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🔥 «Вы думаете, Абаскалю важно что-то выиграть? В Испании ему максимум платили бы €5 тысяч». Мостовой уверен, что в «Спартаке» работают только из-за денег

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил работу главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Основная проблема «Спартака» - постоянно все меняется: люди зарабатывают и уходят - и так по кругу. Стабильность - залог побед, ее нет у красно-белых. Нужно любить футбол в себе, а не себя в футболе, очень многие любят именно себя. Это вина времени - заработал и уехал.

Вы думаете, Абаскалю важно что-то выиграть? Нет! Ему важно, что у него зарплата высокая, заработает сейчас в «Спартаке», чтобы обеспечить себе жизнь на 20 лет вперед. У него в Испании будет зарплата максимум 5 тысяч евро, и люди будут говорить: «Не, многовато. Кто это такой?» - сказал Мостовой.

По неподтвержденной информации, зарплата Абаскаля в «Спартаке» составляет около 1,5 миллиона евро в год без учета бонусов.

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4 комментария
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Эх, Саня, каждая твоя фраза, прямая противоположность , возрастания твоего авторитета( как игрока и то, кто помнит), в глазах болельщиков.
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а кто там не ради денег работает?
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Волосатый достал уже
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