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Валерий Кечинов недоволен решением назначить спортивным директором «Спартака» иностранца

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Томаш Амарал
Валерий Кечинов Валерий Кечинов
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора красно-белых.

«Я уже давно говорю, что в подобное время нужно давать шансы и больше работы российским людям, нашим людям, которые имеют отношение к «Спартаку». Наверное, руководство приглашает его с целью того, что он сможет привезти сюда качественных иностранных футболистов. Но лично мне в это не верится, потому что без игры в иностранных турнирах ни один нормальный легионер в наш чемпионат не приедет», - заявил Кечинов.

Амарал переходит в «Спартак» из «Бенфики», в которой на протяжении последних четырех с половиной лет работал старшим скаутом.

Англичанин Пол Эшуорт теперь займет пост технического директора клуба.

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