«Спартак» впечатлил коротким пасом, работал план после удаления, но на флангах обороны – провал

В Грозном был и содержательный футбол.

Оговорка, без которой мы не можем перейти к сути игры: о судействе в этом тексте не говорим, все спорные решения уже разобраны тут. Здесь решения арбитров – только дополнительная переменная, влияющая на игру.

А в игре как раз было много любопытного.

Гильермо Абсакаль поменял «Спартак» относительно сборов и Суперкубка. В матчах с «Балтикой» (3:2), «Енисеем» (3:0) и «Зенитом» (0:4) команда начинала в ромбовых 4-3-1-2, а после перерыва перестраивалась на 4-3-3 с помощью выхода Антона Зиньковского. Но после неудачной игры в Санкт-Петербурге Абаскаль стартовал в 4-3-3: убрал Михаила Игнатова и Александра Соболева, чтобы выпустить Антона Зиньковского и Шамара Николсона.

Андрей Талалаев использовал линейные 4-4-2: в нападении сыграли Мохамед Конате и Александр Трошечкин (обладал более свободной ролью), а в центре защиты дебютировал Юрий Журавлев (перешел из «Уфы»).

«Спартак» выходил из-под прессинга через короткий пас – помогали переводы на свободного центрального защитника

До удаления Мачея Рыбуса, то есть 40 минут, «Спартак» атаковал чуть острее «Ахмата»:

• 1:1 по явным моментам – топ-шанс Трошечкина после забега Богосоваца с одной стороны и удар Николсона с подачи Зиньковского с другой;

• Николсон и Промес не обработали мячи, хотя были все шансы выйти 1-на-1 с Шелией.

Четко просматривались атакующие идеи Абаскаля.

Первая – выход из-под прессинга через перевод на свободного защитника. «Ахмат» включался в давление, когда «Спартак» доводил мяч на фланг – тогда было проще разобрать ближайшие варианты (включался Трошечкин, ситуативно игравший чуть ниже Конате или ближе к флангу). При таком раскладе «Спартак» мог выбивать, но это было практически бесполезно («Ахмат» разбирал фланги 1-в-1, а сзади часто обладал преимуществом), либо расплачиваться за передержку мяча – это, например, случилось перед удалением Рыбуса, когда Джикия долго не принимал решение по передаче.

Скриншоты сделаны в InStatScout

Чтобы сбрасывать давление, «Спартак» использовал переводы на другой фланг. Например, когда «Ахмат» ориентировался на Чернова и Хлусевича, москвичи стремились к быстрой доставке на левый фланг, либо искали Умярова, чтобы он нашел варианты впереди.

Лучший розыгрыш «Спартака» – двойное сочетание этих элементов. Сначала гости вышли из-под ловушки благодаря Хлусевичу – Даниил правильно понял, что его разобрали и сыграл через Селихова, чтобы он перевел на Джикию. Во второй фазе эпизода сработал аналогичный алгоритм: Джикия долго не расставался с мячом и отдал его Зобнину под давление, а Роман отбросил назад (был с игроком на спине). Пока Джикия владел мячом, Конате закрыл Умярова, поэтому «Спартак» воспользовался зоной Чернова.

Дальше Хлусевич сыграл через Умярова: Наиль занял отличную позицию, воспользовавшись перестановкой Трошечкина и Конате, а затем увидел движение Денисова – так он нашел Даниила, который в касание вывел Николсона практически 1-на-1.

Похожий розыгрыш привел к другой быстрой атаке «Спартака»: Умяров и Денисов выбрались из-под давления через перевод налево, а Джикия покатил в зону, где «Спартак» численно превосходил «Ахмат».

Вторая идея – намеренное заужение защиты «Ахмата». Было несколько вариаций: Зиньковский смещался в середину, чтобы освободить фланг для Хлусевича, плюс Денисов вбегал в линию нападения, чтобы Антон свободно получал мяч. Голевой момент Николсона – прямое следствие этой идеи, там Денисов сместился вперед, а Джикия классно перевел направо (на видео – с 2:12).

Как итог – в первом тайме «Спартак» интересно атаковал. Очевидно, что наработки пока сырые, но идеи уже срабатывают – «Спартак» создал несколько подходов с игры и гармонично вписал Зиньковского в новой схеме. Антон подавал с фланга и помогал в середине – периодически находился там вместе с Промесом.

«Спартак» снова не справлялся со включениями крайних защитников. Богосовац сыграл в стиле Сантоса

В Суперкубке «Зенит» стабильно наказывал «Спартак» за тактическую смелость: использовал переводы на другой фланг (разбивали ромб) и пользовался промахами при игре 1-в-1. Ключевой недостаток – недостаточно плотное давление на приеме мяча. Зенитовцы успевали обработать мяч и оперативно найти партнера – по сути, «Спартак» банально опаздывал, а затем легко отыгрывался через стенку.

В Грозном история продолжилась: Денисов и Зиньковский встречали Богосоваца уже после приема мяча, из-за чего оказывались в полупозиции. Эпизод с главным шансом «Ахмата» в первом тайме – копия забегов Дугласа. Сначала Мирослав отыграл Зиньковского, затем смело включился в центр и ушел от Умярова, а после воспользовался поддержкой Конате.

В итоге Трошечкин бил с семи метров (в обзоре – 1:20).

Были и другие заходы: Богосовац создал пространство Журавлеву, он классно увидел Трошечкина за спиной Умярова (но отдал плохую передачу), а чуть позже прорвался через полуфланг и заработал штрафной. Косвенно его активность повлияла и на забитый мяч – он заработал еще один штрафной, который привел к голевому стандарту.

Полуфланги – пока одна из главных проблем «Спартака» . Но «Ахмат» атаковал не только за счет крайних защитников – несколько раз грозненцы пользовались тем, что у гостей не было готового решения в низком блоке. Например, Швец и Тимофеев спокойно отыгрывали Николсона, после чего Денисову приходилось выбрасываться.

В этот момент его зона заполнялась соперниками и «Спартак» получал сложные ситуации. Например, в этом эпизоде есть доля случайности, но перед этим красно-белые позволили отрезать опорную зону, что помогло хозяевам зайти в штрафную.

После перерыва «Спартак» создавал моменты благодаря Соболеву. Агаларов был полезен, но не реализовал два момента

Удаление Рыбуса запустило несколько перестановок: «Спартак» трансформировался в 4-4-1, где Денисов – правый защитник, Хлусевич – левый, а Соболев вышел вместо Николсона. «Спартак» перешел на упрощенный футбол – и тактика неплохо работала :

• единоборства Соболева в целом позволяли выходить на чужую половину;

• Александр топово скинул на Промеса в штрафной, но Квинси не попал из убойной позиции;

• Промес оформил классную подачу в штрафную, которую чуть не замкнули Соболев и Зиньковский: Александр не дотянулся до мяча, а Антона опередил защитник, но чуть не срезал мяч в ворота.

Через 10 минут после перерыва Талалаев выпустил Гамида Агаларова – и он смотрелся очень опасно . С одной стороны, упустил несколько моментов, а с другой – правильно открывался под передачи и полезно подыгрывал. Например, оба голевых момента – результат хороших открываний. В первом случае он выдержал линию офсайда и оказался между Черновым и Джикией, а во втором – опередил Хлусевича.

Еще два момента «Ахмата» – тоже работа Гамида. Сначала он выманил на себя Чернова и сыграл на опережение – это заставило Никиту покинуть позицию и разрушило структуру обороны (защитник остался вне вратарской, Мартинс среагировал с опозданием). А в конце матча он до конца доиграл эпизод, вынудив Чернова помешать Селихову – мяч прилетел на ногу Богосовацу, но тот не попал в пустые ворота.

На итоговый результат повлиял Виктор Мозес, который пропустил часть предсезонной подготовки.

«Рад, что благодаря индивидуальным качествам Мозеса мы смогли забить. Мы выпустили его справа в нападении на высокую позицию, потому что «Ахмат», имея численное преимущество, использовал длинные диагональные забросы на крайнего защитника, который поднимался высоко. Таким образом, в случае подбора в нашу пользу мы могли быстро начинать атаки за спиной у левого защитника «Ахмата». У Мозеса там было пространство. Мы пожертвовали в какой-то степени Промесом, Мартинсом и Литвиновым в этом отношении, но план был такой», – объяснил замену Абаскаль.

В итоге первый момент Мозес расчертил сам: подобрал мяч, обыграл четверых, но попал прямо в Шелию. А через пару минут положил гениальный гол: обработал мяч грудью и эффектно пробил с левой ноги (6:26).

***

Несмотря на скандальную повестку, матч получился очень содержательным. «Ахмат» и «Спартак» создавали моменты, а тренеры подготовили любопытное: хозяева использовали рывки Богосоваца, а гости коротко разыгрывали, создавали ширину и перешли на новую схему.

Нельзя сказать, что переход «Спартака» на 4-3-3 – успех, но ход точно перспективный : у москвичей была интересная структура на мяче, они вписали Промеса и Зиньковского, а после удаления перешли на эффективный план «б».

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Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander