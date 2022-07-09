Абаскаль выстраивает спартаковский ромб: перешел на 4-3-1-2, экспериментирует с Промесом и ищет позицию для Зиньковского

Присматриваемся к атакующим чертам.

В это межсезонье в «Спартаке» произошло несколько изменений:

• Гильерме Абаскаль сменил Паоло Ваноли;

• Зелимхан Бакаев перешел в «Зенит»;

• Виктор Мозес не планировал возвращаться в Москву, но несколько дней назад все же вернулся к тренировкам;

• Илья Жигулев приехал на просмотр, а Антон Зиньковский подписал контракт с москвичами и уже ассистировал Александру Соболеву.

«Спартак» провел несколько товарищеских матчей: сначала сыграл 2:2 с «Аланией» (Промес оформил дубль, игра проходила в закрытом режиме), а затем победил «Балтику» (3:2) и «Енисей» (3:0).

Что уже изменил Гильермо Абаскаль?

«Спартак» начинал атаки через Умярова и создавал моменты через ширину от крайних защитников

«Барселона» многое дала мне лично, взрастила меня и как игрока, и как человека. Философия «Барселоны» – это доминирующий футбол. Нужно доминировать на поле и не позволять доминировать сопернику. Это философия клуба. У меня она немножко отличается, тем не менее главная идея все равно проходит: доминировать на поле, владеть мячом больше соперника и побеждать таким образом», – объяснял Абаскаль.

В первых матчах прослеживалась ставка на доминирование: «Спартак» чаще соперников бил по воротам и больше владел мячом. Несмотря на уровень соперников, уже заметна разница в установках – например, зимой при Паоло Ваноли «Спартак» не настаивал на владении против «Слована» (2:2) и «Риги» (0:0), а по ходу сезона отдавал мяч даже «Уралу» (37%) и «Енисею» (44%). Назначение Абаскаля – шаг к глобальному изменению философии, если в «Спартаке» вновь ничего не поменяется.

Во-первых, Абаскаль выстраивает спартаковский ромб через 4-3-1-2. Во-вторых, в таком формате возрастает роль полузащитников: Умяров – уже ключевая фигура, помогающая разыгрывать от ворот (создает тройку защитников или играет спиной к воротам – может играть коротко и запускает длинные), Зобнин – убегающая восьмерка (много рывков по флангам), Игнатов помогает в середине и по функциям близок к десятке. В-третьих, Абаскаль допускает свободное перемещение Промеса – на сборах он выходил вторым форвардом, имея право на движение в глубину (еще эффектно опускался Соболев).

Среди интересных деталей – роли крайних защитников при начале атак и прессинге. Рыбус и Рассказов/Хлусевич/Литвинов поднимались максимально высоко (практически на одну линию с нападающими – часто происходило при создании тройки от Умярова), поддерживали ширину и комбинировали с восьмерками (Рыбус подключал забегающего Зобнина). Другой механизм под взаимодействие – страховка защитников от Зобнина и Денисова при высоком прессинге (напоминает алгоритмы из 4-3-3).

Ниже – классный пример взаимодействия восьмерок и крайних защитников: Умяров качественно нашел Рыбуса в широкой позиции, после чего Мачей подключил Зобнина.

Широкие фланги – одна из главных фишек, за которой будет интересно следить в Суперкубке. Полузащитники и Промес заполняли середину (это сужало оборону соперников), а крайние защитники «Спартака» открывались на флангах. Против команд уровня ФНЛ удавалось манипулировать пространством: они переводили с фланга на фланг или врывались в свободные зоны. Например, в этом эпизоде «Спартак» дважды сменил края благодаря Умярову и Денисову.

Другой интересный ход – свободная роль Промеса и Соболева. Квинси регулярно смещался в глубину и уходил на фланги, Александр – чуть реже, но его движение оказалось результативным. Соболев остался на фланге после стандарта, но еще при Тедеско он доказал, что может подыгрывать в глубине. Плюс другой эпизод был против «Балтики», когда он отыгрался с Промесом – и это было в классической атаке, а не ситуативно после углового.

Абаскаль менял схему ради Зиньковского: Антон выходил в 4-3-3 и уже оформил голевую передачу

«Схема будет гибкая. Единственное, что я могу сказать: это будет интенсивный, агрессивный футбол, мы будем навязывать свою игру сопернику, – прогнозировал Абаскаль.

Против «Балтики» (3:2) и «Енисея» (3:0) «Спартак» начинал в 4-3-1-2, но после первого тайма перестраивался. Возможно, в переменах крылось несколько причин. Во-первых, Абаскаль стремился наработать несколько схем (совпадает с тезисом о гибкости) и попробовать разные роли (например, Промес – единственный центральный нападающий, а Хлусевич – вингер). Во-вторых, необходимо вписать Зиньковского – ему удобнее на фланге, поэтому маловероятно, что «Спартак» наиграет его восьмеркой.

Во втором тайме с «Балтикой» Абаскаль перестроился на 4-3-3, где Промес стал центральным нападающим, а Зиньковский и Хлусевич – вингерами. Перемены повлияли на розыгрыш мяча: Квинси уже не опускался в середину, Игнатова не было на позиции десятки, поэтому «Спартак» хуже разыгрывал от ворот – больше длинных передач и забросов за спину.

Зиньковский попал в новые условия. В «Крыльях» он чаще поддерживал ширину, а крайний защитник Горшков часто врывался через полуфланги, но в «Спартаке» пришлось сыграть иначе: Антон подыгрывал восьмеркам (эпизодически получалось неплохо) плюс часто открывался рядом с Промесом. Несмотря на новые условия, он отдал несколько проникающих передач, успешно стартовал за спину и сделал пас под удар.

В игре с «Енисеем» Зиньковский снова вышел на второй тайм. Абаскаль искал баланс и пошел на необычный ход: при прессинге Зиньковский накрывал разыгрывающих вместе с Промесом и Соболевым (напоминало 4-3-3), а при длительной обороне опускался на одну линию с полузащитниками (ближе к линейным 4-4-2). Однако это не влияло на атакующие обязанности: Зиньковский также заходил в середину, хотя периодически смещался к боковой линии. Антон создал главные моменты через полуфланг: сначала получил мяч в широкой позиции, затем запустил Рыбуса в штрафную, а через 20 секунд идеально разрезал оборону пасом на Соболева.

В середине второго тайма Абаскаль перешел на полноценные 4-3-3 (Промес снова остался центрфорвардом), но поменял Хлусевича и Зиньковского местами – Антон ушел направо и поучаствовал в моменте Промеса, когда качественно покатил на Пруцева.

Зиньковский качественно дебютировал – он уже ассистировал Соболеву и неплохо смотрелся в каждой игре. Пока есть сомнения по стартовой позиции в ромбе – против «Балтики» и «Енисея» его не пробовали восьмеркой, десяткой или центральным нападающим, но в 4-3-3 он показал себя в новой роли, когда пришлось заходить в середину (в «Крыльях» тоже так делал, но в Самаре было больше игры по ширине поля).

***

«Конечно же поставить тот футбол, который мы хотим, за такое короткое время не получится. Было бы странно, если бы я сказал, что мы уже полностью выполнили все, что хотели. Мы сейчас на первом этапе, провели определенную работу в Тарасовке, работали над физикой и тактикой. Предстоящий матч будет важнейшим шагом, который нам даст ответ на вопрос о том, где мы находимся», – анализировал Абаскаль перед Суперкубком.

В итоге перед «Зенитом» появилось несколько вопросов.

Первый – кто сыграет крайним защитником. За два открытых матчах Абаскаль попробовал Хлусевича, Рассказова и Литвинова, а Мозес точно не сыграют (также игру пропустят Урунов и Мартинс).

Второй – схема «Спартака». Абаскаль засвестил 4-3-1-2 и 4-3-3, основной состав активно работал в ромбе, тогда как под 4-3-3 начинались регулярные замены и пробовались точечные роли (Промес – центральный нападающий, Зиньковский – правый вингер).

Возможно, на Абаскаля повлияет матч «Зенита» против «Сочи» – тогда Вадим Гаранин использовал ромб и короткий выход из обороны в атаку, а петербуржцам было сложно (идеи «Сочи» и «Спартака» отличаются, но их объединяет выход через короткий пас).

Кажется, «Спартак» может приятно удивить.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков; globallookpress.com/Stupnikov Alexander