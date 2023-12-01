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Тавареш в январе начнёт тренировки в составе «Спартака»

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Томаш Тавареш Томаш Тавареш
Футбол Футбол

Давно не помощник для клуба.

Защитник столичного «Спартака» Томаш Тавареш близок к возвращению в расположение «красно-белых». По эксклюзивной информации издания «Евро-Футбол.Ру», португальский футболист уже в конце января должен начать тренировки с основным составом московской команды. Напомним, что Тавареш присоединился к «Спартаку» в начале 2023 года, суммарно проведя 18 матчей в рамках всех турниров. Из-за разрыва крестообразной связки универсальный защитник пропустил всю первую половину текущего сезона в рамках Российской премьер-лиги и Кубка России.

2 комментария
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Хороший футболист. Выходи на свой уровень и лучше выше
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Один за всех и все за одного... Скорейшего выздоровления и набора фирмы к возобновлению кубка и чемпионата!
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