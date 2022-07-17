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«Спартак» впечатлил коротким пасом, работал план после удаления, но на флангах обороны – провал

Андрей Семенов Андрей Семенов
Александр Соболев Александр Соболев
Гамид Агаларов Гамид Агаларов
Виктор Мозес Виктор Мозес
Мирослав Богосовац Мирослав Богосовац
Андрей Талалаев Андрей Талалаев
Квинси Промес Квинси Промес
Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
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В Грозном был и содержательный футбол.

Оговорка, без которой мы не можем перейти к сути игры: о судействе в этом тексте не говорим, все спорные решения уже разобраны тут. Здесь решения арбитров – только дополнительная переменная, влияющая на игру.

А в игре как раз было много любопытного.

Гильермо Абсакаль поменял «Спартак» относительно сборов и Суперкубка. В матчах с «Балтикой» (3:2), «Енисеем» (3:0) и «Зенитом» (0:4) команда начинала в ромбовых 4-3-1-2, а после перерыва перестраивалась на 4-3-3 с помощью выхода Антона Зиньковского. Но после неудачной игры в Санкт-Петербурге Абаскаль стартовал в 4-3-3: убрал Михаила Игнатова и Александра Соболева, чтобы выпустить Антона Зиньковского и Шамара Николсона.

Андрей Талалаев использовал линейные 4-4-2: в нападении сыграли Мохамед Конате и Александр Трошечкин (обладал более свободной ролью), а в центре защиты дебютировал Юрий Журавлев (перешел из «Уфы»).

«Спартак» выходил из-под прессинга через короткий пас – помогали переводы на свободного центрального защитника

До удаления Мачея Рыбуса, то есть 40 минут, «Спартак» атаковал чуть острее «Ахмата»:

• 1:1 по явным моментам – топ-шанс Трошечкина после забега Богосоваца с одной стороны и удар Николсона с подачи Зиньковского с другой;

• Николсон и Промес не обработали мячи, хотя были все шансы выйти 1-на-1 с Шелией.

Четко просматривались атакующие идеи Абаскаля.

Первая – выход из-под прессинга через перевод на свободного защитника. «Ахмат» включался в давление, когда «Спартак» доводил мяч на фланг – тогда было проще разобрать ближайшие варианты (включался Трошечкин, ситуативно игравший чуть ниже Конате или ближе к флангу). При таком раскладе «Спартак» мог выбивать, но это было практически бесполезно («Ахмат» разбирал фланги 1-в-1, а сзади часто обладал преимуществом), либо расплачиваться за передержку мяча – это, например, случилось перед удалением Рыбуса, когда Джикия долго не принимал решение по передаче.

Скриншоты сделаны в InStatScout

Чтобы сбрасывать давление, «Спартак» использовал переводы на другой фланг. Например, когда «Ахмат» ориентировался на Чернова и Хлусевича, москвичи стремились к быстрой доставке на левый фланг, либо искали Умярова, чтобы он нашел варианты впереди. 

Лучший розыгрыш «Спартака» – двойное сочетание этих элементов. Сначала гости вышли из-под ловушки благодаря Хлусевичу – Даниил правильно понял, что его разобрали и сыграл через Селихова, чтобы он перевел на Джикию. Во второй фазе эпизода сработал аналогичный алгоритм: Джикия долго не расставался с мячом и отдал его Зобнину под давление, а Роман отбросил назад (был с игроком на спине). Пока Джикия владел мячом, Конате закрыл Умярова, поэтому «Спартак» воспользовался зоной Чернова.

Дальше Хлусевич сыграл через Умярова: Наиль занял отличную позицию, воспользовавшись перестановкой Трошечкина и Конате, а затем увидел движение Денисова – так он нашел Даниила, который в касание вывел Николсона практически 1-на-1.

Похожий розыгрыш привел к другой быстрой атаке «Спартака»: Умяров и Денисов выбрались из-под давления через перевод налево, а Джикия покатил в зону, где «Спартак» численно превосходил «Ахмат».

Вторая идея – намеренное заужение защиты «Ахмата». Было несколько вариаций: Зиньковский смещался в середину, чтобы освободить фланг для Хлусевича, плюс Денисов вбегал в линию нападения, чтобы Антон свободно получал мяч. Голевой момент Николсона – прямое следствие этой идеи, там Денисов сместился вперед, а Джикия классно перевел направо (на видео – с 2:12).

Как итог – в первом тайме «Спартак» интересно атаковал. Очевидно, что наработки пока сырые, но идеи уже срабатывают – «Спартак» создал несколько подходов с игры и гармонично вписал Зиньковского в новой схеме. Антон подавал с фланга и помогал в середине – периодически находился там вместе с Промесом.

«Спартак» снова не справлялся со включениями крайних защитников. Богосовац сыграл в стиле Сантоса

В Суперкубке «Зенит» стабильно наказывал «Спартак» за тактическую смелость: использовал переводы на другой фланг (разбивали ромб) и пользовался промахами при игре 1-в-1. Ключевой недостаток – недостаточно плотное давление на приеме мяча. Зенитовцы успевали обработать мяч и оперативно найти партнера – по сути, «Спартак» банально опаздывал, а затем легко отыгрывался через стенку.

В Грозном история продолжилась: Денисов и Зиньковский встречали Богосоваца уже после приема мяча, из-за чего оказывались в полупозиции. Эпизод с главным шансом «Ахмата» в первом тайме – копия забегов Дугласа. Сначала Мирослав отыграл Зиньковского, затем смело включился в центр и ушел от Умярова, а после воспользовался поддержкой Конате.

В итоге Трошечкин бил с семи метров (в обзоре – 1:20).

Были и другие заходы: Богосовац создал пространство Журавлеву, он классно увидел Трошечкина за спиной Умярова (но отдал плохую передачу), а чуть позже прорвался через полуфланг и заработал штрафной. Косвенно его активность повлияла и на забитый мяч – он заработал еще один штрафной, который привел к голевому стандарту.

Полуфланги – пока одна из главных проблем «Спартака». Но «Ахмат» атаковал не только за счет крайних защитников – несколько раз грозненцы пользовались тем, что у гостей не было готового решения в низком блоке. Например, Швец и Тимофеев спокойно отыгрывали Николсона, после чего Денисову приходилось выбрасываться.

В этот момент его зона заполнялась соперниками и «Спартак» получал сложные ситуации. Например, в этом эпизоде есть доля случайности, но перед этим красно-белые позволили отрезать опорную зону, что помогло хозяевам зайти в штрафную.

После перерыва «Спартак» создавал моменты благодаря Соболеву. Агаларов был полезен, но не реализовал два момента

Удаление Рыбуса запустило несколько перестановок: «Спартак» трансформировался в 4-4-1, где Денисов – правый защитник, Хлусевич – левый, а Соболев вышел вместо Николсона. «Спартак» перешел на упрощенный футбол – и тактика неплохо работала

• единоборства Соболева в целом позволяли выходить на чужую половину;

• Александр топово скинул на Промеса в штрафной, но Квинси не попал из убойной позиции;

• Промес оформил классную подачу в штрафную, которую чуть не замкнули Соболев и Зиньковский: Александр не дотянулся до мяча, а Антона опередил защитник, но чуть не срезал мяч в ворота.

Через 10 минут после перерыва Талалаев выпустил Гамида Агаларова – и он смотрелся очень опасно. С одной стороны, упустил несколько моментов, а с другой – правильно открывался под передачи и полезно подыгрывал. Например, оба голевых момента – результат хороших открываний. В первом случае он выдержал линию офсайда и оказался между Черновым и Джикией, а во втором – опередил Хлусевича.

Еще два момента «Ахмата» – тоже работа Гамида. Сначала он выманил на себя Чернова и сыграл на опережение – это заставило Никиту покинуть позицию и разрушило структуру обороны (защитник остался вне вратарской, Мартинс среагировал с опозданием). А в конце матча он до конца доиграл эпизод, вынудив Чернова помешать Селихову – мяч прилетел на ногу Богосовацу, но тот не попал в пустые ворота.

На итоговый результат повлиял Виктор Мозес, который пропустил часть предсезонной подготовки.

«Рад, что благодаря индивидуальным качествам Мозеса мы смогли забить. Мы выпустили его справа в нападении на высокую позицию, потому что «Ахмат», имея численное преимущество, использовал длинные диагональные забросы на крайнего защитника, который поднимался высоко. Таким образом, в случае подбора в нашу пользу мы могли быстро начинать атаки за спиной у левого защитника «Ахмата». У Мозеса там было пространство. Мы пожертвовали в какой-то степени Промесом, Мартинсом и Литвиновым в этом отношении, но план был такой», – объяснил замену Абаскаль.

В итоге первый момент Мозес расчертил сам: подобрал мяч, обыграл четверых, но попал прямо в Шелию. А через пару минут положил гениальный гол: обработал мяч грудью и эффектно пробил с левой ноги (6:26).

***

Несмотря на скандальную повестку, матч получился очень содержательным. «Ахмат» и «Спартак» создавали моменты, а тренеры подготовили любопытное: хозяева использовали рывки Богосоваца, а гости коротко разыгрывали, создавали ширину и перешли на новую схему.

Нельзя сказать, что переход «Спартака» на 4-3-3 – успех, но ход точно перспективный: у москвичей была интересная структура на мяче, они вписали Промеса и Зиньковского, а после удаления перешли на эффективный план «б».

Скандал в матче «Спартака» и «Ахмата». Три решения Безбородова, которые разозлили красно-белых 🤬

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Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander

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