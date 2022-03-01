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«Зенит» нашел ключ к «Рубину» – через зону Хвичи. Но бешеная реализация могла спасти Слуцкого

Илья Самошников Илья Самошников
Малком Малком
Юри Алберто Юри Алберто
Клаудиньо Родригес Клаудиньо Родригес
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Сергей Семак Сергей Семак
Артем Дзюба Артем Дзюба
Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий
Вендел Вендел
Виталий Лисакович Виталий Лисакович
Иван Сергеев Иван Сергеев
Рубин Рубин
Юрий Дюпин Юрий Дюпин
Хвича Кварацхелия Хвича Кварацхелия
Зенит Зенит
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Яркое завершение тура посреди безумия: «Зенит» на 90-й минуте вырвал победу у «Рубина» (3:2), который вернулся в игру с 0:2.

На зимнюю паузу «Зенит» уходил лидером, опережая московское «Динамо» на два очка. Предсезонная подготовка оказалась тяжелой – состав петербуржцев был очень нестабильным из-за травм и болезней. Несмотря на сложный старт, команда неплохо себя показала в Лиге Европы против «Бетиса» (2:3; 0:0).

Сергей Семак полностью сохранил состав и схему относительно выезда в Севилью: Даниил Одоевский занял место в воротах, Юри Алберто теперь дебютировал и в чемпионате России, Клаудиньо вышел в опорной зоне, Далер Кузяев вновь не попал в заявку (приболел), а Ярослав Ракицкий присоединится к команде во вторник (по словам Сергея Семака).

«Рубин» – одно из главных разочарований первой половины сезона: команда Леонида Слуцкого закончила первую часть сезона на десятом месте, а по xG и ожидаемым очкам шла на двенадцатом месте.

Зимой в Казани произошло много нового: Иван Игнатьев уехал в «Крылья Советов» (аренда), с Джордже Деспотовичем расторгли контракт, а на их место пришли Виталий Лисакович и Даниил Кузнецов. Освобожденный легионерский слот занял Сильвие Бегич (его досрочно вернули из «Крыльев»). Еще «Рубин» подписал Александра Ломовицкого и арендовал Константина Кучаева.

Главная потеря – долгое восстановление Оливера Абильгора. Полузащитник был на сборах, но не тренировался в общей группе, поэтому пока не готов. Еще одна сложность – повреждение Хван Им Бома. У корейца очень неприятный перелом пальца ноги – кость раздроблена на несколько осколков.

Эти обстоятельства привели к большим изменениям. Теперь на левом фланге играет Александр Ломовицкий (Илья Самошников переведен направо). В паре с Монтассаром Тальби появился Бегич, позицию Абильгора занял Леон Мусаев, на месте Хвана Им Бома – Константин Кучаев. На сборах Леонид Слуцкий не поменял схему – «Рубин» вышел против «Зенита» в 4-3-3.

Проблемы в команде Слуцкого напрямую повлияли на ход матча: «Зенит» нанес рекордное для себя количество ударов в этом сезоне (28, «Сочи» дважды повторил этот результат против «Рубина» и «Уфы», лидер – «Краснодар» с 34 ударами против ЦСКА) и вошел в топ-7 атакующих перфомансов сезона по xG (еще в список лучших вошли матчи против «Спартака» и «Нижнего Новгорода»).

С точки зрения системной игры «Зенит» смотрелся гораздо сильнее, тогда как «Рубин» едва не выжал максимум через реализацию – команда Семака доминировала, но казанцы ушли с 0:2, а затем чуть не сравняли счет в последней атаке.

Доминация «Зенита» строилась через фланги: «Зенит» нанес 28 ударов, из них – 22 с игры (не учитываются удары после аутов и прямых подач с угловых). Сразу 14 попыток – результат флангового развития атак.

«Рубин» оборонялся узкими 4-3-3 плюс на команду серьезно влияла оборонительная роль Хвичи Кварацхелии. Во-первых, атакующая тройка казанцев очень пассивно накрывала центральных защитников «Зенита». Во-вторых, Вендела и Клаудиньо практически не контролировали – они очень легко отрывались от Кучаева и Хакшабановича, в определенный момент создавая ситуации 4-в-3. В-третьих, Хвича системно не давил на Барриоса и не откатывался назад за Суторминым.

Ниже – пара примеров, как «Зенит» легко начинал некоторые атаки. В первом розыгрыше Чистяков и Вендел отыграли Лисаковича, во втором – Сутормин подал в сторону Дзюбы, после чего Артем покатил под удар Клаудиньо. На нижнем скрине отдельный фокус на Малкоме и Альберто – оба нападающих сместились в середину, что еще сильнее оголило зону для Сутормина и Кругового.

Данные и графика – InStat

Например, в этом эпизоде Хвича разрывался между Суторминым и Барриосом: Кварацхелия бросил Алексея и еще сильнее оголил зону. Это привело к неплохому моменту: Сутормин забросил мяч на Малкома, после чего бразилец покатил на свободного Кругового (Дрейер тоже не опустился).

Голевой пенальти – результат атаки через свободный правый фланг. Хвича позволил Барриосу перевести направо, а затем Сутормин прочитал забегание Клаудиньо. Еще деталь – глубокая посадка Ломовицкого. Крайние защитники «Рубина» не прессинговали высоко, плюс Алберто и Малком часто заужали их позицию – в этом эпизоде заметно, что изначально именно Малком был рядом с Александром.

«Рубин» ужасно атаковал до второго пропущенного гола: нанес 2 удара за 54 минуты (ни одного из штрафной), сделал 5 касаний в штрафной «Зенита» (безуспешные). 

Команда Слуцкого терялась под средним давлением «Зенита». Мусаев, Кучаев и Хашкабанович плохо открывались под передачи или не находили варианты под давлением, пасуя назад на защитников и вратаря (плюс команда не пользовалась высокими и часто разрозненными позициями Вендела и Клаудиньо). Средняя точность Дюпина в передачах ногами за 18 туров – 73%, но в игре против «Зенита» процентовка снизилась до 37.

Десятиминутка после реализованного пенальти – наиболее равный отрезок по моментам. «Зенит» создал неплохую атаку: Малком и Вендел вывели Сутормина на удар с линии штрафной. «Рубин» выжал максимум из отрезка: 2 удара из штрафной превратились в 2 гола (первый мяч Лисаковича – шикарная игра на линии офсайда, второй – неловкое действие Одоевского), плюс заработал стандарт в опасной близости от ворот (Хвича пробил выше).

После удаления Леона Мусаева «Рубин» перестроился на 4-4-1. Семак дважды реагировал на ход матча: сначала перестроился на 3-5-2 через выход Ивана Сергеева в пару к Дзюбе (еще появился Андрей Мостовой вместо Сутормина за пару минут до удаления), затем перевел Малкома на левый фланг, выпустив вперед еще и Александра Ерохина.

В большинстве «Зенит» продолжил играть широко: Вендел шикарной передачей нашел Мостового (Андрей не попал в створ), Малком неудачно исполнил момент в скоростной контратаке, сделал 8 передач в штрафную перед забитым голом, Клаудиньо классно нашел Малкома в широкой позиции – так «Зенит» заработал решающий угловой.

Сейчас многое в «Зените» решает второй темп после стандартов: отмененный гол Чистякова в Севилье – рывок Мостового после стандарта, замыкание Алберто – вторая волна после углового, решающий удар Сергеева – подбор Клаудиньо после выноса Дюпина.

«Зенит» чуть не упустил победу. После победного гола Сергеева хозяева активно убегали вперед, но неточный пас Малкома после остановки Вендела спровоцировал последний шанс «Рубина»: никто не добежал за Самошниковым, а Одоевский не зафиксировал мяч (в Испании он только отбивал подачи «Бетиса», не поймал удар Хвичи из офсайда).

Но в совокупности «Зенит» заслужил победу: нанес 28 ударов (21 – из штрафной), выбил 3,24 xG, создал больше голевых моментов (перекладина Чистякова, сэйв Дюпина после удара Дзюбы в упор, шанс Алберто в конце тайма, удар Сутормина с линии штрафной).

Зенит – Рубин 3:2 (0:0, 3:2)
Дата проведения
28 февраля, 19.00, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 48 Юри Алберто, 2:0 – 55, пенальти Сутормин, 2:1 – 61 Лисакович, 2:2 – 67 Лисакович, 3:2 – 90 Сергеев.
ЗенитОдоевский, Чистяков, Дуглас Сантос, Барриос, Круговой (Ерохин, 84), Сутормин (Мостовой, 75), Клаудиньо (Оздоев, 90), Вендел, Дзюба, Малком, Юри Алберто (Сергеев, 74).
РубинДюпин, Самошников, Бегич, Тальби, Дрейер (Зуев, 72), Ломовицкий (Уремович, 72), Кварацхелия (Бакаев, 71), Хакшабанович, Кучаев (Апшацев, 84), Мусаев, Лисакович (Онугха, 72).
Предупреждения:
Мусаев (17), Барриос (31), Ломовицкий (54).
Удаление:
Мусаев (78).

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Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press; premierliga.ru

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