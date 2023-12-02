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«Если контракт подписан, значит, достоин». Масалитин считает, что только руководство «Спартака» решает, сколько платить Промесу

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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин поделился мнением о том, оправдана ли зарплата Квинси Промеса в московском клубе.

Недавно появилась информация, что контракт нападающего с красно-белыми автоматически продлился до лета 2025 года. Зарплата - 3,5 миллиона евро в год.

«Здесь договариваются две стороны, правильно? Если бы «Спартак» его условия не устраивали, значит, контракт не был бы подписан. «Спартак» пошел на эти условия, значит, «Спартак» знает его цену и продлил контракт.

Руководство «Спартака» решает, достоин он таких денег или нет. Если контракт подписан, значит, достоин. По рукам ударили, налоги платятся, все официально», - заявил Валерий Масалитин.

Напомним, что Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В феврале 2021-го он вернулся в московский клуб.

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1 комментарий
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Ну, всё так. Продлеваем Антоху и всем хорошо!
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