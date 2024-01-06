Александр Тарханов: «У «Спартака» остаются шансы в чемпионате, всё зависит от них»

Верит в «красно-белых».

Российский тренер Александр Тарханов порассуждал о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге и назвал команды, которые смогут принять в ней участие.

– В чемпионате основным конкурентом «Краснодара» остается, по-прежнему, «Зенит»?

– «Зенит» сейчас выровнялся, пока «Краснодар» на первом месте. Но там и «Спартак», и «Динамо» на подходе, поэтому команд пять-шесть будут бороться за медали.

– «Динамо» понятно, а у «Спартака» еще остаются шансы?

– Конечно, остаются! От них зависит, как они будут работать и как будут играть.

– Ключевой момент всё-таки то, как клубы проведут селекционную политику? У «Краснодара» ведь очень короткая скамейка.

– Почему? У них достаточно футболистов и свои есть хорошие. Я думаю, у них все нормально в этом плане.

– Даже учитывая тот факт, что по три игры в неделю будет?

– Ничего страшного. Все европейские команды играют через два дня на третий. Восстанавливаться надо. Что же, мы должны плакать, что много игр? – сказал Тарханов.

После 18-ти туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Зенит» занимает вторую строчку, отставая от лидера на два очка. Далее в таблице идут «Динамо» (32 очка), «Локомотив» (31) и «Спартак» (30).

Источник: metaratings.ru