🤔 «Гильермо ведет себя как-то неправильно по отношению к русскому народу и «Спартаку». Есть ощущение, что он просто ждет увольнения и неустойку». Глушаков об Абаскале

Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков отреагировал на слова главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, раскритиковавшего игроков красно-белых за недостаточную самоотдачу в матче с «Зенитом» в Кубке России.

Игра состоялась 3 апреля на «Лукойл Арене» и закончилась волевой победой питерцев.

«С ним произошло что-то непонятное. Если честно, у меня складывается такое ощущение, что он хочет, чтобы его убрали, поехать домой с неустойкой. Хотя я не хотел бы про это говорить, всегда поддерживал его. Ведь это тренер, если нет результата, надо спрашивать с игроков.

В последнее время вижу, что он ведет себя как-то неправильно по отношению к русскому народу, русским болельщикам, к «Спартаку» - тем более. Но это мое видение со стороны. Не нахожусь в клубе, не знаю, что там происходит.

Он даже обвинил футболистов «Спартака» в том, что они недостаточно выкладываются. И ему после этого ответил агент Даниила Денисова.

Выкладываются или не выкладываются футболисты - наверное, ему виднее. Возможно, у него есть датчики и всякие технологии, наверное, тренеры-консультанты, которые следят за тактикой, за работоспособностью. Не могу судить, кто прав, а кто нет. Сложно говорить», - заявил Глушаков.

Напомним, ответный матч «Зенита» и «Спартака» состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге.

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