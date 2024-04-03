Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом».

«Спартак» сейчас - средняя команда с большими турнирными претензиями. В современном футболе главный фактор - это мастерство и уровень подготовки, поэтому если смотреть объективно, то «Зенит» фаворит предстоящего матча», - заявил Колосков.

Напомним, матч состоится 3 апреля в Москве. Ответная игра пройдет 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Последний матч между командами прошел 2 марта в рамках 19-го тура РПЛ и закончился со счетом 0:0.

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