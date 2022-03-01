«Зенит» нашел ключ к «Рубину» – через зону Хвичи. Но бешеная реализация могла спасти Слуцкого

Яркое завершение тура посреди безумия: «Зенит» на 90-й минуте вырвал победу у «Рубина» (3:2), который вернулся в игру с 0:2.

На зимнюю паузу «Зенит» уходил лидером, опережая московское «Динамо» на два очка. Предсезонная подготовка оказалась тяжелой – состав петербуржцев был очень нестабильным из-за травм и болезней. Несмотря на сложный старт, команда неплохо себя показала в Лиге Европы против «Бетиса» (2:3; 0:0).

Сергей Семак полностью сохранил состав и схему относительно выезда в Севилью: Даниил Одоевский занял место в воротах, Юри Алберто теперь дебютировал и в чемпионате России, Клаудиньо вышел в опорной зоне, Далер Кузяев вновь не попал в заявку (приболел), а Ярослав Ракицкий присоединится к команде во вторник (по словам Сергея Семака).

«Рубин» – одно из главных разочарований первой половины сезона: команда Леонида Слуцкого закончила первую часть сезона на десятом месте, а по xG и ожидаемым очкам шла на двенадцатом месте.

Зимой в Казани произошло много нового: Иван Игнатьев уехал в «Крылья Советов» (аренда), с Джордже Деспотовичем расторгли контракт, а на их место пришли Виталий Лисакович и Даниил Кузнецов. Освобожденный легионерский слот занял Сильвие Бегич (его досрочно вернули из «Крыльев»). Еще «Рубин» подписал Александра Ломовицкого и арендовал Константина Кучаева.

Главная потеря – долгое восстановление Оливера Абильгора. Полузащитник был на сборах, но не тренировался в общей группе, поэтому пока не готов. Еще одна сложность – повреждение Хван Им Бома. У корейца очень неприятный перелом пальца ноги – кость раздроблена на несколько осколков.

Эти обстоятельства привели к большим изменениям. Теперь на левом фланге играет Александр Ломовицкий (Илья Самошников переведен направо). В паре с Монтассаром Тальби появился Бегич, позицию Абильгора занял Леон Мусаев, на месте Хвана Им Бома – Константин Кучаев. На сборах Леонид Слуцкий не поменял схему – «Рубин» вышел против «Зенита» в 4-3-3.

Проблемы в команде Слуцкого напрямую повлияли на ход матча: «Зенит» нанес рекордное для себя количество ударов в этом сезоне (28, «Сочи» дважды повторил этот результат против «Рубина» и «Уфы», лидер – «Краснодар» с 34 ударами против ЦСКА) и вошел в топ-7 атакующих перфомансов сезона по xG (еще в список лучших вошли матчи против «Спартака» и «Нижнего Новгорода»).

С точки зрения системной игры «Зенит» смотрелся гораздо сильнее, тогда как «Рубин» едва не выжал максимум через реализацию – команда Семака доминировала, но казанцы ушли с 0:2, а затем чуть не сравняли счет в последней атаке.

Доминация «Зенита» строилась через фланги: «Зенит» нанес 28 ударов, из них – 22 с игры (не учитываются удары после аутов и прямых подач с угловых). Сразу 14 попыток – результат флангового развития атак.

«Рубин» оборонялся узкими 4-3-3 плюс на команду серьезно влияла оборонительная роль Хвичи Кварацхелии. Во-первых, атакующая тройка казанцев очень пассивно накрывала центральных защитников «Зенита». Во-вторых, Вендела и Клаудиньо практически не контролировали – они очень легко отрывались от Кучаева и Хакшабановича, в определенный момент создавая ситуации 4-в-3. В-третьих, Хвича системно не давил на Барриоса и не откатывался назад за Суторминым.

Ниже – пара примеров, как «Зенит» легко начинал некоторые атаки. В первом розыгрыше Чистяков и Вендел отыграли Лисаковича, во втором – Сутормин подал в сторону Дзюбы, после чего Артем покатил под удар Клаудиньо. На нижнем скрине отдельный фокус на Малкоме и Альберто – оба нападающих сместились в середину, что еще сильнее оголило зону для Сутормина и Кругового.

Данные и графика – InStat

Например, в этом эпизоде Хвича разрывался между Суторминым и Барриосом: Кварацхелия бросил Алексея и еще сильнее оголил зону. Это привело к неплохому моменту: Сутормин забросил мяч на Малкома, после чего бразилец покатил на свободного Кругового (Дрейер тоже не опустился).

Голевой пенальти – результат атаки через свободный правый фланг. Хвича позволил Барриосу перевести направо, а затем Сутормин прочитал забегание Клаудиньо. Еще деталь – глубокая посадка Ломовицкого. Крайние защитники «Рубина» не прессинговали высоко, плюс Алберто и Малком часто заужали их позицию – в этом эпизоде заметно, что изначально именно Малком был рядом с Александром.

«Рубин» ужасно атаковал до второго пропущенного гола: нанес 2 удара за 54 минуты (ни одного из штрафной), сделал 5 касаний в штрафной «Зенита» (безуспешные).

Команда Слуцкого терялась под средним давлением «Зенита». Мусаев, Кучаев и Хашкабанович плохо открывались под передачи или не находили варианты под давлением, пасуя назад на защитников и вратаря (плюс команда не пользовалась высокими и часто разрозненными позициями Вендела и Клаудиньо). Средняя точность Дюпина в передачах ногами за 18 туров – 73%, но в игре против «Зенита» процентовка снизилась до 37.

Десятиминутка после реализованного пенальти – наиболее равный отрезок по моментам. «Зенит» создал неплохую атаку: Малком и Вендел вывели Сутормина на удар с линии штрафной. «Рубин» выжал максимум из отрезка: 2 удара из штрафной превратились в 2 гола (первый мяч Лисаковича – шикарная игра на линии офсайда, второй – неловкое действие Одоевского), плюс заработал стандарт в опасной близости от ворот (Хвича пробил выше).

После удаления Леона Мусаева «Рубин» перестроился на 4-4-1. Семак дважды реагировал на ход матча: сначала перестроился на 3-5-2 через выход Ивана Сергеева в пару к Дзюбе (еще появился Андрей Мостовой вместо Сутормина за пару минут до удаления), затем перевел Малкома на левый фланг, выпустив вперед еще и Александра Ерохина.

В большинстве «Зенит» продолжил играть широко: Вендел шикарной передачей нашел Мостового (Андрей не попал в створ), Малком неудачно исполнил момент в скоростной контратаке, сделал 8 передач в штрафную перед забитым голом, Клаудиньо классно нашел Малкома в широкой позиции – так «Зенит» заработал решающий угловой.

Сейчас многое в «Зените» решает второй темп после стандартов: отмененный гол Чистякова в Севилье – рывок Мостового после стандарта, замыкание Алберто – вторая волна после углового, решающий удар Сергеева – подбор Клаудиньо после выноса Дюпина.

«Зенит» чуть не упустил победу. После победного гола Сергеева хозяева активно убегали вперед, но неточный пас Малкома после остановки Вендела спровоцировал последний шанс «Рубина»: никто не добежал за Самошниковым, а Одоевский не зафиксировал мяч (в Испании он только отбивал подачи «Бетиса», не поймал удар Хвичи из офсайда).

Но в совокупности «Зенит» заслужил победу: нанес 28 ударов (21 – из штрафной), выбил 3,24 xG, создал больше голевых моментов (перекладина Чистякова, сэйв Дюпина после удара Дзюбы в упор, шанс Алберто в конце тайма, удар Сутормина с линии штрафной).

Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press; premierliga.ru