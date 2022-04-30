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Чего не хватило «Динамо» в чемпионской гонке?

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Разбор Ильи Васильева.

Любой разговор на тему «Ожидания – Реальность» для «Динамо» – боль. 

Первая часть сезона подарила мысль, что московская команда готова к чемпионской гонке. 

Сандро Шварц провел крепкий отрезок против топ-клубов: на классе разобрались с ЦСКА (2:1, вернулись после неприятного начала, после перерыва доработали прессинг и игру в центре поля), смотрелись гораздо сильнее «Локо» Николича (1:1, во втором тайме допустили всего 1 удар и создали несколько моментов), удержали победу в Сочи (1:0) и вырвали три очка против «Краснодара» (1:0).

Впечатление не ослабили даже игры против «Зенита», в которых было набрано только одно очко. «Динамо» приехало в Санкт-Петербург с атакующей ментальностью (счет страшный – 1:4, но в реальности сквозила возможность переломить матч), а в Москве воспользовалось проблемами команды Семака (1:1, контекст матча – травмы Вендела и Малкома плюс собственные доработанные фланговые механизмы при атаках).

И последнее – воля. «Динамо» вырвало победу в Уфе (хозяева превратили 0:2 в 2:2, но Шиманьски затащил) и вернулось после 1:2 в Казани (3:2). С другой стороны, команда Шварца несколько раз довольно глупо потеряла очки: пропустила в конце от «Нижнего Новгорода» (1:2) и не добила «Спартак» при счете 2:0 (2:2).

Зимой «Динамо» отказалось от масштабной трансферной кампании: вернулся Федор Смолов, плюс ждали восстановления Диего Лаксальта. Все по стратегии Сандро Шварца – тренер подчеркивал, что для повышения конкуренции вовсе не обязательно, чтобы новички сильно превосходили имеющихся игроков.

Весной динамовцы сохранили неплохой график набора очков: занимали 3-е место перед 27-м туром («Зенит» – 20, ЦСКА – 17, «Динамо» – 16) при ожидаемых 19,24. Вот только игра уже не выглядела настолько эффектно и убедительно, как в первой половине сезона – «Динамо» не сверкало в топ-матчах и испытывало проблемы в некоторых играх против аутсайдеров.

Что весной повлияло на «Динамо»?

1. Месяц назад Sports.ru разбирал игровые проблемы москвичей – в первых четырех турах после возобновления «Динамо» провело только один хороший матч. 

Команда Шварца разгромила «Арсенал» (4:1), но перед этим подарила свободу Зелимхану Бакаеву и Квинси Промесу при розыгрышах от ворот и контратаках (0:2 от «Спартака»), ничего не придумала против прессинга «Ростова» (1:1). Разгром «Химок» получился с оговорками. Несмотря на шикарную разницу в xG (1,77-0,3), «Динамо» в первые полчаса не знало, что делать с мячом – моменты пришли после индивидуального мастерства Смолова и стандарта, а игра заскулила после удаления Филипа Дагерстоля (матч заканчивали 10 на 9).

Во второй половине весеннего отрезка ситуация улучшилась: несмотря на ошибочный пенальти, «Динамо» классно переигрывало «Краснодар» (1:0) плюс провело сильный матч в атаке против «Ахмата» (2:0, 2,8 xG – лучший результат весны). 

Ключевая игра – дерби с ЦСКА (0:1). Василий Березуцкий связал 4-3-3 Шварца с помощью 4-2-3-1 – «Динамо» не создало ни одного голевого момента до перестроения на 3-5-2, как итог – важнейшая игра стала одной из худших весной в атакующем плане (1 xG, меньше было только против «Спартака» – 0,8 xG).

2. Во время зимнего перерыва «Динамо» не улучшило прессинг. Неудачное давление в решающих матчах повлияло на турнирное положение. 

Постепенно соперники подстраиваются под давление «Динамо»: некоторые растягивали команду переводами с фланга на фланг и упрощали выход вперед с помощью забросов, где Евгеньев и Сазонов действовали слабее Ордеца (у Ивана – 78% выигранных единоборств в обороне, у Романа и Сабы – 65% и 64%).

Защитники «Спартака» и Селихов перебивали давление атакующей тройки (2:0). Неудачи первого раунда обороны умножались на свободу Бакаева и Промеса – они разрывали Моро (первый гол). Николсон выиграл катастрофически мало борьбы, но индивидуальная ошибка Сазонова все равно привела ко второму забитому мячу.

«Ростов» забил в результате цепочки ошибок (1:1): неравномерное давление, Шиманьски не вовремя бросился в прессинг, итог – Сильянов легко рванул в свободную зону.

Пропущенный гол от Эджуке – дважды неудачное давление. Сначала никто не помешал Бийолу забросить вперед, затем «Динамо» проиграло подбор и позволило Щенникову свободно принять мяч и отдать передачу на свободного Карраскаля. Полупозиция застала врасплох вообще всех: полузащитники сгруппировались в зоне подбора, а защитники – в правой половине поля с огромным разрывом от Ласкальта.

Еще один голевой момент – иллюстрация задумки Березуцкого. Фомин разрывался между Гбаменом и Марио (обычно в таких случаях восьмерка прессингует крайнего защитника) – так Фернандес получил мяч без давления, игроки ЦСКА отыграли Даниила и перевели мяч налево, где в изоляции был Карраскаль.

 

Против слабых соперников прессинг тоже не всегда работал идеально: «Арсенал» едва не перевернул матч (гол + хорошо разыгранный отмененный гол в первом тайме), «Химки» эффективно давили в зону Евгеньева (Ламкель Зе несколько раз прошел защитника) и несколько раз ловили на разворотах. 

3. Трансфер Смолова не добавил качества – «Динамо» не хватило гибкости и разнообразия впереди (особенно при атаках через середину), а также нацеленности на ворота во время фланговых атак (Тюкавин лучше открывается в штрафной, тогда как Смолов не всегда до нее добегает после рывков в глубину).

По сути, единственный план Б Шварца – переход на 4-4-2 и увеличение активности крайних защитников (вингеры освобождали фланг и отдавали передачи на ход). С одной стороны, это классное решение. Прострелы и навесы от крайних защитников и вингеров принесли «Динамо» 16 очков в сезоне (учитывались только голы, которые приводили к победе или спасали от поражения, 13 из них – в первой половине сезона). Например, победа над «Нижним Новгородом» – результат такой активности перед самым финальным свистком (Гоцук срезал в свои ворота после прострела Варелы).

С другой стороны, «Динамо» весной трижды пропускало первым и отыгралось только с помощью пенальти (матч против «Ростова»). После пропущенных голов команда с трудом взламывала соперников: «Динамо» играло второй тайм против «Спартака» вдесятером, единственный голевой момент без учета пенальти против «Ростова» – индивидуальное мастерство Захаряна (обыграл троих после аута). 

Но в игре против ЦСКА Шварц все же сделал неожиданный ход: «Изначально мы играли по схеме 4-3-3, потом решили выпустить Тюкавина и Грулева и перешли на игру в три центральных защитника и два центрфорварда». Игра действительно обострилась, но все равно была сумбурной – цельных идей не хватало, удары получались в основном после стандартов.

Есть еще пара факторов, почему весной «Динамо» выглядело не так убедительно.

Во-первых, уход Ивана Ордеца снизил качество борьбы. Евгеньев чаще ошибался и выигрывал меньше единоборств в обороне, а единственная помарка Сазонова подарила голевую атаку Промеса. Потеря важного центрального защитника явно ослабила согласованность при высоком давлении.

Во-вторых, «Динамо» весной реже пользовалось осенними козырями. Всего один гол после стандартов (осенью – 7), снизилась доля голов после высоких отборов (0,33 за игру в первой части РПЛ, 0,22 – весной), стало меньше качественных атак с флангов (всего один гол после прямого прострела).

Поэтому поражение в чемпионской гонке – логично.

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Григорий Соколов, Владимир Федоренко

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