «Зенит» создал несколько моментов благодаря свободе Дугласа: в начале матча опасно пробивал Малком, на 30-й минуте был неплохой навес с добиванием от Малкома, момент с ударом Клаудиньо с правого угла штрафной (Керк не встречал Сантоса, из-за чего бразилец спокойно катил на Клауда) плюс еще несколько эпизодов, когда Керк двигался к защитнику, но затем бросал его, после чего «Зенит» организовывал заход в штрафную или длительное владение.

2. «Локомотив» почти не мешал смещению Клаудиньо/Вендела для розыгрышей – полузащитники легко отрезали Камано, а затем переводили на фланг или отдавали проникающие передачи в середину. Периодически в этом помогал Мостовой – он выманивал в глубину Живоглядова, заставляя оставаться в полупозиции, после чего отдавал на Дугласа (способствовал пофигизм Керка), решал эпизод сам с помощью дриблинга, отыгрывался в середину или был игроком-функцией, стягивающей внимание.

3. «Локо» очень легко сыпался при переводе мяча с одного фланга на другой – «Зенит» без каких-либо проблем делал короткие диагонали правее или левее, чтобы создавать моменты. Хозяева этим пользовались через ширину всей группы атаки. Например, при переходе с левого фланга на правый часто в изоляции оставались Малком или Сутормин. При обратной ситуации так делали Клаудиньо и Дуглас. История усугублялась, когда Миранчук застревал наверху или кто-то из полузащитников не поддерживал структуру.

Например, атака с супермоментом Мостового началась со смещения Андрея в глубину: он выманил на себя Живоглядова, отыгрался с Венделом, а затем забежал Дмитрию за спину. В итоге после передачи от бразильца Андрей сместился в глубину, где увидел ширину от Сутормина: сначала Алексей качественно забежал в полуфланге, после чего отыгрался с Малкомом и открылся в свободную зону – атака закончилась опасным прострелом без помехи от защитников (здесь еще опоздал Изидор).

В других моментах «Зенит» тоже пользовался хрупкой структурой «Локо»: в первом случае вынудил Баринова опуститься в глубину (освободил правую зону, заставив Миранчука сесть правее плюс поддерживал ширину), во втором – Клаудиньо воспользовался пространством и обыграл Карпукаса 1-в-1, а затем первел на свободного Вендела.

Победные голы организовал именно Вендел – оба раза он разобрался еще на своей половине поля (сначала отрезал Куликова тонким пасом на Кассьерру, а затем подобрал мяч и сделал красивую передачу в штрафную).

А во время второй атаки запустил Малкома в прорыв, обыграв Ненахова и Куликова.

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«В первом тайме у «Локо» был хороший момент – после углового убежали в контратаку. Во втором также был хороший момент. То есть по одному голевому моменту они создали, но у нас их было гораздо больше. В первом тайме, к сожалению, не смогли забить, хотя моменты были неплохие. Конечно, первый и второй мяч еще больше раскрыли игру, и у нас стало больше пространства, больше возможностей убегать в быстрые атаки», – анализировал Семак.

«Зенит» создал больше моментов, чем «Локо» до гола Вендела: гости убежали в контратаку, Миранчук и Живоглядов били из неплохих позиций (удар Антона заблокировали, Дмитрий пробил мимо), был топ-шанс на угловом, тогда как петербуржцы чаще угрожали из штрафной (две попытки Малкома, удары Клаудиньо и Мостового в Худякова, непопадание Андрея с линии вратарской, несколько качественных подходов с прострелами Дугласа).

Скорее всего, в данный момент важнее смотреть на организацию игры – было заметно, что идеи Семака (ширина, прессинг, переводы на другой фланг, смещения Мостового в глубину) работали лучше, чем задумки Комппера и Циннбауэра (выносы Худякова и надежда на реализацию).

После матча Циннбауэр рассказал, что история с заменой очень повлияла на команду и счет (в меньшинстве пропустили третий гол), но еще до гола Вендела «Локомотив» играл слишком стерильно и хаотично.

Фото: globallookpress.com/Alexander Kulebyakin/Global Look Press