Хвича – ярчайший дриблер РПЛ последних лет, но его обводки были не очень эффективны

Илья Васильев провожает грузина в Батуми.

Хвича Кварацхелия покинул «Рубин», но пока так и не оказался в топ-лиге – ближайшие месяцы он проведет в батумском «Динамо».

Возможно, мы больше не увидим Хвичу в РПЛ. Как грузинский полузащитник провел три года в России?

Семин видел в Хвиче замену Алексею Миранчука, но «Локо» не выкупил Квару

В середине февраля 2019-го 1 «Локомотив» объявил о полугодовой аренде 18-летнего Хвичи. «Семин был лично заинтересован в этом переходе. Он просматривал Хвичу, его скауты следили за ним во время матчей», – рассказывал отец игрока.

Семина впечатлила смелость Хвичи: «Он обладает обводкой, которой нет ни у одного игрока нашей лиги». Палыч почти сразу поверил в Хвичу: дал по тайму против «Динамо» (0:0), «Зенита» (1:1) и «Ростова» в Кубке (2:2). Грузин впечатлил игрой вперед и обострением. Хвича выходил на важнейшие отрезки, когда «Локо» боролся за титул и выход в Лигу чемпионов: появился при 0:1 в Туле (поражение сделало «Зенит» чемпионом) и вышел на замену в первом тайме последнего тура при 0:0 (для второго места устраивала только победа).

Весной 2019-го Кварацхелия забил только «Рубину», который доигрывал в меньшинстве (вышел при счете 3:0), но Семин все равно настаивал на выкупе. У «Локо» даже было приоритетное право на него, но в итоге Квара оказался в Казани. Семин долго не прощал руководству «Локо» потерю Хвичи: даже плакал, когда Квара ушел, видя в нем дешевую и адаптированную замену Алексею Миранчуку.

Руководство «Локо» считало, что игрок уехал в Казань из-за манипуляций окружения.«Если называть вещи своими именами – его увезли агенты. Лига чемпионов, доброжелательный тренер, отличные отношения внутри, опека Кверквелии. Бери – и становись суперзвездой. Очень жалко, что он ушел», – рассказывал тогдашний гендир клуба Василий Кикнадзе.

Хвича смотрел на ситуацию иначе – предложенные условия не защищали его будущее, а «Рубин» сразу дал контракт на 5 лет: «После рестарта чемпионата «Локомотив» предложил мне контракт по схеме «1+3», но такое предложение меня не устраивало. Я мог бы получить травму, и клуб имел бы право не продлевать со мной контракт еще на три года. То есть я бы остался с травмой и без клуба. В «Рубине» зарплата будет намного меньше, но они дополнительно оплатят расходы на транспорт и квартиру для проживания».

Хвича – отличный дриблер, но яркость отвлекала от реальной эффективности – он не создавал больше, чем остальные

Хвича попал в атакующий «Рубин» Романа Шаронова, который быстро раскусили и отправили в борьбу за выживание. Грузинский полузащитник ярко дебютировал: классно забил «Локомотиву» после выхода на замену, но следующие голевые действия пришлось ждать до ноября (его гол и ассист спасли от поражений в Грозном и Сочи).

Причина долгого простоя – отсутствие стабильного места в составе. Во время осенне-зимнего кризиса Роман Шаронов попробовал восемь разных сочетаний на флангах за тринадцать игр (в первых шести матчах пары ни разу не стартовали дважды подряд). Хвича не так часто попадал в основу, но после назначения Леонида Слуцкого уже ни разу не выпадал из старта (пропустил только один матч из-за дисквалификации).

Даже в первом полноценном сезоне Хвичи в РПЛ было заметно, что индивидуальная яркость не всегда означала эффективность и стабильность.

В дриблинге Хвича очень силен: сезон-2019/20 закончил первым по количеству обыгрышей и вторым по обводкам в чужой штрафной, шел в лидерах по созданному xG+xA (сумма качества ударов и передач под удар) после обводок.

Но есть и другая статистика. После дриблинга Хвича (движение на 5+ метров с последующим действием) организовал всего 8 голевых моментов (41-е место в РПЛ). Для сравнения: Никола Влашич организовал 32 момента, Антон Зиньковский – 21, Алексей Миранчук – 17, Зелимхан Бакаев – 17, партнер Квары по «Рубину» Зурико Давиташвили – 14.

Роман Шаронов в интервью Sports.ru объяснял, что Хвича слишком зациклен на дриблинге: «Он не контролирует темп, обычно он обыгрывает на одной скорости. Мы над этим работали, но для того, чтобы менять ритм, нужно много времени. Иногда Хвича обыгрывает ради самого обыгрыша. Я показывал Кварацхелии нарезки, где он обыграл соперника уже после того, как он его обыграл. Нужно отдавать передачу, а он идет в дриблинг, нужно идти вертикально, а он обыгрывает – да, такое есть».

Леонид Слуцкий дополнил, что необходимо распознать момент для рывка: «Самое важное было не убить в нем интерес. Понятно, что часто на тренировках ему говорят: «Да отдай ты мяч, да сколько можно обыгрывать, мы уже в 8-й раз пробежали назад 70 метров после того, как ты потерял мяч». Часто тренеры сваливаются на такие требования. А я ему всегда говорю, что если есть база для дриблинга, когда ты лицом к воротам, на скорости, есть свободная зона – да пожалуйста».

Прошлый сезон стал лучшим для «Рубина» за десять лет, а мастерство и наглость Хвичи лишь усиливали впечатление от команды. Квара снова стал лучшим дриблером (не только по количеству попыток, но и по успешности) и оформил 4+4 по системе «гол+пас» (лучший сезон в карьере).

При этом и в сезоне-2020/21дриблинг Хвичи далеко не всегда был успешным на фоне партнеров и конкурентов – обводившие реже создавали столько же или даже больше моментов. Часто конечным результатом дриблинга Хвичи было не удачное продолжение (удар, передача), а торможение атаки или даже потеря.

Например, правый полузащитник «Рубина» Денис Макаров в полтора раза реже включал дриблинг, но его движение привело к 13 ударам, тогда как Хвича создал только 10. Ценность ударов тоже отличается: Хвича – 5-й по xG после обводок, впереди оказались Макаров, Ионов, Азмун и Бериша, которые реже шли в дриблинг.

Похожая ситуация и по ожидаемым передачам: Хвича закончил десятым по ожидаемой опасности передач после обводок.

Хвича не всегда выбирал правильное время для расставания с мячом – например, по передачам после рывков на 5+ метров он занял только 66-е место в лиге. Обыграв первого соперника, он летел на второго-третьего, а затем зарывался или терял скорость, останаваливая атаку (об этом выше рассказывал Роман Шаронов, это же косвенно подтверждал Леонид Слуцкий). Хвича был 30-м по передачам под удар, шел в седьмом десятке по передачам в штрафную, сделал только две голевые после ведения (больше у Бакаева, Кухарчука и Жемалетдинова, столько же – у двадцати человек).

Конвертация моментов Хвичи была примерно на том же уровне, что у и тех, кто взрывался гораздо реже.

В этом сезоне Хвича оставался лидером по дриблингу, но расклеился после сорвавшегося отъезда в Европу

После прошлого сезона «Рубин» планировал продажу Хвичи в Европу. В середине лета 2021-го спортивный директор казанцев Олег Яровинский рассказывал: «Достаточно много клубов интересуются Хвичей. У нас есть 3,5 официальных предложения. И это очень большие организации».

В августе агент Квары заявил, что игроком интересуются топ-клубы: «Я должен встретиться с президентом «Рубина» после 12 августа. С вероятностью 85-90% Кварацхелия сменит команду и сыграет в европейском клубе очень высокого уровня. На данном этапе активные переговоры ведутся всего с двумя клубами, один из которых находится в Англии, а другой – в Италии».

Кварацхелия остался в «Рубине», после чего выяснилось, что реальных предложений не было, а в ажиотаже вокруг игрока были виноваты журналисты. «Интерес не сформировался в предложение. Это был более-менее осознанный интерес, но не более. Проблема с Хвичей больше связана с прессой. В СМИ расписывалось гораздо больше, чем происходило в реальности.

Если бы предложение реально было, мы бы его отпустили. По Хвиче ни летом, ни зимой официальных предложений не было. Единственное – в конце летнего окна в «Рубин» пришла официальная бумага об интересе. Но до финального предложения не дошло», – объяснял Олег Яровинский.

В этом сезоне «Рубин» достаточно быстро посыпался: вылетел из квалификации Лиги Конференций, Хвича и Деспот травмировались, а клуб словил серию из пяти матчей без побед, упав вниз по всем атакующим и оборонительным показателям.

Несмотря на проблемы, Хвича – все еще лидер РПЛ по дриблингу. Он лучший по количеству попыток (по успешным его опережает Чидера Эджуке), но уникальный навык не создает реальную угрозу чужим воротам. Кварацхелия забил всего 1 гол с игры, при этом запорол несколько хороших забегов: бил в ближний угол прямо во вратаря с левой ноги или не попадал в створ после нескольких касаний и смещения под правую.

Яровинский объяснял депрессию Хвичи сорвавшимся переездом: «Если бы мной интересовались «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и еще кто-то, но не пришли бы за мной, я, наверное, был бы самым расстроенным человеком в мире. Нужно оставить его в покое и с пониманием отнестись к тому, что он немного загрустил».

В октябре против «Нижнего Новгорода» (0:1) Хвича самовольно пошел бить пенальти, который не реализовал, после чего бросил играть.

«Хвича сегодня очень часто застревал широко, а он знает, что нужно играть уже, закрывать дальнюю штангу, я ему кричал-кричал, а он повесил нос после пенальти и перестал вообще играть. Поэтому, думаю, нужно психологически где-то поговорить. Это футбол. Ну не забил ты пенальти, у тебя еще есть 30 минут, сделай все, чтобы исправить это. А он просто бросил весла и перестал играть», – критиковал вингера Юрий Дюпин.

В конце марта Кварацхелия лидирует по количеству ударов после обводок, но их общая ценность – всего 0,62 xG. Это лишь 9-е место по опасности ударов после дриблинга среди сыгравших более 1000 минут. В топ-10 очень много исполнителей, кто использует этот инструмент реже, но эффективнее (например, Сергеев, Промес, Клаудиньо, Жемалетдинов).

В целом Хвича абсолютно не выделяется на фоне РПЛ. За 19 матчей он выбил 2,19 xG и 1,92 xA – больше него создало более 70 игроков лиги.

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Хвича – сильнейший дриблер РПЛ последних лет, но он никогда не был хорош в финальной стадии атаки. Квара еще ни разу не выдавал ровный год: даже в успешном сезоне-2019/20 3 гола из 4 пришлись на пятиматчевый отрезок.

Кварацхелия тратил почти 220 минут на результативное действие в лучший сезон, а в этом году ситуация ухудшилась: снизилось количество обводок и упала ожидаемая опасность от ударов и передач.

Уход Хвичи – все равно большая потеря для РПЛ. В лиге и в предыдущие сезоны было не так много ярких индивидуалистов – судя по всему, их число будет стремительно падать и дальше.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын, Владимир Астапкович, Максим Богодвид; VK/fcrk