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«Кто такой Гинер? Мне неинтересно его мнение». Дасаев не хочет обсуждать слова президента ЦСКА, заявившего, что Акинфеев сильнее его и Яшина

Евгений Гинер Евгений Гинер
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Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев отреагировал на слова Евгения Гинера, который недавно заявил, что вратарь армейцев Игорь Акинфеев превосходит его и Льва Яшина.

«Кто такой Гинер? Мне неинтересно его мнение. Я не читал его слова и читать не буду. Это его мнение, пускай говорит, что хочет. Мне его мнение неинтересно», - сказал Дасаев.

Напомним, что Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Вместе с армейцами он стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, семикратным обладателем Суперкубка страны и обладателем Кубка УЕФА. Также 37-летний голкипер является бронзовым призером Евро-2008 в составе национальной команды.

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3 комментария
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Устаревшая новость, зачем заново разводить склоки...все уже давно перетерто на спортру... Каждый вратарь хорош для своей эпохи....
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Ответ Вячеслав Припузов
Устаревшая новость, зачем заново разводить склоки...все уже давно перетерто на спортру... Каждый вратарь хорош для своей эпохи....
так это ж спортс. я бы таким Артемам Чугуновым запретил бы новости постить.
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Ответ Птюч, Ёж.
так это ж спортс. я бы таким Артемам Чугуновым запретил бы новости постить.
А Артемка может просто любит постненькое !😀
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