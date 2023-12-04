Деменко: «Я бы не списывал «Спартак» и ЦСКА из борьбы за чемпионство»

Экс-игрок «Краснодара», «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко рассказал, какие команды, по его мнению, могут составить конкуренцию в чемпионской гонке в Премьер-Лиге. «Игра с ЦСКА показала, что «Краснодар» готов бороться за чемпионство. Ничейный результат был бы справедливым, но главное, что «Краснодар» выиграл. Отрыв от «Зенита» два очка, понятно, что конкуренция, и руководство будет искать усиление. Если Вендел уйдёт, конечно, это может стать проблемой. Но команда будет искать варианты чтобы максимально себя обезопасить. Кроме «Динамо», из конкурентов за чемпионство я бы не списывал «Спартак» и ЦСКА. Тот же «Урал» уверенно обыгрывает «Краснодар», потом проигрывает два матча. Мы видим, что идёт борьба. Даже «Крылья Советов» будут биться за третье место и отбирать очки у фаворитов», — сказал Деменко. «Краснодар» на зимнюю паузу в чемпионате ушел лидером с 38 очками после 18 туров. «Зенит» уступает им два балла и располагается на втором месте. Замыкает тройку лучших «Динамо» (31).

Источник: metaratings.ru