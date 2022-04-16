Круговой – самый опасный крайний защитник РПЛ. И лучший русский на позиции: смело обыгрывает, классно смещается в центр

Прогресс зенитовца впечатляет.

В 2022-м Данил Круговой наконец заиграл в основном составе «Зенита». За весенний отрезок он почти догнал свои минуты прошлого сезона и, вероятно, скоро превзойдет предыдущие.

Сейчас он на третьем месте в «Зените» по времени на поле (в первой половине сезона меньше сыграли только Кирилл Кравцов, травмированный Магомед Оздоев и Даниил Кузнецов), набрал 2+1 по «гол+пас» (у Малкома и Юри Алберто – 3+0) и лидирует в команде по успешным обводкам (15).

Стилистические отличия Кругового от Сантоса: Данил нацелен на завершение и дриблинг, чаще играет через фланг

На зимних сборах Круговой стал лучшим ассистентом «Зенита» (5), но Дуглас Сантос все равно считался основным левым защитником – он стартовал против «Бетиса». Но разные обстоятельства этой серии перевернули сезон Данила: сначала Круговой вышел на замену в Лиге Европы (2:3), затем закрепился в основе из-за перевода Сантоса в центр защиты – теперь он безальтернативный вариант слева, если Дуглас остается в середине.

Сантос – самое оптимальное решение для левого фланга. Он сильный глубинный диспетчер, качественно отрабатывает сзади. Круговой – защитник иного плана: открывается около чужой штрафной, использует классный рывок и эффективный дриблинг. Он крепкий и взрывной – поэтому его тяжело остановить.

Матч со «Спартаком» – пример того, как Сергей Семак воспринимает своих игроков. Он выставил 3-4-3 с Дугласом в роли левого латераля. Планировалось, что Сантос будет подниматься в опорную зону при владении, чтобы освобождать пространство для Ярослава Ракицкого. Эффект работал и для Вендела – он смещался в финальную треть, потому что у Дугласа отличная передача (на «Мальме» были похожие установки).

Но в начале матча бразилец получил повреждение. Вместо него появился Круговой. Семак поменял план под его характеристики: Данил играл на левом фланге (не уходил в середину при позиционных атаках), забегал за спину и комбинировал с Клаудиньо и Венделом.

Ниже – сравнение вовлеченности Кругового и Сантоса. Данил гораздо чаще играл по флангу и лишь ситуативно смещался в центр, когда использовал диагональный дриблинг или освобождал пространство для партнера – а Сантос заходил в полуфланг и помогал около своих ворот. Основное различие – в целях: Данил врывался за спины, обыгрывал и навешивал, а Сантос еще влиял на игру из глубины, особенно после ухода Ярослава Ракицкого.

Данные и графика – xGLab

Вот подтверждение того, что Круговой нацелен на предголевые действия (xA90, A90, xG90, Sh90), а Дуглас больше участвовал в развитии атак на своей половине (xGChain90, xGBuildup – учитывались только матчи на позиции левого защитника/латераля): Данил чаще бил, отдавал голевые, но реже участвовал в контроле и удержании мяча.

Данные и графика – Understat

Весной Круговой – 3-й дриблер РПЛ. Еще он хорошо открывается за спины и смещается в центр на дриблинге

Круговой очень вовлечен в игру «Зенита». Сейчас он входит в топ-5 чемпионата России по передачам с игры, продвижению в финальную треть (пасы и забегания) и передачам в штрафную.

Круговой – один из самых опасных защитников РПЛ : он в лидерах по ожидаемой опасности (уступает только Марио Фернандесу) и лучший по вкладу в атаки с учетом ударов и передач.

Недавно Дуглас Сантос рассказал об атакующей ментальности Кругового: « Кто из зенитовских россиян играет наиболее «по-бразильски»? Думаю, Круговой. Его стиль больше всего похож на наш : атакующий крайний защитник, который любит обострять игру, хорошо бьет из-за штрафной, раздает голевые и забивает сам».

После возобновления РПЛ Данил на третьем месте по успешным обводкам (опережает Малкома и Клаудиньо). Успешность его дриблинга прослеживается на дистанции: например, Круговой в первой части сезона уступал только Малкому по созданным голевым моментам после рывков в пересчете на 90 минут (учитывались только игроки «Зенита»).

Ниже – карта успешных обводок Кругового. Он активно обыгрывал в финальной трети и штрафной, врываясь за спины или комбинируя с бразильцами. Еще Круговой часто открывался в широкой позиции: команда атаковала через середину или правый фланг, а он ориентировался на свободное пространство.

При более удачной реализации он набрал бы гораздо больше очков: в Грозном (2:0) он легко убрал Семенова (Шелия отбил), а против «Уфы» (2:0) прошел в лицевую и прострелил на свободного Алберто.

Данные и графика – InStat

Несмотря на фланговый ориентир, Круговой – разнообразный игрок. Например, он легко менял направления дриблинга, переключаясь на диагональное движение . Смещение в центр – важная фишка его обводок. Он быстро взрывается и хорошо укрывает мяч корпусом.

Самый запоминающийся пример – забег против «Ювентуса» (0:1), когда Данил заработал опасный штрафной после смещения в середину. Похожий эпизод был в домашнем матче с «Бетисом»: Круговой обыгрался с Дзюбой и забежал через середину (5:51 в обзоре).

В таких эпизодах он нацелен на пас вперед или улучшение позиции для удара. Например, в игре против «Ахмата» Круговой увидел пространство в штрафной: сместился в середину и отыгрался с Оздоевым, но в последний момент его накрыли.

А в домашнем матче с «Уфой» среагировал на фланговое движение Вендела: забежал в середину, обыграл Руслана Фищенко и пробил из-за штрафной в нижний угол.

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Сейчас Круговой – лучший крайний защитник с российским паспортом . Всегда было видно, что он очень хорош в атакующих действиях, поэтому весенний прогресс не должен удивлять. Данил входит в топ-10 РПЛ по продвижению и ожидаемой опасности передач.

Пока есть впечатление, что у него проблемы с навесами:подачи не так опасны в сравнении с прострелами и рывками в штрафную через середину. А еще стоит прибавить в надежности сзади, чтобы конкурировать с Дугласом, когда он вернется на левый фланг.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Гальперин