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Разбираем провал «Локо»: безыдейность в атаке, ужасная игра Керка в обороне и бессилие против переводов

Андрей Мостовой Андрей Мостовой
Малком Малком
Вильзон Изидор Вильзон Изидор
Антон Миранчук Антон Миранчук
Дмитрий Баринов Дмитрий Баринов
Клаудиньо Клаудиньо
Марвин Комппер Марвин Комппер
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Дело не только в поздней замене Ненахова – «Локо» столкнулся с проблемами еще раньше.

В новом сезоне Сергей Семак активно использует 4-3-3. Матч с «Локо» не стал исключением, хотя «Зенит» и сделал вынужденную перестановку: Далер Кузяев выбыл на несколько недель из-за травмы, поэтому в старте вышел Алексей Сутормин, плюс Дмитрий Чистяков только недавно вернулся в общую группу после простуды, из-за чего еще в игре с «Крыльями» (3:0) петербуржцы стартовали с парой Родригао-Ловрен.

Йозеф Циннбауэр и Марвин Комппер тоже выстраивают 4-3-3. В июле «Локомотив» встретился с двумя равными соперниками: с «Динамо» в прощальном матче Бориса Ротенберга (3:3, аккуратно прессинговали, встречая ближе к своей половине) и «Ростовом» (2:2, агрессивно давили по всему полю). Циннбауэр обещал смелый «Локомотив» в Санкт-Петербурге, но стартовый план был завязан на прагматизме (команда встречала глубже, рассчитывала на контратаки во втором тайме).

После травмы Лукаса Фассона и отъезда Алексиса Бека-Бека в составе произошло два изменения: Станислав Магкеев вышел в паре с Тином Едваем, а в полузащиту вернулся Артем Карпукас (стал опорником, что передвинуло Дмитрия Баринова на позицию восьмерки).

«Сегодня для нас не очень простой день. Это в какой-то мере черный день, особенно после 64-й минуты.

Команда старалась, неплохо вошла в игру. Первый тайм изобиловал голевыми моментами у обеих команд, мы должны были открывать счет и уходить в раздевалку с преимуществом. Планы на второй тайм были большими, на 48-й минуте чуть не реализовали голевой момент. Мы понимали, что «Зенит» чувствует себя все увереннее, старались противостоять ему контратаками. Однако в центре поля допустили ошибку, которая привела к глупому голу.

Итог игры: в первые 64 минуты команда играла достойно. «Зенит» заслужил победу, но счет не соответствует нашему выступлению на поле», – анализировал Циннбауэр.

По словам тренера «Локо», команда рассыпалась после 0:3. По непонятным причинам Сергей Карасев отложил вынужденную замену «Локомотива» (остался в меньшинстве из-за травмы Ненахова), и в этот момент забил Иван Сергеев – после командный дух снизился.

Действительно ли «Локомотив» был хорош до 64-й минуты?

За 64 минуты Худяков сделал 21 длинную передачу – ни одна не привела к качественной атаке «Локо»

До гола Вендела «Локо» проигрывал 7:17 по ударам (4:10 – из штрафной) и 12:29 по передачам в штрафную (5:17 – точные), владел мячом 35,2%, пасовал с точностью в 67% («Зенит» – 84%) и проигрывал 0,91-1,27 по xG (0,69 xG выбили в атаке, где спасли Одоевский и Вендел – скорее всего, там был офсайд).

Несмотря на слабую доставку мяча вперед, «Локо» организовал несколько шансов: Камано и Керк разогнали контратаку в начале матча, Миранчук бил с линии штрафной, а в начале второго тайма гости классно разобрались на втором темпе во время углового.

Но если рассматривать атакующую игру «Локомотива» с системной точки зрения, все было очень слабо. На послематчевой пресс-конференции Циннбауэр согласился, что «Локо» плохо атаковал флангами и что необходимо улучшить этот компонент. Плюс команда не подготовила ни одной реальной идеи по доставке мяча вперед – гости практически не заходили в штрафную «Зенита», оказавшись в ней с мячом всего четырежды за 64 минуты (6 касаний, 1 – офсайд, 2 – во время углового с ударом Баринова, еще 2 – контратака в начале первого тайма, 1 – заблокированный удар Миранчука).

Сверху – активность «Локомотива» до гола Вендела, снизу – «Зенита», данные Whoscored

Безыдейность «Локомотива» прослеживалась в выходе из-под прессинга – гости планировали перебивать давление «Зенита», но не создавали удобных условий для подборов и быстрых отрывов. Агрессия «Зенита» была связана с розыгрышами у ворот – команда встречала центральных защитников (зачастую давление оказывали Мостовой и Малком), зоны по центру разбирали Вендел-Барриос-Клаудиньо (плюс Кассьерра мог прикрывать Карпукаса), а защитники опекали тройку нападающих. 

«Мы всегда стараемся играть высоко, высоко прессинговать тогда, когда позволяет ситуация – в том плане, что «Локомотив» начинал коротко, потом выбивал. После подбора пытались атаковать. В этом был, конечно, определенный риск, но думаю, что защитники с этим компонентом справились. Было несколько ошибок, больше индивидуальных, которые могли привести к пропущенным мячам или к моментам у наших ворот, но в целом думаю, что ребята хорошо двигались сегодня и с первой до последней минуты старались играть активно и агрессивно», – объяснил Семак.

Один из итогов – абсолютная бесполезность забросов «Локо». Обычно «Зенит» принуждал играть длинными передачами Худякова. Молодой вратарь оформил 21 лонгболл до пропущенного гола, а первая реальная атака после выноса случилась только на 66-й минуте: Ненахов скинул Камано, который навесил на Изидора, но француз попал в лицо Родригао и удар не попал в статистику. Плюс «Локомотив» периодически терялся под короткими розыгрышами – если атаки начинали Магкеев и Едвай, они тоже сбивались на длинные передачи, а когда пытались сыграть на удержание, «Зенит» неплохо накрывал (например, Магкеев поскользнулся, что привело к моменту Мостового, а отбор Барриоса у Миранчука привел к плотному удару Дугласа).

Среди проблем – неподготовленность к забросам. По сути, «Локо» вообще не создавал условия для борьбы и рывков за спину, из-за чего форвард часто оставался в численном меньшинстве и не мог сделать скидку на партнера. Например, Камано, сыгравший центрального нападающего, выиграл всего 1 единоборство в атаке из 9 (11,1%), Керк – 6 из 18 (33,3%), Изидор – 8 из 16 (50%), тогда как защитники «Зенита» не опускались ниже 69% при дуэлях в обороне (Ловрен – 100%, Родригао – 80%, Сутормин – 70%, Сантос – 69%). Как результат – большинство забросов съедались защитниками «Зенита», а удачным исходом мог считаться заработанный аут или штрафной в середине поля.

В итоге «Локомотив» создал несколько подходов и мог даже забить, но не нашел системного способа угрожать воротам «Зенита» – кажется, организация атакующей игры точно была неудовлетворительной, так как не прослеживалось разнообразия идей (или хотя бы какой-то мысли, которая интересна, но пока не получается).

Керк был ужасен в обороне, а «Зенит» легко растаскивал тройку полузащитников благодаря пассивному давлению и обилию свободных ролей

Циннбауэр и Коммпер выбрали оборонительный стиль – «Локомотив» встречал «Зенит» ближе к своей половине поля, но делал это очень неорганизованно. Смущало несколько моментов. 

1. Керк постоянно отпускал Дугласа и периодически даже не имитировал борьбу. Периодически Сантос разбирался издевательски просто. Например, здесь он почувствовал, что его никто не накрывает и продвинулся дальше.

Скриншоты сделаны в InStatScout

В этом эпизоде Керк изначально откатился за Дугласом, затем при передаче назад выдвинулся вперед, имитируя прессинг, но не стал возвращаться назад после перевода направо. В итоге спустя несколько секунд «Зенит» вернул мяч на левый фланг, где Сантос, Мостовой и Клаудиньо оказались почти без опеки (фланговые сыграли 2-в-1 с Живоглядовым, а за Клаудом выбросился Едвай) – Дуглас оформил проникающую передачу на Малкома, но Баринов заблокировал последующий прострел.

В итоге «Зенит» создал несколько моментов благодаря свободе Дугласа: в начале матча опасно пробивал Малком, на 30-й минуте был неплохой навес с добиванием от Малкома, момент с ударом Клаудиньо с правого угла штрафной (Керк не встречал Сантоса, из-за чего бразилец спокойно катил на Клауда) плюс еще несколько эпизодов, когда Керк двигался к защитнику, но затем бросал его, после чего «Зенит» организовывал заход в штрафную или длительное владение.

2. «Локомотив» почти не мешал смещению Клаудиньо/Вендела для розыгрышей – полузащитники легко отрезали Камано, а затем переводили на фланг или отдавали проникающие передачи в середину. Периодически в этом помогал Мостовой – он выманивал в глубину Живоглядова, заставляя оставаться в полупозиции, после чего отдавал на Дугласа (способствовал пофигизм Керка), решал эпизод сам с помощью дриблинга, отыгрывался в середину или был игроком-функцией, стягивающей внимание.

3. «Локо» очень легко сыпался при переводе мяча с одного фланга на другой – «Зенит» без каких-либо проблем делал короткие диагонали правее или левее, чтобы создавать моменты. Хозяева этим пользовались через ширину всей группы атаки. Например, при переходе с левого фланга на правый часто в изоляции оставались Малком или Сутормин. При обратной ситуации так делали Клаудиньо и Дуглас. История усугублялась, когда Миранчук застревал наверху или кто-то из полузащитников не поддерживал структуру.

Например, атака с супермоментом Мостового началась со смещения Андрея в глубину: он выманил на себя Живоглядова, отыгрался с Венделом, а затем забежал Дмитрию за спину. В итоге после передачи от бразильца Андрей сместился в глубину, где увидел ширину от Сутормина: сначала Алексей качественно забежал в полуфланге, после чего отыгрался с Малкомом и открылся в свободную зону – атака закончилась опасным прострелом без помехи от защитников (здесь еще опоздал Изидор).

В других моментах «Зенит» тоже пользовался хрупкой структурой «Локо»: в первом случае вынудил Баринова опуститься в глубину (освободил правую зону, заставив Миранчука сесть правее плюс поддерживал ширину), во втором – Клаудиньо воспользовался пространством и обыграл Карпукаса 1-в-1, а затем первел на свободного Вендела.

Победные голы организовал именно Вендел – оба раза он разобрался еще на своей половине поля (сначала отрезал Куликова тонким пасом на Кассьерру, а затем подобрал мяч и сделал красивую передачу в штрафную).

А во время второй атаки запустил Малкома в прорыв, обыграв Ненахова и Куликова.

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«В первом тайме у «Локо» был хороший момент – после углового убежали в контратаку. Во втором также был хороший момент. То есть по одному голевому моменту они создали, но у нас их было гораздо больше. В первом тайме, к сожалению, не смогли забить, хотя моменты были неплохие. Конечно, первый и второй мяч еще больше раскрыли игру, и у нас стало больше пространства, больше возможностей убегать в быстрые атаки», – анализировал Семак.

«Зенит» создал больше моментов, чем «Локо» до гола Вендела: гости убежали в контратаку, Миранчук и Живоглядов били из неплохих позиций (удар Антона заблокировали, Дмитрий пробил мимо), был топ-шанс на угловом, тогда как петербуржцы чаще угрожали из штрафной (две попытки Малкома, удары Клаудиньо и Мостового в Худякова, непопадание Андрея с линии вратарской, несколько качественных подходов с прострелами Дугласа).

Скорее всего, в данный момент важнее смотреть на организацию игры – было заметно, что идеи Семака (ширина, прессинг, переводы на другой фланг, смещения Мостового в глубину) работали лучше, чем задумки Комппера и Циннбауэра (выносы Худякова и надежда на реализацию).

После матча Циннбауэр рассказал, что история с заменой очень повлияла на команду и счет (в меньшинстве пропустили третий гол), но еще до гола Вендела «Локомотив» играл слишком стерильно и хаотично.

«Зенит» раскрошил «Локомотив» – 5:0. Проблема с заменами, фокус Клаудиньо на 360 градусов, 1+1 Бакаева

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Зенит – Локомотив 5:0 (0:0, 5:0)
Дата проведения
30 июля, 17.30, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 63 Вендел, 2:0 – 75 Клаудиньо, 3:0 – 80 Сергеев, 4:0 – 90, пенальти Бакаев, 5:0 – 90 Сергеев.
ЗенитОдоевский, Сутормин (Круговой, 85), Ловрен, Родригао, Дуглас Сантос, Вендел (Адамов, 85), Барриос, Клаудиньо (Михайлов, 90), Малком, Кассьерра (Сергеев, 80), Мостовой (Бакаев, 80).
ЛокомотивХудяков, Живоглядов (Марадишвили, 83), Едвай, Магкеев, Ненахов (Тикнизян, 83), Баринов, Карпукас (Куликов, 61), Керк (Игнатьев, 73), Миранчук, Изидор, Камано (Раконяц, 74).
Предупреждения:
Камано (44), Тикнизян (83).
Удаление:
Баринов (90).

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Фото: globallookpress.com/Alexander Kulebyakin/Global Look Press

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